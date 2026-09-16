É comum pensar que a guerra na Ucrânia começou quando a Rússia lançou sua invasão em larga escala em fevereiro de 2022, mas, para o Shakhtar Donetsk, o conflito já dura longos 12 anos.

Sua cidade natal, Donetsk, esteve no epicentro das origens da guerra. O clube está deslocado desde que a Rússia ocupou e anexou a disputada região da Crimeia e, posteriormente, instigou violência na região de Donbas, do Shakhtar, ainda em 2014, vivendo no exílio entre a capital Kiev e a cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia.

Este é apontado como o conflito mais sangrento desde a Segunda Guerra Mundial, com centenas de milhares de pessoas estimadas como mortas e muitas outras feridas desde o início de 2022, e o Shakhtar se viu na linha de frente.

É muito apropriado que o clube tenha o apelido de 'Mineiros'; além de seus distintivos uniformes laranja-vivo e do triunfo na Liga Europa de 2009, o Shakhtar é, sem dúvida, mais conhecido por sua capacidade incomparável de garimpar talentos brasileiros desconhecidos no mercado de transferências, desenvolvê-los e vendê-los com lucro significativo, com Donetsk se tornando um refúgio improvável. O clube pode contar os favoritos da Premier League Willian e Fernandinho entre suas importações mais bem-sucedidas do Brasil, assim como o artilheiro recordista Luiz Adriano.

Você pode pensar que a guerra com a Rússia acabou com a renomada estratégia de transferências do Shakhtar, mas estaria muito enganado. Contra todas as probabilidades, o clube atualmente tem um número recorde de jogadores brasileiros em seu elenco, atingindo uma marca significativa no verão, quando recebeu o 50º reforço vindo da nação sul-americana em sua história.

"A guerra não é desculpa para nós", diz a GOAL o CEO do Shakhtar há 22 anos, Sergei Palkin, de forma enfática. "Ela nos força a nos adaptar, nos força a tomar decisões bastante rápidas e a analisar profundamente.

"Os jogadores brasileiros fazem parte da nossa identidade, e todo mundo conhece o Shakhtar por causa dos jogadores brasileiros. E, por isso, não estamos em posição de parar. Estamos em posição apenas de desenvolver, desenvolver e desenvolver."