Gostem dele ou não, a franqueza de Carragher e sua disposição para provocar polêmica são características que precisam ser preservadas, não atacadas. Ele ganhou a reputação de ser um dos comentaristas mais combativos e opinativos, mas se destaca porque costuma refletir sobre o que diz e, em geral, se expressa bem, com uma pitada de seu humor característico. O fato de dividir opiniões entre as diferentes torcidas sugere que ele está fazendo bem seu trabalho.
“Eu era um jogador muito bom, mas sou um grande comentarista”, brincou Carragher em uma entrevista de timing fatídico, publicada pela FourFourTwo no fim de semana. “Cada pessoa vê o jogo de uma forma diferente, e eu adoro os detalhes. É isso que me empolga. Encontrar algo ou fazer uma análise que ninguém mais percebeu.”
Na verdade, é difícil discordar dele: quando Carragher está em boa fase, vale a pena assistir. Alguns vão acusá-lo de favorecer o Liverpool, e ele não esconde que é torcedor do clube, mas ainda tem a objetividade necessária para criticar seu ex-clube quando preciso. Ele mostrou isso no domingo, durante a cobertura da Sky Sports do confronto entre Liverpool e Arsenal, ao criticar o meio-campista do Liverpool Alexis Mac Allister por cair com facilidade demais em uma disputa direta com Noni Madueke.
“Olha, eu quero que o Liverpool vença o jogo. Fico feliz que ele [Madueke] não tenha sido expulso naquele lance. Precisamos mesmo apontar essas coisas e dizer: ‘Isso é constrangedor’. Tem que parar, é ridículo. Não suporto isso. Sou torcedor do Liverpool, mas essa atitude do Mac Allister é uma piada.” Ele acrescentou: “Parem de dar cartões vermelhos por causa dessa bobagem.”
Carragher também fez muitos elogios ao Arsenal, que conquistou uma impressionante vitória por 1 a 0 sobre seu querido Liverpool, a primeira em Anfield desde 2012. “É uma máquina”, disse, antes de acrescentar: “O Liverpool jogou muito bem, mas estava enfrentando a melhor equipe defensivamente deste país, talvez até da Europa, e isso sem aquele que talvez seja o melhor zagueiro do mundo, [William] Saliba.”
Ele continuou: “Vir a Anfield, sofrer tanta pressão e não permitir um chute ao gol do adversário, considerando o ataque que o Liverpool tem, é absolutamente extraordinário.”
A maioria dos espectadores mais ponderados espera que a estranha ameaça de ação judicial do Aston Villa não tire Carragher do rumo. Muitos não vão querer admitir, mas a cobertura televisiva da Premier League seria muito pior sem ele.