Rafael Marquez inicia sua passagem por Baltimore, mas seu verdadeiro destino é 2030.

O México terminou em nono lugar em sua Copa do Mundo em casa, venceu uma partida de mata-mata pela primeira vez em 40 anos e restabeleceu a ligação com sua torcida. Agora vem a pergunta mais difícil: quanto desse progresso El Tri consegue levar além do torneio que o uniu?

Marquez conhece a equipe desde o período em que foi auxiliar de Javier Aguirre. Seu primeiro período de treinos lhe dá quatro partidas para começar a colocar suas próprias ideias em prática, começando contra a Colômbia em 26 de setembro, no M&T Bank Stadium, em Baltimore. Depois, o México enfrenta o Peru em 29 de setembro, no Sports Illustrated Stadium, em Harrison, Nova Jersey, os Estados Unidos em 3 de outubro, em Glendale, Arizona, e o Chile em 6 de outubro, em Los Angeles.

Juanma Lillo e Andres Guardado se juntam a ele como auxiliares ao lado de Vidal Paloma, com Xabier Mancisidor treinando os goleiros.

Marquez apontou a vitória por 2 a 0 sobre o Equador na Copa do Mundo como um exemplo do que o México pode produzir. Gilberto Mora não marcou naquele dia, mas sua influência com a bola ajudou El Tri a ter controle. Se o México consegue jogar com essa segurança de forma mais consistente é a questão que permeia este primeiro período de treinos.