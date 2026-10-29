Faltando apenas alguns dias para o início da temporada da Bundesliga, Joe Scally foi educadamente convidado a sair.

O Borussia Mönchengladbach não via espaço para ele no time e, como seu contrato termina em 2027, estava pronto para seguir em frente sem o jogador. O melhor, segundo a direção do clube, provavelmente seria Scally procurar outro lugar.

Ele não procurou, e o Gladbach agradecerá por ele não ter seguido o conselho. Scally vive agora a melhor fase da carreira, e suas atuações podem acabar salvando o clube até o fim desta temporada.

O Gladbach atravessa um momento difícil. Está na lanterna da Bundesliga, o que coloca um dos clubes mais estáveis da liga em perigo real. Scally, por sua vez, é um dos poucos jogadores que têm tornado essa situação um pouco menos preocupante. Conhecido pela solidez defensiva, ele é atualmente o artilheiro do time, com três gols em sete partidas. Por um lado, isso expõe o desempenho dos jogadores de ataque; por outro, mostra a evolução do defensor da seleção masculina dos Estados Unidos como um jogador mais completo.

O Gladbach precisará disso até o fim da temporada. Poucas semanas depois de ser considerado dispensável, Scally é um dos pouquíssimos destaques positivos. Ele também precisa dessa boa fase. Com o aumento das opções de jogadores para a seleção masculina dos Estados Unidos, o atleta de 23 anos está entre os veteranos e os talentos em ascensão, e tem muito a provar na disputa por seu lugar na equipe nacional.

Seja qual for a motivação por trás dessa recente melhora, ela está funcionando: Scally parece um jogador completamente diferente daquele que a maioria conhecia.