Futebol na linha de frente: por que talentos brasileiros continuam a correr para o Shakhtar Donetsk apesar da brutal guerra da Ucrânia com a Rússia
É uma noção amplamente difundida que a guerra na Ucrânia começou quando a Rússia lançou sua invasão em larga escala em fevereiro de 2022, mas, para o Shakhtar Donetsk, o conflito já dura 12 longos anos.
Sua cidade natal, Donetsk, esteve no epicentro das origens da guerra. O clube está deslocado desde que a Rússia ocupou e anexou a disputada região da Crimeia e, posteriormente, instigou violência na região de Donbas, do Shakhtar, ainda em 2014, vivendo no exílio entre a capital Kyiv e a cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia.
Este é apontado como o conflito mais sangrento desde a Segunda Guerra Mundial, com estimativas de centenas de milhares de mortos e muitos mais feridos desde o início de 2022, e o Shakhtar tem se encontrado na linha de frente.
É bastante apropriado que o apelido do clube seja "os Mineiros"; além de seus distintivos uniformes laranja-vivo e do triunfo na Liga Europa de 2009, o Shakhtar é, sem dúvida, mais conhecido por sua capacidade incomparável de descobrir talentos brasileiros desconhecidos no mercado de transferências, desenvolvê-los e vendê-los com lucro significativo, com Donetsk se tornando um refúgio improvável. Entre suas importações mais bem-sucedidas do Brasil estão nomes queridos da Premier League, como Willian e Fernandinho, além do artilheiro recordista Luiz Adriano.
Você pode pensar que a guerra com a Rússia acabou com a renomada estratégia de transferências do Shakhtar, mas estaria muito enganado. Contra todas as probabilidades, o clube atualmente tem um número recorde de jogadores brasileiros em seu elenco, alcançando uma marca significativa no verão, quando deu as boas-vindas ao 50º reforço do país sul-americano em sua história.
"A guerra não é desculpa para nós", diz a GOAL o CEO do Shakhtar há 22 anos, Sergei Palkin, de forma enfática. "Ela nos força a nos adaptar, nos força a tomar decisões bastante rápidas e a analisar profundamente.
"Os jogadores brasileiros fazem parte da nossa identidade, e todo mundo conhece o Shakhtar por causa dos jogadores brasileiros. E, portanto, não estamos em posição de parar. Estamos em posição apenas de desenvolver, desenvolver e desenvolver."
Na linha de frente
O Shakhtar e a cidade de Donetsk estão na linha de frente do conflito na Ucrânia há muito mais tempo do que os quatro anos e meio desde a invasão da Rússia, com a região de Donbas no centro dos primeiros focos de tensão que colocaram as duas nações no caminho da guerra há mais de uma década.
A violência, na verdade, começou ali no início de 2014, quando grupos paramilitares anti-governo assumiram o controle em meio à agitação pró-Rússia na Ucrânia naquele momento. A ordem acabou sendo restaurada pela Ucrânia, mas Donetsk מאז foi anexada ilegalmente após a invasão em larga escala da Rússia em 2022 e segue sob ocupação russa.
Notavelmente, o Shakhtar disputou pela última vez uma partida em casa na sua moderna Donbas Arena em maio de 2014, antes de o estádio ser danificado duas vezes por bombardeios mais tarde naquele ano. Sua base de treinamento de Kirsha também foi atingida, com os alojamentos vazios dos jogadores no último andar destruídos em um bombardeio.
Desde então, o clube vive no exílio, treinando na capital, Kyiv, e disputando partidas em casa em Lviv, a 600 milhas de Donetsk, no oeste da Ucrânia. Enquanto isso, foi forçado a mandar jogos "em casa" de competições europeias do outro lado da fronteira, na vizinha Polônia, e na Alemanha.
Conexão de duas décadas
Já se passaram mais de 20 anos desde que o Shakhtar formou pela primeira vez sua hoje renomada conexão brasileira, idealizada pelo dono do clube, presidente e oligarca bilionário Rinat Akhmetov, que era fascinado pelo estilo de futebol deslumbrante e dinâmico que é sinônimo da nação sul-americana.
O jovem atacante Brandao foi o primeiro a chegar, em 2002, mas foi apenas quando a vitoriosa passagem de 12 anos de Mircea Lucescu no comando começou, em 2004, que as coisas realmente decolaram, já que ele recebeu a missão de descobrir os melhores jovens talentos brasileiros e trazê-los por taxas mínimas. Foi naquela temporada que nomes como Elano e Jadson chegaram, com o primeiro acabando por se transferir para o Manchester City e o segundo passando depois sete anos de sucesso em Donetsk.
"O presidente e eu sonhávamos em transformar cada jogo do Shakhtar em um espetáculo", disse Lucescu , que morreu no início de 2026, aos 80 anos, em uma entrevista há alguns anos. "Queríamos atrair torcedores. Foi quando nasceu a ideia de contratar brasileiros. Se tivéssemos querido outra coisa, teríamos contratado argentinos e uruguaios. Só os brasileiros dão espetáculo."
Os anos seguintes renderiam algumas das contratações mais frutíferas e lucrativas do Shakhtar vindas do Brasil, incluindo Fernandinho (vendido ao City por € 40 milhões), Luiz Adriano, Taison e Willian (vendido ao Anzhi Makhachkala por € 35 milhões). O primeiro e o último se tornariam favoritos da Premier League, enquanto Adriano é o maior artilheiro da história dos Mineiros, com um total de 128 gols, e Taison é o recordista de jogos do clube, com 299.
Mas o que levou tantos jovens brasileiros a se mudar para mais de 10.000 quilômetros longe de casa, para o lado polarmente oposto do planeta, para um país com um clima radicalmente diferente e para se juntar a um clube que disputava uma liga relativamente mais fraca?
"O presidente queria colocar o Shakhtar e a cidade de Donetsk no mapa global do futebol", diz à GOAL o especialista em futebol ucranianoAndrew Todos, responsável pela conta @ZoryaLondonsk no X. "Como resultado de esses brasileiros terem sido inicialmente convencidos [a se mudar], eles meio que começaram a criar uma pequena comunidade brasileira em Donetsk.
"Era um lugar bem sombrio. É uma cidade muito industrial, a pessoa comum provavelmente não iria querer morar lá, mas, no centro de treinamento deles, havia um grupo muito grande desses brasileiros. Eles tinham tradutores. Tenho certeza de que alguns outros moradores locais tinham alguns negócios que os ajudavam. E, como resultado disso, foi assim que o Shakhtar conseguiu continuar atraindo esses jogadores novos e promissores."
Meio século notável
Por mais incrível que pareça, a eclosão da guerra na Ucrânia e a turbulência causada pelo exílio forçado não impediram o Shakhtar de continuar atraindo promessas brasileiras, e o clube alcançou uma marca muito significativa no início deste verão europeu.
Ryan Roberto, do Flamengo, tornou-se notavelmente o 50º jogador brasileiro a assinar com o Shakhtar em sua história quando concluiu uma transferência de € 9 milhões em julho, o que, de forma bastante absurda, resulta em uma média de mais de dois por ano desde que a campanha de recrutamento de futebol-samba começou em 2002. Bruninho, outro ponta muito bem avaliado, também chegou vindo do Athletico Paranaense após completar 18 anos, por uma taxa bastante significativa de € 11 milhões (£ 9 milhões/US$ 12 milhões).
Isso mostra que a cidade de Donetsk e, desde 2014, este clube deslocado realmente se tornou um enclave brasileiro a 10.000 km de casa.
Explicando sua decisão, Roberto disse: "Acho que uma das coisas que me fizeram escolher o Shakhtar foi a quantidade de brasileiros que eles têm aqui. Por ter tantos brasileiros e por ter tido muitos brasileiros antes. É um clube que sabe receber bem, e foi isso que ouvi antes de vir para cá. É um clube que está preparado para receber brasileiros, sabe lidar com eles."
Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, vários jogadores estrangeiros recorreram a uma regra recém-introduzida pela Fifa para suspender seus contratos com o Shakhtar e, posteriormente, romper vínculos, incluindo o ponta estrela Tete, o que levou o clube a competir com um elenco predominantemente ucraniano em 2022-23 e a dar a nomes como Mykhailo Mudryk uma plataforma para brilhar, mesmo assim conquistando o título da liga.
Mas, no verão de 2023, o clube estava em posição de retomar sua famosa negociação com clubes brasileiros. "O Shakhtar venceu a liga e, basicamente, começou a trazer mais alguns brasileiros simplesmente porque conseguiu convencê-los de que era seguro o suficiente para fazer isso", explica Todos. "Pelas diferentes fontes que li, para conseguir atrair pessoas para uma zona de guerra, você também precisa pagar bons salários para tornar isso atraente.
"Aquela comunidade estava se reconstruindo. O Shakhtar agora está baseado em Lviv, que fica no oeste da Ucrânia, bem perto da fronteira com a Polônia. Então, provavelmente é cerca de uma hora, uma hora e meia de carro até a fronteira, e você cruza a fronteira, pega seu voo da Polônia e volta para casa, voa para a Europa, para onde quiser. O Shakhtar conseguiu criar essa comunidade novamente, estava apenas reconstruindo aos poucos."
De fato, a renomada ligação do clube com o Brasil está cada vez mais forte; no momento da publicação, ele tem um número recorde de jogadores brasileiros em seu elenco, com 14, apesar de a guerra na Ucrânia aparentemente não ter fim à vista.
"Não estamos vendendo conforto"
Por sua vez, Palkin está convencido de que a oportunidade de acelerar seu progresso até o mais alto escalão do futebol europeu é o que continua a impulsionar o recrutamento do Shakhtar no Brasil, em meio ao amargo conflito com a Rússia. Nem é preciso dizer que os salários oferecidos também são significativamente melhores do que o que esses aspirantes receberiam em sua terra natal.
"Nossa guerra começou em 2014, quando deixamos nossa cidade, Donetsk", diz o CEO à GOAL. "Antes disso era muito mais fácil, porque quando os jogadores chegam, veem nosso lindo estádio, um dos melhores da Europa naquele momento, e nosso centro de treinamento, etcetera.
"Do ponto de vista da atratividade, como infraestrutura do clube, tínhamos uma posição muito, muito mais forte antes de 2014. E depois que deixamos nossa cidade após 2014, e depois de 2022 [a invasão em grande escala da Rússia], sabe, ficou muito, muito mais difícil atrair [talentos do Brasil].
"Todo mundo sabe que não estamos vendendo conforto, porque é impossível ter conforto com guerra no país. Mas estamos vendendo a eles, digamos, a fábrica da carreira deles, o desenvolvimento da carreira, porque todos entendem que, se vierem para o Shakhtar, esse é o caminho mais curto para chegar às cinco principais ligas da Europa.
"Somos um clube bem conhecido no mercado brasileiro neste momento. Os talentosos jogadores brasileiros confiam em nós, confiam no nosso esquema de trabalho, confiam na forma como nos adaptamos rapidamente e como operamos com eles, porque uma coisa é encontrar um jogador talentoso, mas outra é desenvolvê-lo.
"A principal mensagem é que não estamos vendendo conforto, estamos vendendo o futuro deles e, por isso, eles vêm até nós e confiam em nós. Eles entendem que, se nos escolherem, sabemos como trabalhar com jogadores brasileiros, como desenvolvê-los e como promovê-los."
"Ótimo ponto de partida"
Entre os 50 jogadores brasileiros que se juntaram ao Shakhtar ao longo dos anos, e os 14 que atualmente pertencem ao elenco, está o atacante Pedrinho. Algo como um veterano, o jogador de 28 anos na verdade se juntou ao time vindo do Benfica em 2021, antes do início da guerra, mas segue ligado ao clube até hoje, embora tenha retornado ao seu país em um empréstimo de dois anos ao Atlético Mineiro.
"Acho que, quando você vê que há tantos brasileiros no clube, isso faz você ter ainda mais interesse em vir para cá", disse o ponta à GOAL."Quando cheguei, pesquisei sobre o Shakhtar e vi quantos jogadores brasileiros estavam aqui, então sabia que isso tornaria minha adaptação muito mais fácil e muito mais rápida. Acho que esse é um fator muito importante.
"Ficamos felizes por ter o maior número possível de brasileiros aqui porque isso facilita o dia a dia. E, sempre que novos jogadores brasileiros chegam, tentamos ajudá-los de qualquer maneira que pudermos.
"Uma das coisas que mais me deixou feliz quando cheguei foi como foi fácil me conectar com as pessoas. Sabemos que a mudança para o futebol europeu pode ser difícil. Você precisa se adaptar, se comunicar em um ambiente diferente, lidar com o frio e com a diferença de fuso horário. Então, ter muitos brasileiros por perto torna tudo muito mais fácil.
"Isso me deu um ótimo ponto de partida, especialmente na primeira vez em que vim para a Ucrânia, porque eu já tinha amigos aqui que conhecia das seleções de base e de clubes anteriores. Isso me ajudou muito enquanto eu me estabelecia e evoluía aqui."
Os jogadores ucranianos e a comissão do clube também se esforçam ao máximo para fazer com que seus colegas brasileiros se sintam o mais bem-vindos possível. "Eles nos respeitam muito, e nós também os respeitamos porque, gostemos ou não, estamos no país deles", diz Pedrinho. "Mas são pessoas maravilhosas e nos fazem sentir à vontade.
"No vestiário, por exemplo, eles nos deixam tocar nossa música. Eles também nos dão total apoio sempre que passamos por situações difíceis. Se não fosse assim, acho que a adaptação seria muito mais complicada. Mas, como eles são tão acolhedores, isso torna o dia a dia muito mais fácil. Em nossos dias de folga, todos se reúnem. Isso ajuda muito no entrosamento do time, dentro e fora de campo."
Impacto mental
Inevitavelmente, porém, a vida em uma zona de guerra nem sempre é tranquila para o elenco do Shakhtar e seu contingente brasileiro, com a situação sendo particularmente difícil para os jogadores mais jovens do grupo. Em Lviv, a centenas de quilômetros da linha de frente, o som estridente das sirenes de ataque aéreo é um lembrete constante do conflito em andamento.
Pedrinho conta à GOAL que ele e sua família foram forçados a se abrigar na garagem sob sua casa há poucas semanas, depois que houve um alerta no meio da noite.
"O maior desafio é se manter mentalmente forte", disse o atacante. "Quando você vem para cá, já sabe a situação em que está entrando, mas no começo isso ainda afeta você mentalmente. É por isso que tentamos apoiar os jogadores mais jovens. Dizemos a eles que isso vai passar e rezamos para que tudo acabe o mais rápido possível.
"Mas acho que os jogadores de futebol também trazem um pouco de alegria para as pessoas que vivem aqui. Assistir a um jogo, ir a um estádio e ver algo diferente pode ajudar as pessoas a se divertir e ter um momento de alívio enquanto tudo isso está acontecendo.
"Mas não é fácil. Muitos jogadores estão longe de suas famílias e acabam passando por situações difíceis, com as sirenes (de ataque aéreo) e tendo que ir para bunkers, para no dia seguinte acordar e voltar a viver suas vidas da forma mais normal possível."
Palkin diz que o clube está fazendo o possível para garantir que seu novo normal não afete negativamente o elenco. "Estamos tentando tornar a vida dos nossos jogadores muito mais fácil", diz ele. "Alguns dos jogadores moram em um hotel e não têm um apartamento porque suas famílias vivem no exterior. As famílias deles às vezes têm medo de vir para a Ucrânia.
"Você consegue imaginar esse tipo de vida em que você simplesmente fica em um hotel, vai para o outro lado do hotel, onde temos um campo, vai, treina e volta para o hotel? Quero dizer, isso não é uma vida normal. Às vezes, nossos jogadores não veem suas famílias por dois meses, três meses."
Pesadelo logístico
As viagens envolvidas por causa do deslocamento do clube, que já dura 12 anos, também são incrivelmente desgastantes para os jogadores.
"Mudou muita coisa, especialmente quando se trata de logística", diz Pedrinho. "Eu costumava morar em Kiev com toda a minha família, e nós sempre jogávamos nossos jogos em casa lá. Tínhamos nosso próprio estádio em Kiev, um estádio de primeira linha onde também disputávamos nossos jogos da Champions League. Isso não é mais possível.
"Agora, nós sempre jogamos fora de casa e não temos um estádio fixo para mandar nossos jogos. Isso pesa muito, porque muitas vezes chegamos às partidas mais cansados depois de passar tantas horas viajando. No começo, quando se tratava de hospedagem, nunca tivemos realmente um lugar fixo para ficar. Passávamos um mês em Kiev, depois um mês em Lviv. Hoje em dia, o clube tenta nos manter em Lviv, o que é melhor para nós."
Pedrinho está atualmente afastado por causa de um problema muscular que ele atribui, em parte, às viagens adicionais. "Uma coisa é estar em casa e depois viajar para um jogo", diz ele. "Outra coisa é passar 10 ou 12 horas em um ônibus só para jogar uma partida e depois ter de voltar e jogar na liga ucraniana poucos dias depois.
"Sempre existe esse risco e, mais cedo ou mais tarde, você pode acabar sofrendo uma lesão por causa de todas essas longas viagens. Mas isso não muda o fato de que, sempre que entramos em campo, tentamos dar o nosso melhor.
"Mas não é fácil. Muitos jogadores estão longe de suas famílias e acabam passando por situações difíceis, com as sirenes de ataque aéreo e tendo de ir para bunkers, para depois acordar no dia seguinte e voltar a viver suas vidas da forma mais normal possível."
Modelo de negócios duradouro
Meio século de contratações do Brasil certamente merece ser celebrado, e essa conexão é motivo de orgulho para o clube, mas, no fundo, trata-se simplesmente de um modelo de negócios muito bem-sucedido que foi adaptado à situação atual do Shakhtar.
"A guerra não é desculpa para nós", insiste Palkin. "A guerra está até nos pressionando a nos adaptar, nos pressionando a tomar decisões bastante rápidas e a analisar profundamente. Por exemplo, aumentamos o número de nossos olheiros no Brasil e estamos tentando estabelecer uma análise bastante sofisticada antes de contratar jogadores brasileiros.
"Portanto, estamos nos desenvolvendo porque entendemos que esse tipo de direção nos traz não apenas resultados esportivos, mas também resultados financeiros."
De fato, o clube continuou negociando bem no mercado de transferências desde o início da guerra, no começo de 2022. "Evidentemente eles tinham Mudryk, conseguiram uma boa quantia por ele [£ 89 milhões do Chelsea]", explica Todos. "E depois venderam Kevin para o Fulham por quase € 40 milhões. Então recuperaram o dinheiro ali, e ele não foi tão barato [em primeiro lugar].
"E depois trouxeram vários outros. Marlon Gomes, Alisson chegaram no ano passado e vários outros, e aquela comunidade estava se reconstruindo."
O ponta Kevin é um exemplo de como o Shakhtar ajustou sua estratégia nos últimos anos, efetivamente mudando para a 'revenda' de jogadores em um curto espaço de tempo, em vez de mantê-los e desenvolvê-los por um período mais longo. Ele foi contratado junto ao Palmeiras por € 15 milhões em janeiro de 2024 e vendido ao Fulham por mais do que o dobro desse valor apenas 19 meses depois.
"Kevin ficou conosco apenas um ano e meio, quase, antes de ser vendido", explica Palkin. "Por causa da guerra, também mudamos nossas formas de desenvolver jogadores. Porque, por exemplo, antes de 2014, antes de 2022, os jogadores brasileiros que vinham para o nosso clube tinham dois anos para adaptação.
"Mas agora não temos esse tipo de tempo. Compramos um jogador e ele joga diretamente. Encurtamos esse tempo de adaptação quase para, eu não sei, para zero."
David Neres foi outra história de relativo sucesso; o ponta não disputou uma única partida pelo Shakhtar após chegar do Ajax pouco antes de a guerra estourar, em um negócio de € 12 milhões em janeiro de 2022, mas o gigante ucraniano ainda conseguiu vendê-lo com um lucro de € 3 milhões apenas seis meses depois, quando ele se juntou ao Benfica.
"Independentemente do tipo de dificuldades sobre as quais temos falado, com a guerra, com alertas de ataque aéreo, com mísseis e todo esse tipo de coisa, eles voltaram àquilo pelo qual sempre foram conhecidos nos últimos 20 anos e sabem que é um modelo de negócios comprovado", diz Todos.
Mercado em transformação
No entanto, embora o Shakhtar tenha sido pioneiro no início dos anos 2000, modelos de negócio copiados agora estão surgindo por toda a Europa, com aparentemente todos os clubes de médio porte até a elite em busca de descobrir o próximo jogador com potencial para valer €100 milhões em cada canto do planeta. Isso representa um desafio significativo para os gigantes ucranianos.
Em meio à guerra e ao deslocamento contínuo, o Shakhtar está tendo dificuldades para competir com o poder financeiro de equipes da Premier League e de outros lugares. O jovem prodígio do Chelsea Estevao Willian é um exemplo disso: ele era um alvo importante dos Mineiros antes de seguir para Stamford Bridge.
"O Chelsea mudou o mercado no Brasil", disse recentemente Darijo Srna, diretor esportivo e ídolo do Shakhtar, à ESPN. "Eles estão comprando jogadores não só no Brasil, mas na Argentina e no Equador, com 16 ou 17 anos. O Manchester City também observa. Para nós é mais difícil do que antes, mas ainda há muito talento no Brasil. O Estevao, por exemplo, estava na nossa lista, mas é difícil brigar com o Chelsea."
Só neste verão europeu, o Shakhtar perdeu outro jovem brasileiro que vinha perseguindo de perto, o cobiçado Gabriel Mec, de 18 anos. "Negociamos por quase três meses com Gabriel Mec, do Gremio", diz Palkin à GOAL. "No fim, ele se transferiu para o Porto porque, tendo as mesmas condições, os jogadores preferem ficar em um país onde não há guerra, e nós entendemos isso."
A nova concorrência e as circunstâncias obviamente perturbadoras do Shakhtar os levaram a ajustar o foco, voltando sua atenção para jogadores ainda mais jovens, como Bruninho, em quem talvez a elite europeia ainda não esteja pronta para apostar.
"Neste momento, é bastante difícil competir no mercado brasileiro porque agora os principais clubes europeus vão direto ao Brasil, pagam 40, 50 milhões por caras talentosos. Portanto, para nós, é bastante difícil operar", admite Palkin.
"Mas nós nos adaptamos, nosso presidente não tem medo de investir em jogadores talentosos. Por exemplo, Bruninho, nós o contratamos quando ele tinha 17 anos. Então estamos tentando até baixar essa faixa etária. Ele não podia jogar [inicialmente] porque tinha 17 anos, mas completou 18 e começou a jogar."
Alvo crucial
Essa nova competição colocou uma ênfase real na necessidade de se classificar para a Champions League a cada temporada para continuar sendo uma opção atrativa e manter o modelo de negócios funcionando. No entanto, o declínio da Premier League ucraniana como consequência direta do conflito fez com que ela caísse no ranking de coeficientes da Uefa, criando mais um obstáculo.
Felizmente, o Shakhtar recebeu vaga direta para a fase de liga da competição de 2026-27, por ter terminado na liderança da liga ucraniana e herdado a vaga destinada ao campeão da Ligue 1, porque o Paris Saint-Germain venceu a edição de 2025-26 e ficou com o lugar reservado ao atual campeão. Caso contrário, teria de passar pela loteria da fase classificatória.
Na temporada passada, os Mineiros tiveram de se contentar com uma vaga na Conference League depois de terminarem em segundo lugar na liga em 2024-25 e perderem um qualificatório da Liga Europa, embora tenham chegado às semifinais antes de serem derrotados pelo Crystal Palace, eventual campeão.
Palkin não tem ilusões de que a classificação para a Champions League é um aspecto fundamental do modelo de negócios e impulsiona o recrutamento no Brasil. "Agora estamos nos concentrando mais nos bônus que recebemos por meio das competições e da transferência de jogadores", ele diz à GOAL. "Essas são duas das maiores fontes de receita.
"Eles [promessas brasileiras] entendem que, se forem para o Shakhtar, vão jogar diretamente na Champions League. E, para mim, a Champions League é a competição número um do mundo. Portanto, todo mundo quer estar lá. Todo mundo quer jogar lá, os jogadores brasileiros sonham em jogar na Champions League. Por isso, nos escolhem."
Na visão de Todos, a estratégia de contratar jovens promessas da América do Sul se tornou quase cíclica. "A prioridade do Shakhtar não é apenas vender esses jogadores [que desenvolveu] ou trabalhar para isso, e sim contratar esses jogadores para se classificar para a Champions League, porque essa é a maior fonte de dinheiro", afirma.
"Então, como subproduto de chegarem à Champions League, eles passam a ter uma vitrine para vender esses jogadores e também provar aos olheiros que esses atletas podem jogar em uma competição de alto nível. Tentar conseguir grandes valores por jogadores com base apenas nas atuações deles na Premier League ucraniana, acho que, infelizmente, isso simplesmente não é mais suficiente, e não é há uns cinco anos mais ou menos."
O Shakhtar já começou a fase de liga de 2026-27 pontuando após a primeira rodada, ao segurar o gigante holandês PSV em um meritório empate por 1 a 1 em Eindhoven.
Londres chama
Essa jornada na Liga dos Campeões levará o clube à Inglaterra, já que o Shakhtar busca explorar outra oportunidade comercial e criar uma nova fonte de receita diante dos desafios significativos que enfrenta.
Em julho, foi noticiado que o clube estava em negociações com os clubes londrinos Chelsea, Fulham e Brentford sobre a possibilidade de mandar seus jogos em casa na Liga dos Campeões em um de seus estádios, já que nenhum deles estará em competição europeia em 2026-27.
Em seguida, surgiu em agosto a informação de que o Shakhtar avançava nas conversas com o Chelsea para usar Stamford Bridge, com o Chelsea disposto a ajudar um clube com o qual mantém uma boa relação, embora uma taxa ainda esteja envolvida. O acordo foi posteriormente confirmado no fim de agosto.
"Disputar nossos jogos em casa na Liga dos Campeões em Stamford Bridge é uma oportunidade especial para o Shakhtar", disse o clube ucraniano em comunicado. "Somos gratos ao Chelsea pela oportunidade de receber nossos jogos neste local especial. Stamford Bridge é um dos estádios mais famosos do futebol mundial, com uma história e uma atmosfera incríveis."
Há uma grande população ucraniana em Londres, que cresceu ainda mais como resultado da guerra, já que muitos foram forçados a fugir para a capital inglesa. Até março de 2023, 169.300 pessoas haviam chegado ao Reino Unido por meio de um dos programas de visto para a Ucrânia desde que eles foram introduzidos um ano antes, segundo o Home Office. A cidade também abriga uma vibrante comunidade brasileira.
"Desde o começo da guerra, jogamos na Polônia, jogamos na Alemanha. Agora tomamos a decisão de nos mudar para a Inglaterra porque é um novo mercado", explica Palkin. "Para ser honesto, é a capital do futebol mundial em termos de atratividade do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista esportivo, do ponto de vista financeiro.
"Você perguntou sobre como a guerra impacta o modelo do nosso negócio. Esse é o impacto. Estamos tentando nos apresentar nas cidades e nos países onde há muitos ucranianos porque queremos que eles vejam nossas partidas.
"E, sob outro aspecto, do ponto de vista financeiro, estamos tentando encontrar lugares que possam nos trazer mais renda e maximizar a venda de ingressos. Estamos tentando nos adaptar a uma nova realidade da nossa vida."
A nomeação do explosivo ex-meio-campista de Turquia e Barcelona Arda Turan como técnico em maio de 2025 também se mostrou um impulso comercial, já que o Shakhtar construiu de forma inesperada uma base de torcedores na Turquia, evidenciada por um recente amistoso fora de casa contra o Bursaspor que atraiu um público com ingressos esgotados de 43.000 pessoas.
Sobrevivendo e prosperando
A decisão de mandar jogos no Reino Unido é mais uma demonstração de como o Shakhtar se adaptou à sua nova realidade, tentando extrair todo o lado positivo possível em meio à situação desesperadora em seu país.
Dentro de campo, o time de Turan retomou o título nacional das mãos do rival Dínamo de Kiev ao fim de 2025-26, apesar do exílio e, como já mencionamos, isso, somado ao coeficiente da Uefa, garantiu ao clube vaga direta na fase de liga da Champions League. Seguir disputando a principal competição de clubes da Europa é essencial.
"Você pode ser extremamente positivo, e tenho certeza de que talvez algumas pessoas da cúpula do Shakhtar sejam, mas até elas entendem que isso (voltar a Donetsk) parece um cenário muito improvável", diz Todos à GOAL. "Como resultado, acho que eles estão tentando ampliar seus horizontes. É por isso que estão indo para Londres.
"Eles são sempre inovadores na forma como tentam lidar com esses cenários, e acho que precisam ser, porque, na última década, tudo tem sido muito sobre sobrevivência. Também ajuda o fato de eles terem um dono rico para servir como respaldo e a segurança que tudo isso oferece.
"Mas, além disso, eles estão conseguindo os resultados. Vamos ver o que os próximos anos trarão, mas acho que eles vão tentar crescer de forma constante para, pelo menos, vender mais grandes jogadores com regularidade, aparecer na Champions League com mais frequência e firmar mais parcerias ao redor do mundo."
Em casa fora de casa
Contra todas as probabilidades, a estratégia de negócios do clube, sempre em evolução, ainda depende de atrair talentos promissores do Brasil. O clube segue apostando em sua reputação estelar como a plataforma de lançamento ideal para uma carreira de sucesso na terra prometida da Europa. Como Palkin proclamou com tanto orgulho, "os jogadores brasileiros fazem parte da identidade do Shakhtar".
"Acho que ainda é, sim, um trampolim", diz Todos. "E acho que o Shakhtar não esconde isso, entende que você ainda pode construir seu nome na Premier League ucraniana, independentemente de quão enfraquecida ela tenha ficado no geral do ponto de vista do nível de futebol, mas com suas atuações nas competições europeias você pode então conseguir uma transferência para a Premier League, a Itália, a Espanha ou para onde quiser."
Questionado sobre por que o Shakhtar continua sendo uma proposta tão atraente em sua terra natal, Pedrinho diz à GOAL: "Se não fosse pela guerra, eu sempre brinco que o Shakhtar seria o melhor clube do mundo para começar sua carreira.
"Aqui, se você tem 18 ou 19 anos, tem uma grande oportunidade de jogar regularmente e disputar competições importantes. Acho que isso atrai muitos jovens jogadores que querem mostrar seu potencial ao mundo. Muitas vezes, você dá o próximo passo para um clube maior, mas não recebe o tempo de jogo que esperava, e acho que o Shakhtar lhe dá essa oportunidade.
"A guerra obviamente torna as coisas mais difíceis, mas acho que o que ainda atrai os jogadores é o número de brasileiros que estão aqui. Se houvesse apenas um ou dois brasileiros, acho que seria muito difícil as pessoas quererem vir para cá, especialmente depois que a guerra começou. Mas, como há tantos brasileiros, isso torna a mudança muito mais fácil."
E, em meio a todo o resto, Pedrinho insiste que o futebol continua sendo uma fonte de felicidade acima de tudo para os jogadores: "Apesar de todas as coisas que mudaram, o que permanece é o futebol e a alegria de fazer o que mais amamos."