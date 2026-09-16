Futebol na linha de frente: por que talentos brasileiros continuam a migrar para o Shakhtar Donetsk apesar da guerra brutal da Ucrânia com a Rússia
É comum pensar que a guerra na Ucrânia começou quando a Rússia lançou sua invasão em larga escala em fevereiro de 2022, mas, para o Shakhtar Donetsk, o conflito já dura longos 12 anos.
Sua cidade natal, Donetsk, esteve no epicentro das origens da guerra. O clube está deslocado desde que a Rússia ocupou e anexou a disputada região da Crimeia e, posteriormente, instigou violência na região de Donbas, do Shakhtar, ainda em 2014, vivendo no exílio entre a capital Kiev e a cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia.
Este é apontado como o conflito mais sangrento desde a Segunda Guerra Mundial, com centenas de milhares de pessoas estimadas como mortas e muitas outras feridas desde o início de 2022, e o Shakhtar se viu na linha de frente.
É muito apropriado que o clube tenha o apelido de 'Mineiros'; além de seus distintivos uniformes laranja-vivo e do triunfo na Liga Europa de 2009, o Shakhtar é, sem dúvida, mais conhecido por sua capacidade incomparável de garimpar talentos brasileiros desconhecidos no mercado de transferências, desenvolvê-los e vendê-los com lucro significativo, com Donetsk se tornando um refúgio improvável. O clube pode contar os favoritos da Premier League Willian e Fernandinho entre suas importações mais bem-sucedidas do Brasil, assim como o artilheiro recordista Luiz Adriano.
Você pode pensar que a guerra com a Rússia acabou com a renomada estratégia de transferências do Shakhtar, mas estaria muito enganado. Contra todas as probabilidades, o clube atualmente tem um número recorde de jogadores brasileiros em seu elenco, atingindo uma marca significativa no verão, quando recebeu o 50º reforço vindo da nação sul-americana em sua história.
"A guerra não é desculpa para nós", diz a GOAL o CEO do Shakhtar há 22 anos, Sergei Palkin, de forma enfática. "Ela nos força a nos adaptar, nos força a tomar decisões bastante rápidas e a analisar profundamente.
"Os jogadores brasileiros fazem parte da nossa identidade, e todo mundo conhece o Shakhtar por causa dos jogadores brasileiros. E, por isso, não estamos em posição de parar. Estamos em posição apenas de desenvolver, desenvolver e desenvolver."
Na linha de frente
O Shakhtar e a cidade de Donetsk estão na linha de frente do conflito na Ucrânia há muito mais tempo do que os quatro anos e meio desde a invasão da Rússia, com a região de Donbas no centro dos focos iniciais de tensão que colocaram as duas nações no caminho da guerra há mais de uma década.
A violência, na verdade, eclodiu ali no início de 2014, quando grupos paramilitares antigoverno tomaram o controle em meio aos distúrbios pró-Rússia na Ucrânia naquele período. A ordem acabou sendo restabelecida pela Ucrânia, mas Donetsk desde então foi anexada ilegalmente após a invasão em larga escala da Rússia em 2022 e segue sob ocupação russa.
Notavelmente, o Shakhtar disputou pela última vez uma partida em casa na moderna Donbas Arena em maio de 2014, antes de o estádio ser danificado duas vezes por bombardeios mais tarde naquele ano. Sua base de treinamento em Kirsha também foi atingida, com os alojamentos vazios dos jogadores no último andar destruídos em um bombardeio.
Desde então, o clube vive no exílio, treinando na capital, Kiev, e mandando seus jogos em Lviv, a 600 milhas de Donetsk, no oeste da Ucrânia. Enquanto isso, foi forçado a disputar seus jogos europeus "em casa" do outro lado da fronteira, na vizinha Polônia e na Alemanha.
Conexão de duas décadas
Já se passaram mais de 20 anos desde que o Shakhtar formou pela primeira vez sua hoje renomada conexão brasileira, idealizada pelo dono do clube, presidente e oligarca bilionário Rinat Akhmetov, que era encantado pelo estilo de futebol brilhante e dinâmico que é sinônimo da nação sul-americana.
O jovem atacante Brandao foi o primeiro a chegar, em 2002, mas foi só quando começou, em 2004, o reinado de 12 anos repleto de títulos do falecido Mircea Lucescu no comando que as coisas realmente decolaram, já que ele recebeu a missão de descobrir os melhores jovens talentos brasileiros e trazê-los por taxas mínimas. Foi naquela temporada que chegaram jogadores como Elano e Jadson, com o primeiro acabando por se juntar ao Manchester City e o segundo passando depois sete anos de sucesso em Donetsk.
"O presidente e eu sonhávamos em transformar cada jogo do Shakhtar em um espetáculo", disse Lucescu, que faleceu no início de 2026, aos 80 anos, em uma entrevista há alguns anos. "Queríamos atrair torcedores. Foi aí que nasceu a ideia de contratar brasileiros. Se quiséssemos outra coisa, teríamos contratado argentinos e uruguaios. Só os brasileiros dão espetáculo."
Os anos seguintes renderiam algumas das contratações mais frutíferas e lucrativas do Shakhtar vindas do Brasil, incluindo Fernandinho (vendido ao City por €40 milhões), Luiz Adriano, Taison e Willian (vendido ao Anzhi Makhachkala por €35 milhões). O primeiro e o último se tornariam favoritos da Premier League, enquanto Adriano é o maior artilheiro da história dos Mineiros, com um total de 128 gols, e Taison é o recordista de jogos do clube, com 299.
Mas o que levou tantos jovens brasileiros a se mudarem para mais de 10.000 quilômetros de casa, para o lado polarmente oposto do planeta, para um país com um clima radicalmente diferente, e a se juntarem a um clube que competia em uma liga relativamente mais fraca?
"O presidente queria colocar o Shakhtar e a cidade de Donetsk no mapa global do futebol", diz a GOAL o especialista em futebol ucranianoAndrew Todos, o homem por trás da conta @ZoryaLondonsk no X. "Como resultado de esses brasileiros terem sido inicialmente convencidos [a se mudar], eles meio que começaram a criar uma pequena comunidade brasileira em Donetsk.
"Era um lugar bem sombrio. É uma cidade muito industrial, a pessoa comum provavelmente não gostaria de ir morar lá, mas, no centro de treinamento deles, havia um grupo muito grande desses brasileiros. Eles tinham tradutores. Tenho certeza de que alguns outros moradores locais tinham alguns negócios que os ajudavam. E, como resultado disso, foi assim que o Shakhtar conseguiu continuar atraindo esses jogadores novos e promissores."
Meia centena notável
Por mais incrível que pareça, o início da guerra na Ucrânia e a turbulência causada pelo exílio forçado não impediram o Shakhtar de continuar atraindo promessas brasileiras, e o clube atingiu uma marca muito significativa no início deste verão europeu.
Ryan Roberto, do Flamengo, tornou-se notavelmente o 50º jogador brasileiro a assinar com o Shakhtar em toda a história do clube ao concluir uma transferência de €9 milhões em julho, o que, de forma bastante absurda, representa uma média de mais de dois por ano desde que a campanha de recrutamento de futebol samba começou em 2002. Bruninho, outro ponta muito bem avaliado, também chegou do Athletico Paranaense após completar 18 anos por uma taxa bastante significativa de €11 milhões (£9 mi/US$ 12 mi).
Isso reflete que a cidade de Donetsk e, desde 2014, esse clube deslocado realmente se transformaram em um enclave brasileiro a 10.000 km de casa.
Ao explicar sua decisão, Roberto disse: "Acho que uma das coisas que me fez escolher o Shakhtar foi a quantidade de brasileiros que eles têm aqui. Por ter tantos brasileiros e por ter tido muitos brasileiros antes. É um clube que sabe receber bem, e foi isso que ouvi antes de vir para cá. É um clube que está preparado para receber brasileiros, sabe lidar com eles."
Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, vários jogadores estrangeiros acionaram uma regra recém-introduzida pela Fifa para suspender seus contratos com o Shakhtar e, posteriormente, romper vínculos, incluindo o ponta Tetê, o que levou o clube a competir com um elenco predominantemente ucraniano em 2022-23 e a dar a nomes como Mykhailo Mudryk uma plataforma para brilhar, enquanto ainda assim conquistava o título da liga.
Mas, no verão de 2023, o clube estava em posição de retomar seu famoso comércio com clubes brasileiros. "O Shakhtar venceu a liga e, essencialmente, começou a trazer mais alguns brasileiros simplesmente porque conseguiu convencê-los de que era seguro o suficiente para fazer isso", explica Todos. "Pelas diferentes fontes que li, para conseguir atrair pessoas para ir a uma zona de guerra, você também precisa pagar bons salários para tornar isso atraente.
"Aquela comunidade estava sendo reconstruída. O Shakhtar agora está baseado em Lviv, que fica no oeste da Ucrânia, bem perto da fronteira com a Polônia. Então, provavelmente é cerca de uma hora, uma hora e meia de carro até a fronteira e você a cruza, pega seu voo saindo da Polônia e voa para casa, voa para a Europa, para onde quiser ir. O Shakhtar conseguiu criar essa comunidade novamente, estava apenas reconstruindo gradualmente."
De fato, a renomada ligação do clube com o Brasil está cada vez mais forte; no momento da redação, ele tem um número recorde de jogadores brasileiros sob contrato, com 14, apesar de a guerra na Ucrânia aparentemente não ter fim à vista.
"Nós não estamos vendendo conforto"
Por sua vez, Palkin está convencido de que a oportunidade de acelerar o seu progresso até os mais altos escalões do futebol europeu é o que continua a impulsionar o recrutamento do Shakhtar no Brasil, diante do amargo conflito com a Rússia. Nem é preciso dizer que os salários oferecidos também são significativamente melhores do que o que esses aspirantes receberiam em seu país de origem.
"Nossa guerra começou em 2014, quando deixamos nossa cidade, Donetsk", diz o CEO à GOAL. "Antes disso, era muito mais fácil porque, quando os jogadores chegavam, viam nosso belo estádio, um dos melhores da Europa naquele momento, e nosso centro de treinamento, etcétera.
"Do ponto de vista da atratividade, como infraestrutura do clube, tínhamos uma posição muito, muito mais forte antes de 2014. E depois que deixamos nossa cidade após 2014, e depois de 2022 [a invasão em larga escala da Rússia], sabe, ficou muito, muito mais difícil atrair [talentos do Brasil].
"Todo mundo sabe que não estamos vendendo conforto, porque é impossível ter conforto com uma guerra no país. Mas estamos vendendo a eles, digamos, uma fábrica de carreiras, desenvolvimento de carreira, porque todos entendem que, se vierem para o Shakhtar, esse é o caminho mais curto para chegar às cinco principais ligas da Europa.
"Somos um clube bem conhecido no mercado brasileiro neste momento. Os talentosos jogadores brasileiros confiam em nós, confiam no nosso esquema de trabalho, confiam em como nos adaptamos rapidamente e em como trabalhamos com eles, porque uma coisa é encontrar um jogador talentoso, mas outra é desenvolvê-lo.
"A principal mensagem é que não estamos vendendo conforto, estamos vendendo o futuro deles e, por isso, eles vêm até nós e confiam em nós. Eles entendem que, se nos escolherem, sabemos como trabalhar com jogadores brasileiros, como desenvolvê-los e como promovê-los."
"Ótimo ponto de partida"
Entre os 50 jogadores brasileiros que se juntaram ao Shakhtar ao longo dos anos, e os 14 que atualmente pertencem ao clube, está o atacante Pedrinho. Algo como um veterano, o jogador de 28 anos chegou ao time dos Mineiros vindo do Benfica em 2021, antes do início da guerra, mas segue ligado ao clube até hoje, embora tenha retornado ao seu país em um empréstimo de dois anos ao Atlético Mineiro.
"Acho que, quando você vê que há tantos brasileiros no clube, isso faz você ter ainda mais interesse em vir para cá", diz o ponta à GOAL."Quando cheguei, pesquisei sobre o Shakhtar e vi quantos jogadores brasileiros havia aqui, então sabia que isso tornaria minha adaptação muito mais fácil e muito mais rápida. Acho que esse é um fator muito importante.
"Ficamos felizes por ter o máximo possível de brasileiros aqui porque isso facilita o dia a dia. E, sempre que novos jogadores brasileiros chegam, tentamos ajudá-los da maneira que pudermos.
"Uma das coisas que mais me deixou feliz quando cheguei foi como foi fácil me conectar com as pessoas. Sabemos que a mudança para o futebol europeu pode ser difícil. Você precisa se adaptar, se comunicar em um ambiente diferente, lidar com o frio e com o fuso horário. Então, ter muitos brasileiros por perto torna as coisas muito mais fáceis.
"Isso me deu um ótimo ponto de partida, especialmente na primeira vez que vim para a Ucrânia, porque já tinha amigos aqui que conhecia das seleções de base e de clubes anteriores. Isso me ajudou muito enquanto eu me estabelecia e evoluía aqui."
Os jogadores ucranianos e os funcionários do clube também se esforçam ao máximo para fazer com que seus colegas brasileiros se sintam o mais bem-vindos possível. "Eles nos respeitam muito, e nós também os respeitamos porque, querendo ou não, estamos no país deles", diz Pedrinho. "Mas são pessoas maravilhosas e nos fazem sentir à vontade.
"No vestiário, por exemplo, eles nos deixam tocar nossa música. Também nos dão total apoio sempre que passamos por situações difíceis. Se não fosse assim, acho que a adaptação seria muito mais difícil. Mas, como eles são tão receptivos, isso torna o dia a dia muito mais fácil. Nos dias de folga, todos se reúnem. Isso ajuda muito no entrosamento da equipe, dentro e fora de campo."
Impacto mental
Inevitavelmente, porém, a vida em uma zona de guerra nem sempre é fácil para o elenco do Shakhtar e seu contingente brasileiro, com a situação particularmente dura para os jogadores mais jovens do grupo. Em Lviv, a centenas de quilômetros da linha de frente, o som estridente das sirenes de ataque aéreo é um lembrete constante do conflito em andamento.
Pedrinho conta à GOAL que ele e sua família foram forçados a se abrigar na garagem sob a casa deles há poucas semanas, depois que houve um alerta no meio da noite.
"O maior desafio é se manter mentalmente forte", disse o atacante. "Quando você vem para cá, já sabe a situação em que está entrando, mas, no começo, isso ainda afeta você mentalmente. É por isso que tentamos apoiar os jogadores mais jovens. Dizemos a eles que isso vai passar e rezamos para que termine o mais rápido possível.
"Mas acho que os jogadores de futebol também trazem um pouco de alegria para as pessoas que vivem aqui. Assistir a um jogo, ir a um estádio e ver algo diferente pode ajudar as pessoas a se divertir e ter um momento de alívio enquanto tudo isso está acontecendo.
"Mas não é fácil. Muitos jogadores estão longe de suas famílias e acabam passando por situações difíceis, com as sirenes (de ataque aéreo) e tendo de ir para bunkers, apenas para acordar no dia seguinte e voltar a viver suas vidas da forma mais normal possível."
Palkin diz que o clube está fazendo o possível para garantir que seu novo normal não afete negativamente o elenco. "Estamos tentando tornar a vida dos nossos jogadores muito mais fácil", afirma. "Alguns dos jogadores vivem em um hotel e não têm um apartamento porque suas famílias vivem no exterior. Às vezes, suas famílias têm medo de vir para a Ucrânia.
"Você consegue imaginar esse tipo de vida em que você simplesmente fica em um hotel, vai para o lado oposto do hotel, onde temos um campo, vai, treina e volta para o hotel? Quero dizer, não é uma vida normal. Às vezes, nossos jogadores não veem suas famílias por dois meses, três meses."
Pesadelo logístico
As viagens envolvidas por causa do deslocamento de 12 anos do clube também são incrivelmente desgastantes para os jogadores.
"Mudou muita coisa, especialmente quando se trata de logística", diz Pedrinho. "Eu morava em Kyiv com toda a minha família, e nós sempre jogávamos nossas partidas em casa lá. Tínhamos nosso próprio estádio em Kyiv, um estádio de alto nível onde também disputávamos nossos jogos da Champions League. Isso não é mais possível.
"Agora nós sempre jogamos fora de casa e não temos um estádio fixo para mandar nossos jogos. Isso pesa muito porque muitas vezes chegamos às partidas mais cansados depois de passar tantas horas viajando. No começo, quando se tratava de acomodação, nunca tivemos realmente um lugar fixo para ficar. Passávamos um mês em Kyiv, depois um mês em Lviv. Hoje em dia, o clube tenta nos manter em Lviv, o que é melhor para nós."
Pedrinho está atualmente afastado com um problema muscular que ele atribui, em parte, às viagens extras. "Uma coisa é estar em casa e depois viajar para um jogo", diz ele. "Outra é passar 10 ou 12 horas em um ônibus só para jogar uma partida e depois ter que voltar e jogar na liga ucraniana poucos dias depois.
"Esse risco sempre existe, e mais cedo ou mais tarde você pode acabar sofrendo uma lesão por causa de todas essas longas viagens. Mas isso não muda o fato de que, sempre que entramos em campo, tentamos dar o nosso melhor.
"Mas não é fácil. Muitos jogadores estão longe de suas famílias e acabam passando por situações difíceis, com as sirenes de alerta e tendo que ir para bunkers, para depois acordar no dia seguinte e voltar a viver suas vidas da forma mais normal possível."
Modelo de negócios duradouro
Meio século de contratações do Brasil certamente merece ser celebrado, e essa conexão é motivo de orgulho para o clube, mas, em sua essência, trata-se simplesmente de um modelo de negócios muito bem-sucedido que foi adaptado à situação atual do Shakhtar.
"A guerra não é uma desculpa para nós", insiste Palkin. "A guerra está até nos levando a nos adaptar, nos levando a tomar decisões bastante rápidas e a analisar profundamente. Por exemplo, aumentamos o número de nossos olheiros no Brasil e estamos tentando estabelecer uma análise bastante sofisticada antes de contratar jogadores brasileiros.
"Portanto, estamos nos desenvolvendo porque entendemos que esse tipo de direção nos traz não apenas resultados esportivos, mas também resultados financeiros."
De fato, o clube continuou negociando bem no mercado de transferências desde que a guerra começou, no início de 2022. "Evidentemente, eles tinham Mudryk e conseguiram uma boa taxa por ele [£89 milhões do Chelsea]", explica Todos. "Depois, venderam Kevin ao Fulham por quase €40 milhões. Então, recuperaram o dinheiro ali, e ele não foi tão barato [inicialmente].
"E então trouxeram vários outros. Marlon Gomes, Alisson chegaram no ano passado e vários outros, e aquela comunidade estava se reconstruindo."
O ponta Kevin é um exemplo de como o Shakhtar ajustou sua estratégia nos últimos anos, mudando na prática para a revenda rápida de jogadores em um curto espaço de tempo, em vez de mantê-los e desenvolvê-los por um período mais longo. Ele foi contratado junto ao Palmeiras por €15 milhões em janeiro de 2024 e vendido ao Fulham por mais do que o dobro desse valor apenas 19 meses depois.
"Kevin ficou conosco só um ano e meio, quase, antes de ser vendido", explica Palkin. "Por causa da guerra, também mudamos nossa forma de desenvolver jogadores. Porque, por exemplo, antes de 2014, antes de 2022, os jogadores brasileiros que vinham para o nosso clube tinham dois anos para adaptação.
"Mas agora não temos esse tipo de tempo. Compramos um jogador e ele joga diretamente. Encurtamos esse tempo de adaptação quase, não sei, para zero."
David Neres foi outra história de sucesso relativa; o ponta não disputou uma única partida pelo Shakhtar após chegar do Ajax pouco antes de a guerra estourar, em um acordo de €12 milhões em janeiro de 2022, mas o gigante ucraniano ainda assim conseguiu vendê-lo com um lucro de €3 milhões apenas seis meses depois, quando ele se transferiu para o Benfica.
"Independentemente do tipo de dificuldades sobre as quais temos falado, com a guerra, com alertas de ataque aéreo, com mísseis e todo esse tipo de coisa, eles voltaram àquilo pelo que sempre foram conhecidos ao longo dos últimos 20 anos e sabem que é um modelo de negócios comprovado", diz Todos.
Mercado em transformação
No entanto, embora o Shakhtar tenha sido pioneiro no início dos anos 2000, modelos de negócio imitadores agora estão surgindo por toda a Europa, com aparentemente todo clube de médio porte até a elite tentando descobrir o próximo jogador com potencial para valer €100 milhões em cada canto do planeta. Isso representa um desafio significativo para os gigantes ucranianos.
Tendo como pano de fundo a guerra e o deslocamento contínuo, o Shakhtar está lutando para competir contra o poder financeiro de equipes da Premier League e de outros lugares. O prodígio do Chelsea Estevao Willian é um exemplo disso: ele era um alvo importante dos Mineiros antes de seguir para Stamford Bridge.
"O Chelsea mudou o mercado no Brasil", disse recentemente Darijo Srna, diretor esportivo do Shakhtar e lenda do clube, à ESPN. "Eles estão comprando jogadores não apenas no Brasil, mas na Argentina e no Equador, com 16 ou 17 anos. O Manchester City também observa. Para nós, é mais difícil do que antes, mas ainda há muito talento no Brasil. Estevao, por exemplo, estava na nossa lista, mas é difícil brigar com o Chelsea."
Só neste verão europeu, o Shakhtar perdeu outro jovem brasileiro que vinha perseguindo intensamente: o cobiçado Gabriel Mec, de 18 anos. "Negociamos por quase três meses com Gabriel Mec, do Gremio", diz Palkin à GOAL. "No fim, ele se transferiu para o Porto porque, tendo as mesmas condições, os jogadores preferem ficar em um país onde não há guerra, e nós entendemos isso."
A nova concorrência e as circunstâncias obviamente perturbadoras do Shakhtar os levaram a ajustar o foco, passando a concentrar a atenção em jogadores ainda mais jovens, como Bruninho, em quem talvez a elite europeia ainda não esteja pronta para apostar.
"Neste momento, é bastante difícil competir no mercado brasileiro porque agora os principais clubes europeus vão diretamente ao Brasil, pagam 40, 50 milhões por garotos talentosos. Portanto, para nós, é bastante difícil operar", admite Palkin.
"Mas nós nos adaptamos, nosso presidente não tem medo de investir em jogadores talentosos. Por exemplo, Bruninho, nós o contratamos quando ele tinha 17 anos. Então estamos tentando até baixar essa faixa etária. Ele não podia jogar [inicialmente] porque tinha 17 anos, mas fez 18 e começou a jogar."
Alvo crucial
Essa nova competição colocou uma ênfase real na necessidade de se classificar para a Champions League a cada temporada para continuar sendo uma opção atraente e manter o modelo de negócios de pé. No entanto, o declínio da Premier League ucraniana como consequência direta do conflito fez com que ela caísse no ranking de coeficientes da Uefa, criando mais um obstáculo.
Felizmente, o Shakhtar recebeu vaga direta na fase de liga da competição de 2026-27, por ter liderado o campeonato ucraniano e ficado com a vaga destinada ao campeão da Ligue 1, porque o Paris Saint-Germain venceu a edição de 2025-26 e ficou com o lugar reservado ao atual campeão. Caso contrário, teria de passar pela loteria das eliminatórias.
Na temporada passada, os Mineiros tiveram de se contentar com uma vaga na Conference League depois de terminarem em segundo lugar no campeonato em 2024-25 e perderem uma eliminatória da Europa League, embora tenham chegado às semifinais antes de serem derrotados pelo eventual campeão Crystal Palace.
Palkin não tem qualquer ilusão de que a classificação para a Champions League é um aspecto-chave do modelo de negócios e impulsiona o recrutamento no Brasil. "Agora estamos nos concentrando mais nos bônus que recebemos por meio das competições e da transferência de jogadores", diz ele à GOAL. "Essas são duas das maiores fontes de receita.
"Eles [os jovens brasileiros] entendem que, se forem para o Shakhtar, vão jogar diretamente na Champions League. E, para mim, a Champions League é a competição número um do mundo. Portanto, todo mundo quer estar presente lá. Todo mundo quer jogar lá, os jogadores brasileiros sonham em jogar a Champions League. Portanto, eles escolhem a nós."
Na visão de Todos, a estratégia de contratar jovens promessas da América do Sul se tornou quase cíclica. "A prioridade do Shakhtar não é apenas vender esses jogadores [que desenvolveu] ou trabalhar para isso, é na verdade contratar esses jogadores para se classificar para a Champions League, porque essa é a maior fonte de dinheiro", afirma.
"Então, como subproduto de chegarem à Champions League, eles passam a ter uma vitrine para vender esses jogadores e também provar aos olheiros que esses atletas podem atuar em uma competição de alto nível. Tentar conseguir valores altos por jogadores com base apenas no que fazem na Premier League ucraniana, na minha opinião, infelizmente já não basta mais, e isso já não acontece há uns cinco anos."
O Shakhtar já somou seu primeiro ponto na fase de liga de 2026-27 após a primeira rodada, ao arrancar um respeitável empate por 1 a 1 com o gigante holandês PSV em Eindhoven.
Chamado de Londres
Essa trajetória na Liga dos Campeões levará o clube à Inglaterra, já que o Shakhtar busca explorar outra oportunidade comercial e criar uma nova fonte de receita diante dos desafios significativos que enfrenta.
Em julho, foi noticiado que o clube estava em conversas com os clubes londrinos Chelsea, Fulham e Brentford sobre a possibilidade de mandar seus jogos em casa na Liga dos Campeões em um de seus estádios, uma vez que nenhum deles está em competição europeia em 2026-27.
Depois, surgiu em agosto a informação de que o Shakhtar avançava nas conversas com o Chelsea para usar Stamford Bridge, com o clube londrino disposto a ajudar um clube com o qual mantém uma boa relação, embora ainda haja uma taxa envolvida. O acordo foi posteriormente confirmado no fim de agosto.
"Disputar nossos jogos em casa na Liga dos Campeões em Stamford Bridge é uma oportunidade especial para o Shakhtar", disse o clube ucraniano em comunicado. "Somos gratos ao Chelsea pela oportunidade de receber nossos jogos neste local especial. Stamford Bridge é um dos estádios mais famosos do futebol mundial, com uma história e uma atmosfera incríveis."
Há uma grande população ucraniana em Londres, que cresceu ainda mais como resultado da guerra, já que muitos foram forçados a fugir para a capital inglesa. Até março de 2023, 169.300 pessoas haviam chegado ao Reino Unido por meio de um dos programas de visto para a Ucrânia desde que foram introduzidos um ano antes, de acordo com o Home Office. A cidade também abriga uma vibrante comunidade brasileira.
"Desde o início da guerra, jogamos na Polônia, jogamos na Alemanha. Agora tomamos a decisão de nos mudar para a Inglaterra porque é um novo mercado", explica Palkin. "Para ser honesto, é a capital do futebol mundial em termos de atratividade do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista esportivo, do ponto de vista financeiro.
"Você perguntou como a guerra impacta o modelo do nosso negócio. Esse é o impacto. Estamos tentando nos apresentar nas cidades e nos países onde há muitos ucranianos porque queremos que eles vejam nossas partidas.
"E, sob outro aspecto, do ponto de vista financeiro, estamos tentando encontrar lugares que possam nos trazer mais receita e maximizar a venda de ingressos. Estamos tentando nos adaptar a uma nova realidade da nossa vida."
A nomeação do explosivo ex-meio-campista de Turquia e Barcelona Arda Turan como técnico, em maio de 2025, também se provou um impulso comercial, já que o Shakhtar construiu inesperadamente uma base de torcedores na Turquia, algo evidenciado por um amistoso recente fora de casa contra o Bursaspor, que atraiu um público lotado de 43 mil pessoas.
Sobrevivendo e prosperando
A decisão de mandar jogos no Reino Unido é outra demonstração de como o Shakhtar se adaptou à sua nova realidade, tentando extrair todo o lado positivo possível em meio à situação desesperadora em seu país de origem.
Dentro de campo, o time de Turan retomou o título nacional das mãos do rival Dínamo de Kiev ao fim de 2025-26, apesar do exílio, e, como já mencionamos, isso, somado ao coeficiente da Uefa, garantiu ao clube vaga direta na fase de liga da Champions League. Seguir jogando a principal competição de clubes da Europa é essencial.
"Você pode ser extremamente positivo, e tenho certeza de que talvez algumas pessoas da cúpula do Shakhtar sejam, mas até elas entendem que isso, voltar para Donetsk, parece um cenário muito improvável", diz Todos à GOAL. "E, como resultado disso, acho que eles estão tentando ampliar seus horizontes. É por isso que estão indo para Londres.
"Eles são sempre inovadores na forma como tentam lidar com esses cenários, e acho que precisam ser, porque nos últimos dez anos tudo girou muito em torno da sobrevivência. Também ajuda o fato de eles terem um dono rico para servir como respaldo e a segurança que tudo isso oferece.
"Mas, além disso, eles estão conseguindo os resultados. Vamos ver o que os próximos anos trarão, mas acho que eles tentarão crescer de forma constante para, pelo menos, vender mais grandes jogadores com regularidade, aparecer na Champions League com mais frequência e fechar mais parcerias ao redor do mundo."
Em casa fora de casa
Contra todas as probabilidades, a estratégia de negócios do clube, sempre em evolução, ainda depende de atrair talentos promissores do Brasil. O clube segue apostando em sua reputação estelar como a plataforma de lançamento ideal para uma carreira bem-sucedida na terra prometida da Europa. Como Palkin proclamou com tanto orgulho, "os jogadores brasileiros fazem parte da identidade do Shakhtar".
"Acho que continua sendo muito uma ponte", diz Todos. "E acho que o Shakhtar não esconde isso, entende que você ainda pode construir seu nome na Premier League ucraniana, independentemente de quão fraca ela tenha se tornado no geral do ponto de vista do nível do futebol, mas com suas atuações em competições europeias você pode então conseguir uma transferência para a Premier League, Itália, Espanha ou para onde quiser."
Perguntado sobre por que o Shakhtar continua sendo uma opção tão atraente em sua terra natal, Pedrinho diz à GOAL: "Se não fosse pela guerra, eu sempre brinco que o Shakhtar seria o melhor clube do mundo para começar sua carreira.
"Aqui, se você tem 18 ou 19 anos, tem uma grande oportunidade de jogar regularmente e disputar competições importantes. Acho que isso atrai muitos jovens jogadores que querem mostrar seu potencial ao mundo. Muitas vezes, você dá o próximo passo para um clube maior, mas não consegue o tempo de jogo que esperava, e acho que o Shakhtar te dá essa oportunidade.
"A guerra obviamente torna as coisas mais difíceis, mas acho que o que ainda atrai os jogadores é o número de brasileiros que estão aqui. Se houvesse apenas um ou dois brasileiros, acho que seria muito difícil as pessoas quererem vir para cá, especialmente depois que a guerra começou. Mas, como há tantos brasileiros, isso torna a mudança muito mais fácil."
E, em meio a tudo isso, Pedrinho insiste que o futebol continua sendo uma fonte de felicidade acima de tudo para os jogadores: "Apesar de todas as coisas que mudaram, o que permanece é o futebol e a alegria de fazer o que mais amamos."