As regras de fair play financeiro (FFP) da Uefa foram obviamente criadas para tentar controlar os gastos no futebol, mas, até agora, tanto o Manchester City quanto o PSG evitaram punições pesadas.

“Os dois chegaram a acordos com a Uefa em 2014, que resultaram em multas e limites para seus elencos na Champions League”, diz Panja. “Mas, quando a Uefa suspendeu o City da Champions League por dois anos, em 2020, a punição foi anulada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) porque muitas das infrações haviam prescrito.

“O PSG também voltou a ser investigado após o terremoto que provocou no futebol em 2017, quando pulverizou o recorde de transferência de um jogador ao pagar a cláusula de rescisão de € 222 milhões de Neymar, mais que o dobro do recorde mundial anterior, além de acertar uma negociação de valor altíssimo com o Monaco por Kylian Mbappe.

“Foi criada uma comissão de investigação, que examinou minuciosamente todas as finanças do PSG durante um longo período, mas seus integrantes divergiram sobre o que fazer. Os membros da comissão que queriam fazer o trabalho corretamente diziam: ‘O caso precisa ser encaminhado à câmara de julgamento, pois acreditamos que houve uma infração.’

“Mas o presidente da comissão, nesse caso o ex-primeiro-ministro belga Yves Leterme, pensava de outra forma. Ele entendia que não havia ocorrido nada de irregular. Tanto que, quando o caso chegou à câmara de julgamento, presidida na época por um juiz de alto escalão de Portugal chamado Jose Narciso da Cunha Rodrigues, ele o examinou e basicamente disse, em termos bastante duros: ‘Ao analisar seu relatório e as conclusões que vocês tiraram com base nas provas, vejo que precisam retomar a investigação. Isso não está à altura do necessário. Vocês cometeram um erro manifesto em relação à avaliação de mais de 100 milhões de um contrato de patrocínio, que os investigadores aceitaram sem questionar.’

“Ao mesmo tempo, porém, o PSG levou esse processo ao CAS. É aí que a situação fica realmente interessante, porque, quando um caso de FFP chega ao CAS, o juiz e a câmara de julgamento deixam de participar do processo. O caso inteiro passa a ser conduzido pela administração da Uefa. Portanto, cabe à Uefa decidir até que ponto quer defender seus investigadores e seu juiz. E, nesse caso, a Uefa concordou com o argumento do PSG.

“O PSG afirmou que o juiz demorou demais para devolver o caso aos investigadores. Segundo o clube, isso precisava ser feito em até 10 dias. O juiz disse: ‘Vocês estão interpretando as regras de forma errada, e é impossível que alguém analise um caso inteiro em 10 dias. Isso não vai acontecer. A questão é que o processo de revisão deve começar em até 10 dias.’

“No entanto, para surpresa de todos, a administração da Uefa, comandada por Aleksander Ceferin, o homem que aparentemente é o grande herói na defesa da boa governança quando se trata do presidente da Fifa, Gianni Infantino, acabou aceitando o argumento de que o juiz havia demorado demais para devolver o caso aos investigadores da Uefa e basicamente disse: ‘Sim, tudo bem, vocês têm razão, vamos seguir em frente.’

“Assim, embora o PSG tenha montado, nos últimos anos, um time que hoje é muito admirado, muita gente diria que a única diferença entre PSG e City atualmente é que o PSG, na prática, escapou das consequências por violar regras financeiras, enquanto o City, no fim das contas, não.”

O City continua afirmando que possui “provas irrefutáveis” de sua inocência, mas Panja acredita que, apesar de todo o poder político dos Emirados Árabes Unidos, os proprietários do clube podem acabar sendo obrigados a admitir a derrota em sua tentativa de manter o controle da equipe: “Para ser sincero, o estrago já está feito. O veredicto permanecerá como um testemunho da fraude. Documentos jurídicos costumam ser bastante áridos, mas a linguagem usada é tão contundente que será difícil esquecer algo tão categórico.

“Eles adotaram uma postura muito combativa durante todos esses anos, então é muito difícil imaginar que agora digam: ‘Certo, sim, fomos pegos de forma justa, vamos deixar o clube.’ Dito isso, porém, a posição deles se tornaria insustentável se essas manchetes negativas persistissem, tornando a saída a atitude mais sensata. Afinal, apesar de todo o belo futebol praticado por um dos melhores times que a Inglaterra já viu e de todos os títulos conquistados, todas as conquistas do City agora estão manchadas pelo maior escândalo de fraude da história do futebol inglês. E é muito difícil separar o escândalo do futebol, por mais que as pessoas ligadas ao clube tentem fazer isso.

“Por isso, é muito difícil imaginar que eles consigam continuar como proprietários de um clube da Premier League. Algo terá de mudar, e parece ser uma questão de quando, não de se, eles vão sair. Porque, a cada dia em que esse time permanecer nas mãos dos atuais proprietários, a mancha na reputação do clube continuará.”

O PSG também está longe de ser irrepreensível em comparação, mas dá a impressão de ter conseguido fazer as pessoas esquecerem que foi multado por voltar a violar as regras de FFP há apenas quatro anos, com a maioria dos torcedores deslumbrada com o talento de Khvicha Kvaratskhelia e companhia.

“É exatamente assim que funciona a lavagem de imagem por meio do esporte”, diz McGeehan. “Todos nos lembramos de quando o PSG era meio motivo de piada, porque isso não faz tanto tempo. Era um clube que gastava dinheiro sem parar, visto como produto de um projeto espalhafatoso e vulgar. E o país era visto de maneira igualmente negativa. Portanto, como projeto de lavagem de imagem por meio do esporte, não estava funcionando tão bem assim.

“Compare isso com o que o City fazia na época. O clube tinha uma reputação de extremo profissionalismo, enquanto Khaldoon Al Mubarak era apresentado como um gestor maravilhoso, e Pep Guardiola só ajudava a melhorar ainda mais a imagem da equipe dentro e fora de campo. Mas acho que os catarianos, de certa forma, simplesmente deram sorte com Luis Enrique, que praticamente abandonou o sistema antigo e fez o time jogar um futebol maravilhoso. Como resultado, a conversa sobre o clube passou a se concentrar quase exclusivamente no que acontece em campo.”

Nesse sentido, o momento da partida de quarta-feira não é nada conveniente para o PSG, já que a discussão antes do jogo se concentrou quase exclusivamente na fraude financeira do City. E, como observa Johnson, os visitantes não vão gostar das comparações entre os dois clubes pertencentes a Estados.

“Imagino que a natureza do debate os irritaria muito, porque acho que, sendo totalmente honestos e pragmáticos, depois daqueles problemas com o FFP, um clube seguiu por um caminho e o outro foi na direção oposta”, diz ele. “E acho que, neste momento, muita gente diria que o PSG provavelmente enfrentou suas dificuldades da maneira correta.

“Obviamente, é uma situação muito controversa. Há muitos assuntos nebulosos nessa discussão. É preciso examinar os detalhes a fundo para determinar exatamente o que o PSG fez de diferente do Manchester City, mas, no fim das contas, dependendo do que acontecer no caso do City com a Premier League, provavelmente voltaremos a examinar o que aconteceu nos últimos anos com os clubes que chegaram a acordos com a Uefa. Porque não estamos falando apenas de PSG e City. Outros clubes tiveram problemas, mas esses são os dois nomes de maior destaque.

“Mas acho, sim, que o PSG não gostaria de ser colocado no mesmo patamar do City. Afinal, construiu seu modelo de negócios de uma maneira completamente diferente. Ninguém pode negar que algumas coisas feitas pelo PSG, especialmente a forma como se tornou uma marca de estilo de vida para além do campo, foram um sucesso extraordinário ao longo de quase 10 anos. Isso é algo que o City aparentemente não conseguiu fazer tão bem quanto o PSG. Portanto, tenho certeza de que o PSG ficaria muito incomodado com quem sugerisse, ao comparar os dois, que eles são basicamente iguais ao City.”