Jari Litmanen: o fenômeno finlandês que conquistou a Europa com o Ajax, “enfeitiçou” Steven Gerrard e inspirou Xavi

O Ajax se mostrou (quase) imbatível na temporada seguinte: apenas uma derrota para o Feyenoord na prorrogação, nas quartas de final da KNVB Beker, impediu o clube de conquistar a tríplice coroa.

O Ajax conquistou o título do campeonato com tranquilidade, terminando sete pontos à frente do Roda JC. Os 17 gols de Litmanen não foram suficientes para lhe garantir a artilharia, já que seu companheiro de equipe adolescente Patrick Kluivert marcou um a mais. Ronaldo, porém, ficou muito à frente dos dois, com 30 gols pelo PSV, terceiro colocado.

Apesar do domínio no cenário nacional, poucos acreditavam que o jovem time de Van Gaal tivesse chances na Champions League. Mas, logo na estreia na competição, a equipe mostrou que era capaz de superar até os desafios mais assustadores.

O Milan de Fabio Capello era o atual campeão europeu, depois de golear o Barcelona de Cruyff por 4 a 0 na final, e os jogadores do Ajax ficaram impressionados ao se alinhar diante de nomes como Paolo Maldini, Franco Baresi, Zvonimir Boban e Ruud Gullit, vencedor da Bola de Ouro de 1987.

“O primeiro jogo foi em casa, contra o Milan, e não sentimos pressão porque todos esperavam que perdêssemos”, disse Litmanen à FourFourTwo.

Depois que De Boer colocou os donos da casa em vantagem no início do segundo tempo, Overmars encontrou Litmanen livre na segunda trave, e o meia finalizou forte para vencer Sebastiano Rossi. De repente, o Ajax jogava com confiança.

O camisa 10 comandou uma virada contra o AEK Athens duas semanas depois: marcou o gol de empate e, em seguida, deu um passe para Kluivert fazer o gol da vitória. Depois, uma movimentação inteligente sem a bola fez de Litmanen uma opção fácil de passe para Davids, e ele marcou o empate contra o Salzburg aos 40 minutos do segundo tempo.

Aos dois minutos do reencontro com o Milan em San Siro, o maestro disparou à frente dos defensores adversários para dominar uma bola de De Boer e mandar para o gol, abrindo caminho para outra vitória do time holandês por 2 a 0.

Depois de terminar a fase de grupos na liderança, com cinco pontos de vantagem, e superar o Hajduk Split por 3 a 0 nas quartas de final, o Ajax enfrentou o Bayern de Munique na semifinal. Apesar de criar muitas chances de perto e de longe, o time de Van Gaal não conseguiu furar a defesa da equipe de Giovanni Trapattoni em Munique. Mas o jogo de volta, em Amsterdã, foi diferente.

Litmanen tentou uma finalização acrobática no início, mas a bola foi afastada de cabeça antes que ele pudesse alcançá-la. De Boer evitou que a bola saísse pela linha de fundo e a cabeceou de volta para a área, onde Litmanen completou de cabeça para abrir o placar. O Bayern, porém, reagiu e empatou.

“Naquele momento, com o gol fora de casa, estávamos eliminados. Dissemos a nós mesmos: ‘Sem problema, olhem em volta, o estádio está cheio, a torcida está do nosso lado’”, relembrou Litmanen.

Um golaço de George e um gol de De Boer deixaram o Ajax à frente por 3 a 1 no intervalo. No início do segundo tempo, Litmanen afastou qualquer dúvida com um giro, uma arrancada e uma finalização precisos. O time holandês venceu por 5 a 2 e enfrentaria um velho conhecido na final: o Milan.

Na semana que antecedeu a decisão em Viena, Litmanen sofria com uma alergia ao pólen, e havia um receio real de que ficasse fora do jogo. “Eu não conseguia dormir e só descansava algumas horas durante o dia”, relembrou. “Meus olhos estavam vermelhos, minha garganta doía e eu não me sentia bem. Na segunda-feira, Van Gaal me perguntou se poderia contar comigo para jogar a final na quarta-feira. É claro que eu disse que sim.”

O meia começou como titular, mas teve dificuldades: “Eu não estava no meu melhor, e, quando você enfrenta Marcel Desailly, precisa estar 100%, então foi muito difícil.”

Ele não foi o único. O Ajax teve mais dificuldades para superar o Milan no que Frank de Boer chamou de “um jogo de m*rda”. Aos 25 minutos do segundo tempo, Van Gaal fez a mudança decisiva, colocando Kluivert no lugar de Litmanen. Quinze minutos depois, o jovem atacante avançou aos tropeços para alcançar um passe de Rijkaard e conseguiu mandar a bola no canto inferior.

“Foi o pior dos três jogos que fizemos contra o Milan naquela temporada, mas vencemos. Patrick Kluivert entrou no meu lugar e marcou o gol da vitória. Brinco com ele dizendo que foi um gol feio, mas isso não importa. Ganhamos a Champions League”, disse Litmanen.

O Ajax voltou à final na temporada seguinte e, além de desempenhar mais uma vez um papel extraordinário na conquista de seu terceiro título consecutivo da Eredivisie, Litmanen foi o artilheiro da competição continental, com nove gols.

Depois de marcar três gols contra o Ferencvaros, ele apareceu nas costas da defesa do Real Madrid para abrir o placar na vitória do Ajax por 2 a 0 no Bernabéu. Mais tarde, com o time holandês em desvantagem por 1 a 0 diante do Panathinaikos antes do jogo de volta da semifinal, foi o jogador nascido em Lahti quem marcou duas vezes na Grécia para virar o confronto e garantir a vaga na final, em Roma, contra a Juventus.

Apesar de todo o talento do elenco do Ajax, a Juventus havia apontado o cavaleiro nórdico como a principal ameaça. “Ele era, sem dúvida, o mais perigoso. Vivia uma fase em que, se tocasse na bola, marcava”, disse Sergio Porrini sobre Litmanen. “E, de fato, foi o que ele fez.”

Depois que uma falha de comunicação entre Frank de Boer e Edwin van der Sar permitiu a Fabrizio Ravanelli abrir o placar aos 12 minutos, o Ajax contou com a rapidez de raciocínio de Litmanen para empatar. Angelo Peruzzi defendeu uma cobrança de falta de De Boer, mas Litmanen apareceu para ganhar a disputa com um defensor e finalizar. O jogo foi para os pênaltis e, embora Litmanen tenha convertido sua cobrança, a Juventus venceu a disputa por 4 a 2.

Litmanen permaneceu no Ajax até o fim dos anos 90, mas aquele grande time foi desmantelado por outros clubes europeus após a decisão do caso Bosman. Depois de recusar repetidamente propostas lucrativas ao longo dos anos, o meia goleador acabou optando por se reunir com Van Gaal, os irmãos De Boer, Kluivert e Winston Bogarde ao ir para o Camp Nou.

“Três clubes fizeram propostas em 1999: Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique”, disse ele ao The Guardian. “Não foi difícil escolher o Barcelona: tinha a mesma filosofia do Ajax. São dois clubes diferentes construídos a partir da mesma origem. Ouvi Guardiola dizer: ‘Cruyff construiu a capela, e nós apenas a pintamos.’”