As pausas para jogos de seleções são uma coisa estranha para a MLS. A partir do ano que vem, a liga vai, como o resto do mundo, interromper oficialmente suas atividades durante todas as datas. Isso parece uma coisa boa, e também muito necessária.

Até lá, porém, a liga simplesmente segue em frente. E, com algumas de suas maiores estrelas ausentes, temos um teste involuntário de quais times conseguem realmente se sustentar sem elas. O LAFC consegue dar conta do recado sem Son Heung-Min? O Inter Miami consegue vencer sem Leo Messi? São fins de semana estranhos, claro, mas eles nos dizem algo sobre quem está equipado, de trás para frente, para conquistar alguma coisa.

Bem, é uma espécie de teste interessante. E, na noite de sábado, isso levou a alguns resultados interessantes. GOAL analisa os principais jogos da noite de sábado...