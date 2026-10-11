Quem realmente achou que Messi largaria tudo depois de encerrar sua carreira pela seleção argentina no meio da semana? Não, isso nunca iria acontecer. Mesmo que estes sejam, certamente, os últimos dias da carreira do maior jogador de todos os tempos, ele continua sendo o melhor desta liga. E foi o que mostrou menos de quatro dias depois de um amistoso de despedida da Argentina contra o Benin, carregado de emoção. Marcou duas vezes e participou de mais dois gols na vitória que pôs fim à sequência sem triunfos do Inter Miami na MLS.

Em outros jogos, o cenário dos playoffs está ficando mais claro. A esta altura, os times ruins estão jogando mal. Os bons times são, objetivamente, bons. E alguns confrontos interessantes entre equipes de conferências diferentes, como Seattle Sounders e New England Revolution, mostraram que seria tolice tentar prever qualquer coisa nesta liga.

E, já que estamos aqui, vale um exercício de imaginação: sim, o Sporting KC é o pior time da MLS. Mas onde estaria se Andre Luiz, que tem média de mais de um gol por jogo desde que chegou, tivesse sido contratado, digamos, um mês antes? Dá o que pensar... GOAL relembra as principais histórias da MLS após uma noite de sábado eletrizante.