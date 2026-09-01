A cabeçada de Messi em Roma: a história do gol na final da Champions League de 2009 que marcou sua ascensão ao topo do futebol
Considerando o enorme número de gols que Lionel Messi marcou ao longo da carreira, escolher um favorito é uma tarefa praticamente impossível para a maioria dos fãs de futebol. O craque argentino deixou torcedores, adversários e companheiros de equipe boquiabertos com seus gols espetaculares durante os mais de 20 anos de carreira.
Alguns gols se destacam pela importância, como o segundo na vitória da Argentina sobre a França na final da Copa do Mundo de 2022. Outros são lembrados pela beleza: a arrancada individual contra o Getafe que remeteu ao icônico gol de Diego Maradona contra a Inglaterra; ou aquele outro, em que tratou a defesa do Real Madrid como se fossem cones na semifinal de 2011; ou até o golaço contra o Athletic Bilbao na final da Copa do Rei de 2015, quando Messi escapou de três defensores perto da linha lateral, passou por mais um e soltou uma bomba para estufar as redes.
Entre tantos candidatos ao gol mais bonito de Messi, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro tem um favorito absoluto: a cabeçada contra o Manchester United na final da Champions League de 2009.
“Marquei muitos gols que talvez tenham sido ainda mais bonitos e importantes, também pela relevância que tiveram”, disse Messi em 2025. “Mas a cabeçada na final da Champions League contra o Manchester United sempre foi a minha favorita.”
Com apenas 1,70 m de altura, o jogador conhecido como La Pulga nunca foi um grande cabeceador; antes da decisão contra o United, na cidade de Roma, ele havia marcado apenas dois gols de cabeça no futebol profissional. Ainda assim, aquele lance produziu uma das imagens mais marcantes de sua carreira.
Imagine essa foto: um jovem de 21 anos salta às alturas para encontrar a bola, enquanto o lendário Edwin van der Sar permanece imóvel, incrédulo. E a poucos metros de Messi, o gigante Rio Ferdinand, apenas olhando, impotente enquanto o destino faz seu trabalho. Um momento para ficar marcado na história.
A finalização de Messi após o cruzamento de Xavi, aos 25 minutos do segundo tempo, ampliou a vantagem do Barça contra os Red Devils. Não muito depois, o apito final soou e aquele lance garantiu o título da Champions League, completando a tríplice coroa na primeira temporada de Pep Guardiola como treinador.
Para o atacante de 21 anos, aquele foi um momento decisivo no ano que o consolidou entre os melhores jogadores do mundo e indicou que ele poderia se tornar, em um futuro próximo, o maior de todos os tempos.
O contexto
Depois de se tornar o jogador mais jovem a atuar e marcar pelo Barcelona, aos 17 anos, na temporada 2004/05, Messi viveu uma ascensão constante rumo ao estrelato. Aprendendo com nomes como Samuel Eto’o, Ronaldinho, Xavi e Deco, ele foi introduzido gradualmente ao time pelo técnico Frank Rijkaard. Nas duas primeiras temporadas, teve um papel de coadjuvante, enquanto o Barça conquistou dois títulos de La Liga e uma Champions League.
Foi sob o comando de Pep Guardiola, que deixou o Barcelona B para substituir Rijkaard em 2008, que Messi se transformou em um verdadeiro fenômeno mundial. O jovem treinador imediatamente deu ao prodígio um papel de protagonista e chegou a negociar a saída de Ronaldinho em uma de suas primeiras decisões, justamente para abrir espaço para o argentino. A aposta deu resultado: Messi marcou impressionantes 38 gols em 51 partidas por todas as competições e terminou como artilheiro da equipe, à frente de Eto’o e Thierry Henry.
O time do Camp Nou conquistou o Campeonato Espanhol com tranquilidade, mas a Champions League seria o verdadeiro teste para o estilo de jogo inovador de Guardiola e para a capacidade de aparecer na hora certa do craque sul-americano.
Uma sequência de cinco gols em quatro partidas da fase de grupos, e outro contra o Lyon nas oitavas de final, tornou a campanha individual de Messi naquele ano de 2009 impressionante, mas a atuação que realmente o colocou no centro dos holofotes veio nas quartas de final. Ele destruiu o Bayern de Munique no jogo de ida, com dois gols e uma assistência nos primeiros 40 minutos da vitória por 4 a 0. Foi também ele quem deu a assistência para Iniesta marcar o gol da vitória da semifinal contra o Chelsea, garantindo a vaga na decisão contra o United.
O duelo de gigantes em Roma colocou o empolgante time de Guardiola diante do então campeão europeu comandado por Sir Alex Ferguson. E colocou Messi frente a frente com Cristiano Ronaldo, poucos meses depois de o português ter levado a melhor na disputa pela Bola de Ouro, dando o primeiro passo na crescente rivalidade entre os dois.
O jogo
Com o lendário Ferguson no comando de um time que contava com Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Nemanja Vidic, Ferdinand, Patrice Evra e Van der Sar, o United tinha um elenco recheado de talento tanto na defesa quanto no ataque.
Do outro lado, o Barcelona encarava aquela temporada inicialmente como um período de transição. Seis dos titulares da equipe que haviam vencido o Arsenal na final de 2006 já tinham deixado o clube, enquanto Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué e Pedro davam juventude ao novo time de Guardiola.
Como atual campeão e algoz do Barça na temporada anterior, o time de Ferguson era apontado por muitos como favorito. Mas a impressionante goleada por 6 a 2 sobre o Real Madrid, três semanas antes, havia mostrado o quanto Messi e companhia tinham se tornado perigosos.
O campeão inglês começou melhor, embora os chutes de longa distância de Cristiano não tenham causado grandes problemas para Víctor Valdés. Aos 10 minutos, Eto’o mudou o rumo da partida ao receber um passe de Iniesta, deixar Vidic para trás com facilidade e finalizar com força para abrir o placar.
A partir dali, o Barça passou a dominar e Messi logo começou a causar problemas, com uma finalização de fora da área e, depois, uma arrancada promissora que resultou em uma falta na entrada da área.
O Barça estava fazendo o United correr atrás da bola, mas Henry, Eto’o e Messi não conseguiam transformar as chances em gol. Com os ingleses melhorando no meio do segundo tempo, os torcedores blaugranas começavam a ficar apreensivos.
Messi desafia a gravidade
Então, aos 25 minutos do segundo tempo, um corte desastroso de Patrice Evra sobrou para Xavi no meio do campo de ataque do United. Até hoje, é um mistério por que Evra e Cristiano simplesmente ignoraram Xavi enquanto ele avançava pela direita, de cabeça erguida, antes de cruzar com força para o meio da área.
Não era uma cabeçada fácil. Messi precisou saltar muito alto e, ao mesmo tempo, inclinar o corpo para trás no ar. Foi o jeito mirabolante que ele achou para alcançar o cruzamento e direcionar a bola para o gol, fora do alcance do gigante Van der Sar.
“Naquele momento, imaginei o gol, conseguia enxergar que ele estava vindo”, contou à FourFourTwo em 2017. “Foi um gol muito importante em todos os sentidos. Para mim, para o time, pela maneira como a final estava se encaminhando a nosso favor. Era difícil imaginar que eu marcaria de cabeça com Ferdinand à minha frente. Mas, de onde eu estava, não tinha ninguém me marcando, e o passe foi perfeito para que eu pudesse marcar.”
Ferdinand tentou explicar algumas vezes por que não tentou marcar Messi, mesmo sabendo que o argentino estava dentro da área, entre ele e Vidic.
“Perdi o sono por causa disso muitas, muitas vezes”, disse ao BT Sport 14 anos depois. “Apostei que Xavi não conseguiria colocar a bola por cima da minha cabeça daquela distância e é por isso que fico feliz por não ser um apostador. Contra jogadores inferiores, você pode arriscar, mas, quando aposta contra a qualidade, você é punido.”
Ele explicou melhor em um documentário da BBC em 2024: “Na Premier League contra alguns jogadores, ou até na Champions League contra alguns jogadores, sem desrespeito, eu apostaria que eles não teriam a capacidade de colocar a bola por cima de mim. Fiz isso na final da Champions League e o problema era que quem estava com a bola era Xavi. Você precisa conhecer os jogadores que está enfrentando. E então ele colocou a bola na medida para Messi, que marcou uma cabeçada absurda. Ele não marcou muitas assim na carreira, mas fez isso no grande momento. E é isso que separa os bons dos grandes.”
Messi e companhia assombram o United novamente!
Com o United perdendo por 2 a 0 e apenas 20 minutos restantes no relógio, uma reação parecia praticamente impossível. Ao fim dos 92 minutos de jogo, o juiz apitou e o Barcelona conquistou o terceiro título da Champions League de sua história.
“Há vários jogos em que o time jogou de uma maneira que era quase impossível para os adversários nos causar qualquer dano”, disse Messi ao The Sun em 2016. “E isso quase sempre acontecia em partidas grandes. A final da Champions League em Roma foi uma dessas ocasiões em que o time jogou a partida perfeita.”
Mas aquilo era apenas o começo. Agora completamente solto dentro do famoso estilo tiki-taka de Guardiola, Messi ajudou o Barça a conquistar mais três troféus naquele mesmo ano, culminando no Mundial de Clubes em dezembro. Inevitavelmente, Messi disparou na votação da Bola de Ouro e conquistou o prêmio pela primeira vez, dando início a uma sequência de quatro vitórias consecutivas.
“Já tínhamos enfrentado ele antes e conseguido neutralizá-lo”, disse Ferdinand sobre a evolução que percebeu depois do encontro anterior com Messi. “Mas aquele era um Messi diferente. Era um Messi com mais liberdade para correr pelo campo e ocupar o centro.
“Antes, ele ficava realmente preso à ponta, então você conseguia limitar um pouco seus movimentos. Continuava sendo incrível, mas, quando deram a ele liberdade para se movimentar, aparecer em qualquer lugar e surpreender você, ele se tornou impossível de marcar, era absurdo. E ele foi ainda melhor em Wembley [em 2011].
“Lembro de estar no campo com Scholesy [Paul Scholes], vendo eles levantarem o troféu, e pensar: ‘A gente precisa sair daqui [do campo], porque eles acabaram com a nossa alma’.
“Messi era o ingrediente principal. Era o jogador que eu deveria conseguir enfrentar. Só que ele jogava longe de você e, de repente, aparecia, bum, estava lá. Um jogador de futebol maravilhoso.”
Dois anos depois do confronto em Roma, Barcelona e United voltaram a se encontrar em uma final da Champions League, novamente como campeões de suas respectivas ligas. Desta vez, porém, Messi, Xavi e Iniesta dominaram o jogo em Wembley do início ao fim, abrindo o placar antes do polêmico empate de Rooney.
O argentino foi ainda mais decisivo naquela ocasião e marcou um golaço de fora da área para recolocar o Barça em vantagem, e não muito depois David Villa fez o 3 a 1.
“Não tenho vergonha de admitir que, nos jogos contra o Barcelona, passei boa parte do tempo apenas torcendo para que ele ocupasse posições o mais longe possível de mim”, disse Paul Scholes posteriormente. “A palavra que imediatamente vem à cabeça quando penso no estilo de jogo de Messi é imprevisível.”
E o resto é história
Em 2012, a era Guardiola chegou ao fim após a eliminação para o Chelsea na semifinal da Champions League e a perda do título espanhol para o Real Madrid. Messi, porém, continuou evoluindo. Naquele ano, ele quebrou o recorde do lendário atacante do Bayern de Munique, Gerd Müller, de mais gols em uma única temporada, ao balançar as redes impressionantes 91 vezes.
O Barça continuou montando o time ao redor do camisa 10. Neymar e Luis Suárez chegaram pouco depois para formar uma parceria com ele, e outro título da Champions League, o quarto de Messi, veio sob o comando de Luis Enrique. Enquanto isso, os títulos nacionais continuavam chegando. Depois da saída de Guardiola, Messi conquistou mais cinco títulos de La Liga e o mesmo número de Copas do Rei.
A relação de Messi com o Barcelona chegou ao fim por causa da grave situação financeira do clube, levando o argentino a se transferir para o Paris Saint-Germain em 2021. Embora sua passagem pela capital francesa tenha ficado abaixo das expectativas, ele conquistou sua sétima Bola de Ouro atuando ao lado de Neymar e Kylian Mbappé.
Aos 35 anos, finalmente conquistou o único título que lhe faltava: a Copa do Mundo, sendo essencial na conquista de 2022 ao marcar duas vezes na final. Por essas e outras atuações decisivas, acabou eleito o melhor jogador do torneio. Quatro anos depois, chegou à sua terceira final de Copa na carreira, mas a Argentina não foi párea para a Espanha, país onde Messi foi feliz durante muitos anos.
“Uma das coisas pelas quais tive sorte na minha carreira foi ter Lionel Messi no meu time por três anos”, disse Guardiola anos depois. “Ele é um gênio que entende o jogo como ninguém.”
O jogador mais vitorioso da história do futebol, Messi quebrou inúmeros recordes individuais e coletivos ao longo da carreira. Quando se trata de beleza e importância, porém, aquele momento contra o Manchester United sempre será lembrado como um dos mais especiais.