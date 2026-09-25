Gilberto Mora fica com a camisa 10, Chucky Lozano ganha outra chance: cinco histórias enquanto Rafael Marquez inicia o caminho do México até 2030
Rafael Marquez inicia sua passagem por Baltimore, mas seu verdadeiro destino é 2030.
O México terminou em nono lugar em sua Copa do Mundo em casa, venceu uma partida de mata-mata pela primeira vez em 40 anos e restabeleceu a ligação com sua torcida. Agora vem a pergunta mais difícil: quanto desse progresso El Tri consegue levar além do torneio que o uniu?
Marquez conhece a equipe desde o período em que foi auxiliar de Javier Aguirre. Seu primeiro período de treinos lhe dá quatro partidas para começar a colocar suas próprias ideias em prática, começando contra a Colômbia em 26 de setembro, no M&T Bank Stadium, em Baltimore. Depois, o México enfrenta o Peru em 29 de setembro, no Sports Illustrated Stadium, em Harrison, Nova Jersey, os Estados Unidos em 3 de outubro, em Glendale, Arizona, e o Chile em 6 de outubro, em Los Angeles.
Juanma Lillo e Andres Guardado se juntam a ele como auxiliares ao lado de Vidal Paloma, com Xabier Mancisidor treinando os goleiros.
Marquez apontou a vitória por 2 a 0 sobre o Equador na Copa do Mundo como um exemplo do que o México pode produzir. Gilberto Mora não marcou naquele dia, mas sua influência com a bola ajudou El Tri a ter controle. Se o México consegue jogar com essa segurança de forma mais consistente é a questão que permeia este primeiro período de treinos.
Márquez vai recorrer a uma defesa com três jogadores?
A Colômbia oferece um primeiro teste sem concessões. O último encontro terminou com derrota do México por 4 a 0 em Arlington, no Texas, em outubro de 2025. Nestor Lorenzo convocou mais uma vez um grupo forte, incluindo o atacante do Athletico Paranaense Kevin Viveros. Marquez precisa decidir como o México pode se proteger contra a movimentação da Colômbia sem sacrificar sua capacidade de construir ataques.
Ele já viveu esse equilíbrio antes. Sob o comando de Ricardo La Volpe, Marquez se tornou o organizador de uma seleção mexicana flexível que frequentemente atuava com três defensores. Na Copa das Confederações de 2005, a equipe de La Volpe venceu o Brasil e chegou às semifinais. No ano seguinte, Marquez foi capitão do México na Copa do Mundo e marcou o gol de abertura contra a Argentina antes de o México perder na prorrogação. Aquelas equipes conseguiam sair jogando desde a defesa e mudar de forma conforme a partida exigia.
Uma linha de três permitiria a Marquez retomar essa abordagem, embora isso siga como uma possibilidade, e não um plano declarado. Johan Vazquez, Luis Romo, Cesar Montes e Israel Reyes oferecem uma base experiente, com Victor Guzman e Everardo Lopez como outras opções. Diego Campillo se junta ao grupo após a próxima partida da liga do Chivas.
O jogo contra a Colômbia oferecerá os primeiros indícios de como Marquez quer que seus defensores se posicionem e, de forma igualmente crucial, o que espera que eles façam com a bola.
Gilberto Mora herda a camisa 10 do México
Mora tem 17 anos e recebeu a camisa 10 do México. O peso dela é evidente, até para um jogador que pareceu à vontade durante a Copa do Mundo. A questão é menos se ele consegue lidar com mais uma camada de expectativa e mais se Marquez consegue colocá-lo nas posições certas para fazer a diferença.
Lillo pode desempenhar um papel importante nesse desenvolvimento. Ele elogiou a compreensão de jogo de Andres Iniesta e explicou sua crença de que um bom futebol ofensivo começa pela forma como um time sai jogando desde a defesa. Para Mora, a lição útil é como ler o jogo uma jogada à frente, e não como imitar Iniesta.
Roberto “Piojo” Alvarado, outro jogador capaz de fazer a ligação entre o meio-campo e o ataque, está disponível durante todo o período de treinamentos. Envolver os dois daria ao México mais formas de criar sem pedir a Mora que carregue essa responsabilidade sozinho.
Chucky Lozano ganha outra chance
Raul Jimenez e Julian Quiñones estão fora por lesão. A falta desse poder de fogo cria oportunidades, mas o retorno de Hirving 'Chucky' Lozano é mais do que uma resposta a duas vagas abertas na lista. É a primeira aposta relevante de Marquez em um jogador cuja situação na seleção do México mudou.
O gol da vitória de Lozano contra a Alemanha em 2018 segue como um dos momentos mais marcantes do México em Copas do Mundo na última década. Ele também disputou o torneio de 2022, mas perdeu a Copa do Mundo de 2026 após a falta de minutos em seu clube. Agora, aos 31 anos e no LA Galaxy, ele tem a chance de mostrar a Marquez e ao ex-companheiro Guardado o que ainda pode oferecer.
Sua velocidade e objetividade podem mudar uma partida saindo do banco. Lozano, porém, pode ver esta concentração como uma chance de retomar um lugar entre os titulares. A forma como responder ao papel que Marquez lhe der pode importar tanto quanto sua produção ofensiva, com os jogos da Liga das Nações se aproximando em novembro e a Copa Ouro marcada para o próximo verão.
Camberos e Sandoval levam o movimento de juventude do Chivas ao El Tri
Seis jogadores do Chivas estão na lista de Márquez: Raul Rangel, Alvarado, Romo, Campillo, Hugo Camberos e Santiago Sandoval. Rangel e Alvarado estão disponíveis durante todo o período de treinos. Os outros quatro se juntam ao grupo depois da partida do Guadalajara pela Liga MX em 26 de setembro, o que significa que Camberos e Sandoval terão de esperar até o jogo contra o Peru para uma possível participação.
Os dois jovens atacantes chegam com números recentes diferentes. Sandoval, de 19 anos, tem três gols no Apertura 2026, incluindo dois contra o Pumas no início deste mês. Camberos, também de 19 anos, tem uma assistência e ainda busca seu primeiro gol na liga nesta campanha, mas esteve entre os destaques da campanha vitoriosa do México no Campeonato Sub-20 da Concacaf. As convocações recompensam a promessa, assim como a produção atual.
Márquez falou sobre preparar jovens jogadores para chegarem à equipe principal com melhores ferramentas. Este período de treinos lhe dá a chance de ver com que rapidez Sandoval e Camberos conseguem se adaptar às exigências. Com Jimenez e Quiñones fora, também há uma necessidade imediata de mais formas de criar e concluir chances.
Com que rapidez Juanma Lillo pode deixar sua marca?
A nomeação de Lillo gera expectativas de um México mais proativo, mas sua influência deve ser avaliada pelo que a equipe fizer em campo. Sua reputação como mentor de Pep Guardiola oferece contexto: ele treinou Guardiola no Dorados de Sinaloa e depois integrou a comissão técnica do Manchester City. Ele também traz experiência internacional, tendo trabalhado ao lado de Jorge Sampaoli no Chile.
Sua visão sobre o futebol mexicano oferece uma pista mais clara sobre o que ele pode acrescentar. Lillo elogiou times da Liga MX por tentarem fazer a bola progredir desde trás e argumentou que uma construção organizada também ajuda um time a se defender. Marquez o trouxe de volta ao México para ajudar a colocar essas ideias em prática na seleção nacional.
Baltimore mostrará apenas o começo. Ao longo de quatro partidas, a medida mais reveladora será saber se o México começará a desenvolver uma forma reconhecível de controlar os jogos e criar chances.
Marquez herda uma equipe com embalo. Sua primeira tarefa é dar a ela um método que perdure.