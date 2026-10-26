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Harry Kane Ballon d'Or 1:1Getty/GOAL

Harry Kane não é o melhor jogador de futebol do mundo, mas o astro do Bayern de Munique e da Inglaterra mereceu a Bola de Ouro de 2026 por sua campanha excepcional

Após marcar mais de 70 gols pelo clube e pela seleção na temporada 2025/26, o ex-atacante do Tottenham recebeu a Bola de Ouro em Londres, na segunda-feira.

Tom Maston
Traduzido por

  • Na segunda-feira, Londres recebeu a cerimônia da Bola de Ouro pela primeira vez, reunindo grandes nomes do futebol na capital inglesa para celebrar os últimos 12 meses do esporte.

    Apesar do número cada vez maior de prêmios entregues pelos apresentadores Thierry Henry e Kate Scott, a escolha do vencedor da Bola de Ouro masculina continuou sendo o principal tema de debate, tamanha era a quantidade de candidatos com chances reais.

    Era possível defender a vitória de cinco a dez dos jogadores da lista de 30 indicados ao prêmio individual mais prestigioso do futebol mundial. No entanto, também havia ressalvas consideráveis às candidaturas de cada um dos favoritos antes da cerimônia, o que fez da disputa pela Bola de Ouro de 2026 a mais aberta e controversa em décadas.

    Os tempos do domínio de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ficaram para trás; agora, toda temporada começa com uma série de jogadores acreditando que podem ser coroados o melhor jogador do planeta. Ainda assim, essa definição do vencedor talvez tenha embaralhado o debate sobre quem, desde o início, era claramente o mais merecedor da Bola de Ouro de 2026: Harry Kane.

  • Nova narrativa

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024
    AFP

    A Bola de Ouro realmente premia o melhor jogador do mundo ou apenas aquele que teve a melhor temporada? Essa questão se tornou tema de debate.

    Em 2019, ao ser questionado pelo GIVEMESPORT sobre sua opinião a respeito da Bola de Ouro, o ex-atacante da Inglaterra Gary Lineker minimizou a importância do prêmio, citando o argumento frequentemente repetido de que premiações individuais, no fim das contas, não têm valor em um esporte coletivo.

    Em sua resposta, porém, Lineker também apontou a diferença fundamental entre o que muitos acreditam que a Bola de Ouro premia e o que se tornou seu objetivo na prática, ao analisar se Messi merecia o prêmio naquele ano.

    “Ser eleito o melhor jogador do ano passou a ter uma importância ridiculamente exagerada. Virou uma bobagem”, disse Lineker. “Porque a verdade é que, se o prêmio fosse para o melhor jogador de cada ano, ele (Messi) venceria todos os anos... As atuações de Messi na temporada passada, antes da reta final, quando achei que o Barcelona começou a parecer um pouco cansado e envelhecido, foram inacreditáveis. Seus números foram incríveis.”

    E esse é o ponto central do que a Bola de Ouro se tornou. Em vez de simplesmente escolher o melhor jogador de futebol do mundo a cada ano, independentemente de suas conquistas ou dos títulos que ganhou, o prêmio agora tende a ir para o jogador de elite que teve a melhor temporada individual e cujas atuações, idealmente, ajudaram suas equipes a conquistar títulos.

    Mais recentemente, a France Football, organizadora da cerimônia, tem procurado deixar claro que seus jurados, fascinados por troféus, não devem basear os votos apenas na quantidade de títulos conquistados por um jogador ao longo da temporada. Esse hábito acabou levando Jorginho ao pódio em 2021, depois que ele teve um papel importante, mas longe de excepcional, nas conquistas da Champions League pelo Chelsea e da Eurocopa pela Itália. Ainda assim, sem dúvida persiste uma preferência por jogadores que se destacam nas partidas mais importantes e protagonizam momentos decisivos para a conquista de títulos nos maiores palcos, o que, por sua vez, poderia ter levado outro jogador, e não Kane, à vitória na segunda-feira.

    Não há dúvida, porém, de que a temporada do atacante do Bayern de Munique superou a de todos os outros em termos do que ele conseguiu produzir individualmente.

  • Estatísticas impressionantes

    FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026
    Getty Images Sport

    Gols de Kane levaram o Bayern à conquista de dois títulos nacionais na Alemanha

    Feche os olhos e imagine um jogador que, ao longo de uma temporada, marcou 73 gols em apenas 65 partidas por clube e seleção. Trinta e seis desses gols, marcados à média de um a cada 66 minutos em campo, levaram seu clube ao título da liga. Ele também balançou as redes em todas as fases da copa nacional, com 10 gols em seis jogos, incluindo um hat-trick decisivo na final.

    Na Champions League, por sua vez, esse jogador marcou 14 gols em 13 partidas, incluindo gols nos cinco jogos de mata-mata que disputou, enquanto sua equipe chegou às semifinais. Já na Copa do Mundo, foi capitão de sua seleção na campanha que terminou em terceiro lugar, sua melhor colocação de todos os tempos fora de casa, e marcou seis gols (número superado por apenas outros quatro jogadores), incluindo gols da vitória em duas fases de mata-mata.

    Impressionante, não é? Essas estatísticas, que obviamente são da temporada 2025-26 de Kane, por si só deveriam ter sido suficientes para encerrar qualquer discussão sobre a Bola de Ouro. Apenas um homem, Messi em 2011-12, marcou mais gols em uma única temporada no século 21 do que Kane na temporada passada.

    Sua produção dentro e nos arredores da área não tem comparação atualmente. E, embora os gols de Kane não tenham rendido os dois maiores títulos, eles ainda deram troféus ao Bayern e mantiveram o clube e a Inglaterra na disputa até as fases avançadas das competições continental e mundial, respectivamente.

  • Um trunfo versátil

    Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    A disposição de Kane para jogar mais recuado tem feito seus companheiros de clube e de seleção renderem o máximo.

    Isso não significa, porém, que Kane seja apenas um artilheiro que espera na área por chances fáceis criadas pelos companheiros. Kane é um finalizador de elite, capaz de marcar gols espetaculares, mas até essa descrição é insuficiente para fazer justiça ao jogador que ele é.

    É seu jogo completo que faz de Kane o camisa 9 de destaque de sua geração. Sua disposição para recuar e contribuir para os ataques com passes e movimentação é quase única entre os jogadores do mais alto nível.

    As apenas oito assistências que registrou na última temporada não fazem justiça à força criativa em que Kane se transformou desde que entrou na casa dos 30 anos. Só pelo Bayern, ele criou 26 “grandes chances” em todas as competições. Se seus companheiros fossem tão eficientes diante do gol quanto o capitão da Inglaterra, talvez ele também estivesse entre os líderes de assistências da Europa.

    De todo modo, a capacidade de Kane de abrir espaços para os outros é fundamental para a forma como Vincent Kompany e Thomas Tuchel buscam jogar. Não surpreende que os jogadores pelos lados e os meias que avançam até a área, tanto no Bayern quanto na Inglaterra, tenham se destacado ao lado do ex-queridinho da torcida do Tottenham, de 33 anos.

  • Disputa totalmente aberta

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Atuação decisiva de Messi na Copa do Mundo o recolocou na disputa pela Bola de Ouro

    Mas, apesar de tudo isso, crescia a sensação de que Kane não conquistaria a Bola de Ouro que seu desempenho ao longo da temporada merecia. Isso se devia, em parte, ao fato de a disputa estar tão aberta e à possibilidade de os votos se dividirem de maneiras raramente vistas nos últimos anos.

    Os jurados que ainda acreditam que a Bola de Ouro deve premiar o “melhor jogador de futebol do mundo” poderiam, com razão, ter escolhido Lamine Yamal, mesmo que ele não tenha se destacado individualmente na campanha vitoriosa da Espanha na Copa do Mundo. Ou poderiam ter escolhido Kylian Mbappe, que marcou quase 60 gols por Real Madrid e França e conquistou a Chuteira de Ouro da Copa do Mundo, embora também tenha recebido boa parte da culpa pelo fato de suas equipes não terem conquistado nenhum título.

    Os feitos de Messi durante o verão na América do Norte, por sua vez, chegaram a alimentar a ideia de que ele ainda é o melhor jogador do planeta, embora reste a dúvida sobre o peso que suas conquistas na MLS devem ter, dado o nível da competição.

    Também deve ter havido jurados que deram prioridade às atuações na Champions League e, por isso, votaram em Khvicha Kvaratskhelia após suas exibições brilhantes nas fases eliminatórias pelo Paris Saint-Germain, embora suas atuações na Ligue 1 raramente tenham alcançado o mesmo nível. Outros terão colocado a Copa do Mundo acima de tudo, o que levou Rodri, eleito o melhor jogador do torneio, a entrar na disputa apesar de uma temporada mediana no Manchester City.

  • Campanha discreta

    FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP
    AFP

    Kane não teve do Bayern o mesmo apoio público que Yamal e Mbappé receberam de seus clubes.

    A candidatura de Kane não foi favorecida pela intensa guerra de relações públicas em torno da votação. Barcelona e Real Madrid, em particular, faziam campanha por Yamal e Mbappe, respectivamente, enquanto os dois jogadores aproveitavam as oportunidades para defender as próprias candidaturas.

    Some-se a isso a pressão dos companheiros de Messi na seleção argentina para que ele conquistasse uma nona Bola de Ouro, além dos apelos esporádicos de pessoas ligadas ao PSG para que Kvaratskhelia ou outro dos vencedores da Champions League pelo clube recebesse o prêmio. A candidatura de Kane não teve, publicamente, nada perto do mesmo apoio.

    “Não penso nessa Bola de Ouro todos os dias”, disse Kompany, técnico do Bayern, ao ser perguntado, pouco mais de uma semana antes da cerimônia, se Kane ou Olise deveria vencer. A resposta ilustrou perfeitamente a questão. “Espero que um jogador do Bayern vença, mas, claro, para mim é mais importante que conquistemos títulos com o Bayern.”

    Fora de campo, Kane também fez pouco para favorecer a própria candidatura em comparação com alguns de seus rivais. Suas declarações mais marcantes sobre o assunto, se é que podem ser chamadas assim, vieram em uma entrevista concedida em setembro ao Marca, quando afirmou: “Nunca gostei de falar muito sobre mim mesmo. A única coisa que eu diria é que a temporada passada foi incrível, tanto individualmente quanto para a equipe. Foi, de longe, a melhor temporada da minha vida.”

    “É verdade que terminar com 73 gols, a segunda maior marca da história, fala por si só”, acrescentou. “Tenho muito orgulho disso. Só posso agradecer aos meus companheiros de equipe e a todos que me ajudaram a tornar isso possível.”

  • Ícone pouco valorizado

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    Os críticos de Kane podem, enfim, aceitar seu lugar entre os maiores astros do mundo

    Há quem nunca reconheça Kane pelo que ele realmente é, e tudo o que ele pode fazer para convencer seus críticos a mudar de opinião é marcar gols. Na temporada passada, fez isso aos montes.

    A vez de Yamal e Mbappe certamente chegará. Mas, em 2026, eles terão de se curvar a Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro.