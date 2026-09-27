Giro da MLS: Nashville SC reafirma sua condição de candidato ao título, San Diego FC desmorona de novo, e Philadelphia Union prova que não precisa de Cavan para vencer
As pausas para jogos de seleções são uma coisa estranha para a MLS. A partir do ano que vem, a liga vai, como o resto do mundo, interromper oficialmente suas atividades durante todas as datas. Isso parece uma coisa boa, e também muito necessária.
Até lá, porém, a liga simplesmente segue em frente. E, com algumas de suas maiores estrelas ausentes, temos um teste involuntário de quais times conseguem realmente se sustentar sem elas. O LAFC consegue dar conta do recado sem Son Heung-Min? O Inter Miami consegue vencer sem Leo Messi? São fins de semana estranhos, claro, mas eles nos dizem algo sobre quem está equipado, de trás para frente, para conquistar alguma coisa.
Bem, é uma espécie de teste interessante. E, na noite de sábado, isso levou a alguns resultados interessantes. GOAL analisa os principais jogos da noite de sábado...
RSL volta aos trilhos
Bem, um dos resultados mais estranhos da temporada já ficou para trás. Em um fim de semana em que as redes sociais geraram uma grande polêmica sobre se o New England Revolution é realmente bom ou não, o Revs foi lá e perdeu para um time do RSL que é de fato bem ruim. O RSL tem sofrido no universo pós-Zavier Gozo. Antes do jogo de sábado, não vencia uma partida da MLS desde maio, o que, objetivamente, é bastante tempo.
Não faz o menor sentido, então, que tenha entrado em campo e atropelado o New England por 3 a 0. Sim, o Revs sentiu falta da velocidade e da vivacidade de Peyton Miller, que pareceu um pouco abaixo no nível internacional. Sim, Jack Harrison está fora com uma inoportuna lesão muscular. Mas o New England realmente deveria ter vencido um RSL em má fase. Em vez disso, o time de Pablo Mastroeni deu conta do recado. Méritos para eles.
Hany Mukhtar mostra sua classe
Então é hora de ter algumas conversas assustadoras sobre o Nashville, certo? Este é o melhor time da história da MLS? De trás para frente, a liga já produziu uma equipe mais coesa? Com mais armas ofensivas? Impulsionada por mais criatividade? Movida por um meio-campo central que NÃO PARA de correr?
Talvez. Mas é difícil pensar em um time tão eficiente, pelo menos na memória recente. E aqui está o que realmente assusta no Nashville: Sam Surridge, seu melhor centroavante, não está exatamente marcando tantos gols quanto poderia, ou deveria. Não, essa agora parece ser a função de Hany Mukhtar. O alemão sempre foi um jogador cheio de qualidade, daqueles que pensam mais rápido do que todo mundo, um passo à frente dos outros 21 em campo. E agora, a produção veio junto. Treze gols, sete assistências e um monte de coisas divertidas no meio disso. O Nashville venceu por 2 a 0. O show continua.
O Dallas é realmente candidato ao título?
FC Dallas x LAFC sempre seria um jogo um tanto estranho. A MLS hoje é mais do que suas estrelas, mas esses dois times se apoiam em goleadores de verdade, figuras centrais, com energia de personagem principal, para resolver as coisas. E nenhum deles estava por lá no sábado. Sem Son Heung-Min. Sem Denis Bouanga. Sem Petar Musa.
Em vez disso, tivemos uma salada de bons jogadores. Afinal, este é um esporte coletivo, mas havia algo de estranho em ver dois candidatos da Conferência Oeste se enfrentando sem suas principais armas ofensivas. Também passou longe de ser um jogaço. Em um estilo bem Premier League, o vencedor saiu de um escanteio, com Osaze Urhoghide dando sequência à sua ascensão bastante notável ao subir para cabecear para o gol aos 34 minutos. O LAFC nunca realmente ameaçou o Dallas, que agora é o segundo colocado no Oeste. Alguém falou em azarão da MLS Cup?
A busca de Milan Iloski pela Chuteira de Ouro continua
Foi uma situação estranha para quem gosta de construir narrativas na Filadélfia. Para toda a máquina de propaganda de Cavan Sullivan funcionar perfeitamente, o mundo provavelmente precisava de uma derrota do Philly. Sem Cavan, sem festa. Bem, enquanto o menino prodígio mostrou lampejos em uma estreia agradável pela USMNT, o restante do Union deu conta do recado. Milan Iloski pareceu uma contratação acertada em agosto de 2025 como reserva de Tai Baribo.
Doze meses depois, ele parece uma jogada de mestre absoluta. O ex-jogador do San Diego FC marcou três dos quatro gols do Union e agora tem 16 gols na temporada. Provavelmente vai acabar perdendo para Lionel Messi? Sim. Mas foi uma grande atuação de um centroavante de alto nível, que pode ser um reforço muito, muito assustador quando chegarem os playoffs.
San Diego FC tem dificuldade para embalar
No fim de agosto, parecia que poderíamos estar diante de uma espécie de renascimento do San Diego FC. O time de Mikey Varas venceu um par de jogos seguidos. Marcou seis gols e sofreu apenas um. Os erros defensivos que prejudicaram a temporada começaram a diminuir um pouco. O time que venceu o Oeste no ano passado estava de volta... certo?
Bem, não exatamente. Desde então, a equipe engatou uma sequência de cinco jogos sem vencer. E o empate por 3 a 3 na noite de sábado talvez tenha sido o mais condenatório. O San Diego estava em total controle após 65 minutos, vencendo por 3 a 0 e com a maior parte da posse de bola. Primeiro veio um erro do goleiro. Depois, houve uma notável aversão à marcação. E então um terceiro colapso defensivo fez uma vantagem de 3 a 0 virar um empate em 3 a 3, além de matar totalmente o embalo. Tem sido um ano miserável no sul da Califórnia.