Constatou-se que Stam, assim como Rudi, desempenhou um “papel decisivo e de coordenação” no contrabando de 2.217 kg de drogas da América do Sul e na lavagem de € 2,6 milhões entre 2020 e 2021. Os dois também foram acusados de se preparar para exportar 5 kg de cocaína e 5 kg de MDMA para Paris em 2023.
Inicialmente, Stam se recusou a comparecer às audiências. Ele negou qualquer envolvimento e pediu para aguardar o julgamento em liberdade, mas o juiz rejeitou o pedido e o manteve preso.
“Meus dois filhos jogam futebol em alto nível e vão despontar. Quero estar presente para ver isso”, disse ele, ao argumentar que não havia risco de fuga. Stam também se disse chocado com o pedido da acusação de uma pena de 13 anos de prisão: “Não sou uma figura importante no mundo das drogas. Meus filhos choraram por causa disso. O mais novo acha que nunca mais vai me ver, e o mais velho acha que vou perder toda a carreira dele no futebol.”
Mais tarde, ele afirmou em tribunal que a pena solicitada era “maior do que a imposta aos maiores criminosos do tráfico de drogas, e isso só acontece porque este é um caso que atrai a atenção da mídia, porque eu era bom no futebol”.
Por fim, Stam se mostrou disposto a falar, mas sob suas próprias condições. Ele abordaria sua participação nos preparativos para negociar 4 kg de cocaína e MDMA, desde que falasse apenas sobre si mesmo e não precisasse citar os nomes dos cúmplices.
Ele admitiu ter intermediado o envio de 20 kg de cocaína do Brasil para Frankfurt em 2020, alegando que seu pagamento equivalia ao valor de um único quilo, e reconheceu ter feito contato com pessoas do mundo das drogas. Mas negou veementemente ser uma figura importante ou administrar rotas de fornecimento. Insistiu que apenas ‘fingia concordar’ com os homens que o intimidavam, por medo. “Nunca exportei drogas de fato.”
A acusação, porém, não se baseou em apreensões de drogas ou armas: nada disso foi encontrado nas buscas. Ela se apoiou no dossiê de meio metro de espessura produzido após as autoridades decifrarem mensagens criptografadas do SkyECC, em uma ação semelhante à repressão às atividades criminosas de Quincy Promes.
Por meio de dados de localização, as autoridades vincularam quatro contas a Stam e interceptaram um fluxo ininterrupto de conversas detalhadas com Rudi sobre atividades criminosas. As mensagens incluíam fotos de blocos de cocaína com carimbos, números de contêineres e confirmações de que remessas haviam “chegado em segurança”. Segundo a polícia, os dois compartilhavam informações sobre dinheiro, contas de criptomoedas e transferências por bancos clandestinos, além de discutir a cotação do peso sul-americano.
Os promotores descreveram uma ocupação em tempo integral: acompanhar o fluxo do dinheiro, decidir onde escondê-lo e administrar contas de criptomoedas. O quadro contrariava a explicação de Stam.
Confrontado com as provas, ele descartou as mensagens como “ostentação”, “bobagem” e “fanfarronice”, e não como registros de uma operação de tráfico de drogas. Ele acrescentou: “Foi estupidez minha acompanhar aqueles homens, mas não tenho nada a ver com aquelas grandes remessas de cocaína nem com a criação de rotas. Foram eles que fizeram isso e me mantiveram de fora.
“Nem um quilo nem um euro eram meus. Não criei uma rota de fornecimento nem comandei ninguém. Como se eu pudesse. Uma remessa de 893 quilos já representa um investimento de € 7 milhões. Não tenho esse dinheiro. Nem mesmo para 10 quilos.”
Seu advogado argumentou que o dinheiro encontrado durante as buscas policiais tinha origem legítima: a lucrativa carreira de Stam no futebol e o pagamento de empréstimos pessoais que ele havia concedido. “Não foi encontrado dinheiro, nem cocaína, nem arma de fogo, nem uniformes policiais, nada”, disse. “Apenas algumas conversas, que nem sequer estão completas. Ronnie ganhou milhões jogando futebol e também recebeu muito dinheiro em espécie. Ele ainda havia emprestado meio milhão, que foi parcialmente devolvido em dinheiro.
“Ele não é um criminoso profissional. Quer fazer algo da vida. Merece uma punição, mas não tão severa. Ninguém recebe seis anos de prisão apenas por aqueles 20 quilos.”
Em 12 de agosto de 2025, o Tribunal Distrital de Breda anunciou sua decisão. Stam foi absolvido das duas acusações mais graves, relativas à remessa de 893 kg da Costa Rica e ao lote de 600 kg de fevereiro de 2021. O tribunal concluiu que não havia provas concretas suficientes de sua participação direta. Os juízes, porém, consideraram sua defesa, de modo geral, “sem credibilidade” e o declararam culpado pela importação de 700 kg de cocaína do Chile com destino a Roterdã, além de condená-lo pelo envio de 20 kg para Frankfurt e pela lavagem de € 2,6 milhões.
“Ele e seu irmão Rudi acharam que poderiam conduzir seus negócios sem chamar a atenção por muito tempo e ganhar muito dinheiro com drogas”, disse o juiz. “Ronnie e, em medida um pouco menor, seu irmão eram elos do comércio mundial de drogas pesadas.”
Stam foi condenado a sete anos de prisão, enquanto seu irmão Rudi recebeu uma pena de três anos e meio à revelia. Ambos foram obrigados a devolver ao Estado cerca de € 3 milhões em lucros ilícitos, além de pagar uma multa de € 30 mil.
Depois de descrever as viagens de van da prisão ao tribunal como um “inferno”, Stam optou por permanecer em sua cela em Middelburg quando a sentença foi anunciada.