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Joe Scally 1-1GOAL

“Joe é perigoso!”: de indesejado a improvável artilheiro, a luta de Scally para salvar o Borussia Monchengladbach e garantir seu futuro na seleção masculina dos Estados Unidos

Scally marcou três gols em sete jogos pelo Gladbach, lanterna da tabela. Ele pode ajudar o clube a evitar o rebaixamento e voltar a ser convocado para a seleção dos Estados Unidos em meio à forte concorrência entre laterais-direitos talentosos?

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Faltando apenas alguns dias para o início da temporada da Bundesliga, Joe Scally foi educadamente convidado a sair.

    O Borussia Mönchengladbach não via espaço para ele no time e, como seu contrato termina em 2027, estava pronto para seguir em frente sem o jogador. O melhor, segundo a direção do clube, provavelmente seria Scally procurar outro lugar.

    Ele não procurou, e o Gladbach agradecerá por ele não ter seguido o conselho. Scally vive agora a melhor fase da carreira, e suas atuações podem acabar salvando o clube até o fim desta temporada.

    O Gladbach atravessa um momento difícil. Está na lanterna da Bundesliga, o que coloca um dos clubes mais estáveis da liga em perigo real. Scally, por sua vez, é um dos poucos jogadores que têm tornado essa situação um pouco menos preocupante. Conhecido pela solidez defensiva, ele é atualmente o artilheiro do time, com três gols em sete partidas. Por um lado, isso expõe o desempenho dos jogadores de ataque; por outro, mostra a evolução do defensor da seleção masculina dos Estados Unidos como um jogador mais completo.

    O Gladbach precisará disso até o fim da temporada. Poucas semanas depois de ser considerado dispensável, Scally é um dos pouquíssimos destaques positivos. Ele também precisa dessa boa fase. Com o aumento das opções de jogadores para a seleção masculina dos Estados Unidos, o atleta de 23 anos está entre os veteranos e os talentos em ascensão, e tem muito a provar na disputa por seu lugar na equipe nacional.

    Seja qual for a motivação por trás dessa recente melhora, ela está funcionando: Scally parece um jogador completamente diferente daquele que a maioria conhecia.

  • Uma arrancada ofensiva de destaque

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    Jan Huebner

    Surpreendentemente, Scally é o artilheiro do Gladbach nesta temporada.

    Esta é a sexta temporada de Scally na Bundesliga, uma grande conquista para alguém tão jovem. Nas cinco primeiras, ele nunca havia marcado mais de dois gols em uma única edição. Fez um gol em cada uma das três primeiras campanhas, passou em branco em 2024-25 e, na temporada passada, teve um grande salto: dois gols.

    Ainda assim, poucos poderiam prever que Scally começaria esta temporada tão bem em termos de gols marcados, mesmo depois dessa melhora.

    Em apenas sete jogos da Bundesliga, Scally já marcou três gols e é o artilheiro do Gladbach nestas primeiras semanas. O primeiro veio em 5 de setembro, contra o Elversberg. Depois, marcou contra o Koln em 11 de outubro. No último fim de semana, fez um gol e deu uma assistência na vitória por 3 a 2 sobre o Stuttgart. O gol também foi bonito: um toque fantástico de calcanhar que, no fim, resultou no primeiro gol do Gladbach na temporada da Bundesliga.

    Para quem acompanha a carreira de Scally, o campo de ataque nunca foi seu ponto forte. Há muito tempo, ele é visto como uma opção segura, uma presença defensiva capaz de ajudar a fechar um lado do campo. Por isso, em alguns momentos foi considerado uma opção para atuar como terceiro zagueiro ou, em caso de necessidade, em uma dupla de zaga. Mas, devido à sua situação indefinida no clube, também houve momentos em que sequer foi utilizado.

    Essa era a avaliação do Gladbach no início da temporada, quando o clube parecia pronto para seguir em frente sem ele.

    “Eles continuarão sendo jogadores plenamente registrados; respeitamos seus contratos”, disse o diretor esportivo do Gladbach, Rouven Schroder, à Bild, ao ser perguntado sobre a situação de Scally e Florian Neuhaus antes desta temporada da Bundesliga. “Mas os dois têm contratos até 2027 e agora, é claro, precisam se perguntar: como vou me posicionar? Se eu estivesse no lugar deles, certamente estaria insatisfeito.”

    No último fim de semana, Schroder voltou a ser perguntado sobre Scally e mudou o discurso.

    “Afinal, o que está acontecendo com Scally?”, disse Schroder à Bild. “Joe agora oferece perigo, então tiro o chapéu para ele! Isso é realmente impressionante, e ele pode continuar assim.”

    O Gladbach, no mínimo, vai avaliar o que fazer com Scally agora, mas o clube também tem preocupações maiores com a chegada de novembro.

  • As dificuldades do Gladbach

    VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    O clube teve um início de temporada péssimo e ocupa a 18ª posição.

    Historicamente, o Borussia Monchengladbach é um dos clubes mais constantes da Bundesliga. Apenas Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Werder Bremen e Stuttgart disputaram mais jogos na primeira divisão. Se houvesse uma expressão para definir o clube, provavelmente seria “presença constante”.

    Agora, para dizer o mínimo, essa condição está ameaçada.

    Após sete jogos, o clube ocupa a lanterna da Bundesliga, com apenas três pontos. Antes da recente vitória sobre o Stuttgart, havia perdido as seis primeiras partidas. E essas derrotas não foram para Bayern de Munique e Borussia Dortmund, mas para clubes como Elversberg, Mainz, Koln e Hoffenheim, que, tradicionalmente, são, na melhor das hipóteses, equipes de meio de tabela. Para piorar, antes da vitória do último fim de semana, o Gladbach havia acumulado uma marca de -20 em gols sofridos nas seis primeiras partidas, recorde negativo do clube.

    É por isso que o clube se encontra em uma situação tão delicada. A tarefa não ficará mais fácil daqui para a frente, especialmente porque ainda terá de enfrentar duas vezes vários dos times mais fortes da liga.

    Do ponto de vista de Scally, a preocupação com o Gladbach é apenas parte da questão. Há também a situação da seleção masculina dos Estados Unidos, quase tão complicada quanto.

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    ZUMA Press Wire

    Diante da concorrência na lateral direita, Scally terá de brigar por minutos em campo na seleção dos Estados Unidos.

    Scally foi um dos muitos veteranos da seleção masculina dos Estados Unidos que ficaram fora da convocação mais recente. Mauricio Pochettino buscou equilibrar o grupo, chamando alguns jogadores experientes e habituais e outros totalmente novos. Para quem ficou de fora, não há motivo para pânico, mas é hora de fazer uma autocrítica.

    Por causa da concorrência em sua posição, Scally está entre os que precisam fazer essa avaliação e, em última análise, melhorar seu futebol. A disputa pela lateral direita está mais acirrada do que nunca, e alguns gols na Bundesliga não serão suficientes para recolocá-lo na briga.

    Alex Freeman continua mostrando seu potencial aparentemente ilimitado em La Liga, o que faz dele um forte candidato a ser titular em todos os jogos. Sergino Dest, por sua vez, vive boa fase na Eredivisie e, embora tenha atuado mais como ponta, isso pode mudar com a chegada de novos talentos para o ataque. Tim Weah é usado principalmente como ala-direito em seu clube e poderia exercer essa função na seleção, enquanto Frankie Westfield, jovem defensor do Union, esteve entre as novidades da última convocação.

    Em resumo, há muita concorrência na posição, e Scally faz parte dessa disputa. Como, então, ele pode se destacar? Em um grupo de jogadores que, de modo geral, têm características muito diferentes das suas, como mostrar que seu estilo e suas qualidades são os mais adequados?

    A resposta simples é: fazendo o que já vem fazendo. Ele sempre foi visto como uma opção defensiva, mas os gols recentes mostram que Scally está tornando seu jogo mais completo. E não se trata apenas dos gols. Ele tem recebido a bola em zonas mais avançadas do campo e finalizado mais do que em anos anteriores. Também tem sofrido muitas faltas.

    Scally provavelmente nunca terá o mesmo nível de Dest no ataque e terá dificuldades para competir com Freeman na criação de jogadas perigosas. Mas, se conseguir acrescentar ao seu jogo o suficiente para oferecer mais tanto na defesa quanto no ataque, isso pode fazer toda a diferença para ele, seu clube e sua seleção.

  • Espaço para crescer

    1. FC Köln v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    As coisas podem estar mudando para melhor para um jogador que está ampliando seu repertório.

    Scally já soma 173 partidas pelo Gladbach. Pela seleção, entrou em campo outras 28 vezes e integrou os elencos de duas Copas do Mundo. Ainda assim, só completará 24 anos em dezembro e já acumula experiência suficiente para uma carreira inteira.

    Ele é menos de dois anos mais velho que Freeman e dois anos completos mais novo que Dest. Portanto, assim como os dois, Scally ainda está evoluindo. Este ano mostrou que ele é capaz de continuar nesse caminho.

    O objetivo agora é seguir construindo sobre o que já mostrou. Scally provavelmente não continuará marcando gols nesse ritmo, mas ainda pode se tornar uma ameaça mais constante no ataque. Ele conseguirá contribuir mais com a posse de bola e encontrar outras formas de criar chances? E poderá fazer tudo isso enquanto segue melhorando defensivamente?

    Se conseguir, tanto o Gladbach quanto a seleção masculina dos Estados Unidos terão motivos para reavaliar o que ele pode oferecer. Scally mostrou que sabe marcar gols. Agora, o desafio é mostrar que pode contribuir no ataque mesmo quando os gols não aparecem.