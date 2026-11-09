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GFX Jari Litmanen 1-1GOAL

Jari Litmanen: o fenômeno finlandês que conquistou a Europa com o Ajax, “enfeitiçou” Steven Gerrard e inspirou Xavi

Campeão da Champions League em 1995, o atacante jogou depois por Liverpool e Barcelona, encantando torcedores por todo o continente.

Peter McVitie
Traduzido por

  • Steven Gerrard ficou "enfeitiçado" quando o viu pela primeira vez no Liverpool, enquanto Jamie Carragher, atônito, pensou: "Que jogador!". Zlatan Ibrahimovic atribuiu a ele um papel fundamental em sua transformação em um atacante de classe mundial. Já Xavi, no início de sua carreira no Barcelona, sentiu-se "encorajado" e inspirado por sua habilidade, ética de trabalho e profissionalismo.

    Mas todos esses jogadores de elite cruzaram o caminho de Jari Litmanen quando ele já havia passado do auge e não conseguia mais mostrar em campo o talento extraordinário de antes.

    Meia-atacante de classe incontestável, Litmanen é considerado um dos maiores jogadores da história do Ajax. Depois, defendeu Barcelona, Liverpool e Fulham, entre muitos outros clubes. Com técnica impecável, visão de jogo incrível para os passes e faro de gol, saiu de origens humildes para conquistar a Champions League e a admiração do mundo inteiro.

    Embora lesões persistentes tenham ofuscado precocemente seu talento fascinante, o homem apelidado de "O Rei" nunca perdeu a aura de realeza, a curiosidade pelo futebol nem a dedicação absoluta ao esporte. Tanto que retomou a carreira aos 55 anos. Esta é a história de um gênio único e de um verdadeiro ícone do futebol.

  • Adaptando-se rapidamente

    Jari Litmanen Finland 1998

    A qualidade de Litmanen já era evidente desde cedo, e ele rapidamente se tornou uma estrela em seu país natal.

    Aos 17 anos, Litmanen se apresentou como futuro herói do futebol finlandês com a elegância e a eficiência que fariam dele um ídolo das torcidas por toda a Europa. Ao alcançar um cruzamento e acertar um espetacular chute de tesoura no canto inferior do gol, garantiu a vitória por 1 a 0 do Reipas, da primeira divisão, no campeonato. Seu primeiro gol como profissional reforçou a reputação já crescente da promessa.

    Litmanen havia chegado ao clube ainda menino, e sua estreia era muito aguardada graças a seu pai, Olavi, que conquistara a Copa da Finlândia várias vezes como jogador do clube de Lahti. Depois de estrear aos 16 anos, em 1986, Jari teve uma participação pequena, mas cada vez maior, nos anos seguintes, até uma campanha fantástica em 1990 que lhe rendeu o prêmio de Jogador do Ano do campeonato aos 19 anos.

    Como recompensa, foi enviado a Barcelona por duas semanas, e o técnico da seleção, Jukka Vakkila, organizou para que treinasse com os reservas no Camp Nou. Mas uma lenda do futebol interveio e o convidou a se testar contra jogadores como Michael Laudrup, Hristo Stoichkov e Pep Guardiola.

    “Na noite anterior àquele treino, o telefone tocou no meu quarto de hotel”, contou Litmanen à Helden. “Ouvi uma voz do outro lado da linha perguntando em inglês: ‘É Jari Litmanen? Meu nome é Johan Cruyff, sou o técnico do Barcelona. Você me conhece?’ Pensei: ‘Alguém está pregando uma peça em mim’. Mas não era o caso. Johan me disse que seu assistente, Tonny Bruins Slot, iria me buscar no dia seguinte e que eu poderia treinar com o time principal do Barcelona por uma semana.”

    Ele acrescentou: “Quando souberam que eu era da Finlândia, provavelmente todos pensaram: ‘Tanto faz’. Não falaram muito comigo antes do treino, mas, depois, de repente ficaram bem mais entusiasmados, fizeram sinal de positivo e disseram ‘bien, bien’ para mim.”

    Um mês depois, Litmanen treinou com o PSV e disputou um amistoso sob o comando de Bobby Robson, mas a transferência não se concretizou. Ele voltou ao Reipas, porém problemas financeiros obrigaram o clube a vendê-lo, e acabou se juntando ao HJK, gigante de Helsinque. Impressionou novamente, com 16 gols em 27 jogos do campeonato, mas, apenas sete meses após a transferência, Litmanen surpreendeu ao se transferir para o MyPa.

    Contratar um jogador do calibre de Litmane parecia impossível para uma equipe recém-promovida de uma cidade com 6 mil habitantes. Até o boato de que ele chegaria começou como uma brincadeira espalhada em um bar pelo dirigente do clube Seppo Makinen. A contratação só foi possível graças a uma ligação pessoal: o técnico do clube, Harri Kampman, era amigo próximo da família, e Litmanen o conhecia desde sempre.

    “Esse foi o único motivo pelo qual foi possível convencer Litmanen, e Hape conduziu tudo brilhantemente”, recordou Makinen.

    Uma das várias contratações do MyPa para seu retorno à primeira divisão após quase 20 anos de ausência, Litmanen passou a jogar ao lado do promissor defensor Sami Hyypia, de Janne Lindberg, futuro técnico do MyPa, de Jukka Turunen e do goleiro Mikhail Biryukov. Logo se destacou como a estrela da equipe, com uma estreia em casa impressionante: abriu o placar em uma cobrança de falta, depois recebeu um passe e avançou em direção ao gol antes de encobrir o goleiro. Completou o hat-trick com um chute forte do meio da área. Também deu pelo menos uma assistência na vitória por 7 a 0 e pediu desculpas a Mauri Keskitalo por ter tentado a jogada sozinho quando o companheiro estava livre.

    “Ele disse que a oportunidade de encobrir o goleiro era boa demais para deixar passar”, contou Keskitalo.

    Embora Litmanen tenha marcado sete gols em 18 jogos do campeonato, seu melhor gol pelo MyPa também foi o mais importante: um fantástico chute de curva com a parte externa do pé, que encobriu o goleiro no 89º minuto da final da Copa da Finlândia de 1992 e garantiu a vitória por 2 a 0. Aquela atuação ajudou Litmanen a conquistar o prêmio de Jogador do Ano da Finlândia e convenceu o olheiro do Ajax Ton Pronk a voltar a Amsterdã com um relatório entusiasmado para o técnico Louis van Gaal.

  • O camisa 10 mágico de Van Gaal

    Jari Litmanen Ajax 1995

    Sob a orientação do técnico Louis van Gaal no Ajax, Litmanen tornou-se um artilheiro prolífico e um criador de jogadas consistente.

    Uma semana depois, Litmanen chegou ao Ajax para um período de testes, com seu maior objetivo ao alcance. "Sempre sonhei em me tornar jogador profissional de futebol. Isso não era possível na Finlândia, porque não havia futebol profissional lá", disse. "Foi por isso que fui para o Ajax, para Amsterdã."

    No início, ele temeu que o sonho fosse uma ilusão. Van Gaal não se impressionou com a primeira atuação de Litmanen em um amistoso, como meio-campista pelo lado direito, e estava disposto a mandá-lo de volta à Finlândia. Como Dennis Bergkamp ficou fora do jogo seguinte por lesão, porém, Litmanen recebeu a chance de atuar na função que preferia, como meia-atacante. Teve uma atuação exemplar, que abriu caminho para uma mudança decisiva.

    Um ano depois, Bergkamp foi vendido à Inter para que Litmanen assumisse a posição de camisa 10 titular. Wim Jonk também saiu, enquanto o experiente Frank Rijkaard voltou do AC Milan. "Bergkamp e Jonk eram jogadores fantásticos, mas Rijkaard e Litmanen davam mais equilíbrio à equipe", disse Van Gaal. "Com eles, nos tornamos imbatíveis."

    Anos depois, o treinador diria a Litmanen: "Ao longo de toda a minha carreira, sempre procurei alguém exatamente igual a você. Não poderia lhe fazer um elogio maior."

    Depois de quase não jogar em sua primeira temporada, Litmanen foi fenomenal desde o início da segunda. Encaixou-se em uma equipe repleta de jovens jogadores tecnicamente qualificados, que seguiam à risca o sistema de Van Gaal. Ao combinar jogadas com Marc Overmars, Ronald de Boer, Edgar Davids e Clarence Seedorf, o finlandês tornou-se a peça que unia o time, graças à sua capacidade de marcar gols e de antecipar as jogadas.

    "Aquela posição parecia feita sob medida para ele", disse Danny Blind, ex-capitão do Ajax e jogador mais velho daquela equipe. "Sua noção de posicionamento é excepcional. Um camisa 10 pode atuar como segundo atacante, mas também como um meio-campista de fato, o que faz de você um jogador que contribui para a equipe. Ele se destacava nos dois aspectos."

    Depois de marcar duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre o Feyenoord, na Supercopa da Holanda, em De Kuip, Litmanen fez 21 gols em seus primeiros 20 jogos na Eredivisie. Essa sequência incluiu dois momentos decisivos para a temporada.

    Litmanen deu muito trabalho ao PSV enquanto o Ajax dominava o rival na disputa pelo título, mas viu o goleiro Hans van Breukelen impedir uma chance após a outra. Aos 72 minutos, o lendário goleiro espalmou uma cabeçada de Litmanen, mas Finidi George empurrou a bola para dentro e abriu o placar. Minutos depois, o Ajax avançou em um ataque de dois contra um. Peter van Vossen tocou para Litmanen, que parou e bateu com efeito da entrada da área, mas a bola voltou na trave.

    Talvez por achar que aquela chance havia sido fácil demais, o craque de cabelo comprido atrás definiu a partida aos 88 minutos, de um ângulo extremamente fechado. Depois de receber a bola fora da área e passar por cima de dois jogadores caídos, ele chegou quase à linha de fundo antes de girar e mandar a bola por cima dos jogadores que bloqueavam o gol, até a rede.

    Seis semanas depois, o Ajax perdia por 2 a 0 em casa para o Feyenoord, então campeão, antes dos 20 minutos. Foi quando um cruzamento de Blind veio pelo alto, Litmanen acertou a bola com o pé e a mandou para o canto inferior. Apesar dos esforços, o Ajax só conseguiu empatar aos 88 minutos: George desviou um cruzamento de De Boer de volta para o meio da área, onde Litmanen saltou mais alto que Peter Bosz e cabeceou para o gol de perto.

    Mais tarde naquele ano, o Ajax goleou o Go Ahead Eagles por 4 a 0, com dois gols e duas assistências de Litmanen. Ele também fez três gols contra o Besiktas na campanha que levou a equipe às quartas de final da Recopa Europeia. O finlandês parecia imparável: foi o artilheiro da Eredivisie, com 26 gols, enquanto o Ajax conquistava o título pela primeira vez em quatro anos.

    "O forte de Jari não era o drible, mas o primeiro toque perfeito, saber exatamente quando se desvencilhar de um adversário, a precisão dos movimentos e o instinto natural para marcar gols. Todas essas qualidades o tornavam único", disse Ronald de Boer em um programa da televisão holandesa sobre aquela época.

  • Glória na Champions League

    Jari Litmanen of Ajax and Claudio Panucci of AC Milan
    Getty Images Sport

    Foi na temporada 1994-95 que o gigante holandês e Litmanen chegaram ao topo do futebol europeu.

    O Ajax se mostrou (quase) imbatível na temporada seguinte: apenas uma derrota para o Feyenoord na prorrogação, nas quartas de final da KNVB Beker, impediu o clube de conquistar a tríplice coroa.

    O Ajax conquistou o título do campeonato com tranquilidade, terminando sete pontos à frente do Roda JC. Os 17 gols de Litmanen não foram suficientes para lhe garantir a artilharia, já que seu companheiro de equipe adolescente Patrick Kluivert marcou um a mais. Ronaldo, porém, ficou muito à frente dos dois, com 30 gols pelo PSV, terceiro colocado.

    Apesar do domínio no cenário nacional, poucos acreditavam que o jovem time de Van Gaal tivesse chances na Champions League. Mas, logo na estreia na competição, a equipe mostrou que era capaz de superar até os desafios mais assustadores.

    O Milan de Fabio Capello era o atual campeão europeu, depois de golear o Barcelona de Cruyff por 4 a 0 na final, e os jogadores do Ajax ficaram impressionados ao se alinhar diante de nomes como Paolo Maldini, Franco Baresi, Zvonimir Boban e Ruud Gullit, vencedor da Bola de Ouro de 1987.

    “O primeiro jogo foi em casa, contra o Milan, e não sentimos pressão porque todos esperavam que perdêssemos”, disse Litmanen à FourFourTwo.

    Depois que De Boer colocou os donos da casa em vantagem no início do segundo tempo, Overmars encontrou Litmanen livre na segunda trave, e o meia finalizou forte para vencer Sebastiano Rossi. De repente, o Ajax jogava com confiança.

    O camisa 10 comandou uma virada contra o AEK Athens duas semanas depois: marcou o gol de empate e, em seguida, deu um passe para Kluivert fazer o gol da vitória. Depois, uma movimentação inteligente sem a bola fez de Litmanen uma opção fácil de passe para Davids, e ele marcou o empate contra o Salzburg aos 40 minutos do segundo tempo.

    Aos dois minutos do reencontro com o Milan em San Siro, o maestro disparou à frente dos defensores adversários para dominar uma bola de De Boer e mandar para o gol, abrindo caminho para outra vitória do time holandês por 2 a 0.

    Depois de terminar a fase de grupos na liderança, com cinco pontos de vantagem, e superar o Hajduk Split por 3 a 0 nas quartas de final, o Ajax enfrentou o Bayern de Munique na semifinal. Apesar de criar muitas chances de perto e de longe, o time de Van Gaal não conseguiu furar a defesa da equipe de Giovanni Trapattoni em Munique. Mas o jogo de volta, em Amsterdã, foi diferente.

    Litmanen tentou uma finalização acrobática no início, mas a bola foi afastada de cabeça antes que ele pudesse alcançá-la. De Boer evitou que a bola saísse pela linha de fundo e a cabeceou de volta para a área, onde Litmanen completou de cabeça para abrir o placar. O Bayern, porém, reagiu e empatou.

    “Naquele momento, com o gol fora de casa, estávamos eliminados. Dissemos a nós mesmos: ‘Sem problema, olhem em volta, o estádio está cheio, a torcida está do nosso lado’”, relembrou Litmanen.

    Um golaço de George e um gol de De Boer deixaram o Ajax à frente por 3 a 1 no intervalo. No início do segundo tempo, Litmanen afastou qualquer dúvida com um giro, uma arrancada e uma finalização precisos. O time holandês venceu por 5 a 2 e enfrentaria um velho conhecido na final: o Milan.

    Na semana que antecedeu a decisão em Viena, Litmanen sofria com uma alergia ao pólen, e havia um receio real de que ficasse fora do jogo. “Eu não conseguia dormir e só descansava algumas horas durante o dia”, relembrou. “Meus olhos estavam vermelhos, minha garganta doía e eu não me sentia bem. Na segunda-feira, Van Gaal me perguntou se poderia contar comigo para jogar a final na quarta-feira. É claro que eu disse que sim.”

    O meia começou como titular, mas teve dificuldades: “Eu não estava no meu melhor, e, quando você enfrenta Marcel Desailly, precisa estar 100%, então foi muito difícil.”

    Ele não foi o único. O Ajax teve mais dificuldades para superar o Milan no que Frank de Boer chamou de “um jogo de m*rda”. Aos 25 minutos do segundo tempo, Van Gaal fez a mudança decisiva, colocando Kluivert no lugar de Litmanen. Quinze minutos depois, o jovem atacante avançou aos tropeços para alcançar um passe de Rijkaard e conseguiu mandar a bola no canto inferior.

    “Foi o pior dos três jogos que fizemos contra o Milan naquela temporada, mas vencemos. Patrick Kluivert entrou no meu lugar e marcou o gol da vitória. Brinco com ele dizendo que foi um gol feio, mas isso não importa. Ganhamos a Champions League”, disse Litmanen.

    O Ajax voltou à final na temporada seguinte e, além de desempenhar mais uma vez um papel extraordinário na conquista de seu terceiro título consecutivo da Eredivisie, Litmanen foi o artilheiro da competição continental, com nove gols.

    Depois de marcar três gols contra o Ferencvaros, ele apareceu nas costas da defesa do Real Madrid para abrir o placar na vitória do Ajax por 2 a 0 no Bernabéu. Mais tarde, com o time holandês em desvantagem por 1 a 0 diante do Panathinaikos antes do jogo de volta da semifinal, foi o jogador nascido em Lahti quem marcou duas vezes na Grécia para virar o confronto e garantir a vaga na final, em Roma, contra a Juventus.

    Apesar de todo o talento do elenco do Ajax, a Juventus havia apontado o cavaleiro nórdico como a principal ameaça. “Ele era, sem dúvida, o mais perigoso. Vivia uma fase em que, se tocasse na bola, marcava”, disse Sergio Porrini sobre Litmanen. “E, de fato, foi o que ele fez.”

    Depois que uma falha de comunicação entre Frank de Boer e Edwin van der Sar permitiu a Fabrizio Ravanelli abrir o placar aos 12 minutos, o Ajax contou com a rapidez de raciocínio de Litmanen para empatar. Angelo Peruzzi defendeu uma cobrança de falta de De Boer, mas Litmanen apareceu para ganhar a disputa com um defensor e finalizar. O jogo foi para os pênaltis e, embora Litmanen tenha convertido sua cobrança, a Juventus venceu a disputa por 4 a 2.

    Litmanen permaneceu no Ajax até o fim dos anos 90, mas aquele grande time foi desmantelado por outros clubes europeus após a decisão do caso Bosman. Depois de recusar repetidamente propostas lucrativas ao longo dos anos, o meia goleador acabou optando por se reunir com Van Gaal, os irmãos De Boer, Kluivert e Winston Bogarde ao ir para o Camp Nou.

    “Três clubes fizeram propostas em 1999: Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique”, disse ele ao The Guardian. “Não foi difícil escolher o Barcelona: tinha a mesma filosofia do Ajax. São dois clubes diferentes construídos a partir da mesma origem. Ouvi Guardiola dizer: ‘Cruyff construiu a capela, e nós apenas a pintamos.’”

  • Transmitindo seus conhecimentos

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    AFP

    As lesões impediram Litmanen de manter aquele nível, mas ele ainda influenciou alguns dos grandes nomes do futebol ao longo dos anos.

    Logo de início, as lesões acabaram com as esperanças de Litmanen de repetir no Barcelona o brilhantismo que havia mostrado no Ajax, enquanto Van Gaal sugeriu que ele não tinha o “caráter nem a personalidade” necessários para se adaptar ao novo ambiente. Ele foi titular em apenas 18 das 32 partidas que disputou na campanha de 1999-2000, em que o Barcelona não conquistou nenhum título. Depois, Litmanen foi completamente afastado do elenco até se transferir sem custos para o Liverpool na metade da temporada seguinte. Ainda assim, seu impacto foi sentido por alguém que viria a se tornar uma lenda.

    “Eu tinha 18 ou 19 anos e passava por um momento difícil”, contou Xavi no documentário ‘King Litmanen’. “Jari me ajudou muito. Ele sempre encontrava algo encorajador para dizer. Eu ficava impressionado porque, mesmo depois de um treino exaustivo, Jari permanecia para praticar sozinho. Sua técnica e sua consciência tática serviam de exemplo para nós, jogadores mais jovens.”

    Litmanen disse sobre seu jovem aprendiz: “Ele observava com muita atenção meus movimentos e a forma como eu lidava com a bola. É maravilhoso, claro, ter conseguido ajudar com minhas atitudes e minhas palavras… Fiz isso com o maior prazer, afinal, recebi o mesmo tipo de orientação quando era um jovem jogador em Lahti.”

    Com apenas 29 anos quando chegou a Anfield, em janeiro de 2001, o jogador eleito nove vezes o melhor da Finlândia causou impressão semelhante em seus companheiros de equipe. “Desde o momento em que vi Jari Litmanen em Melwood, fiquei encantado”, escreveu Gerrard, lendário meio-campista do Liverpool, em sua autobiografia. “Ele era como um mestre do xadrez, sempre antecipando três ou quatro jogadas.”

    Carragher, por sua vez, se perguntou o que poderia ter acontecido se uma das tentativas anteriores do Liverpool de contratar Litmanen tivesse dado certo: “Queria que tivéssemos conseguido contratá-lo anos antes. Quando ele chegou, pensei: ‘Uau, que jogador’. Mas ele sofria lesões com frequência. Jogava duas partidas e depois ficava de fora de novo.”

    Ele acrescentou: “Sempre falamos da camisa 10. Mas, no Liverpool, a camisa 7 era reverenciada: Kenny Dalglish, Peter Beardsley… Jari, com suas habilidades, teria sido o camisa 7 perfeito. Se tivesse chegado ao Liverpool antes de ir para o Barça, tenho certeza de que teria deixado uma marca maior.”

    Além de admirar o conhecimento de futebol e a dedicação aos treinos de Litmanen, Dietmar Hamman também ficou fascinado com sua habilidade. Ele disse ao The Athletic: “Ele não era o mais rápido, mas não precisava ser. Seus grandes pontos fortes eram a visão de jogo e a capacidade de escolher o passe certo. Em termos de habilidade e técnica, está entre os melhores com quem já joguei, se não for o melhor. Nos jogos de cinco contra cinco durante os treinos, algumas das coisas que fazia em espaços curtos eram simplesmente inacreditáveis. Parecia ter olhos nas costas. Eu sempre achei que tinha uma boa visão de jogo, mas então o vi jogar!..”

    Ao longo de duas temporadas e meia em Merseyside, Litmanen disputou apenas 43 partidas. Em sua última temporada, o Liverpool conquistou a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Uefa, mas a lenda do Ajax quase não teve participação, além de abrir o placar logo no início da vitória por 4 a 2 sobre o Manchester City na quinta rodada da Copa da Inglaterra.

    Mais tarde, ele reclamou que “questões políticas” tiveram papel importante em sua falta de tempo de jogo na Inglaterra e sugeriu que Michael Owen, Robbie Fowler e Emile Heskey foram beneficiados por favoritismo. “Eu, por outro lado, era estrangeiro. Pelos números, deveria ter jogado mais, mas continuava no banco”, explicou à Unibet.

    Ao retornar ao Ajax, sob o comando de Ronald Koeman, a história se repetiu. Dessa vez, Litmanen passou a orientar o jovem atacante sueco Ibrahimovic.

    “Litmanen teve um efeito imediato e motivador sobre mim”, escreveu Ibrahimovic. “Muitos dos caras no Ajax jogavam apenas por si mesmos. Eles só queriam ser vendidos para clubes maiores, e muitas vezes parecia que jogávamos uns contra os outros, em vez de contra os adversários. Em campo, Jari me orientava, praticamente me pegando pela mão. Ele conversava, me instruía, dava conselhos e, simplesmente, me tornou um jogador melhor.”

    Assim como os melhores defensores e goleiros da Europa não conseguiram pará-lo em meados dos anos 1990, Litmanen se recusou a deixar que seus persistentes problemas físicos o derrubassem. Ele ainda jogou por vários outros times em quatro países, incluindo um retorno à Premier League pelo Fulham, antes de encerrar sua carreira de maneira não oficial no HJK, em 2011, aos 40 anos.

    Então, em julho de 2026, aos 55 anos, jogou pelo terceiro time do Kalev Tallinn, da Estônia. Ao sair do banco na vitória por 4 a 2, teve a oportunidade de atuar ao lado de seu filho Caro, de 20 anos. Ao que parece, Litmanen ainda tem orientações a transmitir.