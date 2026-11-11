Jobe Bellingham merece plenamente a convocação para a seleção da Inglaterra, e o versátil jogador do Borussia Dortmund pode complementar perfeitamente o irmão Jude

Não deve ser fácil ser irmão de um dos melhores jogadores de futebol do planeta. Jobe Bellingham construiu uma boa carreira até aqui: começou no Birmingham City, destacou-se no Sunderland e conquistou uma transferência de 31 milhões de libras para o Borussia Dortmund, além de se tornar capitão da seleção sub-21 da Inglaterra. Ainda assim, permanece à sombra do irmão Jude.

Jude já conquistou a La Liga e a Champions League e é visto por muitos como a resposta inglesa a Zinedine Zidane: um meio-campista dinâmico, brilhante com os dois pés e capaz de marcar gols importantes nos maiores palcos. Enquanto Jude busca mais títulos pelo Real Madrid após uma atuação brilhante na Copa do Mundo de 2026, Jobe está concentrado em provar que seus críticos estão errados no Dortmund, onde Jude também chegou depois de passar pelas categorias de base do Birmingham e se destacou de imediato, ainda na adolescência.

O trabalho duro de Jobe, porém, começa a dar frutos. Thomas Tuchel convocou o jogador de 21 anos para a seleção principal na data Fifa de novembro, e ele pode fazer sua estreia já na quinta-feira, quando a Inglaterra recebe a Croácia pela Liga das Nações.

Com Myles Lewis-Skelly suspenso para essa partida e Alex Scott fora por lesão, a sorte sorriu para o mais novo dos irmãos Bellingham. Tuchel, no entanto, não tem dúvidas de que ele “merece” a oportunidade. Quem o viu jogar pelo Dortmund nesta temporada certamente concordará, e não seria surpresa se ele causasse uma ótima impressão pela Inglaterra, podendo ser o complemento ideal para Jude.