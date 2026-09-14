Guardiola foi embora, mas Manchester continua azul: a alegria do City no dérbi mostra que a distância para o United segue enorme
Os torcedores do Manchester United poderiam ser perdoados por pensar que a maré na cidade finalmente estava virando a seu favor de novo. A equipe somou mais pontos até o fim da temporada do que qualquer outro time da Premier League após a nomeação de Michael Carrick como técnico interino em meados de janeiro, com os três primeiros conquistados em uma mais do que merecida vitória por 2 a 0 no clássico contra o Manchester City, em Old Trafford.
O time de Carrick acabou terminando apenas sete pontos atrás do City, segundo colocado na tabela, e acompanhou com esperança e empolgação a confirmação de Pep Guardiola sobre o fim de seu reinado de 10 anos repleto de troféus no Etihad Stadium. O United nunca terminou acima do rival na era pós-Sir Alex Ferguson, mas havia motivos para confiar que isso mudaria em 2026-27, especialmente depois de um verão em que o City também se despediu de vários jogadores muito queridos, incluindo Rodri, Bernardo Silva e John Stones.
Agora, porém, com apenas quatro jogos da nova temporada disputados, há mais uma vez uma sensação familiar em Manchester. A cidade ainda é, sem dúvida, azul.
Doce vingança
O City conseguiu uma doce revanche sobre o rival no Old Trafford no domingo, garantindo uma vitória suada por 1 a 0 que o levou ao segundo lugar da tabela, atrás do campeão Arsenal no saldo de gols, além de manter seu aproveitamento de 100% na campanha. Sob o comando de seu novo técnico, Enzo Maresca, a equipe conseguiu isso apesar de ter jogado 67 minutos com apenas 10 homens.
Phil Foden foi expulso no meio do primeiro tempo por dar um chute em Bruno Fernandes em um ato estúpido de destempero. Houve muito pouco contato, e Fernandes também merecia punição por sua reação ridiculamente teatral. Mas Foden foi o único culpado, e deixou o City com uma missão enorme pela frente.
Notavelmente, porém, a determinação coletiva dos visitantes cresceu a partir dali. Maresca ajustou com inteligência a formação do City para um 4-4-1 mais fechado, que cortou os espaços pelos corredores centrais, forçando o United a buscar os lados com os laterais Patrick Dorgu e Diogo Dalot. Os donos da casa tiveram mais posse de bola, mas ficaram previsíveis demais, e o City conseguiu lidar com facilidade com qualquer cruzamento após sacrificar os flancos para povoar a área.
Maresca também colocou Iliman Ndiaye no lugar de Rayan Cherki no intervalo, e o ex-jogador do Everton deixou a defesa do City ainda mais sólida com sua incansável intensidade de trabalho, além de oferecer uma saída ofensiva explosiva ao lado de Erling Haaland. O City foi mais perigoso e, enfim, abriu o placar na marca de uma hora de jogo, com Haaland completando para o gol um cruzamento de Josko Gvardiol na segunda trave.
distração do VAR
O City então segurou a vitória de maneira surpreendentemente confortável, mas o United tem motivos para ficar extremamente revoltado com o gol crucial de Haaland. Inicialmente, ele foi anulado, já que o norueguês parecia estar impedido quando Gvardiol fez o passe, mas o VAR interveio e recomendou ao árbitro principal Michael Oliver que o gol fosse validado.
Foi mostrado que Haaland estava em posição legal, mas Enzo Fernandez estava bem à frente do último defensor quando tentou jogar na bola antes de ela chegar ao companheiro norueguês. O VAR não considerou isso motivo para anular o gol porque Fernandez não tocou nela, mas ele claramente bloqueava a linha de visão de Lisandro Martinez e parecia afetar sua capacidade de afastar o perigo.
Mesmo que se aceite, ainda que a contragosto, que o pé de Dorgu, que tentou cortar o cruzamento de Gvardiol do lado oposto do campo, estava literalmente milímetros à frente do de Haaland, é quase impossível argumentar que Fernandez não estava interferindo no lance. Carrick descreveu a decisão como "assombrosa", enquanto Martinez a chamou de "injustiça", e até o ex-zagueiro do City Micah Richards admitiu que a arbitragem errou no estúdio da Sky Sports.
Apenas horas após o apito final, a entidade de arbitragem da Premier League, Pro Ref, admitiu um "erro de julgamento" no lance do gol, que no fim apenas aumentou a frustração do United, porque isso não muda o resultado final. Mas o City mereceu a sorte que teve, e o time morno e sem imaginação de Carrick não pode se esconder atrás do VAR.
Sem espírito de luta
Os primeiros 23 minutos de jogo foram truncados, mas as ações imprudentes de Foden deveriam ter dado ao United um novo impulso. Em vez disso, a equipe insistiu em passes para o lado ou para trás, alçou bolas na área de forma quase cega e arriscou finalizações de longe.
Kobbie Mainoo acertou a trave na melhor delas, e Marcus Rashford também carimbou a madeira em uma cobrança de falta, mas o United só conseguiu duas finalizações no alvo quando tinha vantagem numérica. A segunda veio nos acréscimos e foi, de longe, sua melhor chance no jogo: Fernandes finalmente encontrou um passe vertical preciso para deixar Bryan Mbeumo na cara do gol, mas a finalização do camaronês saiu na altura ideal para o camisa 1 do City, Gianluigi Donnarumma, espalmar para escanteio.
O United pareceu engessado e completamente sem identidade. Quantas vezes palavras nesse sentido foram ditas nos últimos 13 anos? Em nítido contraste, o City, de forma coletiva, se entregou ao máximo e mostrou grande coragem sempre que perdia a bola.
"Tivemos que mudar o plano, mas Enzo (Maresca) nos deu um plano para jogar com forças diferentes", disse Haaland ao ser questionado sobre o espírito da equipe. "Pessoalmente, eu tenho que estar ali esperando por uma chance e preciso estar pronto para concluir. Também precisamos de lutadores no time, e temos muitos. Olhe para o nosso meio-campo, eles gostam de lutar!
"Estou super feliz com cada um de nós e muito, muito orgulhoso de todos. Manter a bola no Old Trafford com 10 homens, isso é personalidade."
Infelizmente para eles, o United não tem nem de longe personalidade ou combatividade suficientes, e é por isso que o abismo entre os dois clubes continua enorme.
Planejamento superior
Maresca tem uma tarefa enorme para ao menos chegar perto de igualar o legado de Guardiola no City, mas dificilmente poderia ter causado uma primeira impressão melhor. O City venceu cinco de cinco jogos em todas as competições e, claramente, ainda tem a garra coletiva necessária para brigar pelos maiores títulos.
O técnico italiano também está se beneficiando de uma excelente janela de contratações, na qual o City desembolsou um recorde de £456 milhões (US$ 617 milhões) em novos jogadores, com Fernandez, Ndiaye, Elliot Anderson e Ayyoub Bouaddi formando o quarteto de destaque. O clube foi proativo ao reforçar o elenco para dar a Maresca a melhor chance possível de conquistar sucesso.
O United já está oito pontos atrás do City porque Sir Jim Ratcliffe e a INEOS negligenciaram fazer o mesmo. Youri Tielemans, Carlos Baleba e Andrey Santos chegaram para renovar o meio-campo, mas Carrick também precisava desesperadamente de pelo menos mais dois defensores e de um atacante para disputar posição com Benjamin Sesko.
Carrick está pagando o preço pela abordagem incompreensivelmente conservadora da INEOS e, inevitavelmente, ficará sem emprego em pouco tempo. O United é tão bagunçado nos bastidores sob o regime liderado por Ratcliffe quanto era quando a família Glazer tinha controle total das operações de futebol. O clube está preso em um ciclo de fracassos que continuará por pelo menos mais um ano.
Não haverá uma nova batalha pela supremacia em Manchester; o City ainda é, de longe, quem manda.