Seja qual for a verdade, a ameaça de ação judicial do Aston Villa e a mensagem por trás dela abrem um precedente perigoso: de repente, comentaristas se veem sujeitos a processos simplesmente por fazer seu trabalho. Eles são pagos para dar opiniões contundentes e entreter o público e, concorde-se ou não com ele, foi exatamente isso que Carragher fez.

É verdade que o ídolo do Liverpool errou ao mandar os torcedores do Aston Villa “se f*derem”, especialmente no contexto do debate sobre as dificuldades enfrentadas pelos clubes de fora da ordem estabelecida. Há ainda as restrições impostas pelas regras financeiras da Premier League, que sem dúvida prejudicaram equipes como Villa e Newcastle em suas tentativas de diminuir a distância.

The Athletic informa que alguns dirigentes do Villa viram a ameaça de ação judicial como uma reação a certos integrantes da imprensa, incluindo muitos ligados a clubes dos “seis grandes”, que repetidamente desmerecem a ambição de qualquer equipe de fora desse grupo que tente crescer. Também foi sugerido que Sawiris tinha outro objetivo: dissuadir o Manchester United de fazer qualquer investida por Emery, com quem o proprietário quer construir uma dinastia.

No entanto, deixando de lado a linguagem grosseira usada no fim de sua fala, Carragher nem sequer disse algo controverso ou particularmente bombástico. Por isso, teria sido muito interessante ver exatamente o que o Villa considerava passível de ação judicial, caso tivesse levado a ameaça adiante. Apesar de sua rica história, o Villa não pode afirmar que tem o mesmo peso do Manchester United, ainda amplamente considerado um dos maiores clubes do planeta, apesar das dificuldades recentes. Assim, seria muito surpreendente se Emery não tivesse interesse no cargo no United, e quem afirma que a “hierarquia” do futebol à qual Carragher se refere não existe está enganando a si mesmo.

No fim das contas, e felizmente, parece que a ameaça não passou, em grande parte, disso. Também chamou a atenção o fato de muitos torcedores do Villa terem manifestado nas redes sociais seu constrangimento com a declaração de Sawiris.