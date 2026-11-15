Jaedyn Shaw busca mais um título da NWSL e faz isso com a liberdade que a levou a se apaixonar pelo futebol.

Aos 21 anos, ela encerrou a temporada regular com 11 gols, seu recorde na carreira, e cinco assistências, ajudando o Gotham FC a conquistar seu primeiro NWSL Shield. Sua influência se estendeu aos playoffs: um escanteio cobrado por ela provocou o gol contra que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Seattle Reign nas quartas de final. Agora, o Kansas City Current é o obstáculo entre o Gotham e mais uma final.

Sua trajetória na seleção também segue em construção. Neste ano, Shaw marcou um gol e deu duas assistências pela seleção feminina dos Estados Unidos. Em outubro, foi convocada para a equipe sub-23, enquanto Emma Hayes buscava lhe dar mais tempo de jogo. Ela ainda consolida seu espaço no cenário internacional, ao mesmo tempo que assume mais responsabilidades em seu clube.

Em meio a tudo isso, Shaw sempre volta ao que o futebol lhe proporcionou desde o início: espaço para ser ela mesma.

Ao crescer em Frisco, no Texas, ela se lembra de assistir a jogos de futebol com os pais e de raramente ficar longe de uma bola. Começou a jogar aos quatro anos, desenvolveu sua criatividade nas quadras de futsal e, por volta dos 12, passou a se concentrar no futebol de 11.

“Assim que comecei a jogar, adorei, porque jogava bem. Era algo natural para mim e um lugar onde eu podia ser eu mesma e simplesmente me sentir livre”, disse à GOAL.

Essa liberdade ainda aparece em sua habilidade com a bola e na disposição para tentar algo inesperado. Também influencia a maneira como ela se comporta fora de campo.

Embaixadora da e.l.f. Cosmetics, Shaw conversou com a GOAL sobre “Girls Who Play Change the Game”, relatório da Parity e da e.l.f. Beauty que examina a relação entre a participação de meninas no esporte e a vida profissional das mulheres. Com base em respostas de mais de 9.500 pessoas em quatro países, a pesquisa identificou uma associação entre a prática contínua de esportes na juventude e uma maior probabilidade de ocupar cargos de liderança e negociar salários.

Para Shaw, os resultados se relacionam com lições que ela mesma ainda está aprendendo. O futebol a ajudou a ganhar confiança, encontrar sua voz e entender o que pode oferecer às meninas que vêm depois dela.