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RB Leipzig fans 1-1GOAL

Inimigo do futebol? Por que os torcedores do RB Leipzig não vão pedir desculpas por amar o vilão corporativo da Bundesliga

O dinheiro da Red Bull impulsionou a ascensão do RB Leipzig e alimentou o ressentimento em toda a Bundesliga. Dentro do estádio, porém, a paixão é mais difícil de ignorar.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • LEIPZIG, Alemanha -- A faixa estendida pelos torcedores do Hamburgo antes do pontapé inicial na Red Bull Arena dizia:

    Red Bull, Feind des Fußballs.

    Ou, em inglês, Red Bull, inimiga do futebol

    Não é um sentimento incomum na Bundesliga, onde torcedores rivais com tanta frequência dizem aos apoiadores do RB Leipzig, e talvez também ao próprio futebol alemão, que esse time, formado há apenas 17 anos, é o vilão. E, em uma Red Bull Arena lotada, onde o Hamburgo viu sua equipe ser facilmente goleada por 5 a 0 em 13 de setembro, a mensagem foi transmitida.

    Ainda assim, se isso importa é outra questão. O RB Leipzig trava essa batalha há anos, retratado como o inimigo corporativo do futebol e como contraponto às ideias mais popularescas e centradas no torcedor que a Alemanha tem sobre o esporte. Há, sem dúvida, um choque aí. Mas para os torcedores no estádio e para o próprio clube? Bem, essas acusações são irrelevantes.

    “Leipzig é um grande clube de futebol”, disse um torcedor à GOAL do lado de fora da Red Bull Arena, entre longas tragadas de um cigarro. “É bom para a cidade, porque não é um lugar tão grande, mas nós queremos um grande clube de futebol. É futebol internacional. É uma indústria especial para a cidade.”

    A principal queixa é que o RasenBallsport Leipzig é novo. O clube foi fundado em 2009 pelo conglomerado de bebidas energéticas Red Bull e, na prática, gastou para subir da quinta divisão até a Bundesliga e, no fim da década de 2010, até as fases finais da Champions League. Isso incomoda torcedores de toda a Alemanha. No entanto, a alegação de que o Leipzig é totalmente inautêntico também é imprecisa. Sim, o leste da Alemanha tem tido dificuldades, nos últimos anos, para produzir talentos de alto nível (apenas um integrante da seleção da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026 veio da região). Mas isso de forma alguma significa que este seja um lugar sem história no futebol.

    Na verdade, se não fosse por uma disputa de poder entre clubes rivais que fervilhou por meio século, este lugar talvez tivesse tido um gigante estabelecido. O Lokomotive Leipzig, um clube tradicionalmente alinhado à direita, existe, em alguma forma, desde o fim dos anos 1800. Nos anos 1950, surgiu um rival, o BSG Chemie Leipzig, alinhado à esquerda. Os dois times muitas vezes estavam ocupados demais disputando a supremacia da cidade, ou assim conta a história, e se esqueceram de investir em si mesmos. O BSG pediu falência em 2009, encerrou as atividades em 2011, mas desde então ressurgiu. Um confronto entre os dois times na copa regional foi chamado de ‘cúpula de hooligans’ pelos jornais locais.

  • Indo contra a tradição do futebol

    Tottenham Hotspur v Lokomotiv Leipzig 1974 UEFA Cup Semi Final 2nd Leg
    Hulton Archive

    O Lokomotiv Leipzig, um dos outros dois times na área imediata, já foi uma potência europeia.

    A loja do Lokomotiv Leipzig fica escondida em uma rua lateral estreita na cidade saxônica de onde o clube vem. A fachada, por sinal bastante direta, pouco indica a qualquer possível cliente de fora que ela esteja associada a algum tipo de time profissional de futebol, ao menos não ao brilho, ao glamour e à ostentação do jogo moderno. Parece antiga.

    A do RB Leipzig, seu rival mais novo, por sua vez, fica no centro da cidade. Seu uniforme branco reluzente de mandante e a camisa vermelha escura de visitante estão à vista de todos que passam por ali. Parece importante. Está na sua cara. Entre, e a música é alta, e tudo parece impecável. Este é o futebol moderno, bem embalado, brilhante e apresentado a você por um preço.

    Isso também é emblemático da batalha que o clube trava contra o futebol alemão como um todo. O esporte aqui é menos um jogo e mais uma expressão da cultura de torcedor. Muitas vezes, os ultras passam boa parte dos 90 minutos sem se importar tanto assim com a partida em si. Os torcedores europeus, especialmente os ingleses, reagem ao andamento do jogo.

    Os torcedores daqui não.

    O futebol alemão é um espaço para protesto e, muitas vezes, para angústia política. O RB Leipzig cometeu o crime de se opor a isso. O clube não está necessariamente enraizado na tradição nem é impulsionado por torcedores virulentos. Em vez disso, abraçou um fato mais fundamental: futebol é algo de que as pessoas gostam, e não há realmente nada de tão errado nisso.

    Ao mesmo tempo, porém, esse princípio é uma crítica frequentemente dirigida ao clube e a seus torcedores. Em um cenário que valoriza a autenticidade, no qual se exalta um esporte de escassez, excesso, dinheiro e apoio corporativo são a antítese do que este esporte representa por aqui.

    A grande ironia é que, toda semana, uma média de 45.045 torcedores lota a Red Bull Arena. O estádio fica a uma curta viagem de bonde da famosa antiga prefeitura, construída nesta cidade mercantil outrora movimentada em 1556. Eles podem não ter o impacto visual da "Muralha Amarela" do Borussia Dortmund, nem o barulho dos grupos ultras encontrados por toda a Bundesliga. Mas isso pouco diminui a legitimidade do amor deles por este esporte. Se qualquer estádio em outro lugar da Europa registrasse números semelhantes, talvez houvesse poucas reclamações quanto ao comprometimento de seus torcedores.

    Também há evidências disso nos dados. O estudo anual da SLC Management, que acompanha a popularidade dos clubes da Bundesliga, rotineiramente coloca o Leipzig entre os cinco primeiros. O clube terminou em 3º em 2023, atrás apenas de Bayern e Dortmund. É o quarto em seguidores no Instagram. A receita de merchandising cresce a cada ano, não menos por lançamentos regulares e por um olhar atento às tendências de marketing, veja o terceiro uniforme que brilha no escuro da temporada passada para mais detalhes.

  • Do Zentralstadion à Red Bull Arena

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    AFP

    O uso da Red Bull Arena, então conhecida como Zentralstadion, na Copa do Mundo de 2006 foi vital para o desenvolvimento de Leipzig.

    Também é verdade que este, em geral, é um lugar bastante encantador. Cidades em toda a área que mais tarde se tornou a Alemanha Oriental sofreram devastadores bombardeios dos Aliados durante a Segunda Guerra Mundial, como parte da campanha para prejudicar o esforço de guerra da Alemanha nazista. A destruição e a reconstrução posterior remodelaram grande parte da paisagem urbana da região.

    Leipzig foi fortemente bombardeada pelas Forças Aliadas, mas grande parte da parte mais antiga da cidade permaneceu viva. A presença de uma universidade, de uma cena artística e da igreja onde o lendário compositor Johann Sebastian Bach escreveu e se apresentou faz dela um lugar completo, assim como a presença de um aeroporto internacional a menos de 20 minutos do centro da cidade.

    Mas talvez o mais pertinente tenha sido a presença de um estádio. Em seu auge, o Zentralstadion era uma catedral do futebol europeu. Durante anos, serviu como principal palco da seleção da Alemanha Oriental e só foi superado em reputação pelo Olympiastadion de Berlim, onde Jesse Owens conquistou quatro medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 1936. Cento e dez mil torcedores lotaram o estádio para uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Hungria, em 1965.

    Na década de 1990, o Zentralstadion havia caído em ruínas. Mas foi trazido de volta à vida pela cidade e revitalizado como sede da Copa do Mundo de 2006. Originalmente, a esperança era de que o antigo estádio pudesse ser completamente demolido, com uma nova arena construída do zero. Mas o governo local optou, em vez disso, por construir uma arena menor dentro do íngreme aterro de terra do estádio anterior, com algumas das arquibancadas de madeira ainda permanecendo e se projetando para fora da grama do lado de fora do estádio.

    O RB Leipzig comprou os direitos de naming rights em 2010, rebatizou-o como Red Bull Arena e ampliou a capacidade. De repente, tinha um estádio com mais de 45 mil lugares e um time em ascensão para jogar nele.

  • 'Os clubes de futebol antigos odeiam as novas construções'

    RB fans celebrate
    Getty

    Os jogadores tinham muito a comemorar após garantirem uma vitória vital sobre o Hamburgo em 13 de setembro

    E é daí que vem a tensão. Tudo isso, na prática, é comprado. Ainda assim, os torcedores argumentam que não há outra forma de isso existir.

    “Para nós, isso é normal. Os clubes antigos odeiam as novas construções. É assim na Alemanha”, disse um torcedor à GOAL.

    E pode haver um ponto aí. Esta é uma cidade que gosta de futebol, enquanto os lados já existentes nunca conseguiram de fato exercer um domínio absoluto sobre a comunidade. Retratar a Red Bull como a corporação que entrou em cena pode desagradar alguns tradicionalistas, mas talvez seja a forma mais precisa de caracterizar o que aconteceu aqui.

    13 de setembro de 2026 pareceu importante para Leipzig. Era o terceiro jogo da Bundesliga na temporada, e o novo técnico Martin Demichelis, de forma inexplicável, já estava sob pressão após uma sequência ruim de resultados. Na verdade, era preciso ter mais calma. Naquele momento, o time vinha de derrotas consecutivas para primeiro o Werder Bremen e depois o Como, na Champions League.

    E, com uma sequência pesada contra Leverkusen, Frankfurt e Bayern pela frente, o clube precisava vencer. Ainda assim, os torcedores estavam visivelmente irritados, com alguns pedindo que o clube promovesse uma mudança surpreendentemente precoce no comando técnico.

    O diretor-gerente Marcel Schafer tentou esfriar os ânimos ao divulgar um comunicado reafirmando seu apoio ao treinador.

    “Depois da derrota para o Bremen, já estava claro que tínhamos a sensação de que tudo aqui estava sob um ponto de interrogação, e isso não é um bom desenvolvimento para mim”, explicou Schafer posteriormente aos repórteres.

    Também era necessária uma resposta em campo. E a Red Bull Arena ofereceu o palco perfeito para isso. O Leipzig atropelou o Hamburg em uma tarde chuvosa de domingo. Christopher Nkunku, o jogador estrela que saiu aos 25 e voltou aos 28, marcou seu primeiro gol após retornar ao lugar de onde havia partido.

    Nkunku insistiu que “não hesitou nem por um momento” quando ficou claro que o Leipzig era uma opção para um empréstimo de uma temporada. E ele marcou como se fosse isso mesmo: uma finalização colocada e certeira para transformar uma vitória convincente em goleada.

    Depois de balançar a rede, Nkunku caminhou até os torcedores, tirou um balão vermelho da meia e o encheu diante do paredão de milhares, uma comemoração que os torcedores já tinham visto repetidas vezes. Eles cantaram seu nome. Nkunku sorriu.

    Após o apito final, o time teve seu momento com os torcedores, com uma corrida e um grito diante de um coletivo que os acompanha com tanto carinho.

    Inimigos do futebol? Talvez. Mas eles não parecem se importar.