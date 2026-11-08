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JJ Gabriel Real Madrid risk GFX 1:1GOAL

JJ Gabriel corre um enorme risco ao trocar o Manchester United pelo Real Madrid, um cemitério para o desenvolvimento de jovens talentos

O adolescente talentoso enfrenta o caminho mais difícil possível para chegar ao futebol profissional após decidir começar uma nova vida na capital espanhola.

James Westwood
Traduzido por

  • JJ Gabriel é o jogador mais cobiçado da Europa desde que informou ao Manchester United, em setembro, que deseja deixar o clube. Barcelona, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique tentam contratar a promessa nascida em Enfield, enquanto dirigentes do United se esforçam em vão para convencê-lo a mudar de ideia.

    Em determinado momento, parecia que o Barcelona venceria a disputa, já que Gabriel passou semanas treinando na cidade com um preparador físico particular. Agora, porém, tudo indica que o clube foi superado na reta final pelo arquirrival. Segundo relatos, o Real Madrid chegou a um acordo verbal para contratar o jogador de 16 anos por um longo período, sujeito às regras da Fifa para transferências de menores de idade.

    Gabriel está vinculado às categorias de base do United até o fim da temporada 2026/27, mas o Real pretende concluir a contratação em janeiro. O adolescente tem um passaporte europeu por meio dos dois pais, o que lhe permite aproveitar uma brecha nas regras decorrentes do Brexit para se transferir a um clube no exterior na próxima janela. E não há clube maior que o Real Madrid. A decisão de Gabriel de deixar a zona de conforto em Old Trafford para jogar sob os holofotes do Santiago Bernabéu demonstra sua autoconfiança.

    Segundo a Sky Sports, o Real se tornou a primeira opção de Gabriel porque ele e as pessoas ao seu redor enxergam um caminho claro até o time principal. No entanto, uma rápida análise do histórico do clube com jovens jogadores sugere que essa visão é ingênua. Ele também enfrentará mais concorrência por minutos em campo na capital espanhola do que enfrentaria em qualquer outro clube interessado em contratá-lo e até mesmo no United.

    Todo o prestígio de vestir a famosa camisa branca vem acompanhado de uma pressão imensa. Gabriel não tentará seguir os passos de uma longa lista de jogadores formados na base que tiveram sucesso, mas contrariar a tendência em um clube que se tornou uma espécie de cemitério para o desenvolvimento de jovens jogadores.

  • Raras exceções

    vinicius junior
    (C)Getty Images

    Dos muitos jovens que chegaram ao Real Madrid ao longo dos anos, apenas alguns se tornaram nomes conhecidos no Bernabéu.

    É muito mais rápido listar os acertos do que os erros do Real Madrid com jovens jogadores, ao menos nos últimos tempos. O maior exemplo é Casemiro, que serviu de teste inicial para a estratégia do clube de deixar de depender de sua trajetória tradicional pelas categorias de base e passar a contratar promessas sub-18 ou sub-20, integrando-as imediatamente ao Castilla para que se adaptassem ao futebol europeu. O jogador da seleção brasileira disputou 15 partidas pelo time B do Madrid depois de chegar do São Paulo em 2013. Mais tarde, foi peça fundamental em cinco conquistas da Champions League, antes de render ao clube mais de 70 milhões de euros em sua transferência para o Manchester United.

    Fede Valverde, por sua vez, foi contratado do Peñarol por apenas 5 milhões de euros, três anos depois de Casemiro. Ele também se tornou um meio-campista de nível mundial em uma era gloriosa para o Madrid e hoje é o capitão do clube.

    No entanto, os dois jogadores em quem Gabriel mais buscará inspiração são Vinicius Junior e Rodrygo. Ambos foram contratados pelo Real depois de completarem 18 anos, vindos de Flamengo e Santos, respectivamente, por um valor combinado de 90 milhões de euros. Nenhum dos dois passou muito tempo no Castilla e, na temporada 2021/22, ambos os brasileiros já eram peças-chave entre os titulares. Até hoje, conquistaram 13 títulos juntos, incluindo três títulos de La Liga e duas Champions Leagues.

    Vinicius teve um impacto especialmente grande, com participação em 232 gols em 387 partidas. Ele pode se considerar um dos melhores jogadores de sua geração e ficou, para sua infelicidade, em segundo lugar na votação da Bola de Ouro de 2024, um patamar que Gabriel sem dúvida buscará alcançar.

    Mas nem tudo foi fácil. Vinicius e Rodrygo agora enfrentam futuros incertos no Real, e a intensa pressão de jogar no Bernabéu cobrou seu preço de cada um de maneiras diferentes. Gabriel deve saber que nunca há garantias de permanência por muito tempo na maior instituição do futebol mundial, mesmo que consiga contrariar as expectativas e se firmar como presença constante no time.

  • Sem garantias

    Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    A qualidade de Gabriel não está em dúvida, mas ele não seria o primeiro jovem promissor a sentir o peso das expectativas no Real Madrid.

    O ex-comentarista de televisão Juni Calafat é amplamente apontado como o idealizador da estratégia do Real Madrid de contratar jovens com grande potencial. O chefe do departamento de observação do clube, que é brasileiro, também foi responsável por ajudar o Real Madrid a superar a concorrência por jogadores como Eduardo Camavinga, Jude Bellingham e Arda Guler. Todos chegaram diretamente ao time principal e corresponderam aos altos valores pagos por suas transferências.

    Dois outros, porém, não corresponderam. Calafat voltou a usar seus contatos na América do Sul e seu poder de persuasão para levar Endrick e Franco Mastantuono a Madri. O primeiro começou como titular em apenas nove jogos, considerando todas as competições, desde que chegou do Palmeiras em 2024. O segundo foi titular em 11 partidas em sua temporada de estreia, mas não impressionou e agora joga por empréstimo na Fiorentina.

    Endrick era visto como a próxima grande esperança do ataque do Real Madrid, depois de ser comparado a Ronaldo Nazario durante sua passagem pelo Palmeiras. No entanto, o jogador de 20 anos teve poucas oportunidades sob o comando de Carlo Ancelotti e Xabi Alonso, o que culminou em um período de empréstimo ao Lyon. Apesar das garantias públicas dadas pelo atual técnico, Jose Mourinho, sobre seu futuro, ele continua com pouco espaço.

    Houve também dois fracassos completos: Reinier Jesus e Takefusa Kubo, que nunca disputaram sequer um minuto em jogos oficiais pelo time principal do Real Madrid. Jesus representou um desperdício total dos € 30 milhões pagos ao Flamengo, enquanto Kubo, chamado de “Messi japonês” na juventude, não conseguiu superar a difícil concorrência por uma das três vagas para jogadores de fora da União Europeia (UE) permitidas pela La Liga nos elencos.

    As expectativas em relação a Gabriel serão menores, é verdade, porque ele será consideravelmente mais jovem do que qualquer um dos jogadores mencionados quando chegaram a Madri. Inicialmente, Gabriel será o novo rosto do Castilla, onde ganhará mais experiência na terceira divisão do futebol espanhol e na UEFA Youth League, competição em que estreou pelo United com três gols contra o Sabah em 10 de setembro. Mas o tempo extra que terá para se adaptar não garante nada.

    Gabriel faria bem em conhecer o caso de Martin Odegaard, que serve de alerta. O meia norueguês é hoje o capitão do Arsenal, campeão da Premier League, mas, aos 27 anos, demorou muito mais do que se imaginava para chegar ao mais alto nível quando se juntou ao Real Madrid aos 16 anos, em janeiro de 2015.

    Odegaard se tornou o jogador mais jovem a estrear pelo clube em maio daquele ano, mas faria apenas 11 partidas pelo time principal nos seis anos seguintes e foi emprestado a Heerenveen, Vitesse e Real Sociedad. Um quarto empréstimo, ao Arsenal em 2021, levou à sua saída definitiva, e desde então ele falou sobre as dificuldades que enfrentou no Bernabéu.

    “Parei de jogar com a criatividade que era característica do meu jogo. Por um tempo, joguei de forma um pouco segura demais. Eu me preocupava mais em não cometer erros do que em jogar do meu jeito”, disse Odegaard ao Players' Tribune em 2023. “Depois de alguns anos, eu simplesmente não estava evoluindo. A imprensa começou a me criticar por não corresponder imediatamente às expectativas. Eu era um alvo fácil. Lembro de ler uma manchete mais ou menos assim: ‘Agora é tudo ou nada para Martin Odegaard’. E eu pensei: tudo ou nada? Tenho 18 anos!”

    Seria uma grande pena se o mesmo acontecesse com Gabriel, cujo potencial é ainda maior do que o de Odegaard.

  • No fim da fila

    Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    O elenco atual de Mourinho está repleto de jogadores de classe mundial, sobretudo no ataque, e é difícil ver como Gabriel poderia conquistar uma vaga.

    É justo dizer que as chances de Gabriel quebrar o recorde de estreia de Odegaard no Real são praticamente nulas, embora ele tenha versatilidade para atuar pelas duas pontas, como segundo atacante ou como camisa 10. Quando voltou ao Bernabeu em julho, Mourinho encontrou um elenco ainda mais profundo do que aquele que deixou em 2013.

    Pelas pontas, o treinador português pode contar com Vinicius, Rodrygo (quando se recuperar da lesão no ligamento cruzado anterior que sofreu em março), Yan Diomande, contratação recorde de 140 milhões de euros, Brahim Diaz e Endrick. Guler e Bernardo Silva, contratado como agente livre no verão, também podem atuar pela direita se necessário. Mastantuono, por sua vez, voltará a ser opção a partir da próxima temporada, já que a Fiorentina não tem opção de compra pelo atacante argentino.

    No centro do ataque, o goleador Kylian Mbappe é a principal estrela incontestável do Madrid, com Carlos Ezpi à disposição como atacante reserva. Atrás de Mbappe, Bellingham é a força motriz da equipe de Mourinho, um camisa 10 de grande movimentação que também marca muitos gols. Onde exatamente Gabriel acredita que se encaixa nesse cenário? Mesmo que Vinicius e Rodrygo deixassem o clube ao fim da temporada, ele ainda seria a última opção na hierarquia.

  • “Espere a hora certa”

    Gabriel-Mourinho
    Getty/GOAL

    Se Gabriel acha que terá mais oportunidades sob o comando de Mourinho do que teria com Carrick, pode acabar tendo uma surpresa desagradável.

    Gabriel também não vai trabalhar com um técnico conhecido por desenvolver jovens jogadores. Mourinho foi criticado por não dar atenção às categorias de base na maioria dos clubes por onde passou, sobretudo no Manchester United. Lá, promoveu a estreia de seis jogadores formados no clube no time principal, mas só deu minutos regulares a um deles: Scott McTominay.

    O atacante inglês Joshua Bohui, que chegou ao time de reservas do United vindo do Brentford três meses após a nomeação de Mourinho, em maio de 2016, logo percebeu que não conseguiria evoluir sob o comando do treinador português. “Quando José estava lá, não havia oportunidades para mim, Mason [Greenwood], Angel [Gomes] ou [Tahith] Chong”, disse Bohui ao Manchester Evening News.

    “Não é que José não me tratasse bem. É que não parecia haver um caminho claro para mim sob o comando dele. Nos treinos, ele nunca conversava comigo sobre o que eu precisava melhorar e, às vezes, eu não conseguia entender o que ele queria. Também sentia que não era fácil conversar com ele. Se eu sabia que tinha ido bem em um treino, ele não estava lá para me apoiar. O mesmo acontecia quando eu sabia que precisava melhorar em alguma coisa.”

    Se Gabriel estava frustrado com a falta de oportunidades em Old Trafford sob o comando de Michael Carrick, como tem sido amplamente noticiado, Mourinho vai deixá-lo ainda mais frustrado. Também foi dito que o jovem talento e sua família acreditam que o United perdeu espaço entre a elite europeia, o que é verdade. Ainda assim, em popularidade e força comercial, o clube provavelmente só fica atrás do Real Madrid.

    Se tivesse optado por provar seu valor na Premier League e mostrar que é capaz de elevar o nível de uma equipe com deficiências coletivas evidentes, ele poderia ter garantido uma transferência para o Real Madrid entre os 20 e os 25 anos, já pronto para ser uma estrela do time principal. Agora, Gabriel enfrenta um desafio de proporções monumentais.

    Estamos falando de um talento geracional. Gabriel esteve muito à frente dos jogadores de sua idade durante toda a sua trajetória no futebol e, merecidamente, recebeu o prêmio de Jogador do Ano da Premier League Sub-18 na temporada passada, após marcar 23 gols em 23 jogos. Mas deixar o United tão cedo para buscar a grandeza no Real é um risco que pode facilmente não dar certo.

    “Até agora, tudo está indo bem na carreira dele. Por que mudar isso? Ele está no caminho certo”, disse o ídolo do United Ryan Giggs ao comentar a situação de Gabriel no Rio Ferdinand Presents. “Eu treinava aos 15 anos e só joguei pelo time principal dois anos depois. Então é preciso ter uma paciência que as pessoas parecem não ter hoje em dia. Se você está evoluindo na direção certa, basta esperar a sua hora, por melhor que seja.”

    A trajetória de Gabriel pode muito bem decolar em Madri, e ele poderá dizer “eu avisei” a todos os que duvidam dele daqui a dois ou três anos. Mas é igualmente possível que ele fique ainda mais longe de se firmar no time principal do que está agora.