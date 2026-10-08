Inimigo do futebol? Por que os torcedores do RB Leipzig não vão pedir desculpas por amar o vilão corporativo da Bundesliga

LEIPZIG, Alemanha -- A faixa estendida pelos torcedores do Hamburgo antes do pontapé inicial na Red Bull Arena dizia:

Red Bull, Feind des Fußballs.

Ou, em inglês, Red Bull, inimiga do futebol

Não é um sentimento incomum na Bundesliga, onde torcedores rivais com tanta frequência dizem aos apoiadores do RB Leipzig, e talvez também ao próprio futebol alemão, que esse time, formado há apenas 17 anos, é o vilão. E, em uma Red Bull Arena lotada, onde o Hamburgo viu sua equipe ser facilmente goleada por 5 a 0 em 13 de setembro, a mensagem foi transmitida.

Ainda assim, se isso importa é outra questão. O RB Leipzig trava essa batalha há anos, retratado como o inimigo corporativo do futebol e como contraponto às ideias mais popularescas e centradas no torcedor que a Alemanha tem sobre o esporte. Há, sem dúvida, um choque aí. Mas para os torcedores no estádio e para o próprio clube? Bem, essas acusações são irrelevantes.

“Leipzig é um grande clube de futebol”, disse um torcedor à GOAL do lado de fora da Red Bull Arena, entre longas tragadas de um cigarro. “É bom para a cidade, porque não é um lugar tão grande, mas nós queremos um grande clube de futebol. É futebol internacional. É uma indústria especial para a cidade.”

A principal queixa é que o RasenBallsport Leipzig é novo. O clube foi fundado em 2009 pelo conglomerado de bebidas energéticas Red Bull e, na prática, gastou para subir da quinta divisão até a Bundesliga e, no fim da década de 2010, até as fases finais da Champions League. Isso incomoda torcedores de toda a Alemanha. No entanto, a alegação de que o Leipzig é totalmente inautêntico também é imprecisa. Sim, o leste da Alemanha tem tido dificuldades, nos últimos anos, para produzir talentos de alto nível (apenas um integrante da seleção da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026 veio da região). Mas isso de forma alguma significa que este seja um lugar sem história no futebol.

Na verdade, se não fosse por uma disputa de poder entre clubes rivais que fervilhou por meio século, este lugar talvez tivesse tido um gigante estabelecido. O Lokomotive Leipzig, um clube tradicionalmente alinhado à direita, existe, em alguma forma, desde o fim dos anos 1800. Nos anos 1950, surgiu um rival, o BSG Chemie Leipzig, alinhado à esquerda. Os dois times muitas vezes estavam ocupados demais disputando a supremacia da cidade, ou assim conta a história, e se esqueceram de investir em si mesmos. O BSG pediu falência em 2009, encerrou as atividades em 2011, mas desde então ressurgiu. Um confronto entre os dois times na copa regional foi chamado de ‘cúpula de hooligans’ pelos jornais locais.