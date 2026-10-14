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Man City PSG state ownership derby GFX 1:1GOAL

“Já chega”: Manchester City e PSG jogam um futebol maravilhoso, mas clubes de propriedade estatal finalmente estão sob o devido escrutínio

Dois clubes há muito acusados de usar o esporte para melhorar sua imagem se enfrentam no Etihad nesta quarta-feira, mas seus respectivos projetos agora são vistos de maneiras muito diferentes

Mark Doyle
Traduzido por

  • Quando veio à tona que o Manchester City havia sido considerado culpado de violar sistematicamente as regras financeiras da Premier League por “quase uma década”, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, mostrou-se relutante em comentar o resultado do caso.

    “Não sou advogado, mas acho que eles têm o direito de recorrer, então esta não é a decisão final”, disse ele a jornalistas na Assembleia Geral dos Clubes Europeus de Futebol (EFC), em Copenhague, em 30 de setembro. “O Manchester City também fez muitas coisas positivas, mas não cabe a mim julgar. Não cabe a nós julgar.”

    Al-Khelaifi quis dizer que não lhe cabia comentar um “assunto do futebol inglês”, mas também seria fácil argumentar que o PSG “não tem condições de julgar”, já que enfrentou seus próprios problemas com as regras do Fair Play Financeiro (FFP) ao longo dos anos. De fato, embora o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita tenha adquirido o Newcastle United em 2021, o Manchester City, apoiado por Abu Dhabi, e o PSG, patrocinado pelo Catar, continuam sendo os principais símbolos da propriedade estatal no futebol, simplesmente porque tiveram mais sucesso dentro de campo e geraram mais controvérsias fora dele.

    Apesar de terem tanto em comum, os dois clubes chegam ao confronto de quarta-feira pela Champions League, no Etihad, em situações muito diferentes: o Manchester City enfrenta uma ameaça real à sua existência, enquanto o PSG está em uma posição mais forte do que nunca...

  • “Cai fora!”

    Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    Multiplicaram-se os pedidos para que Khaldoon Al Mubarak e os demais integrantes do grupo de Abu Dhabi por trás do Manchester City sejam forçados a deixar o clube.

    Enquanto os atuais técnicos da Premier League passaram a última semana tentando se esquivar diplomaticamente de perguntas sobre as trapaças do Manchester City, o ex-técnico do Blackpool Ian Holloway não mediu palavras.

    “Vocês são uma vergonha. Mancharam profundamente a imagem do [futebol inglês]”, disse Holloway, dirigindo-se diretamente ao Abu Dhabi United Group (ADUG) na última quinta-feira. “São as pessoas no mais, mais alto escalão [do clube] que estão tentando trapacear neste esporte, e eu as expulsaria. Por que ainda estão com a empresa? Por que ainda são donas dela? Por que ainda fazem isso? Sumam!”

    O sentimento de Holloway é, sem dúvida, compartilhado pela grande maioria dos torcedores de futebol inglês. O ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher argumentou, em sua coluna mais recente no The Daily Telegraph, que “o clube só poderá se recuperar da vergonha de sua culpa quando seus responsáveis reconhecerem que falharam em seu dever e o venderem”.

    Parece pouco provável que isso aconteça, pelo menos por enquanto. O ADUG, acionista majoritário do City Football Group (CFG), já recorreu da decisão da comissão disciplinar independente, que concluiu que o City inflou artificialmente suas receitas em quase 900 milhões de libras entre 2009 e 2018 por meio de contratos de patrocínio “de fachada”. A dimensão da fraude surpreendeu muitos torcedores de futebol inglês, mas não quem conhece a forma como os donos do City vêm agindo desde que compraram o clube, em agosto de 2008.

    “Acho que a única coisa surpreendente para mim, pessoalmente, é que a decisão tenha sido tão categórica”, diz Tariq Panja, do The New York Times, à GOAL, “considerando que os donos do clube têm ligações com os governantes dos Emirados Árabes Unidos, ostensivamente um aliado do Reino Unido, e têm muita influência neste país. Por isso, até agora, havia um ceticismo real quanto à possibilidade de levar um caso como este até uma decisão.

    “Mas, embora algumas pessoas tenham ficado surpresas com os valores envolvidos e a natureza do caso, uma decisão desse tipo era, na verdade, a conclusão inevitável. Depois que as revelações do ‘Football Leaks’ foram publicadas [em 2018], ficou bastante óbvio o que havia acontecido.

    “É claro que ainda resta saber qual punição será aplicada e que efeito qualquer pressão externa poderá ter sobre o caso nos próximos meses.”

    Há, sem dúvida, um receio crescente de que o City escape de sanções severas o bastante para fazer o ADUG sequer considerar a venda do clube, sobretudo porque o primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, já declarou publicamente que ficaria “preocupado em perdê-los” como donos.

    Desde então, Burnham e Downing Street fizeram várias tentativas desajeitadas de afastar as suspeitas de que as relações anteriores dele com o ADUG, quando era prefeito da Grande Manchester, poderiam influenciar o processo de recurso. Mas também surgiram relatos preocupantes de que os Emirados Árabes Unidos ameaçaram retirar o financiamento de vários projetos planejados no Reino Unido. A mera possibilidade de interferência política ilustra perfeitamente por que tantas pessoas sempre se opuseram à ideia de que Estados sejam, na prática, donos de clubes de futebol.

    “Depois de trabalhar com questões relacionadas aos Emirados Árabes Unidos por cerca de 20 anos e ver como eles evitaram a responsabilização jurídica e pública por todo tipo de comportamento realmente horrendo, tanto na esfera política quanto na esportiva, fiquei um tanto surpreso que o City tenha sido chamado a responder por seus atos”, diz Nicholas McGeehan, da FairSquare, à GOAL. “Mas isso é muito bem-vindo e já deveria ter acontecido há muito tempo, porque acho que o que se perde de vista em toda essa história é que a Premier League não está enfrentando o Manchester City; a Premier League está enfrentando um Estado, um Estado governado por um pequeno grupo de pessoas incrivelmente poderosas, que agem de forma incrivelmente agressiva na política e nos negócios.

    “Esse é um Estado que não hesita em violar embargos de armas da ONU. As pessoas falam de regras e normas internacionais, mas eles não têm absolutamente nenhum respeito por elas. Eles as violam o tempo todo. E como conseguem sair impunes? Bem, são incrivelmente poderosos politicamente e podem usar toda essa influência para garantir que nada os atrapalhe. As pessoas acham que a estratégia jurídica deles no caso do City não faz sentido, mas faz sentido para eles, porque é a estratégia que adotaram em todos os outros aspectos de suas atividades e que sempre funcionou.

    “Mas o que acho realmente fascinante neste caso é que não sei se vão conseguir sair impunes. Porque, mesmo que consigam o que querem na esfera política e encontrem alguma forma de garantir que o Manchester City receba apenas uma punição leve, o que parece improvável, eles já perderam no tribunal da opinião pública, algo que sempre tiveram muito cuidado em levar em conta.

    “Acho que são muito bons em cuidar da própria reputação e garantir que nunca sejam retratados como os vilões. Mas é exatamente assim que o público em geral os vê agora. Portanto, estão diante de uma verdadeira batalha para recuperar sua reputação.”

    O PSG, em completo contraste, nunca foi tão popular.


  • ‘Joguete de um Estado’

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    O presidente de La Liga, Javier Tebas, há muito tempo é um crítico declarado do Manchester City e do Paris Saint-Germain

    Durante a maior parte da era da Qatar Sports Investment (QSI) no Parc des Princes, o torcedor comum se divertiu vendo um time de estrelas montado a peso de ouro fracassar repetidamente na Champions League. Agora, porém, o PSG conquistou duas Copas da Europa consecutivas com uma equipe relativamente jovem, empolgante e dedicada, moldada por Luis Enrique, que recebeu elogios de todo o mundo do futebol.

    “Acho que as pessoas reconheceram que houve uma mudança radical no projeto”, diz o especialista em futebol francês Jonathan Johnson à GOAL. “A essa altura, já se falou bastante sobre como Luis Enrique abandonou o estilo de jogo muito individualista que, ao longo dos anos, se tornou sinônimo do PSG, deixando para trás jogadores como Neymar e Kylian Mbappe.

    “Por isso, acho que o projeto agora é muito mais sensato e provavelmente está mais próximo do que muita gente esperava desde o início, quando o Catar assumiu o controle do clube: promover muito mais jogadores das categorias de base, contratar mais atletas da Ligue 1 e valorizar o talento francês sempre que possível.

    “Eles investiram muito na reforma e na construção de um conjunto totalmente novo de instalações de treinamento. Isso significa que o desenvolvimento de jovens agora é prioridade absoluta, para garantir que os talentos mais promissores da região de Paris, possivelmente a região mais rica em talentos do futebol mundial.

    “De modo geral, então, o projeto da QSI é menos ostensivo do que antes e, por isso, acho que há menos ressentimento em relação ao PSG e a seus proprietários. No entanto, acredito que há outro fator importante para explicar essa redução da hostilidade ao PSG dentro da França: alguns de seus maiores rivais históricos têm preocupações mais urgentes do que saber se conseguirão disputar o título com o clube. Marseille e Lyon, por exemplo, enfrentam problemas que ameaçam sua existência neste momento, devido às respectivas dificuldades financeiras.

    “Acho que isso também levou parte dessas outras torcidas a dar mais importância aos jogos em que sentem que podem vencer, em que podem competir. Já as partidas contra o PSG passaram a ser encaradas como jogos em que não têm nada a perder: qualquer coisa que consigam tirar desses confrontos é um bônus bem-vindo. É um momento estranho para o PSG prosperar enquanto o futebol francês vive com menos recursos do que nunca.”

    O risco de prejudicar o equilíbrio competitivo há muito tempo é usado como argumento contra o controle de clubes de futebol por Estados. O fato de o PSG ter conquistado 12 títulos franceses desde que a QSI adquiriu o clube, em 2011, inevitavelmente gerou acusações de que a equipe da capital transformou a Ligue 1 em uma disputa sem concorrência.

    É claro que o domínio do City no futebol nacional, com seis títulos em sete temporadas entre 2017 e 2024, também expôs a Premier League de forma bastante negativa. A única diferença real é que esse domínio foi apresentado como prova da genialidade tática do técnico Pep Guardiola. O trabalho do catalão também ajudou a desviar a atenção do fato de que o City gastou quantias colossais para reforçar seu elenco, a ponto de quase sempre contar com dois jogadores de nível mundial em cada posição. Isso tornou praticamente impossível para qualquer outro clube competir com ele, em campo ou no mercado de transferências.

    Como o ex-técnico do Liverpool Jurgen Klopp apontou repetidas vezes, apesar de todo o prestígio e dos recursos do clube, o Liverpool simplesmente não podia contratar sem assumir os mesmos riscos que o City ou o PSG. “Não importa quanto custe, eles simplesmente fazem”, disse o alemão a jornalistas em 2022. “Vocês sempre me fazem a pergunta [sobre como desafiar o City], mas já sabem a resposta. Não podemos agir como eles. Não é possível. Não é possível. Está claro: há clubes no futebol mundial que podem fazer o que quiserem financeiramente. Podem dizer o que quiserem, mas isso é um fato.”

    O dirigente da La Liga Javier Tebas defende o mesmo argumento há anos. Já em 2019, ele afirmava que PSG e City estavam “inflacionando o mercado” em termos de valores de transferências e salários porque “os clubes precisam pagar quantias absurdas para manter seus jogadores”, enquanto “[PSG e City] não se importam nem um pouco com suas receitas reais quando querem contratar um jogador, porque recebem dinheiro de um Estado”.

    “Isso coloca outros clubes em uma situação econômica em que vivem realmente no limite”, disse Tebas na conferência Business of Football do The Financial Times. “Isso desequilibra toda a estrutura do futebol europeu. Isso já não é um esporte. Já não é uma indústria. Torna-se mais parecido com um brinquedo, um passatempo de um Estado. E, quando é um passatempo, as crianças começam a brincar com outras crianças. No fim, você arruína todo o sistema.”

  • Comparação injusta?

    Paris Saint-Germain v Manchester City - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7
    Getty Images Sport

    Há paralelos evidentes entre o Manchester City e o PSG e suas respectivas ascensões ao topo do futebol europeu.

    As regras de fair play financeiro (FFP) da UEFA foram introduzidas, obviamente, para tentar controlar os gastos no futebol, mas, até agora, tanto o Manchester City quanto o PSG evitaram punições pesadas.

    “Os dois chegaram a acordos com a UEFA em 2014, que resultaram em multas e limites para seus elencos na Champions League”, diz Panja. “Mas, quando a UEFA suspendeu o City da Champions League por dois anos em 2020, a punição foi anulada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) porque muitas das infrações haviam prescrito.

    “O PSG também voltou a ser investigado após o terremoto que causou no futebol em 2017, ao pulverizar o recorde de transferência de um jogador com o pagamento da cláusula de rescisão de € 222 milhões de Neymar, valor mais que duas vezes superior ao recorde mundial anterior, além de fechar um acordo de valor muito alto com o Monaco por Kylian Mbappe.

    “Um painel de investigação foi formado e examinou minuciosamente todas as finanças do PSG durante um longo período, mas seus integrantes divergiram sobre o que fazer. Os membros que queriam conduzir o trabalho da maneira correta diziam: ‘Isso precisa ser encaminhado à câmara de julgamento, pois acreditamos que houve uma infração.’

    “Mas o presidente do painel, nesse caso o ex-primeiro-ministro belga Yves Leterme, pensava de outra forma. Ele considerou que nada de irregular havia acontecido. Tanto que, quando o caso chegou à câmara de julgamento, então presidida por um juiz de alto escalão de Portugal chamado Jose Narciso da Cunha Rodrigues, ele analisou o material e disse, em termos bastante duros, basicamente o seguinte: ‘Ao examinar o relatório de vocês e as conclusões a que chegaram com base nas provas, vejo que precisam retomar a investigação. Isso não está à altura do que se espera. Vocês cometeram um erro evidente em relação à avaliação de mais de € 100 milhões de um contrato de patrocínio, que os investigadores aceitaram sem questionar.’

    “Ao mesmo tempo, porém, o PSG leva o processo à CAS, e é aí que a situação fica realmente interessante, porque, quando um caso de FFP chega à CAS, o juiz e a câmara de julgamento ficam de fora. O caso inteiro passa a ser conduzido pela administração da UEFA. Cabe, portanto, à UEFA decidir com que empenho defenderá seus investigadores e seu juiz. E, nesse caso, a UEFA ficou do lado do argumento do PSG.

    “O PSG alegou que o juiz demorou demais para devolver o caso aos investigadores. O clube disse que isso precisava ser feito em até 10 dias. O juiz respondeu: ‘Vocês estão interpretando as regras de forma errada, e é impossível que alguém analise um caso inteiro em 10 dias. Isso não vai acontecer. A questão é que o processo de revisão deve começar em até 10 dias.’

    “No entanto, para surpresa de todos, a administração da UEFA, comandada por Aleksander Ceferin, o homem que aparentemente é o grande defensor da boa governança quando o assunto é o presidente da FIFA, Gianni Infantino, acabou aceitando o argumento de que o juiz havia demorado demais para devolver o caso aos investigadores da UEFA e, basicamente, disse: ‘Sim, tudo bem, vocês têm razão, vamos seguir em frente.’

    “Assim, embora o PSG tenha montado, nos últimos anos, um time hoje muito admirado, muita gente diria que a única diferença entre PSG e City atualmente é que o PSG, na prática, escapou das consequências por violar as regras financeiras, enquanto o City, no fim das contas, não.”

    O City continua afirmando que possui “provas irrefutáveis” de sua inocência, mas Panja acredita que, apesar de todo o poder político dos Emirados Árabes Unidos, os proprietários do clube podem acabar sendo obrigados a admitir a derrota na tentativa de manter o controle da equipe: “Para ser sincero, o estrago já está feito. A decisão permanecerá como um testemunho da fraude. Documentos jurídicos costumam ser bastante áridos, mas a linguagem usada é tão contundente que será difícil esquecer algo tão enfático.

    “Eles adotaram uma postura muito combativa durante todos esses anos, então é muito difícil imaginar que agora dirão: ‘Certo, sim, fomos pegos, vamos sair de cena.’ Dito isso, a posição deles se tornaria insustentável se essas manchetes negativas persistissem, o que faria da saída a decisão mais sensata. Afinal, apesar de todo o belo futebol praticado por um dos melhores times que a Inglaterra já viu, apesar de todos os títulos conquistados, todas as conquistas do City estão agora manchadas pelo maior escândalo de fraude da história do futebol inglês. E é muito difícil separar o escândalo do futebol, por mais que as pessoas ligadas ao clube tentem fazê-lo.

    “Por isso, é muito difícil imaginar que eles consigam continuar como proprietários de um clube da Premier League. Alguma coisa terá de mudar, e a impressão é que a questão não é se eles sairão, mas quando, porque, a cada dia que esse time permanecer nas mãos dos atuais proprietários, a mancha na reputação do clube continuará.”

    O PSG também está longe de ser irrepreensível, mas a impressão é que conseguiu fazer as pessoas esquecerem que foi multado novamente por violar as regras de FFP há apenas quatro anos, com a maioria dos torcedores deslumbrada pelo brilho de Khvicha Kvaratskhelia e companhia.

    “É exatamente assim que funciona o sportswashing”, diz McGeehan. “Todos nos lembramos de quando o PSG era meio motivo de piada, porque não faz tanto tempo. Era um clube que gastava sem parar, visto como fruto de um projeto espalhafatoso e vulgar. E o país era visto de maneira igualmente negativa. Portanto, não estava funcionando muito bem como projeto de sportswashing.

    “Comparem isso com o que o City fazia na época. O clube tinha uma reputação de extremo profissionalismo, Khaldoon Al Mubarak era apontado como um gestor maravilhoso, e Pep Guardiola só ajudava a melhorar ainda mais sua imagem dentro e fora de campo. Mas acho que os catarianos, de certa forma, simplesmente deram sorte com Luis Enrique, que praticamente abandonou o sistema antigo e fez o time jogar um futebol maravilhoso. Com isso, a conversa sobre o clube passou a se concentrar quase exclusivamente no que acontece em campo.”

    Nesse sentido, o momento do jogo de quarta-feira está longe de ser conveniente para o PSG, já que a narrativa antes da partida se concentrou quase exclusivamente na fraude financeira do City e, como observa Johnson, os visitantes não vão gostar das comparações entre os dois clubes controlados por Estados.

    “Imagino que eles ficariam muito irritados com os rumos do debate, porque, se formos totalmente sinceros e pragmáticos, acho que um clube seguiu um caminho depois desses problemas com o FFP, e o outro seguiu outro”, diz ele. “E acho que, neste momento, muita gente diria que o PSG provavelmente lidou com suas dificuldades da maneira certa.

    “Obviamente, é uma situação muito controversa. Há muitos temas nebulosos nessa discussão. É preciso examinar os detalhes a fundo para determinar exatamente o que o PSG fez de diferente do Manchester City. Mas, no fim das contas, dependendo do que acontecer no caso do City com a Premier League, provavelmente haverá uma nova atenção ao que ocorreu nos últimos anos com clubes que chegaram a acordos com a UEFA. Porque não estamos falando apenas de PSG e City. Outros clubes tiveram problemas, mas esses são os dois nomes de maior destaque.

    “Mas acho, sim, que o PSG se incomodaria de ser colocado no mesmo patamar que o City. Porque, no fim das contas, construiu seu modelo de negócios de uma maneira completamente diferente. Ninguém pode contestar que algumas iniciativas do PSG, especialmente a forma como se tornou uma marca de estilo de vida fora de campo, foram um sucesso estrondoso ao longo de quase 10 anos. Isso é algo que o City aparentemente não conseguiu fazer tão bem quanto o PSG. Então, com certeza, acho que, ao comparar os dois, o PSG ficaria muito contrariado com quem sugere que ele é basicamente igual ao City.”

  • Ascensão impressionante

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    AFP

    Al-Khelaifi é hoje considerado uma das figuras mais influentes do futebol em todo o mundo e pode se tornar ainda mais poderoso em breve.

    Há, sem dúvida, um contraste marcante na forma como os dois grupos de proprietários são vistos hoje. Enquanto Khaldoon pode acabar afastado do futebol inglês, Al-Khelaifi é agora uma das figuras mais importantes do futebol, e Johnson acredita que sua influência só tende a crescer.

    “Acho que Al-Khelaifi se beneficiou enormemente do fracasso da Superliga Europeia, porque alinhou o PSG a clubes com valores esportivos muito sólidos. Acho que isso, somado ao que aconteceu em campo nos últimos dois anos, fez Al-Khelaifi conquistar muito respeito e influência no futebol europeu”, diz Johnson. “Então, apesar de ter descartado a possibilidade de disputar um cargo mais alto, acho que, em algum momento, veremos Nasser Al-Khelaifi assumir uma função ainda mais importante, seja na UEFA, mais adiante, ou possivelmente na FIFA.”

    Por enquanto, porém, Panja acredita que a simples presença de Al-Khelaifi no Parc des Princes torna o PSG praticamente intocável.

    “Ele é quase onipotente no mundo do futebol neste momento, e parece que tudo o que diz acaba prevalecendo. Por isso, é difícil imaginar que ele, qualquer clube que administre ou qualquer entidade que presida venha a sofrer sanções graves”, diz Panja. “Ele integra o conselho da UEFA, continua sendo presidente do beIN Media Group, um dos maiores compradores de direitos de transmissão de futebol do mundo, e preside a European Football Clubs (EFC). A lista não para por aí, e tudo isso cria conflitos de interesses evidentes.

    “No entanto, ele tem uma relação muito próxima com Ceferin, o mesmo Ceferin que, na semana passada, voltou atrás na declaração anterior de que não pretendia buscar um quarto mandato como presidente da UEFA. Isso ultrapassaria o limite de 12 anos que ele próprio havia defendido e imposto quando chegou à UEFA como uma figura reformista. Acho que isso mostra que o futebol ainda parece imune à boa governança e às reformas.”

    Há, porém, alguns motivos para otimismo. Nesta semana, David Kogan, presidente do Regulador Independente do Futebol (IFR), disse que renunciaria caso sofresse qualquer pressão política relacionada ao caso do Manchester City. Ele também não descartou a possibilidade de, no futuro, Estados serem impedidos de comprar clubes de futebol ingleses. Por isso, McGeehan acredita que ainda podemos ver mudanças importantes na forma como o futebol é administrado.

    “Há muito tempo existe uma enorme falha política no Reino Unido no enfrentamento dos problemas associados à propriedade de clubes de futebol por Estados”, diz ele. “Não acho que alguém tenha realmente encarado a questão, mas este parece ser o momento ideal para fazê-lo. Políticos agem quando veem a possibilidade de obter ganhos políticos, e o público claramente acredita que deveríamos ter muito mais cuidado com quem investe em nossas instituições culturais e sociais, que são extremamente importantes para os moradores e as comunidades a que servem.

    “Então, podemos muito bem ver alguns políticos atentos perceberem que há muito a ganhar aos olhos do público ao combater a propriedade de clubes por Estados. É um pouco como a maneira pela qual os políticos evitaram, por tanto tempo, criticar a FIFA de Gianni Infantino. Basicamente, diziam: ‘Bem, vocês administram o esporte como quiserem, porque não queremos nos envolver, já que isso não é assunto nosso e as pessoas não gostam que nos metamos nessas questões’.

    “Mas acho que a controvérsia da Copa do Mundo da FIFA e a decisão sobre o Manchester City podem finalmente fazer os políticos, pelo menos neste país, perceberem o problema e dizerem: ‘Sabe de uma coisa? Talvez devêssemos examinar isso, talvez devêssemos começar a falar sobre regulamentar essa questão e mudar certas coisas’. Isso porque a propriedade de clubes por Estados sempre teve o potencial de distorcer e corromper o futebol. Eles têm poderes que proprietários comuns de clubes de futebol não têm. Podem movimentar dinheiro, disfarçar fontes de financiamento, acionar mecanismos políticos e fazer um grande escândalo quando não conseguem o que querem.

    “Portanto, eles sempre tiveram poder demais para serem admitidos em competições de futebol, porque desequilibram essas competições. Acho que foi isso que vimos acontecer na Premier League ao longo da última década, mais ou menos. Justamente por isso, porém, este pode muito bem ser o ponto de virada, o momento em que o público e os políticos digam, todos, que basta.”