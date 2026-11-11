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Jobe Bellingham England 1:1Getty/GOAL

Jobe Bellingham merece plenamente a convocação para a seleção da Inglaterra, e o versátil jogador do Borussia Dortmund pode complementar perfeitamente o irmão Jude

O ex-jogador do Sunderland foi convocado pela primeira vez por Thomas Tuchel após um início de temporada impressionante na Alemanha.

James Westwood
Traduzido por

  • Não deve ser fácil ser irmão de um dos melhores jogadores de futebol do planeta. Jobe Bellingham construiu uma boa carreira até aqui: começou no Birmingham City, destacou-se no Sunderland e conquistou uma transferência de 31 milhões de libras para o Borussia Dortmund, além de se tornar capitão da seleção sub-21 da Inglaterra. Ainda assim, permanece à sombra do irmão Jude.

    Jude já conquistou a La Liga e a Champions League e é visto por muitos como a resposta inglesa a Zinedine Zidane: um meio-campista dinâmico, brilhante com os dois pés e capaz de marcar gols importantes nos maiores palcos. Enquanto Jude busca mais títulos pelo Real Madrid após uma atuação brilhante na Copa do Mundo de 2026, Jobe está concentrado em provar que seus críticos estão errados no Dortmund, onde Jude também chegou depois de passar pelas categorias de base do Birmingham e se destacou de imediato, ainda na adolescência.

    O trabalho duro de Jobe, porém, começa a dar frutos. Thomas Tuchel convocou o jogador de 21 anos para a seleção principal na data Fifa de novembro, e ele pode fazer sua estreia já na quinta-feira, quando a Inglaterra recebe a Croácia pela Liga das Nações.

    Com Myles Lewis-Skelly suspenso para essa partida e Alex Scott fora por lesão, a sorte sorriu para o mais novo dos irmãos Bellingham. Tuchel, no entanto, não tem dúvidas de que ele “merece” a oportunidade. Quem o viu jogar pelo Dortmund nesta temporada certamente concordará, e não seria surpresa se ele causasse uma ótima impressão pela Inglaterra, podendo ser o complemento ideal para Jude.

  • Força mental

    Jobe Bellingham

    A temporada de estreia de Bellingham no BVB não foi tranquila, mas, ao final, ele já havia provado seu valor.

    O fato de Jobe estar nessa posição também é uma grande prova de sua força de caráter. Essa oportunidade certamente não parecia possível em seus primeiros meses no Dortmund, quando teve dificuldades para conquistar uma vaga entre os titulares de Niko Kovac e foi limitado à função de volante, embora tivesse atuado mais como um meio-campista de área a área na campanha do acesso do Sunderland em 2024-25.

    Os momentos difíceis também foram duros. Bellingham cometeu um erro que levou o Dortmund à derrota em um clássico contra o arquirrival Bayern de Munique e foi expulso no empate por 1 a 1 com o Freiburg. Ele também teve de lidar com as repercussões da interferência de seu pai, Mark, que teria confrontado Kovac por causa da forma como tratava Jobe e de suas decisões táticas após uma viagem a St Pauli.

    Kovac, no entanto, sempre defendeu Bellingham publicamente e destacou que, quando jogadores jovens chegam a novos clubes, muitas vezes precisam de "três a seis meses para se adaptar". No fim, o técnico alemão tinha razão: Bellingham conquistou uma vaga regular na equipe após a virada do ano e teve papel importante nas 13 vitórias do Dortmund em seus últimos 18 jogos na Bundesliga, resultado que garantiu ao clube o vice-campeonato, atrás do Bayern de Munique.

    "Quanto mais você joga, mais ritmo ganha, e sinto que jogar mais certamente me ajudou a ganhar confiança e a ter mais presença em campo. Vou ficar aqui por muito tempo, então estou feliz por estar ganhando esse ritmo", disse Bellingham ao canal de mídia do Dortmund em abril. "Quero melhorar a cada dia. Quero vencer todos os jogos que disputar, receber a bola e mostrar o que posso fazer, tanto física quanto tecnicamente."

  • Melhora clara

    FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    O Dortmund conseguiu acompanhar o ritmo do Bayern no início da nova temporada, e Bellingham teve papel fundamental na boa sequência da equipe.

    Bellingham também destacou um aspecto específico em que queria melhorar: "Com certeza quero avançar mais e contribuir mais no terço final do campo. É algo que digo a mim mesmo que preciso fazer mais. Gosto de conduzir a bola. Sempre digo a mim mesmo que quero fazer isso tantas vezes quanto puder durante uma partida."

    De fato, o meio-campista de porte físico imponente deu apenas quatro assistências em 45 jogos na última temporada e não marcou nenhum gol. Hoje, ele ainda espera fazer seu primeiro gol com a famosa camisa amarela, mas alcançou o objetivo de ter mais impacto no ataque. Segundo o The Athletic, Bellingham cria chances com uma frequência quase quatro vezes maior do que na temporada passada e já deu três assistências em todas as competições.

    Suas médias de finalizações e toques na área adversária por 90 minutos também aumentaram. Kovac lhe deu liberdade para avançar após a chegada de Joey Veerman no verão, que assumiu boa parte das responsabilidades defensivas de Bellingham. Como resultado, o Dortmund parece uma equipe mais equilibrada: está invicto após os nove primeiros jogos na Bundesliga e divide a liderança com o Bayern. Na fase de liga da Champions League, também conquistou nove dos 12 pontos possíveis.

    No fim de outubro, o BVB lutou para empatar por 2 a 2 com o Bayern na Allianz Arena, e Bellingham foi um dos melhores jogadores em campo. Ele acertou 85% dos passes, finalizou três vezes, sendo que uma delas exigiu uma grande defesa do goleiro Jonas Urbig, do Bayern, e registrou 13 conduções de bola, sete recuperações e três duelos ganhos. Também percorreu 11,3 quilômetros antes de ser substituído perto do fim.

  • Já superou a categoria sub-21

    England v Kazakhstan - UEFA U21 EURO 2027 Qualifier
    Getty Images Sport

    Bellingham tem sido peça fundamental da seleção de base da Inglaterra desde sua estreia em 2024 e está claramente pronto para dar o próximo passo.

    Depois daquele resultado em Munique, o Dortmund venceu o Real Betis por 2 a 1 na Champions League e o Elversberg pelo mesmo placar no sábado. Bellingham se destacou na função de camisa 10 contra o Betis. Kovac tem se mostrado satisfeito com a evolução do jogador e não se surpreendeu com sua inclusão na convocação mais recente da seleção da Inglaterra.

    “Ele realmente mereceu”, disse Kovac aos jornalistas. “A evolução dele é significativa. Ele se dedicou muito e trabalha duro.”

    Bellingham, porém, não está colhendo os frutos apenas de sua evolução no Dortmund, mas também da regularidade que mostrou na seleção sub-21 comandada por Lee Carsley. Ao receber a braçadeira de capitão em sua 12ª partida pela equipe, em setembro, pelas eliminatórias do Campeonato Europeu contra o Cazaquistão, Bellingham deu duas assistências na vitória convincente por 4 a 2 e dominou o jogo no meio-campo.

    “Ele foi excepcional”, disse Carsley, entusiasmado, após o apito final. “Fui ver Jobe jogar em Dortmund algumas semanas atrás, e ele está evoluindo muito rápido. Cresceu fisicamente. Sem dúvida, ganhou força nas pernas. A maneira como movimenta a bola, parte para cima dos adversários e usa a força e o equilíbrio... Ele sempre foi um bom jogador, mas agora está alcançando novos patamares.”

    Tuchel compartilhou a avaliação de Carsley na semana passada e fez questão de esclarecer que Jobe “não está aqui por causa do irmão”.

    “Na seleção sub-21, ele já se destaca há bastante tempo. Então, acho que essa porta deve estar sempre aberta para quem segue esse caminho e apresenta atuações especiais por um longo período. Foi o que Jobe fez”, disse Tuchel. “Ele também encontrou seu ritmo no Dortmund e teve um excelente início de temporada. Agora é titular habitual por lá e tem muita influência. Portanto, essa oportunidade surge por mérito próprio.”

  • “Uma história linda”

    Bellingham brothers
    Getty

    Jobe não tem o mesmo faro ofensivo do irmão Jude, mas pode desempenhar um papel igualmente importante para a equipe.

    Jobe e Jude estão prestes a se tornar a 22ª dupla de irmãos a representar a Inglaterra, mas a primeira a dividir o campo desde Gary e Phil Neville, em 2007. Tuchel descreveu a situação como uma "bela história" e espera que a presença de Jude "facilite a vida" de Jobe em sua primeira concentração com a seleção principal. Ao mesmo tempo, sabe que o irmão mais novo está determinado a construir uma trajetória própria.

    Jobe, aliás, usa "Jobe" nas costas da camisa em vez do sobrenome da família e não tem interesse no status de "superestrela" de Jude. "Não quero ser uma figura de destaque fora de campo", afirmou. "Quando jogo, só quero estar entre os jogadores de melhor desempenho e me concentrar no meu trabalho."

    Apesar da notável semelhança física entre os dois, Jobe também tem características diferentes como jogador. "Ele é um dos cinco jogadores para o meio-campo central, mais defensivo que Jude", afirmou Tuchel. "É forte com a bola, tem bom porte físico, é grande, joga com muita força física e sabe manter a posse."

    Jude, por outro lado, é o principal apoio de Harry Kane. Sua função é avançar sempre que tiver oportunidade e tentar criar espaços. Esse nunca será o estilo de jogo de Jobe, mesmo com sua crescente influência no ataque do Dortmund, mas ele pode complementar Jude em uma função um pouco mais recuada.

    Tuchel contará com a força física de Jobe para interromper as jogadas adversárias e ajudar a Inglaterra a controlar o ritmo da partida. Ele é um jogador que facilita o jogo da equipe, em vez de decidir partidas sozinho, e vai se entregar até o limite pelo bem do time.

    A disputa por espaço no meio-campo da Inglaterra é grande, e Jobe concorre com jogadores de alto nível como Elliot Anderson e Declan Rice. Mas ele tem a qualidade técnica e a capacidade física necessárias para se tornar presença constante na equipe de Tuchel, e não há dúvida de que ele e o irmão podem atuar juntos entre os titulares. Jobe talvez nunca tenha o mesmo impacto geral de Jude, mas, se conseguir repetir na seleção principal as atuações que teve pela sub-21, tem potencial para se tornar um herói da Inglaterra por seus próprios méritos.