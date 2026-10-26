Em 2019, ao ser questionado pelo GIVEMESPORT sobre sua opinião a respeito da Bola de Ouro, o ex-atacante da Inglaterra Gary Lineker minimizou a importância do prêmio, citando o argumento frequentemente repetido de que premiações individuais, no fim das contas, não têm valor em um esporte coletivo.

Em sua resposta, porém, Lineker também apontou a diferença fundamental entre o que muitos acreditam que a Bola de Ouro premia e o que se tornou seu objetivo na prática, ao analisar se Messi merecia o prêmio naquele ano.

“Ser eleito o melhor jogador do ano passou a ter uma importância ridiculamente exagerada. Virou uma bobagem”, disse Lineker. “Porque a verdade é que, se o prêmio fosse para o melhor jogador de cada ano, ele (Messi) venceria todos os anos... As atuações de Messi na temporada passada, antes da reta final, quando achei que o Barcelona começou a parecer um pouco cansado e envelhecido, foram inacreditáveis. Seus números foram incríveis.”

E esse é o ponto central do que a Bola de Ouro se tornou. Em vez de simplesmente escolher o melhor jogador de futebol do mundo a cada ano, independentemente de suas conquistas ou dos títulos que ganhou, o prêmio agora tende a ir para o jogador de elite que teve a melhor temporada individual e cujas atuações, idealmente, ajudaram suas equipes a conquistar títulos.

Mais recentemente, a France Football, organizadora da cerimônia, tem procurado deixar claro que seus jurados, fascinados por troféus, não devem basear os votos apenas na quantidade de títulos conquistados por um jogador ao longo da temporada. Esse hábito acabou levando Jorginho ao pódio em 2021, depois que ele teve um papel importante, mas longe de excepcional, nas conquistas da Champions League pelo Chelsea e da Eurocopa pela Itália. Ainda assim, sem dúvida persiste uma preferência por jogadores que se destacam nas partidas mais importantes e protagonizam momentos decisivos para a conquista de títulos nos maiores palcos, o que, por sua vez, poderia ter levado outro jogador, e não Kane, à vitória na segunda-feira.

Não há dúvida, porém, de que a temporada do atacante do Bayern de Munique superou a de todos os outros em termos do que ele conseguiu produzir individualmente.