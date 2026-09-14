Os torcedores do Manchester United poderiam ser perdoados por pensar que a maré na cidade finalmente estava virando a seu favor de novo. A equipe somou mais pontos até o fim da temporada do que qualquer outro time da Premier League após a nomeação de Michael Carrick como técnico interino em meados de janeiro, com os três primeiros conquistados em uma mais do que merecida vitória por 2 a 0 no clássico contra o Manchester City, em Old Trafford.

O time de Carrick acabou terminando apenas sete pontos atrás do City, segundo colocado na tabela, e acompanhou com esperança e empolgação a confirmação de Pep Guardiola sobre o fim de seu reinado de 10 anos repleto de troféus no Etihad Stadium. O United nunca terminou acima do rival na era pós-Sir Alex Ferguson, mas havia motivos para confiar que isso mudaria em 2026-27, especialmente depois de um verão em que o City também se despediu de vários jogadores muito queridos, incluindo Rodri, Bernardo Silva e John Stones.

Agora, porém, com apenas quatro jogos da nova temporada disputados, há mais uma vez uma sensação familiar em Manchester. A cidade ainda é, sem dúvida, azul.