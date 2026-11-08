JJ Gabriel é o jogador mais cobiçado da Europa desde que informou ao Manchester United, em setembro, que deseja deixar o clube. Barcelona, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique tentam contratar a promessa nascida em Enfield, enquanto dirigentes do United se esforçam em vão para convencê-lo a mudar de ideia.
Em determinado momento, parecia que o Barcelona venceria a disputa, já que Gabriel passou semanas treinando na cidade com um preparador físico particular. Agora, porém, tudo indica que o clube foi superado na reta final pelo arquirrival. Segundo relatos, o Real Madrid chegou a um acordo verbal para contratar o jogador de 16 anos por um longo período, sujeito às regras da Fifa para transferências de menores de idade.
Gabriel está vinculado às categorias de base do United até o fim da temporada 2026/27, mas o Real pretende concluir a contratação em janeiro. O adolescente tem um passaporte europeu por meio dos dois pais, o que lhe permite aproveitar uma brecha nas regras decorrentes do Brexit para se transferir a um clube no exterior na próxima janela. E não há clube maior que o Real Madrid. A decisão de Gabriel de deixar a zona de conforto em Old Trafford para jogar sob os holofotes do Santiago Bernabéu demonstra sua autoconfiança.
Segundo a Sky Sports, o Real se tornou a primeira opção de Gabriel porque ele e as pessoas ao seu redor enxergam um caminho claro até o time principal. No entanto, uma rápida análise do histórico do clube com jovens jogadores sugere que essa visão é ingênua. Ele também enfrentará mais concorrência por minutos em campo na capital espanhola do que enfrentaria em qualquer outro clube interessado em contratá-lo e até mesmo no United.
Todo o prestígio de vestir a famosa camisa branca vem acompanhado de uma pressão imensa. Gabriel não tentará seguir os passos de uma longa lista de jogadores formados na base que tiveram sucesso, mas contrariar a tendência em um clube que se tornou uma espécie de cemitério para o desenvolvimento de jovens jogadores.