Na segunda-feira, Londres recebeu a cerimônia da Bola de Ouro pela primeira vez, reunindo grandes nomes do futebol na capital inglesa para celebrar os últimos 12 meses do esporte.
Apesar do número cada vez maior de prêmios entregues pelos apresentadores Thierry Henry e Kate Scott, a escolha do vencedor da Bola de Ouro masculina continuou sendo o principal tema de debate, tamanha era a quantidade de candidatos com chances reais.
Era possível defender a vitória de cinco a dez dos jogadores da lista de 30 indicados ao prêmio individual mais prestigioso do futebol mundial. No entanto, também havia ressalvas consideráveis às candidaturas de cada um dos favoritos antes da cerimônia, o que fez da disputa pela Bola de Ouro de 2026 a mais aberta e controversa em décadas.
Os tempos do domínio de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ficaram para trás; agora, toda temporada começa com uma série de jogadores acreditando que podem ser coroados o melhor jogador do planeta. Ainda assim, essa definição do vencedor talvez tenha embaralhado o debate sobre quem, desde o início, era claramente o mais merecedor da Bola de Ouro de 2026: Harry Kane.