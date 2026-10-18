Muito antes de ser preso por autoridades da Holanda, da França e da Bélgica em uma grande operação; antes de se gabar, em mensagens criptografadas, de controlar enormes quantidades de cocaína e somas de dinheiro de tirar o fôlego; antes de granadas serem lançadas e tiros serem disparados contra sua casa; antes de o vício em jogos de azar e as dívidas tomarem conta de sua vida, Ronnie Stam era um talento formado em Breda.

Nascido na cidade de Noord-Brabant, a uma curta viagem de carro da fronteira com a Bélgica, o defensor conhecido pelas entradas firmes ingressou nas categorias de base do NAC aos oito anos e, alguns anos depois, foi recrutado pelo Feyenoord. Depois de avançar pelas categorias de base do clube e da seleção, voltou ao NAC e estreou na Eredivisie aos 18 anos, em uma vitória por 4 a 0 sobre o AZ, em maio de 2003.

Ao longo de seis temporadas no clube, a garra de Stam pelo lado direito fez dele um dos favoritos da torcida. Mas talvez o momento mais marcante tenha sido o gol fenomenal e inesperado que marcou ao cortar para o meio a partir da lateral esquerda e chutar de longe na derrota por 4 a 2 para o Heracles, em 2006. Suas atuações consistentes lhe renderam uma transferência de 2,5 milhões de euros para o Twente de Steve McClaren no verão de 2008.

A carreira de Stam alcançou novos patamares em Enschede. Em sua temporada de estreia, o Twente terminou a Eredivisie à frente de Ajax e PSV, mas atrás do AZ de Louis van Gaal, ficando em segundo lugar. Clubes da Premier League começaram a demonstrar interesse, mas Stam permaneceu para ajudar o Twente a fazer história. Na última partida da temporada 2009-10, o Twente venceu o NAC e conquistou seu primeiro título da Eredivisie, terminando apenas um ponto à frente do Ajax de Martin Jol. Depois do jogo em Breda, os torcedores do NAC aplaudiram Stam de pé, e ele retribuiu os aplausos enquanto caminhava pelo campo vazio.

Em busca de um novo desafio, ele teve a chance de ir para o Ajax como substituto de Gregory van der Wiel, mas a transferência deste para o Bayern de Munique não se concretizou. Stam, então, foi para o Wigan, da Premier League. A saída não foi simples: o Twente exigiu que ele abrisse mão do percentual da taxa de transferência previsto em contrato. Stam recusou, entrou na Justiça e venceu. O clube recorreu ao Tribunal Superior de Arnhem, mas perdeu novamente, e Stam ficou com os 150 mil euros.

No Wigan, Stam passou três temporadas na ambiciosa equipe de Martinez, voltada para o ataque, ao lado de jogadores como Hugo Rodallega, Victor Moses, Maynor Figueroa e Arouna Kone. “Ronnie é um jogador que realmente vem da escola holandesa. Técnica e taticamente, é um dos melhores jogadores daqui”, disse Martinez sobre ele em 2010, ao defender que recebesse uma chance na seleção. “Ele não tem medo de jogar futebol e, como meio-campista pela direita, é quem mais fez cruzamentos em todo o elenco.”

Embora o Wigan frequentemente flertasse com o rebaixamento, terminando em 16º e 15º antes de cair em 2013, um de seus muitos grandes momentos aconteceu em Wembley naquela última temporada caótica. Um gol de Ben Watson nos instantes finais da decisão da Copa da Inglaterra fez o Wigan surpreender uma equipe com jogadores como Sergio Aguero, Carlos Tevez, David Silva e Yaya Toure e conquistar o primeiro título importante da história do clube. Stam, porém, ficou fora por lesão.

Após o rebaixamento do Wigan, ele foi para o Standard Liege, da Bélgica, em uma passagem turbulenta de dois anos que mais tarde descreveria como “um vespeiro”. Em busca de um lugar onde pudesse se reerguer, voltou para casa para ajudar o NAC na tentativa de retornar à Eredivisie em 2015-16.

Stam teve papel importante na classificação do clube de sua cidade natal para os playoffs, mas a derrota para o Willem II na final fez com que a equipe tivesse de esperar mais um ano para voltar à primeira divisão. Para Stam, porém, aquela foi sua última temporada: problemas crônicos no quadril o obrigaram a se aposentar aos 32 anos.

“Quando era criança, eu tinha muitos sonhos. Todos se realizaram”, disse. “Joguei no mais alto nível, conquistei títulos e fiz grandes transferências. Meu último sonho era voltar ao NAC. Ele se realizou no ano passado. Gostei muito da experiência, de verdade. Foi fantástico jogar em Breda diante da minha própria torcida.

“Nasci com um problema no quadril e, ultimamente, tenho tido cada vez mais dificuldades por causa dele. Os médicos disseram que, se não for mais necessário continuar, devo parar. Ainda consigo, sem dúvida, competir no mais alto nível, mas também sinto que preciso me esforçar cada vez mais para mantê-lo. Meu corpo está reagindo. Por isso tomei essa decisão.”

Àquela altura, os pais de Stam estavam sob suspeita de lavagem de dinheiro depois que a polícia encontrou 40 mil euros em dinheiro dentro de sacolas atrás da máquina de lavar da família. Os policiais também encontraram uma BMW X5 avaliada em 50 mil euros, paga em dinheiro apesar de os pais viverem de benefícios sociais. Eles alegaram que Stam lhes havia dado o dinheiro quando ainda recebia altos salários no futebol e foram inocentados de todas as acusações.