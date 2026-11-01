Futebol no banco dos réus: como a cabeçada de Duncan Ferguson resultou em uma experiência aterrorizante na prisão

Os sinais de alerta já eram evidentes antes mesmo de Ferguson trocar o Dundee United pelo Rangers em uma transferência que estabeleceu um recorde britânico.

Contratado ainda em idade escolar, ele conquistou a Copa da Escócia de base pelo clube de Tannadice e tinha apenas 18 anos quando Jim McLean o colocou em campo, vindo do banco, para sua estreia na vitória por 2 a 1 sobre o Rangers, em Ibrox, em 1990. Seu potencial era evidente, mas o jovem atacante entrou em conflito mais de uma vez com McLean, presidente e técnico emblemático do clube. Ferguson recebeu multas com tanta frequência que reclamou: "Eu estava sempre sem dinheiro, não tinha nada."

Em meio a algumas participações naquela temporada, o imponente atacante marcou o gol da vitória sobre o St Johnstone que levou o United à final da Copa da Escócia, na qual perdeu para o Motherwell. Na temporada seguinte, Ferguson se firmou entre os titulares.

"Ele era um grandalhão honesto, ingênuo e imaturo", disse o companheiro de equipe Maurice Malpas ao The Courier. "Em campo, era alguém que você queria no seu time. Era rápido, queria girar e partir em velocidade. Fazia algumas bobagens, mas era imaturo e nunca amadureceu de verdade."

Aos 18 anos, Ferguson fraturou um dedo do pé ao chutar a porta de um banheiro, tomado pela raiva após uma briga por causa de uma mulher em um pub de Dundee. O outro envolvido, consideravelmente mais baixo que Ferguson, disse que lhe deu uma cabeçada antes que o jogador pudesse se levantar do banco. Ele explicou ao The Courier: "Dei uma cabeçada nele... Eu não ia esperar até que ele se levantasse e ficasse de pé com toda aquela altura."

Em fevereiro de 1991, Ferguson recebeu sua primeira condenação: uma multa de £ 100 por dar uma cabeçada em um policial em Stirling, além de outras £ 25 por perturbação da ordem pública. Quando veio a segunda condenação, uma multa de £ 200 por socar e chutar um carteiro de 19 anos que estava de muletas em uma fila de táxi em Stirling, ele já ganhava fama de artilheiro prolífico na primeira divisão.

"Não me lembro de ele estar de muletas. Ele tentou me atingir um pouco. Fui um idiota", disse Ferguson à BBC Sport sobre o segundo incidente. No tribunal, a vítima negou ter provocado uma reação de Ferguson, mas admitiu que talvez tivesse chamado a namorada do jogador de "vagabunda".

Quando a polícia chegou ao ponto de táxi e encontrou Ferguson de pé sobre o carteiro ferido, chutando-o e socando-o, ele disse aos policiais: "Fui eu, mas ele estava falando demais." No tribunal, afirmou: "Dei um soco no rosto dele porque achei que ele ia bater na minha namorada e, depois, em mim. Eu o acertei, nós dois caímos e, depois que me levantei, dei um chute nas costelas dele."

Questionado por que não foi embora quando o homem estava caído no chão, respondeu: "Eu o chutei para mantê-lo no chão. Nunca fui embora de uma briga na minha vida." Em retrospecto, teria agido de outra forma? "Faria a mesma coisa de novo", disse.

Poucos meses depois daquela decisão, Ferguson foi condenado pela terceira vez. Em novembro de 1992, após uma cerimônia de premiação de Jogador do Ano, ele entrou no bar de um hotel no pacato vilarejo de pescadores de Anstruther usando, segundo o depoimento dos funcionários do bar no tribunal, uma luva feminina de seda, um brinco de pressão e uma flor atrás da orelha.

Segundo relatos, Ferguson estava pagando uma rodada de bebidas quando um pescador no bar começou a provocá-lo, até dizer: "Vou te arrumar uma p*ta..." Mas, antes que pudesse pronunciar a palavra "encrenca", Ferguson partiu para cima dele. Mais tarde, recordou: "Quando ele fez menção de se levantar do banco, percebi o que estava por vir e não esperei. Bum. O sujeito escorregou do banco e o caos tomou conta. Parecia o Velho Oeste."

Foi dito no tribunal que Ferguson, então com 20 anos, continuou a socar a cabeça do homem de 29 anos antes que dois homens expulsassem o atacante do pub. Quando a polícia foi procurá-lo às 4h, Ferguson estava "estirado no sofá, completamente bêbado". Estava nu, exceto por "um chapéu rosa que alguém tinha me dado antes... Eu estava de batom, com um brinco e uma luva de seda. E mais nada."

Ele acrescentou: "Os policiais olharam para mim e disseram: ‘Voltaremos mais tarde.’ E voltaram."

Havia um risco real de Ferguson ser preso por aquela briga, mas ele recebeu apenas uma pena de um ano de liberdade vigiada. Seu comportamento fora de campo, porém, enfureceu McLean, figura lendária à frente do Dundee United, e o clube confirmou publicamente que ele havia sido afastado do elenco.

"Eu recebia multas por coisas bobas", relembrou Ferguson no The Overlap. "Eu pegava o carro do técnico porque ele tinha mandado que eu o lavasse. Então, levava o carro a um lava-rápido e, quando víamos, havia quatro ou cinco de nós rodando por Dundee. A polícia nos parava, era uma loucura. Era isso que fazíamos."

A situação ficou tão grave que, depois que uma partida contra o Motherwell foi adiada, o clube anunciou publicamente que Ferguson não teria participado mesmo se o jogo tivesse acontecido.

"Outros problemas relacionados a violações das regras do clube e sua recusa em aceitar o código disciplinar, que se aplica a todos os jogadores, são fatores importantes [para sua ausência]", dizia o comunicado. "Até que ele dê ao Dundee United a garantia de que cumprirá essas regras, não será considerado para a equipe principal. O clube acredita que as especulações da imprensa sobre o futuro de Duncan Ferguson não ajudaram a situação. A respeito dessas especulações, o clube reitera que Duncan Ferguson não está à venda."

O Leeds United apresentou uma oferta de £ 1 milhão, que, segundo relatos, foi igualada pelo Chelsea, apesar da afirmação do United de que Ferguson não seria vendido. No fim, o Rangers apresentou uma proposta de £ 4 milhões, recorde britânico, e o Dundee United a aceitou.