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Jamie Carragher 1:1Getty/GOAL

Jamie Carragher deve ser protegido apesar da alfinetada “desajeitada” do ídolo do Liverpool contra o Aston Villa: ameaça absurda de processo foi um ataque à liberdade de expressão dos comentaristas

Os comentários grosseiros do ex-defensor da Inglaterra sobre o Aston Villa o colocaram em apuros, mas a resposta do clube esteve longe de ser proporcional.

Krishan Davis
Traduzido por

  • Com sua habitual franqueza, Jamie Carragher causou polêmica na semana passada, quando seus comentários ácidos sobre o Aston Villa quase o colocaram em sérios apuros. Mas a reação esteve longe de ser proporcional a uma opinião contundente dada por um comentarista. Em uma avaliação dura da posição do clube na hierarquia do futebol inglês, o ex-zagueiro do Liverpool disse, de forma imprudente, aos torcedores do Villa que fossem todos “se f*der”, antes de afirmar que o clube “nunca será o Manchester United”.

    Como era de esperar, as declarações não foram bem recebidas pela direção do Villa, que anunciou posteriormente que processaria Carragher por seus comentários. Ele próprio admitiu que suas palavras foram “desastradas”, mas um clube ameaçar um comentarista com uma ação judicial simplesmente por fazer seu trabalho, e obrigá-lo a voltar atrás, abre um precedente muito perigoso.

  • 'Cala a p*rra da boca'

    Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Carragher se meteu em uma polêmica com seus comentários no podcast 'Stick to Football'

    Os comentários foram feitos durante um episódio do podcast 'Stick to Football', o principal programa de debates do The Overlap. O programa ficou conhecido por dar a comentaristas como Carragher, Gary Neville e Roy Keane a liberdade de dizer o que pensam, inclusive de usar palavrões se quiserem, algo que não podem fazer na televisão.

    Foi ao discutir a possibilidade de Unai Emery trocar o Aston Villa pelo Manchester United para substituir Michael Carrick, que está sob pressão, que Carragher soltou o verbo. Ele rejeitou a opinião, comum entre os torcedores do clube de Midlands, de que o técnico espanhol talvez prefira permanecer no Villa Park a se mudar para Old Trafford, diante das trajetórias distintas das duas equipes nas últimas temporadas.

    "É claro que ele gostaria de ter a oportunidade de voltar a comandar um gigante. Existe uma hierarquia no futebol, gostem ou não", disse Carragher. "O Real Madrid vai tirar o melhor jogador do Manchester United. Fez isso com (Cristiano) Ronaldo. E haverá times abaixo do Aston Villa, dos quais o Villa vai tirar jogadores ou o técnico. Então calem a p*rra da boca, torcedores do Aston Villa. O Aston Villa nunca será o Manchester United."

    Vale notar que o ex-jogador do Liverpool ria e sorria ao dizer essa última frase, dura e provocativa, como se sugerisse que não estava falando totalmente a sério. Ainda assim, suas palavras não foram bem recebidas.

  • Ameaça de ação judicial

    FC Basel 1893 v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6
    Getty Images Sport

    Carragher irritou o proprietário do Aston Villa, Nassef Sawiris, após comentários dirigidos ao clube e à sua torcida.

    No fim da noite seguinte, o Villa divulgou um comunicado assinado pelo proprietário Nassef Sawiris, anunciando que o clube tomaria medidas legais contra o comentarista pela linguagem usada em sua crítica. “O Aston Villa tomará medidas legais contra Jamie Carragher por seus insultos inaceitáveis ao clube e a seus torcedores. O Aston Villa não permitirá que ninguém impeça nossa ascensão no futebol inglês e europeu”, afirmou o comunicado.

    Outro comunicado, mais longo, dizia: “Como responsáveis por este grande clube, não podemos ficar parados enquanto um palavrão começado com ‘f’ é dirigido aos torcedores do Villa em qualquer veículo de comunicação. Ter uma opinião crítica é diferente de usar linguagem ofensiva contra torcedores e aparecer na semana seguinte como se nada tivesse acontecido.”

    Segundo The Athletic, Sawiris e a cúpula do Villa também apresentaram uma reclamação diretamente à alta direção da Sky Sports.

  • “Em tom de brincadeira”

    Manchester City FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Carragher foi obrigado a pedir desculpas após o Aston Villa ameaçá-lo com uma ação judicial

    Carragher voltou atrás em suas declarações no sábado e afirmou que pretendia fazer seus comentários “em tom de brincadeira”, apesar do teor grosseiro e incendiário. “Gostaria de pedir desculpas ao Aston Villa, aos proprietários e aos torcedores”, escreveu no X. “As palavras que usei nesta semana foram infelizes e erradas. Posso garantir aos torcedores do Villa que foi em tom de brincadeira, mas entendo que não pareceu ser esse o caso. Por isso, peço desculpas.”

    Ao que parece, isso foi suficiente para apaziguar a direção do Villa. Na segunda-feira, foi revelado que o pedido de desculpas de Carragher havia sido aceito e que o clube não tomaria medidas judiciais contra o ex-defensor da Inglaterra. Ainda assim, a intenção por trás da ameaça permanecia.

    Segundo o The Athletic, a essência da mensagem que a direção queria transmitir estava na declaração original de Sawiris: “O Aston Villa não permitirá que ninguém impeça nossa ascensão no futebol inglês e europeu.” A publicação afirma que a direção do Villa quer que o clube, assim como outros de fora do chamado grupo dos “seis grandes” que aspiram a romper a ordem estabelecida, receba “mais respeito”. A direção também acredita que Carragher deveria ser punido por seu empregador. O Birmingham Live acrescentou que Sawiris “não tolerará novos insultos ou comentários desrespeitosos”.

  • Precedente perigoso

    Liverpool FC v Arsenal FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Clubes ameaçarem comentaristas apenas por expressarem uma opinião não seria sinal de um futuro promissor.

    Seja qual for a verdade, a ameaça de ação judicial do Aston Villa e a mensagem por trás dela abrem um precedente perigoso: de repente, comentaristas se veem sujeitos a processos simplesmente por fazer seu trabalho. Eles são pagos para dar opiniões contundentes e entreter o público e, concorde-se ou não com ele, foi exatamente isso que Carragher fez.

    É verdade que o ídolo do Liverpool errou ao mandar os torcedores do Aston Villa “se f*derem”, especialmente no contexto do debate sobre as dificuldades enfrentadas pelos clubes de fora da ordem estabelecida. Há ainda as restrições impostas pelas regras financeiras da Premier League, que sem dúvida prejudicaram equipes como Villa e Newcastle em suas tentativas de diminuir a distância.

    The Athletic informa que alguns dirigentes do Villa viram a ameaça de ação judicial como uma reação a certos integrantes da imprensa, incluindo muitos ligados a clubes dos “seis grandes”, que repetidamente desmerecem a ambição de qualquer equipe de fora desse grupo que tente crescer. Também foi sugerido que Sawiris tinha outro objetivo: dissuadir o Manchester United de fazer qualquer investida por Emery, com quem o proprietário quer construir uma dinastia.

    No entanto, deixando de lado a linguagem grosseira usada no fim de sua fala, Carragher nem sequer disse algo controverso ou particularmente bombástico. Por isso, teria sido muito interessante ver exatamente o que o Villa considerava passível de ação judicial, caso tivesse levado a ameaça adiante. Apesar de sua rica história, o Villa não pode afirmar que tem o mesmo peso do Manchester United, ainda amplamente considerado um dos maiores clubes do planeta, apesar das dificuldades recentes. Assim, seria muito surpreendente se Emery não tivesse interesse no cargo no United, e quem afirma que a “hierarquia” do futebol à qual Carragher se refere não existe está enganando a si mesmo.

    No fim das contas, e felizmente, parece que a ameaça não passou, em grande parte, disso. Também chamou a atenção o fato de muitos torcedores do Villa terem manifestado nas redes sociais seu constrangimento com a declaração de Sawiris.

  • Figura de destaque

    Aston Villa v Sheffield United - Premier League
    Getty Images Sport

    Carragher divide opiniões, mas é um dos melhores comentaristas de futebol da atualidade.

    Gostem dele ou não, a franqueza de Carragher e sua disposição para provocar polêmica são características que precisam ser preservadas, não atacadas. Ele ganhou a reputação de ser um dos comentaristas mais combativos e opinativos, mas se destaca porque costuma refletir sobre o que diz e, em geral, se expressa bem, com uma pitada de seu humor característico. O fato de dividir opiniões entre as diferentes torcidas sugere que ele está fazendo bem seu trabalho.

    “Eu era um jogador muito bom, mas sou um grande comentarista”, brincou Carragher em uma entrevista de timing fatídico, publicada pela FourFourTwo no fim de semana. “Cada pessoa vê o jogo de uma forma diferente, e eu adoro os detalhes. É isso que me empolga. Encontrar algo ou fazer uma análise que ninguém mais percebeu.”

    Na verdade, é difícil discordar dele: quando Carragher está em boa fase, vale a pena assistir. Alguns vão acusá-lo de favorecer o Liverpool, e ele não esconde que é torcedor do clube, mas ainda tem a objetividade necessária para criticar seu ex-clube quando preciso. Ele mostrou isso no domingo, durante a cobertura da Sky Sports do confronto entre Liverpool e Arsenal, ao criticar o meio-campista do Liverpool Alexis Mac Allister por cair com facilidade demais em uma disputa direta com Noni Madueke.

    “Olha, eu quero que o Liverpool vença o jogo. Fico feliz que ele [Madueke] não tenha sido expulso naquele lance. Precisamos mesmo apontar essas coisas e dizer: ‘Isso é constrangedor’. Tem que parar, é ridículo. Não suporto isso. Sou torcedor do Liverpool, mas essa atitude do Mac Allister é uma piada.” Ele acrescentou: “Parem de dar cartões vermelhos por causa dessa bobagem.”

    Carragher também fez muitos elogios ao Arsenal, que conquistou uma impressionante vitória por 1 a 0 sobre seu querido Liverpool, a primeira em Anfield desde 2012. “É uma máquina”, disse, antes de acrescentar: “O Liverpool jogou muito bem, mas estava enfrentando a melhor equipe defensivamente deste país, talvez até da Europa, e isso sem aquele que talvez seja o melhor zagueiro do mundo, [William] Saliba.”

    Ele continuou: “Vir a Anfield, sofrer tanta pressão e não permitir um chute ao gol do adversário, considerando o ataque que o Liverpool tem, é absolutamente extraordinário.”

    A maioria dos espectadores mais ponderados espera que a estranha ameaça de ação judicial do Aston Villa não tire Carragher do rumo. Muitos não vão querer admitir, mas a cobertura televisiva da Premier League seria muito pior sem ele.