Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Man City PSG state ownership derby GFX 1:1GOAL

“Já chega”: Manchester City e PSG praticam um futebol maravilhoso, mas clubes de propriedade estatal finalmente estão sob o devido escrutínio

Dois clubes há muito acusados de lavagem de imagem por meio do esporte se enfrentam no Etihad na quarta-feira, mas seus respectivos projetos agora são vistos de maneiras muito diferentes

Mark Doyle
Traduzido por

  • Quando veio à tona que o Manchester City havia sido considerado culpado de violar sistematicamente as regras financeiras da Premier League por “quase uma década”, Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, mostrou-se relutante em comentar o desfecho do caso.

    “Não sou advogado, mas acho que eles têm o direito de recorrer, então essa não é a decisão final”, disse ele a jornalistas na Assembleia Geral dos Clubes Europeus de Futebol (EFC), em Copenhague, em 30 de setembro. “O Manchester City também fez muitas coisas positivas, mas não cabe a mim julgar. Não cabe a nós julgar.”

    Al-Khelaifi quis dizer que não lhe cabia comentar uma “questão do futebol inglês”, mas também seria fácil argumentar que o PSG não está em posição de julgar, já que teve seus próprios problemas com as regras do Fair Play Financeiro (FFP) ao longo dos anos. Embora o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita tenha adquirido o Newcastle United em 2021, o City, apoiado por Abu Dhabi, e o PSG, patrocinado pelo Catar, continuam sendo os principais símbolos da propriedade estatal no futebol simplesmente porque tiveram mais sucesso em campo e geraram mais controvérsias fora dele.

    Apesar de terem tanto em comum, os dois clubes chegam ao confronto de quarta-feira pela Champions League, no Etihad, em situações muito diferentes: o City enfrenta uma ameaça real à sua existência, enquanto o PSG está em uma posição de força inédita...

  • “Cai fora!”

    Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    Multiplicaram-se os pedidos para que Khaldoon Al Mubarak e os demais integrantes do grupo de Abu Dhabi por trás do Manchester City sejam forçados a deixar o clube.

    Enquanto os atuais técnicos da Premier League passaram a última semana tentando se esquivar diplomaticamente de perguntas sobre as trapaças do Manchester City, o ex-técnico do Blackpool Ian Holloway não mediu palavras.

    “Vocês são uma vergonha. Mancharam demais [o futebol inglês]”, disse Holloway, dirigindo-se diretamente ao Abu Dhabi United Group (ADUG) na última quinta-feira. “São as pessoas no topo [do clube] que estão tentando trapacear neste esporte, e eu as expulsaria. Por que ainda estão com a empresa? Por que ainda são donos dela? Por que continuam fazendo isso? Sumam!”

    O sentimento de Holloway é, sem dúvida, compartilhado pela grande maioria dos torcedores do futebol inglês. Em sua coluna mais recente no The Daily Telegraph, o ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher argumentou que “o clube só poderá se recuperar da vergonha de sua culpa quando os responsáveis reconhecerem que falharam em seu dever e o venderem”.

    Parece haver pouca chance de isso acontecer, pelo menos por enquanto. O ADUG, acionista majoritário do City Football Group (CFG), já recorreu da decisão da comissão disciplinar independente, que concluiu que o Manchester City inflou artificialmente suas receitas em quase 900 milhões de libras entre 2009 e 2018 por meio de contratos de patrocínio “de fachada”. A dimensão da fraude surpreendeu muitos torcedores do futebol inglês, mas não quem conhece a forma como os donos do City operam desde que compraram o clube, em agosto de 2008.

    “Acho que a única coisa surpreendente para mim, pessoalmente, foi o veredicto ter sido tão categórico”, diz Tariq Panja, do The New York Times, à GOAL. “Afinal, os donos do clube têm ligações com os governantes dos Emirados Árabes Unidos, que são, ao menos em tese, aliados do Reino Unido e têm muita influência neste país. Por isso, até agora, havia um ceticismo real quanto à possibilidade de levar um caso como esse até uma decisão.

    “Mas, embora algumas pessoas tenham ficado surpresas com os valores envolvidos e a natureza do caso, um veredicto desse tipo era, na verdade, a conclusão inevitável. Depois que as revelações do ‘Football Leaks’ foram publicadas [em 2018], ficou bastante óbvio o que havia acontecido.

    “É claro que ainda resta saber qual punição será aplicada e que efeito qualquer pressão externa poderá ter sobre o caso nos próximos meses.”

    Sem dúvida, cresce o receio de que o City escape de sanções severas o bastante para fazer o ADUG sequer considerar a venda do clube, especialmente porque o primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, já declarou publicamente que ficaria “preocupado em perdê-los” como donos.

    Desde então, Burnham e Downing Street fizeram várias tentativas desajeitadas de afastar as suspeitas de que as relações anteriores dele com o ADUG, quando era prefeito da Grande Manchester, poderiam influenciar o processo de recurso. Também surgiram relatos preocupantes de que os Emirados Árabes Unidos ameaçaram retirar o financiamento de vários projetos planejados no Reino Unido. A mera possibilidade de interferência política ilustra perfeitamente por que tantas pessoas sempre foram contra a propriedade de clubes de futebol, na prática, por Estados.

    “Depois de trabalhar com questões ligadas aos Emirados Árabes Unidos por cerca de 20 anos e ver como eles evitaram a responsabilização jurídica e a cobrança pública por todo tipo de comportamento realmente terrível, tanto na política quanto no esporte, fiquei um pouco surpreso com o fato de o City ter sido chamado a responder por seus atos”, diz Nicholas McGeehan, da FairSquare, à GOAL. “Mas isso é muito bem-vindo e já deveria ter acontecido há muito tempo, porque acho que o que se perde de vista em toda essa história é que a Premier League não está enfrentando o Manchester City; a Premier League está enfrentando um Estado. Esse Estado é governado por um pequeno grupo de pessoas incrivelmente poderosas, que agem de forma extremamente agressiva na política e nos negócios.

    “É um Estado que não hesita em violar embargos de armas da ONU. As pessoas falam de regras e normas internacionais, mas eles não têm absolutamente nenhum respeito por elas. Violam essas regras o tempo todo. E como conseguem sair impunes? Bem, são incrivelmente poderosos politicamente e, por isso, podem usar toda essa influência para garantir que nada os atrapalhe. As pessoas acham que a estratégia jurídica deles no caso do City não faz sentido, mas faz sentido para eles, porque é a estratégia que adotaram em todos os outros aspectos de suas atividades e que sempre funcionou.

    “Mas o que acho realmente fascinante nesse caso é que não tenho certeza de que conseguirão sair impunes, porque, mesmo que consigam o que querem na esfera política e encontrem uma forma de garantir que o Manchester City receba apenas uma punição leve, o que parece improvável, eles já perderam no tribunal da opinião pública. E isso é algo que sempre tiveram muito cuidado em levar em conta.

    “Acho que eles são muito bons em cuidar da própria reputação e garantir que nunca sejam retratados como os vilões. Mas é exatamente assim que o público em geral os vê agora. Portanto, estão travando uma verdadeira batalha para salvar sua reputação.”

    O PSG, em completo contraste, nunca foi tão popular.


  • “Brinquedo de um Estado”

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    O presidente da La Liga, Javier Tebas, há muito tempo critica abertamente o Manchester City e o Paris Saint-Germain

    Durante a maior parte da era da Qatar Sports Investment (QSI) no Parque dos Príncipes, o torcedor comum se divertia ao ver um time de estrelas montado a peso de ouro fracassar repetidamente na Champions League. Agora, porém, o PSG conquistou duas Copas da Europa consecutivas com uma equipe relativamente jovem, empolgante e dedicada, moldada por Luis Enrique, que recebeu elogios de todo o mundo do futebol.

    “Acho que as pessoas reconheceram que houve uma mudança radical no projeto”, diz à GOAL o especialista em futebol francês Jonathan Johnson. “A esta altura, está bem documentado que Luis Enrique abandonou o estilo de jogo muito individualista que se tornou sinônimo do PSG ao longo dos anos, deixando para trás jogadores como Neymar e Kylian Mbappe.

    “Por isso, acho que o projeto agora é muito mais sensato e provavelmente está mais alinhado com o que muita gente esperava desde o início da gestão do clube pelo Qatar: dar mais espaço a jogadores das categorias de base, contratar mais atletas da Ligue 1 e valorizar os talentos franceses sempre que possível.

    “Eles investiram muito na reforma e na construção de um conjunto inteiramente novo de instalações de treinamento, o que significa que o desenvolvimento de jovens agora é uma prioridade absoluta, garantindo que os talentos mais promissores da região de Paris, possivelmente a maior fonte de talentos do futebol mundial.

    “De modo geral, portanto, o projeto da QSI é menos ostensivo do que antes e, por isso, acho que há menos ressentimento em relação ao PSG e a seus proprietários. No entanto, acredito que há outro fator importante por trás dessa diminuição da animosidade contra o PSG na França: historicamente, alguns de seus maiores rivais têm preocupações mais urgentes do que saber se conseguirão disputar o título com o clube. Marseille e Lyon, por exemplo, enfrentam questões existenciais neste momento por causa de seus respectivos problemas financeiros.

    “Acho que isso também fez com que algumas dessas torcidas dessem mais importância aos jogos em que sentem que podem vencer, em que podem competir. Já as partidas contra o PSG passaram a ser encaradas como jogos em que não têm nada a perder: qualquer ponto conquistado é um bônus bem-vindo. É um momento estranho, portanto, para o PSG estar prosperando enquanto o futebol francês enfrenta dificuldades financeiras maiores do que nunca.”

    O risco de prejudicar o equilíbrio competitivo há muito é usado como argumento contra a propriedade de clubes de futebol por Estados. O fato de o PSG ter conquistado 12 títulos franceses desde que a QSI adquiriu o clube, em 2011, inevitavelmente levou a acusações de que o time da capital havia transformado a Ligue 1 em uma competição sem rivais à altura.

    É claro que o domínio do Manchester City no futebol inglês, com seis títulos em sete temporadas entre 2017 e 2024, também refletiu muito mal sobre a Premier League. A única diferença real foi que esse domínio era apresentado como prova da genialidade tática do técnico Pep Guardiola. O trabalho do catalão também ajudou a desviar a atenção do fato de que o Manchester City gastou quantias colossais para reforçar seu elenco a ponto de quase sempre ter dois jogadores de classe mundial em cada posição. Isso tornou praticamente impossível para qualquer outro clube competir com ele, em campo ou no mercado de transferências.

    Como apontou repetidamente o ex-técnico do Liverpool Jurgen Klopp, apesar de todo o prestígio e dos recursos financeiros do clube, o Liverpool simplesmente não podia contratar com a mesma liberdade para assumir riscos que o Manchester City ou o PSG. “Não importa quanto custe, eles simplesmente fazem”, disse o alemão aos jornalistas em 2022. “Vocês sempre me perguntam [como competir com o Manchester City], mas já sabem a resposta. Não podemos agir como eles. Não é possível. Impossível. É evidente: há clubes no futebol mundial que podem fazer o que quiserem financeiramente. Eles podem dizer o que quiserem, mas isso é um fato.”

    O presidente de La Liga, Javier Tebas, defende o mesmo argumento há anos. Já em 2019, ele afirmava que PSG e Manchester City estavam “inflacionando o mercado” em termos de valores de transferências e salários porque “os clubes precisam pagar quantias absurdas para manter seus jogadores”, enquanto “[PSG e Manchester City] não se importam nem um pouco com suas receitas reais quando querem contratar um jogador, porque recebem dinheiro de um Estado”.

    “Isso coloca outros clubes em uma situação econômica em que vivem no limite”, disse Tebas na conferência Business of Football, do The Financial Times. “Isso desequilibra toda a estrutura do futebol europeu. Isso já não é um esporte. Já não é uma indústria. Torna-se mais parecido com um brinquedo, um passatempo de um Estado. E, quando vira um brinquedo, as crianças começam a brincar com outras crianças. Você acaba arruinando todo o sistema.”

  • Comparação injusta?

    Paris Saint-Germain v Manchester City - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7
    Getty Images Sport

    Há paralelos evidentes entre o Manchester City e o PSG em suas respectivas ascensões ao topo do futebol europeu.

    As regras de fair play financeiro (FFP) da Uefa foram obviamente criadas para tentar controlar os gastos no futebol, mas, até agora, tanto o Manchester City quanto o PSG evitaram punições pesadas.

    “Os dois chegaram a acordos com a Uefa em 2014, que resultaram em multas e limites para seus elencos na Champions League”, diz Panja. “Mas, quando a Uefa suspendeu o City da Champions League por dois anos, em 2020, a punição foi anulada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) porque muitas das infrações haviam prescrito.

    “O PSG também voltou a ser investigado após o terremoto que provocou no futebol em 2017, quando pulverizou o recorde de transferência de um jogador ao pagar a cláusula de rescisão de € 222 milhões de Neymar, mais que o dobro do recorde mundial anterior, além de acertar uma negociação de valor altíssimo com o Monaco por Kylian Mbappe.

    “Foi criada uma comissão de investigação, que examinou minuciosamente todas as finanças do PSG durante um longo período, mas seus integrantes divergiram sobre o que fazer. Os membros da comissão que queriam fazer o trabalho corretamente diziam: ‘O caso precisa ser encaminhado à câmara de julgamento, pois acreditamos que houve uma infração.’

    “Mas o presidente da comissão, nesse caso o ex-primeiro-ministro belga Yves Leterme, pensava de outra forma. Ele entendia que não havia ocorrido nada de irregular. Tanto que, quando o caso chegou à câmara de julgamento, presidida na época por um juiz de alto escalão de Portugal chamado Jose Narciso da Cunha Rodrigues, ele o examinou e basicamente disse, em termos bastante duros: ‘Ao analisar seu relatório e as conclusões que vocês tiraram com base nas provas, vejo que precisam retomar a investigação. Isso não está à altura do necessário. Vocês cometeram um erro manifesto em relação à avaliação de mais de 100 milhões de um contrato de patrocínio, que os investigadores aceitaram sem questionar.’

    “Ao mesmo tempo, porém, o PSG levou esse processo ao CAS. É aí que a situação fica realmente interessante, porque, quando um caso de FFP chega ao CAS, o juiz e a câmara de julgamento deixam de participar do processo. O caso inteiro passa a ser conduzido pela administração da Uefa. Portanto, cabe à Uefa decidir até que ponto quer defender seus investigadores e seu juiz. E, nesse caso, a Uefa concordou com o argumento do PSG.

    “O PSG afirmou que o juiz demorou demais para devolver o caso aos investigadores. Segundo o clube, isso precisava ser feito em até 10 dias. O juiz disse: ‘Vocês estão interpretando as regras de forma errada, e é impossível que alguém analise um caso inteiro em 10 dias. Isso não vai acontecer. A questão é que o processo de revisão deve começar em até 10 dias.’

    “No entanto, para surpresa de todos, a administração da Uefa, comandada por Aleksander Ceferin, o homem que aparentemente é o grande herói na defesa da boa governança quando se trata do presidente da Fifa, Gianni Infantino, acabou aceitando o argumento de que o juiz havia demorado demais para devolver o caso aos investigadores da Uefa e basicamente disse: ‘Sim, tudo bem, vocês têm razão, vamos seguir em frente.’

    “Assim, embora o PSG tenha montado, nos últimos anos, um time que hoje é muito admirado, muita gente diria que a única diferença entre PSG e City atualmente é que o PSG, na prática, escapou das consequências por violar regras financeiras, enquanto o City, no fim das contas, não.”

    O City continua afirmando que possui “provas irrefutáveis” de sua inocência, mas Panja acredita que, apesar de todo o poder político dos Emirados Árabes Unidos, os proprietários do clube podem acabar sendo obrigados a admitir a derrota em sua tentativa de manter o controle da equipe: “Para ser sincero, o estrago já está feito. O veredicto permanecerá como um testemunho da fraude. Documentos jurídicos costumam ser bastante áridos, mas a linguagem usada é tão contundente que será difícil esquecer algo tão categórico.

    “Eles adotaram uma postura muito combativa durante todos esses anos, então é muito difícil imaginar que agora digam: ‘Certo, sim, fomos pegos de forma justa, vamos deixar o clube.’ Dito isso, porém, a posição deles se tornaria insustentável se essas manchetes negativas persistissem, tornando a saída a atitude mais sensata. Afinal, apesar de todo o belo futebol praticado por um dos melhores times que a Inglaterra já viu e de todos os títulos conquistados, todas as conquistas do City agora estão manchadas pelo maior escândalo de fraude da história do futebol inglês. E é muito difícil separar o escândalo do futebol, por mais que as pessoas ligadas ao clube tentem fazer isso.

    “Por isso, é muito difícil imaginar que eles consigam continuar como proprietários de um clube da Premier League. Algo terá de mudar, e parece ser uma questão de quando, não de se, eles vão sair. Porque, a cada dia em que esse time permanecer nas mãos dos atuais proprietários, a mancha na reputação do clube continuará.”

    O PSG também está longe de ser irrepreensível em comparação, mas dá a impressão de ter conseguido fazer as pessoas esquecerem que foi multado por voltar a violar as regras de FFP há apenas quatro anos, com a maioria dos torcedores deslumbrada com o talento de Khvicha Kvaratskhelia e companhia.

    “É exatamente assim que funciona a lavagem de imagem por meio do esporte”, diz McGeehan. “Todos nos lembramos de quando o PSG era meio motivo de piada, porque isso não faz tanto tempo. Era um clube que gastava dinheiro sem parar, visto como produto de um projeto espalhafatoso e vulgar. E o país era visto de maneira igualmente negativa. Portanto, como projeto de lavagem de imagem por meio do esporte, não estava funcionando tão bem assim.

    “Compare isso com o que o City fazia na época. O clube tinha uma reputação de extremo profissionalismo, enquanto Khaldoon Al Mubarak era apresentado como um gestor maravilhoso, e Pep Guardiola só ajudava a melhorar ainda mais a imagem da equipe dentro e fora de campo. Mas acho que os catarianos, de certa forma, simplesmente deram sorte com Luis Enrique, que praticamente abandonou o sistema antigo e fez o time jogar um futebol maravilhoso. Como resultado, a conversa sobre o clube passou a se concentrar quase exclusivamente no que acontece em campo.”

    Nesse sentido, o momento da partida de quarta-feira não é nada conveniente para o PSG, já que a discussão antes do jogo se concentrou quase exclusivamente na fraude financeira do City. E, como observa Johnson, os visitantes não vão gostar das comparações entre os dois clubes pertencentes a Estados.

    “Imagino que a natureza do debate os irritaria muito, porque acho que, sendo totalmente honestos e pragmáticos, depois daqueles problemas com o FFP, um clube seguiu por um caminho e o outro foi na direção oposta”, diz ele. “E acho que, neste momento, muita gente diria que o PSG provavelmente enfrentou suas dificuldades da maneira correta.

    “Obviamente, é uma situação muito controversa. Há muitos assuntos nebulosos nessa discussão. É preciso examinar os detalhes a fundo para determinar exatamente o que o PSG fez de diferente do Manchester City, mas, no fim das contas, dependendo do que acontecer no caso do City com a Premier League, provavelmente voltaremos a examinar o que aconteceu nos últimos anos com os clubes que chegaram a acordos com a Uefa. Porque não estamos falando apenas de PSG e City. Outros clubes tiveram problemas, mas esses são os dois nomes de maior destaque.

    “Mas acho, sim, que o PSG não gostaria de ser colocado no mesmo patamar do City. Afinal, construiu seu modelo de negócios de uma maneira completamente diferente. Ninguém pode negar que algumas coisas feitas pelo PSG, especialmente a forma como se tornou uma marca de estilo de vida para além do campo, foram um sucesso extraordinário ao longo de quase 10 anos. Isso é algo que o City aparentemente não conseguiu fazer tão bem quanto o PSG. Portanto, tenho certeza de que o PSG ficaria muito incomodado com quem sugerisse, ao comparar os dois, que eles são basicamente iguais ao City.”

  • Ascensão impressionante

    FBL-EUR-C1-PSG-TRAINING
    AFP

    Al-Khelaifi é hoje considerado por todos uma das figuras mais influentes do futebol e pode ganhar ainda mais poder em breve

    Há um contraste evidente entre a forma como os dois grupos de proprietários são vistos hoje. Enquanto Khaldoon pode acabar afastado do futebol inglês, Al-Khelaifi é agora uma das figuras mais importantes do esporte, e Johnson acredita que sua influência só vai crescer.

    “Acho que Al-Khelaifi se beneficiou enormemente do fracasso da Superliga Europeia pela forma como alinhou o PSG a clubes que têm valores esportivos extremamente fortes. Acho que isso, somado ao que aconteceu em campo nos últimos dois anos, lhe rendeu muito respeito e muita influência sobre o futebol europeu”, diz Johnson. “Portanto, apesar de ter descartado a possibilidade de disputar um cargo mais alto, acho que, em algum momento, veremos Nasser Al-Khelaifi assumir uma função ainda mais importante, seja na UEFA, mais adiante, ou possivelmente na FIFA.”

    Por enquanto, porém, Panja acredita que a simples presença de Al-Khelaifi no Parc des Princes torna o PSG praticamente intocável.

    “Neste momento, ele é quase onipotente no mundo do futebol, e a impressão é que sua palavra sempre prevalece. Por isso, é difícil imaginar que ele, qualquer clube que comande ou qualquer grupo que presida venha a sofrer sanções sérias”, diz Panja. “Ele integra a diretoria da UEFA, continua sendo presidente do beIN Media Group, um dos maiores compradores de direitos de transmissão de futebol do mundo, e é presidente do European Football Clubs (EFC). A lista continua, e tudo isso cria conflitos de interesses evidentes.

    “No entanto, ele tem uma relação muito próxima com Ceferin, o mesmo Ceferin que, na semana passada, voltou atrás na declaração anterior de que não tentaria um quarto mandato como presidente da UEFA. Isso violaria o limite de 12 anos que ele próprio havia defendido e imposto quando chegou à UEFA como uma figura reformista. Acho que isso mostra que o futebol ainda parece resistente à boa governança e às reformas.”

    Há, porém, motivos para algum otimismo. Ainda nesta semana, David Kogan, presidente do órgão regulador independente do futebol (IFR), afirmou que renunciaria caso sofresse qualquer pressão política relacionada ao caso do City. Ele também se recusou a descartar a possibilidade de que países sejam impedidos de comprar clubes de futebol ingleses no futuro. Por isso, McGeehan acredita que ainda podemos ver mudanças importantes na forma como o futebol é administrado.

    “Há muito tempo existe uma enorme falha política no Reino Unido em relação ao enfrentamento dos problemas associados à propriedade de clubes de futebol por países”, diz ele. “Não acho que alguém tenha realmente enfrentado essa questão, mas este parece ser o momento ideal para isso. Políticos agem quando enxergam uma possível vantagem política, e o público em geral claramente acredita que deveríamos ter muito mais cuidado com quem investe em nossas instituições culturais e sociais, que são extremamente importantes para os moradores e as comunidades a que atendem.

    “Então, podemos muito bem ver políticos perspicazes perceberem que há muito a ganhar aos olhos do público ao combater a propriedade estatal de clubes. É um pouco parecido com a forma como os políticos evitaram por tanto tempo criticar a FIFA de Gianni Infantino. Eles basicamente diziam: ‘Bem, vocês administram o esporte como quiserem, porque não queremos nos envolver. Não é assunto nosso, e as pessoas não gostam quando nos envolvemos em questões desse tipo’.

    “Mas acho que a controvérsia da Copa do Mundo da FIFA e o veredicto do caso do City podem fazer com que os políticos, pelo menos neste país, finalmente percebam a questão e digam: ‘Sabe de uma coisa? Talvez devêssemos examinar isso, talvez devêssemos começar a falar sobre regulamentar isso e mudar certas coisas’. Afinal, a propriedade de clubes por países sempre teve o potencial de distorcer e corromper o futebol. Eles têm poderes que os proprietários comuns de clubes não têm. Podem movimentar dinheiro, ocultar as fontes de financiamento, acionar mecanismos políticos e fazer escândalos quando não conseguem o que querem.

    “Portanto, eles sempre tiveram poder demais para serem admitidos em competições de futebol, porque desequilibram essas competições. Acho que foi isso que aconteceu na Premier League ao longo da última década, aproximadamente. Justamente por esse motivo, porém, este pode muito bem ser o ponto de virada, o momento em que o público e os políticos digam que basta.”