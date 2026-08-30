Há uma maneira de responder aos seus críticos.

O Inter Miami está uma bagunça nesta temporada. Estruturalmente, taticamente e logicamente, não é um time de futebol muito bom. Há buracos na defesa. Falta fôlego no meio-campo. Não há repertório nem experiência no banco de reservas.

Mas tem Lionel Messi.

E, por mais que os poderes de Messi possam estar diminuindo, com talvez algumas questões existenciais sobre seu futuro no futebol ainda no ar, o argentino continua muito bom nesse jogo. O sábado serviu como um lembrete bem claro. Não foi um, mas dois belos gols de falta. Ele balançou as redes quatro vezes na noite. O Nu Stadium, que dificilmente tem sido uma fortaleza para o Inter Miami, eles precisaram de um mês inteiro para conseguir a primeira vitória lá, virou o playground de Messi na noite de sábado.

Ele não foi o único a ter uma boa noite. Novos reforços em Seattle, um adolescente caótico na Filadélfia e um veterano calejado no Canadá também deixaram sua marca. GOAL destaca as principais histórias da MLS no fim de semana...