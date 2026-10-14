As regras de fair play financeiro (FFP) da UEFA foram introduzidas, obviamente, para tentar controlar os gastos no futebol, mas, até agora, tanto o Manchester City quanto o PSG evitaram punições pesadas.

“Os dois chegaram a acordos com a UEFA em 2014, que resultaram em multas e limites para seus elencos na Champions League”, diz Panja. “Mas, quando a UEFA suspendeu o City da Champions League por dois anos em 2020, a punição foi anulada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) porque muitas das infrações haviam prescrito.

“O PSG também voltou a ser investigado após o terremoto que causou no futebol em 2017, ao pulverizar o recorde de transferência de um jogador com o pagamento da cláusula de rescisão de € 222 milhões de Neymar, valor mais que duas vezes superior ao recorde mundial anterior, além de fechar um acordo de valor muito alto com o Monaco por Kylian Mbappe.

“Um painel de investigação foi formado e examinou minuciosamente todas as finanças do PSG durante um longo período, mas seus integrantes divergiram sobre o que fazer. Os membros que queriam conduzir o trabalho da maneira correta diziam: ‘Isso precisa ser encaminhado à câmara de julgamento, pois acreditamos que houve uma infração.’

“Mas o presidente do painel, nesse caso o ex-primeiro-ministro belga Yves Leterme, pensava de outra forma. Ele considerou que nada de irregular havia acontecido. Tanto que, quando o caso chegou à câmara de julgamento, então presidida por um juiz de alto escalão de Portugal chamado Jose Narciso da Cunha Rodrigues, ele analisou o material e disse, em termos bastante duros, basicamente o seguinte: ‘Ao examinar o relatório de vocês e as conclusões a que chegaram com base nas provas, vejo que precisam retomar a investigação. Isso não está à altura do que se espera. Vocês cometeram um erro evidente em relação à avaliação de mais de € 100 milhões de um contrato de patrocínio, que os investigadores aceitaram sem questionar.’

“Ao mesmo tempo, porém, o PSG leva o processo à CAS, e é aí que a situação fica realmente interessante, porque, quando um caso de FFP chega à CAS, o juiz e a câmara de julgamento ficam de fora. O caso inteiro passa a ser conduzido pela administração da UEFA. Cabe, portanto, à UEFA decidir com que empenho defenderá seus investigadores e seu juiz. E, nesse caso, a UEFA ficou do lado do argumento do PSG.

“O PSG alegou que o juiz demorou demais para devolver o caso aos investigadores. O clube disse que isso precisava ser feito em até 10 dias. O juiz respondeu: ‘Vocês estão interpretando as regras de forma errada, e é impossível que alguém analise um caso inteiro em 10 dias. Isso não vai acontecer. A questão é que o processo de revisão deve começar em até 10 dias.’

“No entanto, para surpresa de todos, a administração da UEFA, comandada por Aleksander Ceferin, o homem que aparentemente é o grande defensor da boa governança quando o assunto é o presidente da FIFA, Gianni Infantino, acabou aceitando o argumento de que o juiz havia demorado demais para devolver o caso aos investigadores da UEFA e, basicamente, disse: ‘Sim, tudo bem, vocês têm razão, vamos seguir em frente.’

“Assim, embora o PSG tenha montado, nos últimos anos, um time hoje muito admirado, muita gente diria que a única diferença entre PSG e City atualmente é que o PSG, na prática, escapou das consequências por violar as regras financeiras, enquanto o City, no fim das contas, não.”

O City continua afirmando que possui “provas irrefutáveis” de sua inocência, mas Panja acredita que, apesar de todo o poder político dos Emirados Árabes Unidos, os proprietários do clube podem acabar sendo obrigados a admitir a derrota na tentativa de manter o controle da equipe: “Para ser sincero, o estrago já está feito. A decisão permanecerá como um testemunho da fraude. Documentos jurídicos costumam ser bastante áridos, mas a linguagem usada é tão contundente que será difícil esquecer algo tão enfático.

“Eles adotaram uma postura muito combativa durante todos esses anos, então é muito difícil imaginar que agora dirão: ‘Certo, sim, fomos pegos, vamos sair de cena.’ Dito isso, a posição deles se tornaria insustentável se essas manchetes negativas persistissem, o que faria da saída a decisão mais sensata. Afinal, apesar de todo o belo futebol praticado por um dos melhores times que a Inglaterra já viu, apesar de todos os títulos conquistados, todas as conquistas do City estão agora manchadas pelo maior escândalo de fraude da história do futebol inglês. E é muito difícil separar o escândalo do futebol, por mais que as pessoas ligadas ao clube tentem fazê-lo.

“Por isso, é muito difícil imaginar que eles consigam continuar como proprietários de um clube da Premier League. Alguma coisa terá de mudar, e a impressão é que a questão não é se eles sairão, mas quando, porque, a cada dia que esse time permanecer nas mãos dos atuais proprietários, a mancha na reputação do clube continuará.”

O PSG também está longe de ser irrepreensível, mas a impressão é que conseguiu fazer as pessoas esquecerem que foi multado novamente por violar as regras de FFP há apenas quatro anos, com a maioria dos torcedores deslumbrada pelo brilho de Khvicha Kvaratskhelia e companhia.

“É exatamente assim que funciona o sportswashing”, diz McGeehan. “Todos nos lembramos de quando o PSG era meio motivo de piada, porque não faz tanto tempo. Era um clube que gastava sem parar, visto como fruto de um projeto espalhafatoso e vulgar. E o país era visto de maneira igualmente negativa. Portanto, não estava funcionando muito bem como projeto de sportswashing.

“Comparem isso com o que o City fazia na época. O clube tinha uma reputação de extremo profissionalismo, Khaldoon Al Mubarak era apontado como um gestor maravilhoso, e Pep Guardiola só ajudava a melhorar ainda mais sua imagem dentro e fora de campo. Mas acho que os catarianos, de certa forma, simplesmente deram sorte com Luis Enrique, que praticamente abandonou o sistema antigo e fez o time jogar um futebol maravilhoso. Com isso, a conversa sobre o clube passou a se concentrar quase exclusivamente no que acontece em campo.”

Nesse sentido, o momento do jogo de quarta-feira está longe de ser conveniente para o PSG, já que a narrativa antes da partida se concentrou quase exclusivamente na fraude financeira do City e, como observa Johnson, os visitantes não vão gostar das comparações entre os dois clubes controlados por Estados.

“Imagino que eles ficariam muito irritados com os rumos do debate, porque, se formos totalmente sinceros e pragmáticos, acho que um clube seguiu um caminho depois desses problemas com o FFP, e o outro seguiu outro”, diz ele. “E acho que, neste momento, muita gente diria que o PSG provavelmente lidou com suas dificuldades da maneira certa.

“Obviamente, é uma situação muito controversa. Há muitos temas nebulosos nessa discussão. É preciso examinar os detalhes a fundo para determinar exatamente o que o PSG fez de diferente do Manchester City. Mas, no fim das contas, dependendo do que acontecer no caso do City com a Premier League, provavelmente haverá uma nova atenção ao que ocorreu nos últimos anos com clubes que chegaram a acordos com a UEFA. Porque não estamos falando apenas de PSG e City. Outros clubes tiveram problemas, mas esses são os dois nomes de maior destaque.

“Mas acho, sim, que o PSG se incomodaria de ser colocado no mesmo patamar que o City. Porque, no fim das contas, construiu seu modelo de negócios de uma maneira completamente diferente. Ninguém pode contestar que algumas iniciativas do PSG, especialmente a forma como se tornou uma marca de estilo de vida fora de campo, foram um sucesso estrondoso ao longo de quase 10 anos. Isso é algo que o City aparentemente não conseguiu fazer tão bem quanto o PSG. Então, com certeza, acho que, ao comparar os dois, o PSG ficaria muito contrariado com quem sugere que ele é basicamente igual ao City.”