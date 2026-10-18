Muito antes de ser preso por autoridades holandesas, francesas e belgas em uma grande operação; antes de se vangloriar, em mensagens criptografadas, de controlar enormes quantidades de cocaína e somas exorbitantes de dinheiro; antes de granadas serem lançadas e tiros serem disparados contra sua casa; antes de o vício em jogos de azar e as dívidas tomarem conta de sua vida, Ronnie Stam era um destaque da base em Breda.

Nascido nessa cidade de Noord-Brabant, a uma curta viagem de carro da fronteira com a Bélgica, o defensor conhecido pelas entradas firmes entrou para as categorias de base do NAC aos oito anos e foi recrutado pelo Feyenoord alguns anos depois. Após passar pelas categorias de base de clube e seleção, voltou ao NAC e estreou na Eredivisie aos 18 anos, em uma vitória por 4 a 0 sobre o AZ, em maio de 2003.

Ao longo de seis temporadas no clube, a determinação de Stam pelo lado direito fez dele um dos favoritos da torcida. Mas talvez seu momento mais marcante tenha sido o gol fenomenal e inesperado que marcou em 2006, ao sair da lateral esquerda, cortar para o meio e chutar de longe na derrota por 4 a 2 para o Heracles. Suas atuações consistentes lhe renderam uma transferência de € 2,5 milhões para o Twente de Steve McClaren no verão de 2008.

A carreira de Stam atingiu um novo patamar em Enschede. Em sua primeira temporada, o Twente terminou à frente de Ajax e PSV na classificação da Eredivisie, mas ficou em segundo, atrás do AZ de Louis van Gaal. Clubes da Premier League começaram a demonstrar interesse, mas Stam permaneceu para ajudar o Twente a fazer história. Na última partida da temporada 2009-10, o Twente venceu o NAC e conquistou seu primeiro título da Eredivisie, terminando apenas um ponto à frente do Ajax de Martin Jol. Após o jogo em Breda, os torcedores do NAC aplaudiram Stam de pé enquanto ele caminhava pelo campo vazio e retribuía os aplausos.

Em busca de um novo desafio, ele teve a chance de ir para o Ajax como substituto de Gregory van der Wiel, até que a transferência deste para o Bayern de Munique não se concretizou. Stam, então, foi para o Wigan, da Premier League. A mudança não foi simples: o Twente exigiu que ele abrisse mão do percentual da taxa de transferência previsto em contrato. Stam se recusou, entrou na Justiça e venceu. O clube recorreu ao Tribunal Superior de Arnhem, mas perdeu novamente, e Stam ficou com os € 150 mil.

No Wigan, Stam passou três temporadas na equipe ambiciosa e ofensiva de Martinez, ao lado de jogadores como Hugo Rodallega, Victor Moses, Maynor Figueroa e Arouna Kone. “Ronnie é um jogador que realmente vem da escola holandesa. Técnica e taticamente, ele é um dos melhores jogadores daqui”, disse Martinez sobre ele em 2010, ao defender que recebesse uma oportunidade na seleção. “Ele não tem medo de jogar futebol e, como meia pela direita, é quem mais fez cruzamentos em todo o elenco.”

Embora o Wigan frequentemente lutasse contra o rebaixamento, terminando em 16º e 15º antes de cair em 2013, um de seus muitos grandes momentos ocorreu em Wembley, naquela última temporada turbulenta. Um gol de Ben Watson nos instantes finais da decisão da Copa da Inglaterra fez o Wigan surpreender uma equipe que contava com Sergio Aguero, Carlos Tevez, David Silva e Yaya Toure e conquistar o primeiro grande troféu da história do clube. Stam, porém, ficou fora da partida devido a uma lesão.

Após o rebaixamento do Wigan, ele se transferiu para o Standard Liege, da Bélgica, em uma passagem turbulenta de dois anos que mais tarde descreveria como “um vespeiro”. Em busca de refúgio, voltou para casa para ajudar o NAC na tentativa de retornar à Eredivisie em 2015-16.

Stam teve papel importante na campanha que levou o clube de sua cidade natal aos playoffs, mas a derrota para o Willem II na final significou que a equipe teria de esperar mais um ano para voltar à primeira divisão. Para Stam, porém, bastava: problemas crônicos no quadril o obrigaram a se aposentar aos 32 anos.

“Quando era criança, eu tinha muitos sonhos. Todos se realizaram”, disse. “Joguei no mais alto nível, ganhei títulos e fiz grandes transferências. Meu último sonho era voltar ao NAC. Ele se realizou no ano passado. Gostei imensamente, de verdade. Foi fantástico jogar em Breda diante da minha própria torcida.

“Nasci com um problema no quadril e, ultimamente, tenho tido cada vez mais dificuldades por causa dele. Os médicos disseram que, se não for mais necessário, devo parar de pensar no meu corpo. Ainda sou absolutamente capaz de competir no mais alto nível, mas também sinto que preciso me esforçar cada vez mais para manter esse nível. Meu corpo está reagindo contra isso. Foi por isso que tomei essa decisão.”

Àquela altura, os pais de Stam estavam sob suspeita de lavagem de dinheiro depois que a polícia encontrou € 40 mil em espécie guardados em bolsas atrás da máquina de lavar da família. Os policiais também encontraram uma BMW X5 avaliada em € 50 mil, paga em dinheiro, apesar de os pais viverem de benefícios do governo. Eles afirmaram que Stam lhes havia dado o dinheiro quando ainda recebia altos salários no futebol e foram inocentados de todas as acusações.