“Provavelmente vou falar sem parar. Vou te contar o máximo que puder.”

E Kerstin Casparij começa a falar.

Ela tem muitos talentos, e o futebol é um deles. É sobre esse que a maioria das pessoas quer conversar, e é ele que levou a jogadora do Manchester City à lista de indicadas à Bola de Ouro. Mas Casparij é mais do que uma lateral de elite: também é uma tagarela de primeira, capaz de se empolgar como poucas pessoas com novas descobertas.

A mais recente é a leitura. Na infância, porém, ela conta que o TDAH dificultava seu interesse por livros. Fazer trabalhos sobre eles era um pesadelo. Preferia histórias em quadrinhos. Videogames como Tomb Raider também chamavam sua atenção, mas romances, nunca. Até que sua namorada colocou um em suas mãos porque precisava de alguém com quem pudesse sentar e conversar sobre os livros que lia. Casparij teria de dar um jeito.

“Ela estava lendo a série ACOTAR”, conta Casparij à GOAL, referindo-se a A Court of Thorns and Roses. “Ela leu o primeiro livro e disse: ‘Quero conversar com alguém sobre isso. Então, agora você tem um horário reservado para ler antes de dormir e vai ler este livro’.”

“A história tinha um ritmo acelerado, então me envolvi. Isso é difícil para mim. Quando você encontra um bom livro que estimula sua mente, é muito divertido.”

Essa é a versão mais recente de Casparij. A leitura agora se soma às outras facetas que fazem dela quem é. Ela é uma lateral de destaque, uma estrela das redes sociais, defende causas importantes para ela e, agora, tem um Kindle. A vida muda, e Casparij mudou com ela ao longo dos anos. A menina dos Países Baixos que não deveria jogar futebol hoje se considera uma das melhores jogadoras do mundo.

Por isso, contar sua história também é um tanto complicado. Novas camadas surgem quase todos os dias. Casparij tem muito sobre o que falar: suas várias tatuagens, sua chegada à Inglaterra ofuscada pelo funeral da rainha, sua paixão por super-heróis e pelo Pato Donald, o fato de ser reconhecida na academia por causa de sua carta no EAFC ou até mesmo sua empolgação com a cerimônia da Bola de Ouro de segunda-feira. Ela percorreu um longo caminho.

Mesmo com tantas coisas acontecendo em sua vida, Casparij tem pensado recentemente em uma frase que ouviu da mãe quando era mais nova. É algo que, acima de tudo, procura colocar em prática. Se fosse preciso resumir tudo a uma coisa só, ela espera que seja esta.

“Minha mãe sempre dizia: ‘Receba todo mundo de coração aberto’”, conta. “Isso é algo que sempre carreguei comigo. Acho que sempre tentei ser muito autêntica, mas não ficar parada no tempo. Aprendo, cresço e me desenvolvo como pessoa, mas também quero que as pessoas da minha cidade natal que me conheceram há 10 anos me encontrem de novo agora e digam: ‘Meu Deus, você não mudou nada’.”

“É uma questão de permanecer próxima de quem você é, ser fiel a si mesma e espalhar amor para as pessoas ao seu redor.”

Essa é a Casparij de sempre. E, para entender como ela chegou ao topo do esporte, é preciso começar por como entrou nele. Afinal, isso explica muita coisa sobre ela.