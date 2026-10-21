Harry Kane não é o melhor jogador de futebol do mundo, mas o astro do Bayern de Munique e da Inglaterra é quem mais merece a Bola de Ouro em 2026

Na segunda-feira, Londres sediará a cerimônia da Bola de Ouro pela primeira vez, reunindo grandes nomes do futebol mundial na capital inglesa para celebrar os últimos 12 meses do esporte.
Apesar do número cada vez maior de prêmios que serão entregues pelos apresentadores Thierry Henry e Kate Scott, a escolha do vencedor da Bola de Ouro masculina continua sendo o principal tema de debate, mesmo quando há apenas dois ou três candidatos merecedores. Em 2026, porém, a discussão sobre a Bola de Ouro chegou ao ápice devido à quantidade de concorrentes.
Há argumentos convincentes a favor de cinco a 10 dos jogadores da lista de 30 indicados para conquistar o prêmio individual mais prestigiado do futebol mundial, já que muitos apresentaram suas credenciais ao longo da temporada 2025/26 e da Copa do Mundo que veio em seguida.
Por outro lado, também há ressalvas importantes às candidaturas de cada um dos favoritos antes da cerimônia, o que torna esta a disputa pela Bola de Ouro mais aberta e controversa em décadas. Os tempos do domínio de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ficaram para trás; agora, cada temporada começa com vários jogadores acreditando que podem ser eleitos os melhores do planeta.
Mas talvez seja justamente essa ideia de eleger o melhor jogador do planeta que esteja confundindo a discussão sobre quem claramente mais merece vencer a Bola de Ouro de 2026: Harry Kane.