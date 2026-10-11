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FBL-MLS-INTER MIAMI-DC UNITEDAFP

Giro da MLS: Lionel Messi mostra sua classe, Seattle Sounders volta para valer e Charlotte FC será um pesadelo nos playoffs

Messi fez o Miami voltar a vencer, e o Toronto FC mostrou que ainda há vida no Canadá

Thomas Hindle
Traduzido por

  • Quem realmente achou que Messi largaria tudo depois de encerrar sua carreira pela seleção argentina no meio da semana? Não, isso nunca iria acontecer. Mesmo que estes sejam, certamente, os últimos dias da carreira do maior jogador de todos os tempos, ele continua sendo o melhor desta liga. E foi o que mostrou menos de quatro dias depois de um amistoso de despedida da Argentina contra o Benin, carregado de emoção. Marcou duas vezes e participou de mais dois gols na vitória que pôs fim à sequência sem triunfos do Inter Miami na MLS.

    Em outros jogos, o cenário dos playoffs está ficando mais claro. A esta altura, os times ruins estão jogando mal. Os bons times são, objetivamente, bons. E alguns confrontos interessantes entre equipes de conferências diferentes, como Seattle Sounders e New England Revolution, mostraram que seria tolice tentar prever qualquer coisa nesta liga.

    E, já que estamos aqui, vale um exercício de imaginação: sim, o Sporting KC é o pior time da MLS. Mas onde estaria se Andre Luiz, que tem média de mais de um gol por jogo desde que chegou, tivesse sido contratado, digamos, um mês antes? Dá o que pensar... GOAL relembra as principais histórias da MLS após uma noite de sábado eletrizante.

  • Toronto FC faz a mágica acontecer

    Toronto FC v CF Montreal
    Getty Images Sport

    Djordje Mihailovic marcou o gol da vitória do Toronto sobre o Montreal.

    É compreensível não acompanhar tão de perto a MLS ao norte da fronteira, sobretudo no Leste. O Vancouver tem sido tão organizado quanto se esperava no Oeste e, apesar dos rumores sobre uma mudança de cidade, é certamente favorito a vencer sua conferência. Restam, então, Toronto e Montreal. O Toronto é o caso mais interessante, ainda que apenas por continuar gastando muito sem ter uma direção clara. Nesta temporada, tem sido um clube de momentos, não de regularidade. E, em uma espécie de clássico entre os dois times, com o ótimo nome de “Canadian Clasique”, foi o Toronto quem levou a melhor nesses momentos.

    Em desvantagem até os 92 minutos, o time de Robin Fraser reagiu nos acréscimos do segundo tempo. Lewis Morgan marcou o primeiro gol com um belo voleio na segunda trave. Djordje Mihailovic, que tem sofrido tanto com lesões nesta temporada, fez o segundo e levou a torcida da casa ao delírio. O Toronto vai precisar de mais momentos assim.

  • Inter Miami mantém o embalo

    Inter Miami CF v D.C. United
    Getty Images Sport

    Suárez segue marcando gols e dando assistências pelo Inter Miami, mesmo após assinar uma surpreendente renovação de contrato por um ano.

    A primeira pergunta é: Luis Suarez fez isso de propósito?

    A segunda pergunta é: quem se importa?

    Suarez continua marcando gols pelo Inter Miami, apesar de ter surpreendido muita gente ao renovar seu contrato com o clube por um ano no último inverno. Esta, na verdade, é sua melhor temporada na MLS até agora. Ele marcou duas vezes e deu assistência para outro gol na partida em que o Inter Miami finalmente voltou a vencer pelo campeonato. Ao menos taticamente, não há tanta diferença entre a maneira como Kily Gonzalez organiza sua equipe e a dos antigos técnicos do Inter Miami. A ideia ainda é, mais ou menos, dar a bola para Messi e ver o que acontece. Mas Suarez também está marcando gols com facilidade. E uma vitória convincente sobre o D.C. United mostrou do que essa equipe ainda pode ser capaz.

  • Os Red Bulls despertam

    Red Bull New York v San Diego FC
    Getty Images Sport

    O New York Red Bulls oscilou durante toda a temporada, mas conquistou uma vitória importante sobre o San Diego, que também vive uma fase caótica.

    Para ver inconstância, basta olhar para o New York Red Bulls.

    O primeiro ano de Michael Bradley no comando sempre prometeu ser um tanto imprevisível. Ele é um treinador jovem, que ainda está ganhando experiência na profissão. Resultados ruins são inevitáveis. Mas é difícil entender o New York Red Bulls.

    Sob o comando de seu novo treinador, de ideias progressistas e ofensivas, o time ocupa a 21ª posição em gols por jogo. Também está em 22º em gols sofridos. Tente entender isso por sua conta e risco. Pois bem: marcou três gols nos primeiros 27 minutos contra o San Diego. Depois, tudo pareceu bastante incerto durante a cerca de uma hora que restava. Cedric Bakambu descontou após 60 minutos. Mas o New York Red Bulls, de alguma forma, segurou a vitória. Isso não se parece muito com o chamado “estilo Bradley”. Ainda assim, foi uma vitória muito necessária.


  • Seattle conquista a quarta vitória consecutiva

    Seattle Sounders FC v Chicago Fire FC
    Getty Images Sport

    Dejan Joveljic marcou e levou o Seattle a mais uma vitória crucial.

    Há alguns meses, o cenário em Seattle era desolador. O técnico Brian Schmetzer chegou a dizer em entrevistas coletivas que os jogadores convocados da MLS Next Pro não eram bons o suficiente. As lesões se sucediam, e a equipe atravessava uma sequência inédita de 13 jogos sem vencer. A possibilidade antes impensável de terminar a temporada sem uma vaga nos playoffs começava a se desenhar.

    Mas tudo mudou. O Sounders gastou um pouco, é verdade. Mais importante, porém, foi recuperar todos os jogadores que estavam lesionados. Os resultados estão à vista. Na noite de sábado, a equipe enfrentou um excelente New England Revolution e conquistou três pontos suados, com destaque para um belo gol de Dejan Joveljic, contratado no meio da temporada. Agora, o Sounders parece bem preparado para fazer o que sabe nos playoffs. E ninguém vai querer enfrentá-lo nessa fase.

  • Charlotte deixa para a última hora contra o Dallas

    Charlotte FC v FC Dallas
    Getty Images Sport

    Allen Saint-Maximin brilhou na vitória de virada do Charlotte.

    O Charlotte parecia derrotado por volta dos 70 minutos. Foi uma noite terrível para jogar futebol no Bank of America Stadium. As condições eram péssimas, e o público era pequeno. O Charlotte precisa da energia de sua torcida para chegar ao topo do Leste, mas aquela parecia uma noite mais propícia a um adiamento por chuva diante de uma boa equipe do Dallas. E o Dallas fez sua parte: marcou duas vezes e praticamente não deu sinais de que sofreria gols.

    O Charlotte, porém, reagiu. No dia em que anunciou a contratação de Abdoulaye Doucoure, meio-campista veterano da Premier League, foi outro ex-jogador da primeira divisão inglesa que fez a diferença. Sim, Idan Toklomati levará os méritos pelos dois gols no fim, mas Allen Saint-Maximin, o veloz ponta francês, deu a assistência para um deles e atormentou a defesa do Dallas durante toda a noite. E, se os playoffs começassem hoje (mas não começam), o Charlotte teria a vantagem de jogar em casa. Missão cumprida.