Stam, assim como Rudi, teve um “papel decisivo e de coordenação” no contrabando de 2.217 quilos de drogas da América do Sul e na lavagem de € 2,6 milhões entre 2020 e 2021, segundo as conclusões do caso. Os dois também foram acusados de se preparar para enviar 5 kg de cocaína e 5 kg de MDMA a Paris em 2023.
Depois de inicialmente se recusar a comparecer às audiências, Stam negou qualquer envolvimento e pediu para aguardar o julgamento em liberdade. O juiz, porém, rejeitou o pedido, e ele permaneceu detido.
“Meus dois filhos jogam futebol em alto nível e vão despontar. Quero estar presente para ver isso”, disse ele, ao argumentar que não havia risco de fuga. Stam também se mostrou chocado com o pedido da promotoria de uma pena de 13 anos de prisão: “Não sou uma figura importante no mundo das drogas. Meus filhos choraram por causa disso. O mais novo acha que nunca mais vai me ver, e o mais velho acha que vou perder toda a carreira dele no futebol.”
Mais tarde, ele afirmou em juízo que a pena solicitada era “maior do que a aplicada aos maiores criminosos do tráfico de drogas, e isso só acontece porque este é um caso que atrai a atenção da mídia, porque eu era bom no futebol”.
Por fim, Stam se dispôs a falar, mas sob suas próprias condições. Ele abordaria seu envolvimento na preparação da negociação de 4 kg de cocaína e do MDMA, desde que falasse apenas sobre si mesmo e não precisasse identificar os demais envolvidos.
Ele admitiu ter intermediado o envio de 20 kg de cocaína do Brasil para Frankfurt em 2020, alegando que seu pagamento equivalia a um quilo, e reconheceu que fez contato com pessoas do mundo do tráfico. Mas negou enfaticamente ser uma figura importante ou comandar rotas de abastecimento. Insistiu que apenas “dava corda” aos homens que o intimidavam, por medo. “Nunca cheguei a exportar drogas.”
O caso da acusação, porém, não se baseava em apreensões de drogas ou armas: nada disso foi encontrado nas buscas. A promotoria se apoiou no processo de meio metro de espessura produzido depois que as autoridades conseguiram decifrar mensagens criptografadas do SkyECC, de forma semelhante à operação contra as atividades criminosas de Quincy Promes.
Com base em dados de localização, as autoridades vincularam quatro contas a Stam e interceptaram uma sequência ininterrupta de conversas com Rudi sobre atividades criminosas de alto nível. As mensagens incluíam fotos de blocos de cocaína marcados, números de contêineres e confirmações de que remessas haviam “chegado em segurança”. Segundo a polícia, os dois compartilhavam detalhes sobre dinheiro em espécie, contas de criptomoedas e transferências por bancos clandestinos, além de discutir a cotação do peso sul-americano.
Os promotores descreveram uma atividade em tempo integral de acompanhar o fluxo de dinheiro, decidir onde escondê-lo e administrar contas de criptomoedas, um quadro que contrariava a explicação de Stam.
Confrontado com as provas, ele descartou as mensagens como “ostentação”, “bobagem” e “fanfarronice”, e não como evidência de que realmente administrava operações com drogas. Acrescentou: “Foi estupidez minha entrar na conversa daqueles homens, mas não tenho nada a ver com aquelas grandes remessas de cocaína nem com a criação de rotas. Isso era coisa deles, e me mantiveram de fora.
“Nem um quilo nem um euro eram meus. Não criei nenhuma rota de abastecimento nem gerenciei ninguém. Como se eu pudesse. Uma remessa de 893 quilos já representa um investimento de € 7 milhões. Não tenho esse dinheiro. Nem sequer para 10 quilos.”
O advogado de Stam argumentou que o dinheiro em espécie encontrado durante as buscas policiais tinha origem legítima: os ganhos de sua lucrativa carreira no futebol e o pagamento de empréstimos pessoais que ele havia feito. “Não foi encontrado dinheiro, cocaína, arma de fogo, uniformes policiais, nada”, disse. “Apenas algumas conversas, que nem sequer estão completas. Ronnie ganhou milhões jogando futebol e também recebeu muito dinheiro em espécie. Ele também havia emprestado meio milhão, que foi devolvido em parte em espécie.
“Ele não é um criminoso profissional. Quer fazer algo da vida. Merece uma punição, mas não tão grande. Ninguém recebe seis anos só por aqueles 20 quilos.”
Em 12 de agosto de 2025, o Tribunal Distrital de Breda proferiu sua decisão. Stam foi absolvido das duas acusações mais graves, relativas à remessa de 893 kg da Costa Rica e à carga de 600 kg de fevereiro de 2021. O tribunal considerou que não havia provas concretas suficientes de seu envolvimento direto. No entanto, os juízes consideraram sua defesa, de modo geral, “sem credibilidade” e o condenaram pela importação de 700 kg de cocaína do Chile com destino a Roterdã, além do envio de 20 kg para Frankfurt e da lavagem de € 2,6 milhões.
“Ele e seu irmão Rudi acharam que poderiam conduzir seus negócios sem chamar a atenção por muito tempo e ganhar muito dinheiro com drogas”, disse o juiz. “Ronnie e, em grau um pouco menor, seu irmão constituíam um elo no comércio global de drogas pesadas.”
Stam foi condenado a sete anos de prisão, enquanto seu irmão Rudi recebeu uma pena de três anos e meio à revelia. Os dois também foram obrigados a devolver ao Estado cerca de € 3 milhões em lucros ilícitos, além de pagar uma multa de € 30 mil.
Depois de descrever como um “inferno” as viagens de van da prisão até o tribunal, Stam preferiu permanecer em sua cela em Middelburg quando a sentença foi anunciada.