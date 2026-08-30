Giro da MLS: Lionel Messi faz do Nu Stadium o seu playground com o primeiro jogo de quatro gols na MLS, enquanto Cavan Sullivan e Dejan Joveljic brilham
Há uma maneira de responder aos seus críticos.
O Inter Miami está uma bagunça nesta temporada. Estruturalmente, taticamente e logicamente, não é um time de futebol muito bom. Há buracos na defesa. Falta fôlego no meio-campo. Não há repertório nem experiência no banco de reservas.
Mas tem Lionel Messi.
E, por mais que os poderes de Messi possam estar diminuindo, com talvez algumas questões existenciais sobre seu futuro no futebol ainda no ar, o argentino continua muito bom nesse jogo. O sábado serviu como um lembrete bem claro. Não foi um, mas dois belos gols de falta. Ele balançou as redes quatro vezes na noite. O Nu Stadium, que dificilmente tem sido uma fortaleza para o Inter Miami, eles precisaram de um mês inteiro para conseguir a primeira vitória lá, virou o playground de Messi na noite de sábado.
Ele não foi o único a ter uma boa noite. Novos reforços em Seattle, um adolescente caótico na Filadélfia e um veterano calejado no Canadá também deixaram sua marca. GOAL destaca as principais histórias da MLS no fim de semana...
Inter Miami aplica uma goleada no Montreal
Foram alguns dias muito bons para o Inter Miami em uma temporada que tem sido bastante carente deles.
Primeiro, foi anunciado que as Garças têm um novo técnico, Cristian “Kily” González, chegando. Ele não é exatamente um homem com um currículo brilhante, mas representa uma mudança em relação a Guillermo Hoyos, que fez pouco para sugerir que pode comandar adequadamente este time desconcertante. Mais importante, talvez, é que a equipe está recuperando um pouco da forma física. German Berterame está de volta. Messi parece estar reencontrando seu ritmo. E, em uma reviravolta surpreendente, Luis Suarez deixa este time melhor.
Quanto melhor, você pergunta? Bem, algo como um 7 a 1 sobre um Montreal decrépito. Messi marcou incríveis quatro gols. Suarez fez mais um. E então dois garotos contribuíram para completar uma goleada absoluta sobre uma das piores equipes da MLS. Talvez sempre houvesse uma atuação dessas guardada, o tipo de resposta que precisava acontecer. O Montreal foi a vítima. Messi, como sempre, foi o arquiteto.
Dejan Joveljic marca dois gols em sua estreia pelo Seattle
Se livrar de Dejan Joveljic foi uma grande decisão do Sporting KC. É um time em reconstrução, sem dúvida, mas se desfazer de um atacante estrela? Foi uma jogada arriscada. E eles descobriram no sábado à tarde o quanto isso poderia ser arriscado. Joveljic se adaptou muito bem à sua nova vida em Seattle, marcando dois gols pelo Sounders após uma transferência de US$ 6 milhões para o noroeste do Pacífico.
Os dois gols foram belíssimos, finalizações de centroavante de classe dentro da área. Isso não ajudou tanto no resultado. O Seattle conseguiu um ponto contra um Chicago Fire que ainda tenta entender a melhor forma de usar Robert Lewandowski. Mas, para o Sounders, que viveu uma segunda metade de temporada miserável e, de forma bastante improvável, está fora da zona de playoffs, isso foi um alívio bem-vindo. O time vai precisar de mais do que apenas os gols de Joveljic, mas o empate por 2 a 2 não é um mau começo.
Cavan Sullivan continua voando
O prestígio de Sullivan nunca esteve tão em alta.
Basicamente, a ideia aqui é bem simples. Cavan Sullivan é um garoto imensamente talentoso. O Philadelphia tem um técnico disposto a dar a bola para ele e ver o que acontece. O resultado nem sempre é a coisa mais limpa. Sullivan ainda não está no nível de eficiência implacável que o mais alto nível da Europa vai exigir dele quando se transferir para o Manchester City no ano que vem.
Mas ele é, no entanto, imensamente empolgante. Há uma sensação de expectativa sempre que ele está com a bola. Sempre parece que algo especial está prestes a acontecer. Foi o que aconteceu contra o New York Red Bulls, quando Sullivan marcou o gol da noite, com um lindo corte para a perna esquerda e finalização forte no canto inferior. O embalado Union venceu por 3 a 1. O time está invicto na MLS desde a pausa para a Copa do Mundo. Isso é muito positivo. E a melhor notícia de todas? Sullivan encontrou confiança.
Minnesota salva um ponto em um jogo caótico
Que jogo foi em Minnesota.
Por cerca de uma hora, o Orlando City passeou pelo Allianz Field e fez da casa do Minnesota United a sua própria casa. Daryl Dike, uma contratação muito certeira do Orlando, foi uma presença constante no ataque e marcou aos 28 minutos, seu primeiro gol desde que voltou ao clube no início deste mês. Antoine Griezmann acrescentou um segundo gol quase obrigatório na marca de uma hora. O Orlando estava sobrando.
E então, meio que do nada, veio a reação. Marcus Caldeira, que jogava futebol universitário nesta mesma época no ano passado, marcou o primeiro deles aos 71 minutos, completando de perto após uma defesa desastrosa. Anthony Markanich e Kelvin Yeboah marcaram na sequência. O Minnesota fez três gols em cinco minutos. Parecia uma vitória capaz de mudar a temporada.
Mas houve drama no fim. Tyrese Spicer, discretamente muito bem desde que chegou vindo do Toronto em 2025, registrou sua 11ª participação em gol na temporada para empatar o jogo em 3 a 3 nos acréscimos. Que jogo de futebol.
Bem-vindo de volta, Thomas Muller
A Leagues Cup foi um pouco desastrosa para o Vancouver Whitecaps. Seja por causa da rotação, do baixo rendimento ou da simples incerteza na ausência de Sebastian Berhalter, o time canadense desmoronou contra adversários da Liga MX. Uma derrota na sequência para um Houston Dynamo em ascensão, há duas semanas, sugeriu que uma oscilação poderia virar uma queda de rendimento.
Mas a equipe voltou em grande estilo. O Dallas foi despachado com um 5 a 0 na semana passada. E um fraco Sporting KC foi atropelado desta vez, por 3 a 0. Mais importante, porém, é que Thomas Muller começou a encontrar um pouco de forma. Ele marcou um gol e deu uma assistência, chegando a 11 participações em gols nesta temporada. O Vancouver ainda vai sofrer sem seu principal homem no meio-campo. Mas certamente está esquentando.