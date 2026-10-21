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Harry Kane Ballon d'Or 1:1Getty/GOAL

Harry Kane não é o melhor jogador de futebol do mundo, mas o astro do Bayern de Munique e da Inglaterra é quem mais merece a Bola de Ouro em 2026

Apesar de ter marcado mais de 70 gols na temporada 2025-26, a candidatura do ex-atacante do Tottenham à Bola de Ouro não convenceu a todos.

Tom Maston
Traduzido por

  • Na segunda-feira, Londres sediará a cerimônia da Bola de Ouro pela primeira vez, reunindo grandes nomes do futebol mundial na capital inglesa para celebrar os últimos 12 meses do esporte.

    Apesar do número cada vez maior de prêmios que serão entregues pelos apresentadores Thierry Henry e Kate Scott, a escolha do vencedor da Bola de Ouro masculina continua sendo o principal tema de debate, mesmo quando há apenas dois ou três candidatos merecedores. Em 2026, porém, a discussão sobre a Bola de Ouro chegou ao ápice devido à quantidade de concorrentes.

    Há argumentos convincentes a favor de cinco a 10 dos jogadores da lista de 30 indicados para conquistar o prêmio individual mais prestigiado do futebol mundial, já que muitos apresentaram suas credenciais ao longo da temporada 2025/26 e da Copa do Mundo que veio em seguida.

    Por outro lado, também há ressalvas importantes às candidaturas de cada um dos favoritos antes da cerimônia, o que torna esta a disputa pela Bola de Ouro mais aberta e controversa em décadas. Os tempos do domínio de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ficaram para trás; agora, cada temporada começa com vários jogadores acreditando que podem ser eleitos os melhores do planeta.

    Mas talvez seja justamente essa ideia de eleger o melhor jogador do planeta que esteja confundindo a discussão sobre quem claramente mais merece vencer a Bola de Ouro de 2026: Harry Kane.

  • Nova narrativa

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024
    AFP

    A dúvida sobre se a Bola de Ouro realmente premia o melhor jogador do mundo ou apenas aquele que teve a melhor temporada virou tema de debate.

    Em 2019, ao ser questionado pelo GIVEMESPORT sobre a Bola de Ouro, o ex-atacante da Inglaterra Gary Lineker minimizou a importância do prêmio, citando o argumento frequentemente repetido de que premiações individuais, no fim das contas, não têm valor em um esporte coletivo.

    Em sua resposta, porém, Lineker também apontou a diferença fundamental entre o que muitos acreditam que a Bola de Ouro premia e o propósito que ela passou a ter, ao analisar se Messi merecia o prêmio naquele ano.

    “Ser eleito o melhor jogador do ano ganhou uma importância ridiculamente exagerada. Isso ficou absurdo”, disse Lineker. “Porque a verdade é que, se o prêmio fosse para o melhor jogador de cada ano, ele (Messi) ganharia todos os anos… As atuações de Messi na temporada passada, antes da reta final, quando achei que o Barcelona começou a parecer um pouco cansado e envelhecido, foram inacreditáveis. Seus números foram incríveis.”

    E aí está a essência do que a Bola de Ouro se tornou. Em vez de simplesmente escolher o melhor jogador de futebol do mundo a cada ano, independentemente de suas conquistas ou dos títulos que venceu, o prêmio agora tende a ser concedido a um jogador de elite que teve a melhor temporada individual e cujas atuações, de preferência, levaram suas equipes a conquistar títulos.

    Mais recentemente, a France Football, organizadora da cerimônia, tem se esforçado para insistir que seus jurados, atraídos pelo brilho dos troféus, não baseiem seus votos apenas na quantidade de títulos conquistados por um jogador ao longo da temporada. Esse hábito acabou levando Jorginho ao pódio em 2021, depois que ele teve um papel importante, mas longe de ser excepcional, nas conquistas da Champions League pelo Chelsea e da Eurocopa pela Itália. Ainda assim, sem dúvida persiste uma tendência a favorecer jogadores que se destacam nos maiores jogos e protagonizam momentos decisivos para a conquista de títulos nos maiores palcos. Isso, por sua vez, pode levar outro jogador, e não Kane, a vencer na próxima semana.

    Não há dúvida, porém, de que a temporada do atacante do Bayern de Munique ficou acima de todas as outras pelo que ele foi capaz de produzir individualmente.

  • Estatísticas impressionantes

    FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026
    Getty Images Sport

    Os gols de Kane levaram o Bayern à conquista dos dois títulos nacionais na Alemanha

    Feche os olhos e imagine um jogador que, ao longo de uma temporada, marcou 73 gols em apenas 65 partidas por clube e seleção. Trinta e seis desses gols, marcados à média de um a cada 66 minutos em campo, levaram seu clube ao título da liga. Ele também balançou as redes em todas as fases da copa nacional, com 10 gols em seis jogos, incluindo três gols que garantiram a vitória na final.

    Na Champions League, esse jogador marcou 14 gols em 13 partidas, balançando as redes nos cinco jogos de mata-mata que disputou enquanto sua equipe avançava até as semifinais. Já na Copa do Mundo, foi capitão de sua seleção na campanha do terceiro lugar, a melhor colocação de sua história fora de casa, e marcou seis gols, marca superada por apenas outros quatro jogadores. Entre eles, houve gols da vitória em duas fases eliminatórias.

    Esses números, que obviamente pertencem à temporada 2025-26 de Kane, deveriam bastar para encerrar qualquer discussão sobre a Bola de Ouro. Apenas um jogador, Messi em 2011-12, marcou mais gols em uma única temporada no século 21 do que Kane na temporada passada.

    Seu desempenho dentro e nos arredores da área não tem comparação atualmente. Embora os gols de Kane não tenham rendido os dois maiores títulos, eles ainda garantiram troféus ao Bayern e mantiveram o clube e a Inglaterra na disputa até as fases avançadas das competições continental e mundial, respectivamente.

  • Trunfo versátil

    Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    A disposição de Kane para atuar mais recuado tem tirado o melhor de seus companheiros de clube e de seleção

    Isso não significa, porém, que Kane seja apenas um goleador que espera na área por chances fáceis criadas pelos companheiros. Kane é um finalizador de elite, capaz de marcar gols espetaculares, mas até essa descrição não faz justiça à sua qualidade como jogador.

    É seu jogo completo que o destaca como o melhor camisa 9 de sua geração. Sua disposição para recuar e contribuir para os ataques com passes e movimentação é quase única entre os jogadores de sua posição na elite do futebol.

    As apenas oito assistências que registrou na temporada passada não refletem a força criativa que Kane se tornou desde que completou 30 anos. Só pelo Bayern, ele criou 26 “grandes chances” em todas as competições. Talvez, se seus companheiros fossem tão eficientes diante do gol quanto o capitão da Inglaterra, ele também tivesse terminado entre os líderes em assistências na Europa.

    De todo modo, a capacidade de Kane de abrir espaços para os outros é fundamental para a maneira como Vincent Kompany e Thomas Tuchel buscam fazer suas equipes jogarem. Não surpreende que os jogadores de lado de campo e os meio-campistas que chegam à área de Bayern e Inglaterra tenham se destacado ao lado do ex-ídolo do Tottenham, de 33 anos.

  • Disputa totalmente em aberto

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    As atuações decisivas de Messi na Copa do Mundo o recolocaram na disputa pela Bola de Ouro

    Mas, apesar de tudo isso, cresce a sensação de que Kane não conquistará a Bola de Ouro que seu desempenho ao longo da temporada merecia. Isso se deve, em parte, ao fato de a disputa estar tão aberta e à possibilidade de os votos se dividirem de uma forma raramente vista nos últimos anos.

    Os votantes que ainda acreditam que a Bola de Ouro deve premiar o “melhor jogador do mundo” podem escolher Lamine Yamal, mesmo que ele não tenha correspondido individualmente durante a campanha vitoriosa da Espanha na Copa do Mundo. Outra opção é Kylian Mbappe, que marcou quase 60 gols pelo Real Madrid e pela França e conquistou a Chuteira de Ouro da Copa do Mundo, mas também recebeu boa parte das críticas pelo fato de suas equipes não terem conquistado nenhum título.

    As atuações decisivas de Messi durante o verão na América do Norte, por sua vez, chegaram a provocar sugestões de que ele continua sendo o melhor jogador do planeta. Ainda há dúvidas, porém, sobre o peso que se deve dar aos seus feitos na MLS, dado o nível da competição.

    Haverá também votantes que darão mais peso às atuações na Champions League e, por isso, poderão escolher Khvicha Kvaratskhelia pelas exibições brilhantes nas fases eliminatórias pelo Paris Saint-Germain, embora suas atuações na Ligue 1 raramente tenham alcançado o mesmo nível. Outros colocarão a Copa do Mundo acima de tudo, o que põe Rodri, eleito o melhor jogador do torneio, na disputa, apesar de uma temporada mediana no Manchester City.

    Some-se a isso o fato de que alguns considerarão que a ascensão de Michael Olise ao grupo dos atacantes mais completos da elite do futebol merece mais o voto deles do que Kane. Assim, há o risco de que os votos de quem apoia um integrante do trio de ataque do Bayern se dividam, abrindo caminho para que um dos nomes já citados conquiste a Bola de Ouro.

  • Campanha discreta

    FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP
    AFP

    Kane não recebeu do Bayern o mesmo apoio público que Yamal e Mbappe receberam de seus clubes

    A candidatura de Kane também não foi favorecida pela guerra de relações públicas extremamente ruidosa em torno da votação. Barcelona e Real Madrid, em particular, têm feito campanha por Yamal e Mbappe, respectivamente, enquanto os dois jogadores têm aproveitado cada oportunidade para defender as próprias candidaturas.

    Some-se a isso a pressão dos companheiros de Messi na seleção argentina para que ele conquiste uma nona Bola de Ouro, além dos apelos esporádicos de pessoas ligadas ao PSG para que Kvaratskhelia ou outro jogador do clube campeão da Champions League receba o prêmio. A candidatura de Kane não teve, nem de longe, a mesma defesa pública.

    “Não penso nessa Bola de Ouro todos os dias”, disse Kompany, técnico do Bayern, ao ser perguntado na semana passada se Kane ou Olise deveria vencer, ilustrando perfeitamente a questão. “Espero que um jogador do Bayern vença, mas, claro, para mim é mais importante que conquistemos títulos com o Bayern.”

    Fora de campo, Kane também fez pouco para defender a própria candidatura em comparação com alguns de seus rivais. Suas declarações mais chamativas sobre o assunto, se é que podem ser chamadas assim, vieram em uma entrevista concedida em setembro à Marca, quando disse: “Nunca gostei muito de falar sobre mim. A única coisa que diria é que a temporada passada foi incrível, tanto individualmente quanto para a equipe. Foi, de longe, a melhor temporada da minha vida.”

    “É verdade que terminar com 73 gols, a segunda maior marca da história, fala por si só”, acrescentou. “Tenho muito orgulho disso. Só posso agradecer aos meus companheiros de equipe e a todos que me ajudaram a tornar isso possível.”

  • Ícone pouco valorizado

    FBL-GER-SUPERCUP-DORTMUND-BAYERN MUNICH
    AFP

    Alguns dos críticos de Kane nunca aceitarão que ele está entre os maiores craques do mundo

    A humildade de Kane talvez seja uma das razões pelas quais ele não se tornou um fenômeno comercial do mesmo porte de alguns de seus rivais na disputa pelo prêmio. É difícil para qualquer um alcançar o patamar de Mbappe, Messi, Erling Haaland ou, mais recentemente, Yamal em contratos publicitários e força de marca. Mas, entre os ingleses, Kane já está atrás de Jude Bellingham e rapidamente perde espaço para Olise no Bayern como nome capaz de atrair marcas.

    Ele também será penalizado por quem acredita que marcar gols na Bundesliga não equivale a render na Premier League ou em La Liga, além daqueles que destacam que 19 de seus gols foram de pênalti. Há ainda um viés contrário à Inglaterra no futebol mundial, provavelmente justificado. Por isso, apesar de tudo o que produziu em campo nos últimos 12 meses, há quem jamais reconheça Kane pelo jogador que ele realmente é.

    Tudo o que Kane pode fazer para convencer seus críticos do contrário é marcar gols, e foi o que fez aos montes na última temporada. Há muitos jogadores cujo talento os tornaria merecedores da Bola de Ouro, e Kane provou que certamente está entre eles.

    Saberemos na segunda-feira se um número suficiente de votantes do prêmio concorda. Se Kane não levar o troféu que tanto merece em sua cidade natal, será preciso perguntar o que mais ele poderia ter feito.