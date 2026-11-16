No ano seguinte, 24 anos antes de sua prisão, De Avila deu ao mundo uma pista da profundidade de suas ligações com o submundo do crime.

Cercado pela imprensa depois de marcar o gol decisivo na vitória sobre o Equador, que aumentou as chances da Colômbia de se classificar para a Copa do Mundo de 1998, ele fez uma declaração surpreendente.

“Estou muito feliz, não estou? Quero dedicar esta vitória a algumas pessoas que estão presas”, disse. “Acho que não é preciso dizer os nomes, mas, com muito carinho e humildade, dedico a vitória a eles, Gilberto e Miguel.”

Os Gilberto e Miguel em questão eram os irmãos Rodriguez Orejuela: líderes do Cartel de Cali que haviam sido presos dois anos antes e condenados por tráfico de cocaína e lavagem de dinheiro.

Assim como Pablo Escobar havia assumido o controle do Atlético Nacional, os irmãos Rodriguez Orejuela eram donos do América de Cali. A manipulação de resultados e a lavagem de dinheiro tornaram-se frequentes à medida que o dinheiro e a violência dos cartéis tomavam conta do futebol do país. A situação chegou ao ponto de árbitros serem rotineiramente subornados, intimidados, sequestrados e até assassinados por causa de partidas de futebol.

Jogar na Colômbia naquela época tornava inevitável o contato com integrantes dos cartéis, mas surgiram indícios de que as ligações de De Avila iam além dos salários que recebia como jogador. Em 1995, um ano depois de seu companheiro de seleção Andres Escobar ter sido assassinado após a eliminação precoce da Colômbia na Copa do Mundo nos Estados Unidos, a polícia fez uma operação no escritório do contador do cartel, Guillermo Alejandro Pallomari Gonzalez, e reuniu provas de pagamentos vultosos a diversas figuras influentes. Entre elas estava De Avila, que teria recebido um cheque de três milhões de pesos.

Suas declarações já haviam causado polêmica na Colômbia, mas, como o cartel havia sido responsável por até 80% da cocaína contrabandeada para os Estados Unidos e o governo americano queria a extradição dos irmãos Rodriguez Orejuela, De Avila enfrentou duras críticas ao voltar para Nova York.

O atacante inicialmente manteve sua posição e disse, antes de deixar o Equador: “Não tenho medo do que as pessoas nos Estados Unidos possam pensar sobre essa dedicatória. Se cometi um erro, Deus me julgará, e aceitarei a punição.

“Lembrei-me deles por causa de alguns conselhos que me deram quando eu tinha 19 anos e quis compartilhar a alegria que sinto com pessoas que estão passando por um momento difícil agora.

De volta a Nova York, ele mudou de tom ao ser obrigado a divulgar um comunicado. “Antes de tudo, gostaria de dizer que lamento se os comentários que fiz após a partida da minha seleção ofenderam alguém”, afirmou.

“Não nego que fiz aqueles comentários, mas acredito que foram tirados de contexto e mal interpretados. Para esclarecer a questão, acredito que Miguel e Gilberto Rodriguez Orejuela, que estão presos, são um mau exemplo para a sociedade e estão pagando o preço por terem agido fora da lei. Vivi um momento de muita emoção após a grande vitória da Colômbia, e fiz aquelas declarações enquanto pensava em todas as pessoas que me ajudaram no início da carreira. Aqueles dois homens foram fundamentais nesse período, algo que não tem nada a ver com política ou qualquer outra circunstância.”

Depois de uma temporada decepcionante na MLS, ele se transferiu para o Barcelona SC, gigante do futebol equatoriano, onde conquistou mais um título nacional e chegou à sua quarta final de Copa Libertadores, em 1998, mas o Vasco da Gama venceu por 4 a 1 no placar agregado.