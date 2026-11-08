O ex-comentarista de televisão Juni Calafat é amplamente apontado como o idealizador da estratégia do Real Madrid de contratar jovens com grande potencial. O chefe do departamento de observação do clube, que é brasileiro, também foi responsável por ajudar o Real Madrid a superar a concorrência por jogadores como Eduardo Camavinga, Jude Bellingham e Arda Guler. Todos chegaram diretamente ao time principal e corresponderam aos altos valores pagos por suas transferências.

Dois outros, porém, não corresponderam. Calafat voltou a usar seus contatos na América do Sul e seu poder de persuasão para levar Endrick e Franco Mastantuono a Madri. O primeiro começou como titular em apenas nove jogos, considerando todas as competições, desde que chegou do Palmeiras em 2024. O segundo foi titular em 11 partidas em sua temporada de estreia, mas não impressionou e agora joga por empréstimo na Fiorentina.

Endrick era visto como a próxima grande esperança do ataque do Real Madrid, depois de ser comparado a Ronaldo Nazario durante sua passagem pelo Palmeiras. No entanto, o jogador de 20 anos teve poucas oportunidades sob o comando de Carlo Ancelotti e Xabi Alonso, o que culminou em um período de empréstimo ao Lyon. Apesar das garantias públicas dadas pelo atual técnico, Jose Mourinho, sobre seu futuro, ele continua com pouco espaço.

Houve também dois fracassos completos: Reinier Jesus e Takefusa Kubo, que nunca disputaram sequer um minuto em jogos oficiais pelo time principal do Real Madrid. Jesus representou um desperdício total dos € 30 milhões pagos ao Flamengo, enquanto Kubo, chamado de “Messi japonês” na juventude, não conseguiu superar a difícil concorrência por uma das três vagas para jogadores de fora da União Europeia (UE) permitidas pela La Liga nos elencos.

As expectativas em relação a Gabriel serão menores, é verdade, porque ele será consideravelmente mais jovem do que qualquer um dos jogadores mencionados quando chegaram a Madri. Inicialmente, Gabriel será o novo rosto do Castilla, onde ganhará mais experiência na terceira divisão do futebol espanhol e na UEFA Youth League, competição em que estreou pelo United com três gols contra o Sabah em 10 de setembro. Mas o tempo extra que terá para se adaptar não garante nada.

Gabriel faria bem em conhecer o caso de Martin Odegaard, que serve de alerta. O meia norueguês é hoje o capitão do Arsenal, campeão da Premier League, mas, aos 27 anos, demorou muito mais do que se imaginava para chegar ao mais alto nível quando se juntou ao Real Madrid aos 16 anos, em janeiro de 2015.

Odegaard se tornou o jogador mais jovem a estrear pelo clube em maio daquele ano, mas faria apenas 11 partidas pelo time principal nos seis anos seguintes e foi emprestado a Heerenveen, Vitesse e Real Sociedad. Um quarto empréstimo, ao Arsenal em 2021, levou à sua saída definitiva, e desde então ele falou sobre as dificuldades que enfrentou no Bernabéu.

“Parei de jogar com a criatividade que era característica do meu jogo. Por um tempo, joguei de forma um pouco segura demais. Eu me preocupava mais em não cometer erros do que em jogar do meu jeito”, disse Odegaard ao Players' Tribune em 2023. “Depois de alguns anos, eu simplesmente não estava evoluindo. A imprensa começou a me criticar por não corresponder imediatamente às expectativas. Eu era um alvo fácil. Lembro de ler uma manchete mais ou menos assim: ‘Agora é tudo ou nada para Martin Odegaard’. E eu pensei: tudo ou nada? Tenho 18 anos!”

Seria uma grande pena se o mesmo acontecesse com Gabriel, cujo potencial é ainda maior do que o de Odegaard.