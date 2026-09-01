A cabeçada de Messi em Roma: a história do gol na final da Champions League de 2009 que marcou sua ascensão ao topo do futebol

Considerando o enorme número de gols que Lionel Messi marcou ao longo da carreira, escolher um favorito é uma tarefa praticamente impossível para a maioria dos fãs de futebol. O craque argentino deixou torcedores, adversários e companheiros de equipe boquiabertos com seus gols espetaculares durante os mais de 20 anos de carreira.

Alguns gols se destacam pela importância, como o segundo na vitória da Argentina sobre a França na final da Copa do Mundo de 2022. Outros são lembrados pela beleza: a arrancada individual contra o Getafe que remeteu ao icônico gol de Diego Maradona contra a Inglaterra; ou aquele outro, em que tratou a defesa do Real Madrid como se fossem cones na semifinal de 2011; ou até o golaço contra o Athletic Bilbao na final da Copa do Rei de 2015, quando Messi escapou de três defensores perto da linha lateral, passou por mais um e soltou uma bomba para estufar as redes.

Entre tantos candidatos ao gol mais bonito de Messi, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro tem um favorito absoluto: a cabeçada contra o Manchester United na final da Champions League de 2009.

“Marquei muitos gols que talvez tenham sido ainda mais bonitos e importantes, também pela relevância que tiveram”, disse Messi em 2025. “Mas a cabeçada na final da Champions League contra o Manchester United sempre foi a minha favorita.”

Com apenas 1,70 m de altura, o jogador conhecido como La Pulga nunca foi um grande cabeceador; antes da decisão contra o United, na cidade de Roma, ele havia marcado apenas dois gols de cabeça no futebol profissional. Ainda assim, aquele lance produziu uma das imagens mais marcantes de sua carreira.

Imagine essa foto: um jovem de 21 anos salta às alturas para encontrar a bola, enquanto o lendário Edwin van der Sar permanece imóvel, incrédulo. E a poucos metros de Messi, o gigante Rio Ferdinand, apenas olhando, impotente enquanto o destino faz seu trabalho. Um momento para ficar marcado na história.

A finalização de Messi após o cruzamento de Xavi, aos 25 minutos do segundo tempo, ampliou a vantagem do Barça contra os Red Devils. Não muito depois, o apito final soou e aquele lance garantiu o título da Champions League, completando a tríplice coroa na primeira temporada de Pep Guardiola como treinador.

Para o atacante de 21 anos, aquele foi um momento decisivo no ano que o consolidou entre os melhores jogadores do mundo e indicou que ele poderia se tornar, em um futuro próximo, o maior de todos os tempos.