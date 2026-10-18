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GFX Football X Crime series - Ronnie Stam 1-1GOAL

Futebol no banco dos réus: como Ronnie Stam, campeão da Copa da Inglaterra e da Eredivisie, acabou cumprindo pena de sete anos de prisão

O ex-zagueiro de Wigan e Twente admitiu ter participado do contrabando de drogas após acumular enormes dívidas de jogo.

Peter McVitie
Traduzido por

  • Ronnie Stam tinha tudo para se tornar um ídolo cult. De suas origens humildes em Breda, tornou-se um destaque local no NAC Breda, clube pelo qual torcia desde criança, conquistou um título histórico da Eredivisie com o Twente e ajudou uma empolgante equipe do Wigan Athletic a vencer a Copa da Inglaterra de forma inesperada ao longo de uma carreira respeitável.

    Lateral-direito de marcação firme, Stam percorria a faixa lateral do campo com uma resistência impressionante. Também oferecia perigo com seu chute potente e sua boa capacidade de cruzar. “As pessoas ficam felizes em pagar para vê-lo jogar”, disse o técnico do Wigan, Roberto Martinez, sobre o holandês de inteligência tática, que fechou um ciclo na carreira ao voltar ao NAC para disputar o acesso, consolidando sua condição de ídolo local.

    Oito anos após se aposentar do futebol, porém, Stam virou assunto de manchetes chocantes na Holanda e na Inglaterra ao ser acusado de organizar o contrabando de mais de 2.000 quilos de cocaína para a Europa e a lavagem de € 2,6 milhões. Um ano após sua prisão, ele e seu irmão foram condenados, e o ex-jogador recebeu uma pena de sete anos de prisão.

    O vício em jogos de azar, que o levou a acumular dívidas enormes, resultou em sua entrada no submundo do crime, disseram os advogados de Stam. Sua história, porém, é uma das muitas tristes histórias que servem de alerta e despertaram preocupações sobre as ligações entre o futebol holandês e o tráfico de drogas.

  • Lenda local

    Wigan Athletic v Chelsea - Premier League
    Getty Images Sport

    Lateral esforçado, Stam teve uma carreira respeitável, na qual conquistou títulos raros com Twente e Wigan.

    Muito antes de ser preso por autoridades holandesas, francesas e belgas em uma grande operação; antes de se vangloriar, em mensagens criptografadas, de controlar enormes quantidades de cocaína e somas exorbitantes de dinheiro; antes de granadas serem lançadas e tiros serem disparados contra sua casa; antes de o vício em jogos de azar e as dívidas tomarem conta de sua vida, Ronnie Stam era um destaque da base em Breda.

    Nascido nessa cidade de Noord-Brabant, a uma curta viagem de carro da fronteira com a Bélgica, o defensor conhecido pelas entradas firmes entrou para as categorias de base do NAC aos oito anos e foi recrutado pelo Feyenoord alguns anos depois. Após passar pelas categorias de base de clube e seleção, voltou ao NAC e estreou na Eredivisie aos 18 anos, em uma vitória por 4 a 0 sobre o AZ, em maio de 2003.

    Ao longo de seis temporadas no clube, a determinação de Stam pelo lado direito fez dele um dos favoritos da torcida. Mas talvez seu momento mais marcante tenha sido o gol fenomenal e inesperado que marcou em 2006, ao sair da lateral esquerda, cortar para o meio e chutar de longe na derrota por 4 a 2 para o Heracles. Suas atuações consistentes lhe renderam uma transferência de € 2,5 milhões para o Twente de Steve McClaren no verão de 2008.

    A carreira de Stam atingiu um novo patamar em Enschede. Em sua primeira temporada, o Twente terminou à frente de Ajax e PSV na classificação da Eredivisie, mas ficou em segundo, atrás do AZ de Louis van Gaal. Clubes da Premier League começaram a demonstrar interesse, mas Stam permaneceu para ajudar o Twente a fazer história. Na última partida da temporada 2009-10, o Twente venceu o NAC e conquistou seu primeiro título da Eredivisie, terminando apenas um ponto à frente do Ajax de Martin Jol. Após o jogo em Breda, os torcedores do NAC aplaudiram Stam de pé enquanto ele caminhava pelo campo vazio e retribuía os aplausos.

    Em busca de um novo desafio, ele teve a chance de ir para o Ajax como substituto de Gregory van der Wiel, até que a transferência deste para o Bayern de Munique não se concretizou. Stam, então, foi para o Wigan, da Premier League. A mudança não foi simples: o Twente exigiu que ele abrisse mão do percentual da taxa de transferência previsto em contrato. Stam se recusou, entrou na Justiça e venceu. O clube recorreu ao Tribunal Superior de Arnhem, mas perdeu novamente, e Stam ficou com os € 150 mil.

    No Wigan, Stam passou três temporadas na equipe ambiciosa e ofensiva de Martinez, ao lado de jogadores como Hugo Rodallega, Victor Moses, Maynor Figueroa e Arouna Kone. “Ronnie é um jogador que realmente vem da escola holandesa. Técnica e taticamente, ele é um dos melhores jogadores daqui”, disse Martinez sobre ele em 2010, ao defender que recebesse uma oportunidade na seleção. “Ele não tem medo de jogar futebol e, como meia pela direita, é quem mais fez cruzamentos em todo o elenco.”

    Embora o Wigan frequentemente lutasse contra o rebaixamento, terminando em 16º e 15º antes de cair em 2013, um de seus muitos grandes momentos ocorreu em Wembley, naquela última temporada turbulenta. Um gol de Ben Watson nos instantes finais da decisão da Copa da Inglaterra fez o Wigan surpreender uma equipe que contava com Sergio Aguero, Carlos Tevez, David Silva e Yaya Toure e conquistar o primeiro grande troféu da história do clube. Stam, porém, ficou fora da partida devido a uma lesão.

    Após o rebaixamento do Wigan, ele se transferiu para o Standard Liege, da Bélgica, em uma passagem turbulenta de dois anos que mais tarde descreveria como “um vespeiro”. Em busca de refúgio, voltou para casa para ajudar o NAC na tentativa de retornar à Eredivisie em 2015-16.

    Stam teve papel importante na campanha que levou o clube de sua cidade natal aos playoffs, mas a derrota para o Willem II na final significou que a equipe teria de esperar mais um ano para voltar à primeira divisão. Para Stam, porém, bastava: problemas crônicos no quadril o obrigaram a se aposentar aos 32 anos.

    “Quando era criança, eu tinha muitos sonhos. Todos se realizaram”, disse. “Joguei no mais alto nível, ganhei títulos e fiz grandes transferências. Meu último sonho era voltar ao NAC. Ele se realizou no ano passado. Gostei imensamente, de verdade. Foi fantástico jogar em Breda diante da minha própria torcida.

    “Nasci com um problema no quadril e, ultimamente, tenho tido cada vez mais dificuldades por causa dele. Os médicos disseram que, se não for mais necessário, devo parar de pensar no meu corpo. Ainda sou absolutamente capaz de competir no mais alto nível, mas também sinto que preciso me esforçar cada vez mais para manter esse nível. Meu corpo está reagindo contra isso. Foi por isso que tomei essa decisão.”

    Àquela altura, os pais de Stam estavam sob suspeita de lavagem de dinheiro depois que a polícia encontrou € 40 mil em espécie guardados em bolsas atrás da máquina de lavar da família. Os policiais também encontraram uma BMW X5 avaliada em € 50 mil, paga em dinheiro, apesar de os pais viverem de benefícios do governo. Eles afirmaram que Stam lhes havia dado o dinheiro quando ainda recebia altos salários no futebol e foram inocentados de todas as acusações.

  • Afundando no submundo

    Wigan Athletic v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    Dívidas de jogo e ligações com figuras do submundo levaram à intimidação e fizeram Stam mergulhar em uma vida de crimes

    Stam chegou a falar em fazer um curso de treinador na Bélgica, mas essa carreira não se concretizou. Quando a adrenalina do futebol de primeira divisão desapareceu, a segurança financeira que vinha com ela também se foi. Uma combinação de conflitos internos e companhias duvidosas ocupou o vazio.

    O grave vício de Stam em jogos de azar o levou a contrair enormes dívidas com pessoas perigosas, conforme foi explicado em tribunal. A crise financeira se agravou porque ele não conseguiu recuperar um empréstimo de € 200.000 feito a um amigo quando jogava no Twente, 15 anos antes. Devendo centenas de milhares de euros, Stam se mudou com a família para Eindhoven na tentativa de escapar dos credores, mas eles o encontraram e intensificaram as intimidações.

    Stam afirmou que dispararam contra a casa onde ele e seus filhos dormiam e que, em outra ocasião, uma granada foi lançada contra o imóvel. Os credores chegaram a abordá-lo à beira do campo durante um jogo das categorias de base do PSV em que o filho de Stam atuava. Também obrigaram o ex-jogador a baixar um aplicativo de mensagens criptografadas para que integrantes do mundo do crime pudessem entrar em contato diretamente com ele.

    Encurralado pela extorsão e temendo pela segurança da família, o ex-zagueiro diz que deixou de ser apenas alvo e passou a participar do esquema, intermediando o envio de grandes carregamentos de drogas a portos europeus.

    Em junho de 2024, a polícia prendeu Stam em Eindhoven. Seus pais também foram presos, enquanto sua namorada foi detida em Hoogstraten, na Bélgica. Um mandado de prisão também foi emitido contra seu irmão, Rudi, mas ele já estava foragido após ter sido condenado a 54 meses de prisão em março daquele ano, em outro grande caso de tráfico de drogas.

    Em buscas realizadas em seis casas e um motorhome em Breda, Eindhoven e Hoogstraten, a polícia apreendeu € 100.000 em dinheiro, um iate, três casas, três veículos e seis relógios de luxo, além de equipamentos de ginástica e dados de contas bancárias secretas.

  • O julgamento começa

    Ronnie Stam NAC Breda

    Após interceptarem mensagens criptografadas, os promotores conseguiram vincular Stam e seu irmão a grandes remessas de drogas e quantias em dinheiro.

    Stam, assim como Rudi, teve um “papel decisivo e de coordenação” no contrabando de 2.217 quilos de drogas da América do Sul e na lavagem de € 2,6 milhões entre 2020 e 2021, segundo as conclusões do caso. Os dois também foram acusados de se preparar para enviar 5 kg de cocaína e 5 kg de MDMA a Paris em 2023.

    Depois de inicialmente se recusar a comparecer às audiências, Stam negou qualquer envolvimento e pediu para aguardar o julgamento em liberdade. O juiz, porém, rejeitou o pedido, e ele permaneceu detido.

    “Meus dois filhos jogam futebol em alto nível e vão despontar. Quero estar presente para ver isso”, disse ele, ao argumentar que não havia risco de fuga. Stam também se mostrou chocado com o pedido da promotoria de uma pena de 13 anos de prisão: “Não sou uma figura importante no mundo das drogas. Meus filhos choraram por causa disso. O mais novo acha que nunca mais vai me ver, e o mais velho acha que vou perder toda a carreira dele no futebol.”

    Mais tarde, ele afirmou em juízo que a pena solicitada era “maior do que a aplicada aos maiores criminosos do tráfico de drogas, e isso só acontece porque este é um caso que atrai a atenção da mídia, porque eu era bom no futebol”.

    Por fim, Stam se dispôs a falar, mas sob suas próprias condições. Ele abordaria seu envolvimento na preparação da negociação de 4 kg de cocaína e do MDMA, desde que falasse apenas sobre si mesmo e não precisasse identificar os demais envolvidos.

    Ele admitiu ter intermediado o envio de 20 kg de cocaína do Brasil para Frankfurt em 2020, alegando que seu pagamento equivalia a um quilo, e reconheceu que fez contato com pessoas do mundo do tráfico. Mas negou enfaticamente ser uma figura importante ou comandar rotas de abastecimento. Insistiu que apenas “dava corda” aos homens que o intimidavam, por medo. “Nunca cheguei a exportar drogas.”

    O caso da acusação, porém, não se baseava em apreensões de drogas ou armas: nada disso foi encontrado nas buscas. A promotoria se apoiou no processo de meio metro de espessura produzido depois que as autoridades conseguiram decifrar mensagens criptografadas do SkyECC, de forma semelhante à operação contra as atividades criminosas de Quincy Promes.

    Com base em dados de localização, as autoridades vincularam quatro contas a Stam e interceptaram uma sequência ininterrupta de conversas com Rudi sobre atividades criminosas de alto nível. As mensagens incluíam fotos de blocos de cocaína marcados, números de contêineres e confirmações de que remessas haviam “chegado em segurança”. Segundo a polícia, os dois compartilhavam detalhes sobre dinheiro em espécie, contas de criptomoedas e transferências por bancos clandestinos, além de discutir a cotação do peso sul-americano.

    Os promotores descreveram uma atividade em tempo integral de acompanhar o fluxo de dinheiro, decidir onde escondê-lo e administrar contas de criptomoedas, um quadro que contrariava a explicação de Stam.

    Confrontado com as provas, ele descartou as mensagens como “ostentação”, “bobagem” e “fanfarronice”, e não como evidência de que realmente administrava operações com drogas. Acrescentou: “Foi estupidez minha entrar na conversa daqueles homens, mas não tenho nada a ver com aquelas grandes remessas de cocaína nem com a criação de rotas. Isso era coisa deles, e me mantiveram de fora.

    “Nem um quilo nem um euro eram meus. Não criei nenhuma rota de abastecimento nem gerenciei ninguém. Como se eu pudesse. Uma remessa de 893 quilos já representa um investimento de € 7 milhões. Não tenho esse dinheiro. Nem sequer para 10 quilos.”

    O advogado de Stam argumentou que o dinheiro em espécie encontrado durante as buscas policiais tinha origem legítima: os ganhos de sua lucrativa carreira no futebol e o pagamento de empréstimos pessoais que ele havia feito. “Não foi encontrado dinheiro, cocaína, arma de fogo, uniformes policiais, nada”, disse. “Apenas algumas conversas, que nem sequer estão completas. Ronnie ganhou milhões jogando futebol e também recebeu muito dinheiro em espécie. Ele também havia emprestado meio milhão, que foi devolvido em parte em espécie.

    “Ele não é um criminoso profissional. Quer fazer algo da vida. Merece uma punição, mas não tão grande. Ninguém recebe seis anos só por aqueles 20 quilos.”

    Em 12 de agosto de 2025, o Tribunal Distrital de Breda proferiu sua decisão. Stam foi absolvido das duas acusações mais graves, relativas à remessa de 893 kg da Costa Rica e à carga de 600 kg de fevereiro de 2021. O tribunal considerou que não havia provas concretas suficientes de seu envolvimento direto. No entanto, os juízes consideraram sua defesa, de modo geral, “sem credibilidade” e o condenaram pela importação de 700 kg de cocaína do Chile com destino a Roterdã, além do envio de 20 kg para Frankfurt e da lavagem de € 2,6 milhões.

    “Ele e seu irmão Rudi acharam que poderiam conduzir seus negócios sem chamar a atenção por muito tempo e ganhar muito dinheiro com drogas”, disse o juiz. “Ronnie e, em grau um pouco menor, seu irmão constituíam um elo no comércio global de drogas pesadas.”

    Stam foi condenado a sete anos de prisão, enquanto seu irmão Rudi recebeu uma pena de três anos e meio à revelia. Os dois também foram obrigados a devolver ao Estado cerca de € 3 milhões em lucros ilícitos, além de pagar uma multa de € 30 mil.

    Depois de descrever como um “inferno” as viagens de van da prisão até o tribunal, Stam preferiu permanecer em sua cela em Middelburg quando a sentença foi anunciada.

  • Tendência preocupante

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    AFP

    Stam é um dos muitos jogadores que acabaram envolvidos com o submundo do crime na Holanda

    A condenação de Stam por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro ocorreu apenas um ano e meio depois que Promes, outro ex-jogador do Twente, foi condenado a seis anos de prisão por seu papel no contrabando de 1.363 kg de cocaína. Os dois ex-jogadores foram condenados junto com um familiar.

    Um ano antes, David Mendes da Silva, ex-companheiro de Stam no NAC Breda, recebeu uma pena de sete anos por importar um total de 179 kg de cocaína em duas remessas e subornar um funcionário do setor de transporte marítimo. Assim como nos casos de Stam e Promes, a polícia descobriu seu envolvimento por meio de mensagens criptografadas.

    Em março deste ano, o ex-ponta do Feyenoord Romeo Castelen foi condenado a 18 meses de prisão e obrigado a devolver € 2 milhões após ser detido no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, com quase € 140 mil em dinheiro. Ele disse que compraria um relógio na China, onde jogava, que o dinheiro era um bônus e que obtinha renda extra como cabeleireiro. Os investigadores, porém, acreditam que ele pretendia lavar o dinheiro com um dirigente de um clube de futebol na China.

    Houve casos ainda mais sombrios. Em 2019, o ex-lateral-direito do Volendam e do Royal Antwerp Kelvin Maynard foi morto a tiros, supostamente por causa de uma disputa envolvendo 400 kg de cocaína. As ligações entre jogadores profissionais e o submundo do crime provavelmente são mais profundas do que as autoridades sabem. Réus em um grande julgamento por tráfico de drogas chegaram a comparecer ao tribunal em um carro que pertencia a um jogador do Ajax, Mohamed Ihattaren, e o De Telegraaf noticiou que o veículo foi incendiado posteriormente.

    Também foram relatadas outras conexões inusitadas envolvendo jogadores em atividade, o que sugere o crescimento de uma cultura preocupante em torno do futebol. Ao explicar como os jogadores caem nessas armadilhas, Evgeniy Levchenko, presidente do sindicato dos jogadores holandeses e ex-meio-campista do Groningen, disse ao BNDeStem: “Alguns caras acabam envolvidos: ‘Posso pegar seu carro emprestado por um momento?’ E então cometem um crime com ele. Ou perguntam: ‘Você viaja muito mesmo, então poderia trazer aqueles relógios caros para mim [de outro país]? Eu pago bem.’

    “Alguns não pensam nas consequências e cedem à tentação. Quando percebem, estão presos nessa situação. Mas também há jogadores que escolhem conscientemente entrar para o crime, por exemplo, investindo em drogas e participando de manipulação de resultados. Em todos os casos, a verdade é que eles nunca conseguem sair.”

    Ele acrescentou: “Jogadores profissionais de futebol que vêm de bairros socialmente desfavorecidos às vezes mantêm amizades ruins da juventude. Não dá para proibi-los de conviver com esses amigos. Mas a linha entre uma coisa e outra fica muito tênue. Por outro lado, também há muitos jogadores de futebol com amigos de infância ou familiares envolvidos com coisas ruins que não se tornam criminosos.”

    O ex-detetive de Amsterdã Arno van Leeuwen defendeu medidas tanto da entidade que comanda o futebol holandês quanto do Ministério Público. Ao De Gelderlander, afirmou: “Esses já não são incidentes isolados; isso está começando a se tornar um problema estrutural. Então por que os clubes e a KNVB não estão realmente fazendo algo para impedir que isso aconteça?”

    Ele acrescentou que o sistema de Justiça deveria “dar prioridade ao andamento de alguns desses casos envolvendo jogadores profissionais de futebol. Afinal, eles servem de exemplo; os jovens os admiram. Conviver com criminosos não deve ser considerado normal. Mostrem que não toleram isso.”

    Para muitos jovens, uma carreira no futebol oferece uma rara oportunidade de deixar para trás uma realidade difícil. Mas a lista crescente de nomes ligados a atividades criminosas mostra que alguns simplesmente nunca conseguem escapar desses ambientes conturbados. No caso de Stam, o menino que entrou nas categorias de base do NAC aos oito anos e se tornou campeão da Eredivisie e da Copa da Inglaterra acabou se mostrando tão vulnerável ao apelo do submundo do crime quanto aqueles vindos das camadas mais pobres da sociedade.

    Enquanto Stam começa a cumprir sua pena de sete anos de prisão e seu irmão Rudi continua foragido, sua história termina como um exemplo brutal de como alguns podem facilmente entrar em uma espiral descendente.