Harry Kane não é o melhor jogador de futebol do mundo, mas o astro do Bayern de Munique e da Inglaterra é quem mais merece a Bola de Ouro em 2026

Em 2019, ao ser questionado pelo GIVEMESPORT sobre a Bola de Ouro, o ex-atacante da Inglaterra Gary Lineker minimizou a importância do prêmio, citando o argumento frequentemente repetido de que premiações individuais, no fim das contas, não têm valor em um esporte coletivo.

Em sua resposta, porém, Lineker também apontou a diferença fundamental entre o que muitos acreditam que a Bola de Ouro premia e o propósito que ela passou a ter, ao analisar se Messi merecia o prêmio naquele ano.

“Ser eleito o melhor jogador do ano ganhou uma importância ridiculamente exagerada. Isso ficou absurdo”, disse Lineker. “Porque a verdade é que, se o prêmio fosse para o melhor jogador de cada ano, ele (Messi) ganharia todos os anos… As atuações de Messi na temporada passada, antes da reta final, quando achei que o Barcelona começou a parecer um pouco cansado e envelhecido, foram inacreditáveis. Seus números foram incríveis.”

E aí está a essência do que a Bola de Ouro se tornou. Em vez de simplesmente escolher o melhor jogador de futebol do mundo a cada ano, independentemente de suas conquistas ou dos títulos que venceu, o prêmio agora tende a ser concedido a um jogador de elite que teve a melhor temporada individual e cujas atuações, de preferência, levaram suas equipes a conquistar títulos.

Mais recentemente, a France Football, organizadora da cerimônia, tem se esforçado para insistir que seus jurados, atraídos pelo brilho dos troféus, não baseiem seus votos apenas na quantidade de títulos conquistados por um jogador ao longo da temporada. Esse hábito acabou levando Jorginho ao pódio em 2021, depois que ele teve um papel importante, mas longe de ser excepcional, nas conquistas da Champions League pelo Chelsea e da Eurocopa pela Itália. Ainda assim, sem dúvida persiste uma tendência a favorecer jogadores que se destacam nos maiores jogos e protagonizam momentos decisivos para a conquista de títulos nos maiores palcos. Isso, por sua vez, pode levar outro jogador, e não Kane, a vencer na próxima semana.

Não há dúvida, porém, de que a temporada do atacante do Bayern de Munique ficou acima de todas as outras pelo que ele foi capaz de produzir individualmente.