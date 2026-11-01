Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
GFX Football x Crime Series - Duncan Ferguson 1-1GOAL

Futebol no banco dos réus: como a cabeçada de Duncan Ferguson resultou em uma experiência aterrorizante na prisão

A carreira do ex-atacante de Everton e Rangers foi marcada por polêmicas, mas o episódio mais famoso de todos o levou a uma prisão na Escócia.

Peter McVitie
Traduzido por

  • É o chamado “beijo de Glasgow”: uma cabeçada dada em cheio no rosto, sem aviso. Em qualquer fim de semana na Escócia, é uma forma sangrenta e instantânea de resolver até as brigas mais banais.

    Em uma tarde de sábado de abril de 1994, diante de mais de 40 mil espectadores em Ibrox, Duncan Ferguson protagonizou o exemplo mais famoso. O atacante do Rangers nem sequer recebeu um cartão amarelo por dar uma cabeçada em Jock McStay após uma disputa de bola, no que os moradores de Glasgow chamam de “sticking the nut”. Mas a agressão ao zagueiro do Raith Rovers resultou em uma acusação criminal.

    Quando Ferguson foi condenado a três meses de prisão, sua quarta condenação até os 23 anos, ele já havia se transferido para o Everton. Voltaria a Merseyside após 44 dias de “inferno” na prisão de Barlinnie para se tornar uma lenda do Everton, em contraste marcante com a trajetória de sua vítima.

    McStay, dispensado pelo Raith alguns meses após a agressão, recusou-se a condenar Ferguson no processo judicial que se seguiu, a ponto de o juiz ameaçá-lo com uma acusação de falso testemunho. Ele ficou deprimido e se sentia como um “jogador sem valor” ao não conseguir retomar a carreira.

    Ferguson, enquanto isso, teve outros episódios insólitos com a Justiça ao longo de uma carreira como jogador agitada e marcada por controvérsias.

  • Padrão preocupante

    Duncan Ferguson
    Hulton Archive

    Em meio à ascensão que o levaria a uma transferência por valor recorde no Reino Unido, Ferguson entrou em conflito com a lei.

    Os sinais de alerta já eram evidentes antes mesmo de Ferguson trocar o Dundee United pelo Rangers em uma transferência que estabeleceu um recorde britânico.

    Contratado ainda em idade escolar, ele conquistou a Copa da Escócia de base pelo clube de Tannadice e tinha apenas 18 anos quando Jim McLean o colocou em campo, vindo do banco, para sua estreia na vitória por 2 a 1 sobre o Rangers, em Ibrox, em 1990. Seu potencial era evidente, mas o jovem atacante entrou em conflito mais de uma vez com McLean, presidente e técnico emblemático do clube. Ferguson recebeu multas com tanta frequência que reclamou: "Eu estava sempre sem dinheiro, não tinha nada."

    Em meio a algumas participações naquela temporada, o imponente atacante marcou o gol da vitória sobre o St Johnstone que levou o United à final da Copa da Escócia, na qual perdeu para o Motherwell. Na temporada seguinte, Ferguson se firmou entre os titulares.

    "Ele era um grandalhão honesto, ingênuo e imaturo", disse o companheiro de equipe Maurice Malpas ao The Courier. "Em campo, era alguém que você queria no seu time. Era rápido, queria girar e partir em velocidade. Fazia algumas bobagens, mas era imaturo e nunca amadureceu de verdade."

    Aos 18 anos, Ferguson fraturou um dedo do pé ao chutar a porta de um banheiro, tomado pela raiva após uma briga por causa de uma mulher em um pub de Dundee. O outro envolvido, consideravelmente mais baixo que Ferguson, disse que lhe deu uma cabeçada antes que o jogador pudesse se levantar do banco. Ele explicou ao The Courier: "Dei uma cabeçada nele... Eu não ia esperar até que ele se levantasse e ficasse de pé com toda aquela altura."

    Em fevereiro de 1991, Ferguson recebeu sua primeira condenação: uma multa de £ 100 por dar uma cabeçada em um policial em Stirling, além de outras £ 25 por perturbação da ordem pública. Quando veio a segunda condenação, uma multa de £ 200 por socar e chutar um carteiro de 19 anos que estava de muletas em uma fila de táxi em Stirling, ele já ganhava fama de artilheiro prolífico na primeira divisão.

    "Não me lembro de ele estar de muletas. Ele tentou me atingir um pouco. Fui um idiota", disse Ferguson à BBC Sport sobre o segundo incidente. No tribunal, a vítima negou ter provocado uma reação de Ferguson, mas admitiu que talvez tivesse chamado a namorada do jogador de "vagabunda".

    Quando a polícia chegou ao ponto de táxi e encontrou Ferguson de pé sobre o carteiro ferido, chutando-o e socando-o, ele disse aos policiais: "Fui eu, mas ele estava falando demais." No tribunal, afirmou: "Dei um soco no rosto dele porque achei que ele ia bater na minha namorada e, depois, em mim. Eu o acertei, nós dois caímos e, depois que me levantei, dei um chute nas costelas dele."

    Questionado por que não foi embora quando o homem estava caído no chão, respondeu: "Eu o chutei para mantê-lo no chão. Nunca fui embora de uma briga na minha vida." Em retrospecto, teria agido de outra forma? "Faria a mesma coisa de novo", disse.

    Poucos meses depois daquela decisão, Ferguson foi condenado pela terceira vez. Em novembro de 1992, após uma cerimônia de premiação de Jogador do Ano, ele entrou no bar de um hotel no pacato vilarejo de pescadores de Anstruther usando, segundo o depoimento dos funcionários do bar no tribunal, uma luva feminina de seda, um brinco de pressão e uma flor atrás da orelha.

    Segundo relatos, Ferguson estava pagando uma rodada de bebidas quando um pescador no bar começou a provocá-lo, até dizer: "Vou te arrumar uma p*ta..." Mas, antes que pudesse pronunciar a palavra "encrenca", Ferguson partiu para cima dele. Mais tarde, recordou: "Quando ele fez menção de se levantar do banco, percebi o que estava por vir e não esperei. Bum. O sujeito escorregou do banco e o caos tomou conta. Parecia o Velho Oeste."

    Foi dito no tribunal que Ferguson, então com 20 anos, continuou a socar a cabeça do homem de 29 anos antes que dois homens expulsassem o atacante do pub. Quando a polícia foi procurá-lo às 4h, Ferguson estava "estirado no sofá, completamente bêbado". Estava nu, exceto por "um chapéu rosa que alguém tinha me dado antes... Eu estava de batom, com um brinco e uma luva de seda. E mais nada."

    Ele acrescentou: "Os policiais olharam para mim e disseram: ‘Voltaremos mais tarde.’ E voltaram."

    Havia um risco real de Ferguson ser preso por aquela briga, mas ele recebeu apenas uma pena de um ano de liberdade vigiada. Seu comportamento fora de campo, porém, enfureceu McLean, figura lendária à frente do Dundee United, e o clube confirmou publicamente que ele havia sido afastado do elenco.

    "Eu recebia multas por coisas bobas", relembrou Ferguson no The Overlap. "Eu pegava o carro do técnico porque ele tinha mandado que eu o lavasse. Então, levava o carro a um lava-rápido e, quando víamos, havia quatro ou cinco de nós rodando por Dundee. A polícia nos parava, era uma loucura. Era isso que fazíamos."

    A situação ficou tão grave que, depois que uma partida contra o Motherwell foi adiada, o clube anunciou publicamente que Ferguson não teria participado mesmo se o jogo tivesse acontecido.

    "Outros problemas relacionados a violações das regras do clube e sua recusa em aceitar o código disciplinar, que se aplica a todos os jogadores, são fatores importantes [para sua ausência]", dizia o comunicado. "Até que ele dê ao Dundee United a garantia de que cumprirá essas regras, não será considerado para a equipe principal. O clube acredita que as especulações da imprensa sobre o futuro de Duncan Ferguson não ajudaram a situação. A respeito dessas especulações, o clube reitera que Duncan Ferguson não está à venda."

    O Leeds United apresentou uma oferta de £ 1 milhão, que, segundo relatos, foi igualada pelo Chelsea, apesar da afirmação do United de que Ferguson não seria vendido. No fim, o Rangers apresentou uma proposta de £ 4 milhões, recorde britânico, e o Dundee United a aceitou.

  • Um passo longe demais

    Duncan Ferguson

    As autoridades escocesas tomaram a decisão inédita de acusar formalmente Ferguson pela cabeçada que ele deu em campo.

    A passagem de Ferguson por Ibrox foi um desastre, e não apenas por causa da cabeçada em McStay. Uma lesão na parte posterior da coxa adiou sua estreia pelos então campeões escoceses, e a pressão era enorme para um jovem de 21 anos que não estava acostumado à atenção atraída pela famosa camisa azul. Seu estilo de vida caótico, somado aos problemas físicos, fez com que perdesse boa parte da temporada.

    "Meu estilo de vida teve um pouco a ver com isso. Eu estava sofrendo muitas lesões na época. Era jovem, tinha algum dinheiro no bolso e seguia Ally McCoist e Durranty [Ian Durrant] por toda parte, como um cachorrinho", disse Ferguson à FourFourTwo. "Eles eram jogadores consagrados; eu era só um garoto aprendendo o ofício. Você acaba se deixando levar por tudo aquilo. Acha que já chegou lá antes de realmente chegar.

    "Você está entre os grandes, mas, na verdade, eu nunca rendi em campo porque nunca tive a oportunidade de jogar bem. Nunca estava em condições físicas. Provavelmente aconteceu uns dois anos cedo demais para mim."

    Quando o Rangers enfrentou o Raith, que lutava contra o rebaixamento, em abril de 1994, Ferguson havia disputado apenas seis partidas pelo time de Walter Smith no campeonato. O Rangers vencia por 1 a 0 quando Ferguson e McStay começaram a disputar a bola fora da área dos visitantes. Ao apitar uma falta a favor do Raith, o árbitro virou a cabeça e, por isso, não viu a cabeçada violenta que Ferguson deu no rosto de McStay.

    Apesar do sangue e dos protestos, Ferguson permaneceu em campo e marcou seu primeiro gol pelo Rangers no início do segundo tempo. Ele recebeu um cartão amarelo por comemorar de forma excessiva.

    O episódio da cabeçada ganhou destaque nos noticiários e tabloides nos dias seguintes. "Seu maluco", dizia uma manchete.

    Embora McStay e o Raith não tenham apresentado queixa, o procurador fiscal decidiu acusar Ferguson, que ainda estava em liberdade vigiada. Posteriormente, a Federação Escocesa de Futebol anunciou que ele receberia uma suspensão de 12 jogos, a mais pesada já aplicada por um único incidente.

    Smith, técnico do Rangers, ficou indignado. "Não nos perguntaram nada depois", disse ao The Scotsman. "Foi um incidente sem importância. O árbitro deixou o jogo seguir, não fez nada a respeito. Depois, a história ganhou grandes proporções e terminou com Duncan indo a julgamento. Para mim, foi uma das coisas mais absurdas. Era o tipo de lance que acontece em jogos de futebol por toda parte."

    O Everton ofereceu uma saída, e Smith disse ao atacante que a transferência era a melhor solução possível. "Ele precisava sair", afirmou o técnico.

    "Chorei muito quando ele disse isso", lembrou Ferguson. "Eu o tinha decepcionado. Ele me dizia que eu voltaria depois do empréstimo, e tenho certeza de que falava sério na época. Mas eu chorei. Tinha fracassado. Estava bebendo mais. Estava fora de controle."

  • Trancado

    1995 FA Cup Final Everton v Manchester United
    Hulton Archive

    Apesar dos esforços do Everton, Ferguson foi obrigado a cumprir 44 dias de sua pena de três meses de prisão.

    Ferguson chegou ao Everton por empréstimo sob o comando de Mike Walker, mas foi com Joe Royle que realmente floresceu. Ele comandou a vitória por 2 a 0 na estreia de Royle, contra um Liverpool que tinha Ian Rush, Robbie Fowler, John Barnes e Steve McManaman.

    Por incrível que pareça, Ferguson havia sido flagrado dirigindo alcoolizado poucos dias antes. "Eu estava sozinho. No centro da cidade. Sábado à noite. O que você faz? Fui beber, estupidamente. Tínhamos um jogo contra o Liverpool na segunda-feira e eu saí no sábado à noite. Loucura… Eu estava na delegacia às 3h da manhã de domingo. Liverpool na segunda-feira. O principal atacante estava em cana", disse ele.

    O Everton conquistou a Copa da Inglaterra em 1995, ao vencer o Manchester United por 1 a 0 em Wembley. Naquele mesmo mês, Ferguson foi condenado a três meses de prisão por dar uma cabeçada em McStay.

    Já dispensado pelo Raith, McStay havia passado de clube em clube e declarou sua profissão no tribunal como "pintor e decorador". Ele testemunhou que o incidente havia sido um "choque de cabeças" acidental, não uma agressão intencional, a ponto de o juiz adverti-lo de que poderia ser acusado de falso testemunho com base em sua declaração anterior à polícia.

    Mais tarde, McStay disse ao The Scotsman: "Em uma das fotografias, dá para ver meu cabelo sendo jogado para trás. E as pessoas dizem que ele nem encostou em mim!… Fui descartado como se não valesse nada. Fui tratado como um produto danificado, sem ter culpa de nada."

    Ele acrescentou: "Ninguém sabe que eu tive [depressão]. Ninguém além da minha esposa sabe de verdade. Tomei remédios durante 18 anos. Isso me mudou, digamos assim. Não estou culpando a cabeçada. Coisas acontecem na vida. Eu também estava me divorciando. Parei de jogar futebol na mesma época. Tudo aconteceu de uma vez. Há coisas na vida com as quais você não consegue lidar. Mas perdi um pouco da confiança, da esperança. Não consegui lidar com o fato de não estar mais no Raith Rovers."

    Anos depois, em um podcast, Ferguson minimizou o incidente: "Não foi nada. Estou falando sério. Eu nem encostei no rapaz. Basicamente, só passei de raspão por ele. Se eu tivesse acertado uma cabeçada nele, teria acertado. O jogo continuou. Nós dois continuamos jogando. Eu fiz um gol naquela partida!"

    Ferguson recorreu da sentença e começou a temporada 1995-96 no Everton, mas, em outubro, recebeu a ordem de voltar à Escócia para cumprir a pena. "Eu estava chateado. Preocupado. Assustado. Claro que estava", disse ele à BBC Sport. "Mas também estava um pouquinho animado para ver como era a prisão. Porque eu era jovem e estúpido.

    "Você já viu os filmes, não viu? Já viu filmes sobre prisões e pensa: como será estar lá dentro? Então havia um pouco disso, talvez não fosse animação, mas eu certamente estava curioso para saber o que realmente aconteceria lá dentro."

    A sensação, porém, não durou muito. Logo na primeira noite, Ferguson "percebeu que era um inferno". "Sentado na beirada daquela cama. Tudo ecoava. Eles gritavam com você. ‘Vão te cortar de manhã.’ Foi o que aconteceu", explicou.

    "Eles identificam onde você está. Era como se estivessem focados em mim. Você fica extremamente preocupado. Tem que enfrentar aquilo de manhã. Não dormi nem um minuto a noite toda. Eu estava apavorado. Ia sair para aquele corredor de manhã achando que alguém ia me esfaquear.

    "Você acha que é homem feito, não acha? Eu achava que era. Achava que tinha tudo sob controle. Eu não passava de um menino."

    Ferguson considerou a falta de apoio da SFA uma traição. Ele sentia que o diretor-executivo Jim Farry havia prejudicado seu caso ao impor uma suspensão tão longa, que mais tarde foi anulada. Já no técnico do Everton, Royle, encontrou alguém compreensivo e solidário, que o visitou na infame prisão escocesa.

    "Estamos todos surpresos e atônitos e mal conseguimos acreditar que, em uma sociedade que parece dedicada a manter as pessoas fora da prisão, estejamos mandando para lá um jovem que tem um bom emprego e não representa perigo para a sociedade", disse Royle sobre a sentença. "Qualquer um que o conheça dirá que ele é um jovem muito agradável. Não é um sujeito ruim de forma alguma. Às vezes, ele foi culpado de agir estupidamente, mas, sobretudo, de imaturidade. Vemos toda semana nos campos de futebol episódios muito piores do que aquele pelo qual Duncan agora está preso com criminosos perigosos."

    O presidente do Everton, Peter Johnson, escreveu uma carta ao tribunal em apoio ao recurso do jogador, descrevendo-o como "um dos jogadores mais populares a vestir a camisa do Everton".

  • O retorno do herói

    Everton's Duncan Ferguson celebreates (w
    AFP

    Torcedores do Everton compareceram em massa para receber Ferguson de volta após sua assustadora passagem pela prisão.

    Em 8 de dezembro de 1995, mais de 10 mil torcedores compareceram para assistir a um jogo entre os reservas do Everton e os do Newcastle. Ao som de uma banda de gaitas de foles, eles receberam Ferguson como herói em seu retorno a Merseyside após a passagem pela prisão. Ele retribuiu com dois gols e uma assistência na vitória por 5 a 0.

    Alguns dias depois, voltou a jogar na Premier League, entrando como reserva contra West Ham e Newcastle. Terminou a temporada com cinco gols na liga.

    Mesmo depois de recuperar a liberdade, as consequências da sentença persistiram. A Federação Escocesa de Futebol (SFA) tentou aplicar a suspensão original de 12 jogos além dos 44 dias que Ferguson acabara de cumprir em Barlinnie, medida que o jogador e o Everton contestaram na Justiça. Ferguson considerou a postura da SFA vingativa e se recusou a voltar a jogar pela Escócia, pela qual havia feito apenas oito partidas na seleção principal.

    “Basicamente, o que aconteceu foi que fui parar na cadeia, certo? Cumpri as sete semanas ou os três meses. Perdi um determinado número de jogos. Saí, e então a SFA me pediu para cumprir mais 12 jogos de suspensão, além do que eu já tinha cumprido”, relembrou. “Nunca era suficiente para eles. Então tive de ir à Justiça, defender meu caso e dizer: ‘Olha, isso é como ser punido duas vezes pela mesma coisa’, ou seja lá como se chama. Fui para a prisão, passei um tempo na cadeia, perdi muitos jogos e eles queriam que eu cumprisse mais 12 jogos de suspensão. Acabei ganhando a causa. Nunca cumpri a suspensão que eles queriam impor.”

    Houve muitos pedidos para que Ferguson voltasse à seleção da Escócia sob o comando de Craig Brown e, mais tarde, de Smith, ex-técnico do Rangers. Mas, por sua própria “teimosia”, Ferguson nunca reconsiderou a decisão, algo de que se arrepende muito: “Eu deveria ter jogado 200 vezes pela Escócia, sabe? Eles me chamaram todo santo ano durante 14 anos. Me chamaram todos os anos até eu completar 34.”

    Embora o atacante tenha encontrado estabilidade e o carinho da torcida no Everton, disputando mais de 270 partidas em duas passagens por Goodison Park, sua tendência à violência continuava presente. Ele estava sempre à flor da pele, pronto para partir para cima dos adversários com socos e pontapés. Quando encerrou a carreira, havia sido expulso oito vezes na primeira divisão inglesa, recorde que divide com outros jogadores na história da competição. Com seis cartões vermelhos diretos, detém o recorde isolado.

    “Os torcedores me acolheram”, disse à BBC Sport. “Nunca houve problemas fora de campo, só a infração por dirigir alcoolizado. O clube precisava de alguém como eu. O time não era muito bom. Havia uma boa tradição de centroavantes escoceses. Eu me encaixava nesse perfil.”

    “Eu era agressivo. Os torcedores gostavam disso. Queriam alguém que entrasse nas divididas por eles. Foi aí que tudo mudou para mim. Você joga contra Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal e Tottenham. Enfrenta times de peso. Isso fez aflorar o melhor de mim.”

    Mas Ferguson era mais do que agressividade. Era um goleador prolífico e respeitado, que dava muito trabalho a adversários como o Manchester United: marcou sete gols ao todo contra a equipe de Sir Alex Ferguson e também balançou as redes contra o Liverpool, rival local do Everton, ao longo de seus muitos anos em Merseyside.

  • Fazendo justiça

    Everton FC v Southampton FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Ferguson frustrou duas tentativas distintas de furto em sua casa e mandou os responsáveis para o hospital antes de irem para a prisão

    Depois de dois anos no Newcastle, com o qual chegou a mais uma final da Copa da Inglaterra, Ferguson voltou ao Everton no verão de 2000 para trabalhar novamente com Smith, seu ex-treinador no Rangers. Em janeiro seguinte, Ferguson descansava na casa onde morava com a esposa e a filha pequena quando percebeu uma movimentação estranha. Deitado no sofá, sem camisa, à uma da manhã, o jogador de 29 anos foi ver o que estava acontecendo.

    Como um gato observando a presa brincar sem suspeitar do perigo, Ferguson disse que estava calmo. Mas, assim que o primeiro invasor entrou em sua casa, ele atacou.

    “Fui para cima e, na verdade, não dei chance aos caras. Eles nem souberam o que os atingiu”, recordou mais tarde sobre o episódio, durante o qual o segundo ladrão fugiu.

    “Minha esposa estava no andar de cima com um bebê de três meses. Era uma da manhã, e ela gritava pela janela. Ela ouvia ‘tum, tum, tum’ e gritava: ‘Você vai matar ele, p*rra, para!’ Mas, na hora, você fica cego de raiva. Aí olha para baixo e pensa: ‘Meu Deus’.”

    Ferguson espancou um dos ladrões com tanta violência que precisou fazer reanimação cardiopulmonar até a chegada da ambulância e da polícia. “Eu bati com tudo, bati mesmo”, disse no podcast de Tony Bellew. “Continuei atacando a ponto de achar que o tinha matado, de verdade. Então tive que tentar reanimá-lo. Você passa de bater no sujeito para ajudá-lo. Aconteceu em questão de segundos.”

    Ferguson contou a história aos companheiros de equipe no vestiário do Everton e ouviu a pergunta: “Quando você parou de bater neles?” Ferguson respondeu: “Bom, só quando eles pararam de se mexer.” O ladrão, Barry Dawson, precisou passar três dias no hospital, enquanto ele e seu comparsa, Michael Pratt, foram condenados a 15 meses de prisão.

    Cerca de dois anos depois, às oito da noite de um dia de janeiro, Ferguson estava a caminho de sua academia particular quando se deparou com outro ladrão que havia invadido sua propriedade em Formby. Ferguson deu um soco nele e o derrubou, mas o invasor tentou atingi-lo com uma garrafa de vodca.

    “Eu me abaixei, desferi um soco e o acertei na lateral do rosto”, contou Ferguson à polícia. “Meu corpo acompanhou o movimento, caí sobre ele e nós dois fomos ao chão. Ele parou de resistir, e eu machuquei o joelho e fiquei sem ar.”

    Ao fim da briga, Carl Bishop, de 37 anos, estava com a mandíbula quebrada e havia perdido três dentes, o que o levou a passar dois dias no hospital. Embora tenha sido condenado, Bishop acusou Ferguson de agredi-lo, dando início a uma nova investigação da Polícia de Merseyside. O escocês foi rapidamente isento de qualquer acusação, pois as autoridades reconheceram que ele protegia sua casa e sua família e não encontraram “nenhuma prova de que tenha agido de forma desproporcional”. Bishop, por sua vez, foi condenado a quatro anos de prisão.

    Alguns anos depois, Ferguson pendurou as chuteiras e se tornou treinador. Teve duas passagens como técnico interino do Everton antes de seguir para o Forest Green Rovers e o Inverness. Recentemente, foi nomeado técnico do Glentoran, da Irlanda do Norte.

    Esperamos que suas atitudes impulsivas e agressivas tenham ficado no passado, mas elas não foram esquecidas. No fim, as mesmas características que a Justiça tentou conter transformaram Ferguson em um ídolo em Merseyside. Reincidente em sua terra natal, ele era visto pelos torcedores do Everton como um anti-herói autêntico, que dava tudo pela camisa e lutava para vencer em campo com a mesma ferocidade com que defendia sua casa.

    Ele se aposentou com um número recorde de cartões vermelhos na Premier League e a reputação de centroavante de referência mais temido de sua geração. Mas o jovem assustado que entrou na notória prisão de Barlinnie saiu de lá como um homem de imensa lealdade. Era um terror tanto para os defensores quanto para os ladrões que tiveram o azar de cruzar seu caminho. Para muitos torcedores, especialmente os do Everton, porém, o homem carinhosamente conhecido como “Duncan Disorderly” é um dos seus.