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Casparij GFXGetty/GOAL

“Isso está mesmo acontecendo?”: Kerstin Casparij fala sobre ser indicada à Bola de Ouro, encontrar a própria voz no Manchester City e se manter fiel a si mesma

A defensora do Manchester City conta à GOAL sobre sua incredulidade com a Bola de Ouro, o primeiro ano solitário na Inglaterra e por que quer que sua voz una as pessoas.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • “Provavelmente vou falar sem parar. Vou te contar o máximo que puder.”

    E Kerstin Casparij começa a falar.

    Ela tem muitos talentos, e o futebol é um deles. É sobre esse que a maioria das pessoas quer conversar, e é ele que levou a jogadora do Manchester City à lista de indicadas à Bola de Ouro. Mas Casparij é mais do que uma lateral de elite: também é uma tagarela de primeira, capaz de se empolgar como poucas pessoas com novas descobertas.

    A mais recente é a leitura. Na infância, porém, ela conta que o TDAH dificultava seu interesse por livros. Fazer trabalhos sobre eles era um pesadelo. Preferia histórias em quadrinhos. Videogames como Tomb Raider também chamavam sua atenção, mas romances, nunca. Até que sua namorada colocou um em suas mãos porque precisava de alguém com quem pudesse sentar e conversar sobre os livros que lia. Casparij teria de dar um jeito.

    “Ela estava lendo a série ACOTAR”, conta Casparij à GOAL, referindo-se a A Court of Thorns and Roses. “Ela leu o primeiro livro e disse: ‘Quero conversar com alguém sobre isso. Então, agora você tem um horário reservado para ler antes de dormir e vai ler este livro’.”

    “A história tinha um ritmo acelerado, então me envolvi. Isso é difícil para mim. Quando você encontra um bom livro que estimula sua mente, é muito divertido.”

    Essa é a versão mais recente de Casparij. A leitura agora se soma às outras facetas que fazem dela quem é. Ela é uma lateral de destaque, uma estrela das redes sociais, defende causas importantes para ela e, agora, tem um Kindle. A vida muda, e Casparij mudou com ela ao longo dos anos. A menina dos Países Baixos que não deveria jogar futebol hoje se considera uma das melhores jogadoras do mundo.

    Por isso, contar sua história também é um tanto complicado. Novas camadas surgem quase todos os dias. Casparij tem muito sobre o que falar: suas várias tatuagens, sua chegada à Inglaterra ofuscada pelo funeral da rainha, sua paixão por super-heróis e pelo Pato Donald, o fato de ser reconhecida na academia por causa de sua carta no EAFC ou até mesmo sua empolgação com a cerimônia da Bola de Ouro de segunda-feira. Ela percorreu um longo caminho.

    Mesmo com tantas coisas acontecendo em sua vida, Casparij tem pensado recentemente em uma frase que ouviu da mãe quando era mais nova. É algo que, acima de tudo, procura colocar em prática. Se fosse preciso resumir tudo a uma coisa só, ela espera que seja esta.

    “Minha mãe sempre dizia: ‘Receba todo mundo de coração aberto’”, conta. “Isso é algo que sempre carreguei comigo. Acho que sempre tentei ser muito autêntica, mas não ficar parada no tempo. Aprendo, cresço e me desenvolvo como pessoa, mas também quero que as pessoas da minha cidade natal que me conheceram há 10 anos me encontrem de novo agora e digam: ‘Meu Deus, você não mudou nada’.”

    “É uma questão de permanecer próxima de quem você é, ser fiel a si mesma e espalhar amor para as pessoas ao seu redor.”

    Essa é a Casparij de sempre. E, para entender como ela chegou ao topo do esporte, é preciso começar por como entrou nele. Afinal, isso explica muita coisa sobre ela.

  • Encontrando o esporte

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    Getty Images Sport

    O judô foi a primeira paixão de Casparij, mas ela seguiu um caminho diferente do de seus pais.

    A maioria das crianças na Holanda cresce cercada pelo futebol. Antes mesmo de aprender a andar, já veste uma camisa da seleção holandesa com um nome como Cruyff ou Gullit nas costas. Para quem é holandês, o futebol não é apenas algo que se ama; é algo que faz parte da vida desde o nascimento.

    Casparij, porém, não nasceu nesse meio.

    Seus pais eram destaques no judô. Quando tiveram uma filha, pensaram que ela também seria. Na infância, Casparij tentou seguir os passos deles e, anos depois, reconhece que isso a ajudou. Movimentação, disciplina e perseverança são lições valiosas que levou do judô para a vida.

    Mas foi o futebol que despertou seu interesse. Na época, isso era um tanto incomum.

    “Cheguei em casa e disse ao meu pai: ‘Estou gostando muito de jogar futebol no recreio, e alguns dos meninos jogam nesse time. Posso jogar lá?’. Era 2006 ou 2007, e eu morava em uma cidade menor, então as meninas não jogavam futebol; jogavam hóquei ou faziam dança. Fui uma das primeiras meninas a entrar naquele clube. 

    “Meu pai disse: ‘Claro, desde que você leve a sério. Se der tudo de si, pode jogar futebol’. Eu adorava aquela energia. Meu TDAH era muito intenso, então eu simplesmente adorava correr para todo lado. Comecei a evoluir rapidamente, e ele pensou: ‘Nossa, ela realmente leva jeito para isso’. Foi assim que progredi.”

    Mesmo agora, aos 26 anos e jogando no mais alto nível, essa sensação permanece. Casparij diz que joga melhor quando se sente criança. Nos dias em que corre a toda velocidade, com a mente funcionando ainda mais rápido, ela mostra sua melhor versão. 

    A diferença é que ela já não corre pela pequena cidade onde vivia na Holanda; agora, é protagonista em um dos maiores clubes do mundo, o Manchester City, onde se firmou como uma das melhores jogadoras do planeta. Na temporada passada, foi escolhida para a seleção do ano da WSL depois de ajudar o City a conquistar dois títulos. Pela seleção de seu país, também soma 55 partidas. Disputou uma Copa do Mundo em 2023; se tudo correr como espera, disputará outra no próximo verão.

    “Sei que vou fazer uma boa partida [quando me sinto criança]”, diz ela. “No fundo, somos todos crianças. Sei que tenho 26 anos, que todos nós nos comportamos bem, levamos isso muito a sério e somos muito profissionais, mas nos divertimos demais... É como quando você é criança e fica praticando coisas aleatórias. É isso que adoro no meu trabalho. É um trabalho maluco. Todos os dias posso pensar: ‘Quero melhorar, e estou adorando isso’. Nesse sentido, ainda me sinto criança.”

    Curiosamente, porém, Casparij consegue apontar mais ou menos a época em que sentiu que cresceu. Aquilo não a mudou completamente. Ou mudou? No mínimo, é uma história e tanto.

  • Chegando à Inglaterra

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    Focus Images

    A chegada de Caparij à Inglaterra foi, para dizer o mínimo, fora do comum.

    Em julho de 2022, Casparij assinou com o Manchester City após sete bons anos na Eredivisie de seu país natal. O Brexit complicou um pouco a transferência, mas ela se concretizou. Menos de uma semana depois de assinar com o clube, ela já estava em Manchester.

    “Cheguei ao clube com duas malas grandes”, lembra ela, rindo. “Não conhecia ninguém. Simplesmente apareci naquele centro de treinamento incrível. Dormi na City Football Academy. Há quartos de hotel lá, e muitos jovens jogadores ficam hospedados ali. Morei no clube por dois meses.”

    Depois veio a busca por um apartamento.

    “Marquei todas aquelas visitas e não fazia ideia do que estava fazendo. Em geral, não faço ideia do que estou fazendo, mas simplesmente ia aparecer no apartamento e pensar: ‘Gosto daqui? Posso pagar? Sim ou não?’. Aí, tomaria uma decisão.”

    Mas essa não é a história em questão. Ela vem depois.

    Por fim, Casparij se decidiu. Dois meses após chegar a Manchester, ela tinha seu próprio apartamento. Sua mãe viajou de avião para ajudá-la na mudança. Enquanto isso, Casparij se preparava para enfrentar o Chelsea fora de casa.

    Felizmente, o apartamento tinha uma cama, então essa parte estava resolvida. Elas tinham onde dormir, mas a cama não vinha com lençóis nem edredom. Para piorar, não havia como conseguir nada disso. A Inglaterra estava paralisada por causa do funeral da rainha Elizabeth.

    “Estava tudo fechado”, diz Casparij. “Então minha mãe e eu ficamos sentadas naquele apartamento vazio, sem nada. Nenhuma das minhas coisas estava lá, e nada estava aberto porque a rainha havia morrido. Apenas assistimos ao funeral pelo laptop, e assim foi o meu dia. Olhando para trás agora, foi uma loucura.

    “Agora que estou com minha namorada, que é inglesa, ela ri de mim e diz: ‘O quê?’. Eu não tinha nada! Agora comprei uma casa. Moro com minha namorada e temos coisas até demais, mas penso em como foi quando cheguei ao clube, em como eram as coisas quando vim para cá e em como a vida é tão diferente. É diferente, mas é tudo muito divertido.”

    Desde então, houve incontáveis dias divertidos. Jogos importantes, grandes vitórias e momentos marcantes em Manchester. Casparij diz que é reconhecida com certa frequência. A maioria é torcedora do Manchester City. Algumas pessoas a conhecem pelo EAFC ou pelas redes sociais. A vida se tornou normal. Nem sempre foi assim.

    “Eu me sentia muito sozinha naquele primeiro ano, por isso adotei meu gato Kiwi”, diz ela. “Foi uma adaptação morar no exterior, viver sozinha, falar inglês todos os dias. Eu queria conseguir me expressar. As pessoas nem sempre entendiam minhas piadas. Naquele primeiro ano? Elas não riam das minhas piadas, mas agora estou muito melhor. Muito melhor. Pratiquei bastante.

    “Adoro a cidade, adoro as pessoas, adoro o clube, adoro minhas companheiras de equipe. Tudo isso realmente me ajudou a me sentir muito mais à vontade no segundo ano. E acho que comecei a jogar cada vez melhor, e não acho que tenha parado.”

    Não parou mesmo. É por isso que ela estará presente em uma certa gala de grande destaque na segunda-feira.


  • Indicado à Bola de Ouro

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    NurPhoto

    A defensora de 26 anos conquistou seu lugar entre as melhores do mundo.

    Casparij não só começou a jogar futebol relativamente tarde, como também demorou a se tornar lateral. Na infância, era meio-campista. Uma camisa 10, como a maioria das crianças holandesas quer ser, segundo ela.  A mudança para a lateral veio muito depois. Hoje, ela está entre as melhores do mundo.

    Casparij é uma das 30 jogadoras indicadas ao prêmio deste ano e está entre as poucas defensoras da lista. Laterais raramente recebem reconhecimento nesse tipo de premiação, mas, na segunda-feira, Casparij estará entre as melhores do mundo. Ela conquistou seu lugar ao lado delas com suas atuações pelo clube e pela seleção.

    É algo que ela jamais poderia ter imaginado na infância. Um dos principais motivos é que o prêmio simplesmente não existia. Essa honraria só passou a existir em 2018. Assim, embora três jogadores holandeses tenham conquistado, juntos, sete Bolas de Ouro no masculino, ninguém da parte do mundo de onde ela vem ganhou a versão feminina até agora.

    “Eu não via isso quando estava crescendo e comecei a jogar futebol”, diz ela. “Eu tinha 18 anos quando a primeira mulher ganhou uma Bola de Ouro. Ao ver aquilo, pensei: ‘Ah, seria muito legal estar entre as 100 melhores algum dia’. Neste ano, entrei para as 30 melhores. Estou mesmo entre as indicadas. Isso é uma loucura para mim, e tenho muito orgulho de mim mesma e das pessoas ao meu redor.”

    A cerimônia está marcada para segunda-feira, em Londres.

    “Ah, vou estar lá”, diz ela com um grande sorriso, “e vou pensar: ‘Isso está mesmo acontecendo?’. Quando eu estiver lá, a ficha vai cair de verdade.”

    Será a mais recente aventura digna de ser contada, e muitas outras ainda estão por vir.

  • A verdadeira Kerstin

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    Sports Press Photo

    Indicações a prêmios são boas, mas Casparij também tem objetivos maiores.

    Houve uma época, no início da carreira de Casparij, em que ela era um pouco mais tímida. Essa timidez se manifestava especialmente nas redes sociais. Nos primeiros anos como profissional, ela ouviu muitas vezes que as redes sociais podiam ser assustadoras: o ódio, as críticas e o medo de abrir espaço para que as pessoas se aproximassem. Em algum momento, ela decidiu que não valia mais a pena deixar o medo impedi-la e resolveu, como diz, dar as caras.

    “Quando você tem voz, deve sempre usá-la”, diz ela. “E eu tento usá-la para fazer o bem. Tento usá-la para apoiar, ajudar ou inspirar as pessoas. Isso é muito importante.” 

    Casparij sabe que se manifestar pode dar medo, especialmente quando isso provoca pedidos para que ela se concentre no futebol. Mas rejeita a ideia de que se importar com outras coisas diminua sua dedicação ao esporte e diz que as críticas não vão impedi-la de apoiar pessoas que precisam ser ouvidas e vistas.

    “Tudo o que eu quero é conectar as pessoas”, explica. “Só quero que exista essa sensação de segurança, de comunidade e de compreensão, porque acho que todos podemos tentar entender uns aos outros um pouco melhor.”

    Esse é um dos objetivos dela. Casparij diz que estabelece muitos. A maioria é pequena, mas, em grande parte, eles estão ligados. 

    São os “pequenos objetivos”, diz ela, que, somados, fazem a diferença. 

    “Estou sempre tentando inovar”, afirma. “Sempre tento elevar um pouco o nível. Às vezes, é uma meta para a semana; outras são para um, dois ou três meses. Mas vou avançando ao longo do ano e quero vencer.”

    O grande objetivo, porém, continua à vista e, embora seja amplo, está sempre em seus pensamentos: a conexão. Isso se aplica a tudo: suas companheiras de equipe, outras jogadoras, sua carreira, sua vida, a leitura, Kiwi e o que mais surgir. Que novas conexões podem ser criadas a cada dia? Como essas conexões podem tornar a vida um pouco melhor?

    Casparij vê nessas conexões uma oportunidade de ouvir as histórias das pessoas, aprender com suas experiências e encontrar novas fontes de inspiração. Mesmo quando se trata de adversárias, ela pensa no que pode aprender com elas. Sempre há algo mais a aprender.

    “Você não olha para a outra pessoa como uma adversária”, diz ela, “nem pensa que precisa vencê-la. A questão é mais: ‘O que posso aprender com ela? O que posso absorver dela?’”

    “Acho que isso sempre foi muito importante para mim e tornou minha vida muito mais fácil. Também tornou minha vida muito mais divertida, porque você passa a enxergar as coisas de uma forma tão positiva e inspiradora.”

    Tudo remete à ideia inicial de receber a todos de coração aberto, e Casparij não tem medo de fazer isso. Depois dos cumprimentos, começa a tagarelice. Afinal, talvez seja o que ela faz de melhor.