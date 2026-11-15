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Jaedyn Shaw 1-1GOAL

Jaedyn Shaw, da seleção feminina dos Estados Unidos, fala sobre encontrar liberdade no Gotham, crescer como líder e inspirar a próxima geração

Com o Gotham em busca de mais um título da NWSL, Jaedyn Shaw, embaixadora da e.l.f., conta à GOAL como o futebol moldou sua autoconfiança, sua liderança e suas ambições fora de campo.

Traduzido por

  • Jaedyn Shaw busca mais um título da NWSL e faz isso com a liberdade que a levou a se apaixonar pelo futebol.

    Aos 21 anos, ela encerrou a temporada regular com 11 gols, seu recorde na carreira, e cinco assistências, ajudando o Gotham FC a conquistar seu primeiro NWSL Shield. Sua influência se estendeu aos playoffs: um escanteio cobrado por ela provocou o gol contra que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Seattle Reign nas quartas de final. Agora, o Kansas City Current é o obstáculo entre o Gotham e mais uma final.

    Sua trajetória na seleção também segue em construção. Neste ano, Shaw marcou um gol e deu duas assistências pela seleção feminina dos Estados Unidos. Em outubro, foi convocada para a equipe sub-23, enquanto Emma Hayes buscava lhe dar mais tempo de jogo. Ela ainda consolida seu espaço no cenário internacional, ao mesmo tempo que assume mais responsabilidades em seu clube.

    Em meio a tudo isso, Shaw sempre volta ao que o futebol lhe proporcionou desde o início: espaço para ser ela mesma.

    Ao crescer em Frisco, no Texas, ela se lembra de assistir a jogos de futebol com os pais e de raramente ficar longe de uma bola. Começou a jogar aos quatro anos, desenvolveu sua criatividade nas quadras de futsal e, por volta dos 12, passou a se concentrar no futebol de 11.

    “Assim que comecei a jogar, adorei, porque jogava bem. Era algo natural para mim e um lugar onde eu podia ser eu mesma e simplesmente me sentir livre”, disse à GOAL.

    Essa liberdade ainda aparece em sua habilidade com a bola e na disposição para tentar algo inesperado. Também influencia a maneira como ela se comporta fora de campo.

    Embaixadora da e.l.f. Cosmetics, Shaw conversou com a GOAL sobre “Girls Who Play Change the Game”, relatório da Parity e da e.l.f. Beauty que examina a relação entre a participação de meninas no esporte e a vida profissional das mulheres. Com base em respostas de mais de 9.500 pessoas em quatro países, a pesquisa identificou uma associação entre a prática contínua de esportes na juventude e uma maior probabilidade de ocupar cargos de liderança e negociar salários.

    Para Shaw, os resultados se relacionam com lições que ela mesma ainda está aprendendo. O futebol a ajudou a ganhar confiança, encontrar sua voz e entender o que pode oferecer às meninas que vêm depois dela.

  • “A diferença está apenas na preparação”

    Jaedyn Shaw

    Shaw ajudou o Gotham a chegar às semifinais da NWSL após fazer a melhor temporada regular de sua carreira.

    A confiança de Shaw começa com o trabalho que ela faz antes mesmo de alguém estar observando.

    “Minha confiança sempre veio do quanto me preparei. Acho que o que faz a diferença é justamente a preparação e, desde que você faça o trabalho necessário, estará pronta para esses grandes momentos”, disse ela.

    Esses momentos chegaram rápido. Aos 21 anos, Shaw já fez parte de uma equipe campeã da NWSL, conquistou uma medalha de ouro olímpica e ajudou a seleção feminina dos Estados Unidos a vencer a Copa Ouro Feminina da Concacaf. Sua transferência para o Gotham em 2025, após um período difícil no North Carolina Courage, deu a ela um novo ambiente para continuar evoluindo.

    Sua experiência também reflete um tema da pesquisa da Parity e da e.l.f.: habilidades desenvolvidas por meio do esporte podem acompanhar uma atleta. Quase 90% das “Atletas do Dia a Dia” do relatório que haviam recebido uma promoção disseram que uma habilidade aprendida no esporte as ajudou a avançar. Esse grupo é formado por mulheres que praticaram esportes por pelo menos três anos enquanto cresciam e que trabalham, ou trabalharam recentemente, em tempo integral.

    Para Shaw, aprender a confiar em si mesma também significou aceitar que a confiança pode oscilar. A preparação ajuda, mas também é importante ter algo em que se apoiar quando uma atuação não sai como planejado.

    “Com certeza passei por muitos momentos em que minha confiança oscilou”, disse ela.

    Sua fé faz parte dessa base, incluindo o lembrete de que “minha identidade não se resume a uma planilha de estatísticas”.

  • “Disposição para melhorar a cada dia”

    Jaedyn Shaw

    Campeã da NWSL com o Gotham em 2025, Jaedyn Shaw está aprendendo a liderar à sua maneira.

    Shaw, de 21 anos, ainda é uma das jogadoras mais jovens do grupo, mas já tem experiências para compartilhar. Aprender a usá-las também tem sido um processo.

    “Tive um papel de liderança muito interessante durante boa parte da minha carreira, porque, muitas vezes, foi mais pelo exemplo, por representar as jogadoras mais jovens ou por ser alguém que também é jovem, mas tem experiência”, disse ela.

    Às vezes, isso significa falar em nome de uma companheira mais jovem. Outras vezes, significa reconhecer quando ela mesma precisa pedir algo. E, em alguns momentos, significa trazer um pouco de diversão ao grupo.

    “Eu diria que sou a policial boazinha”, disse Shaw, rindo.

    Ela se sente um pouco menos à vontade para se definir como alguém que lidera pelo exemplo, mesmo que essa seja a postura que tenta adotar.

    “Eu preferiria que outra pessoa dissesse isso sobre mim, não eu mesma, mas é preciso ter confiança!”, afirmou.

    O que ela não hesita em afirmar é seu compromisso de melhorar. Divertir-se e estabelecer um padrão para as outras podem andar juntos.

    “Tenho muito orgulho da minha determinação e da minha vontade de melhorar a cada dia, de estar presente e dar 100% de mim por mim mesma e pela equipe.”

  • Aprendendo com “a calma em meio à tempestade”

    Jaedyn Shaw

    Shaw atribui a Naomi Girma e Tierna Davidson o mérito de terem mostrado a ela o valor de uma liderança tranquila.

    Parte do que Shaw entende sobre liderança vem de saber o que precisa das jogadoras ao seu redor. Ao ser perguntada sobre quem lhe deu esse exemplo, ela logo mencionou Naomi Girma, sua ex-companheira de equipe no San Diego Wave.

    “Quando eu jogava no San Diego, sentia que ela era sempre alguém que mantinha a calma em meio à turbulência. Eu podia olhar para ela e pensar: ‘Está tudo bem. A Naomi não está entrando em pânico, então eu também não preciso entrar em pânico.’”

    Essa serenidade marcou Shaw. Em um momento difícil, ela podia olhar para Girma e encontrar segurança na maneira como a companheira lidava com a situação.

    Ela vê uma qualidade semelhante em Tierna Davidson, defensora do Gotham e da seleção feminina dos Estados Unidos.

    “Eu com certeza diria que a Tierna também”, disse Shaw. “Ela também é uma líder mais discreta e, como falei sobre a Naomi, sinto que a Tierna também mantém a calma em meio à turbulência. Acho que talvez isso mostre o tipo de líder que realmente me ajuda, em particular.”

    Shaw está aprendendo quais aspectos desses exemplos combinam com sua personalidade. Uma líder pode transmitir segurança sem ser a voz mais alta do grupo, e uma jogadora mais jovem pode dar o exemplo enquanto ainda descobre seu próprio caminho.

    Para uma jogadora que valoriza a liberdade de se expressar, esse tipo de apoio faz diferença. Ele lhe dá confiança para continuar tentando coisas novas e espaço para se desenvolver como líder à sua maneira.

  • “Impulsione a cultura!”

    Jaedyn Shaw

    O interesse de Jaedyn Shaw por moda faz parte da maneira como ela se expressa fora do futebol.

    Shaw quer que essa liberdade se estenda a todos os aspectos de sua vida. Moda, beleza e a representação de suas comunidades são importantes para ela, que vê cada vez mais mulheres no futebol encontrando formas de compartilhar esses interesses.

    “Somos mais do que aquilo que fazemos em campo. Também podemos fazer muitas coisas fora dele.”

    Ela cita a participação de Trinity Rodman no desfile de moda da Victoria's Secret, o desenvolvimento da linha de produtos para a pele de Jordyn Huitema e a presença da NWSL em “Ted Lasso” como exemplos da expansão do alcance do esporte. Cada um deles oferece às pessoas outra forma de se conectar com o futebol feminino e com as atletas que o praticam.

    Shaw quer fazer parte desse crescimento. Por meio do trabalho com a e.l.f. e de sua própria visibilidade, ela espera que meninas possam enxergar as possibilidades que surgem ao continuar no esporte e ser elas mesmas.

    “Quero representar as culturas afro-americana e vietnamita-americana e fazer o meu melhor nessa missão. E, sinceramente, estou em busca de comunidades nas quais eu possa causar impacto.”

    Essa busca continua. Assim como o processo de encontrar sua voz, entender sua influência e decidir que rumo quer dar a ela.

    Ela resume essa ambição de forma clara.

    “Fazer a cultura avançar!”