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GFX Football X Crime series - Ronnie Stam 1-1GOAL

Futebol em julgamento: como Ronnie Stam, campeão da Copa da Inglaterra e da Eredivisie, acabou cumprindo pena de sete anos de prisão

O ex-defensor do Wigan e do Twente admitiu ter participado do contrabando de drogas após acumular enormes dívidas de jogo.

Peter McVitie
Traduzido por

  • Ronnie Stam tinha tudo para se tornar um ídolo cult. De origem humilde em Breda, tornou-se um destaque local no NAC Breda, clube pelo qual torcia desde criança, conquistou um título histórico da Eredivisie com o Twente e ajudou uma equipe empolgante do Wigan Athletic a vencer uma improvável Copa da Inglaterra ao longo de uma carreira respeitável.

    Lateral-direito de marcação forte, Stam percorria os lados do campo com uma resistência impressionante e oferecia perigo com seus chutes e sua boa capacidade de cruzar a bola. “As pessoas pagam com prazer para vê-lo jogar”, disse o técnico do Wigan, Roberto Martinez, sobre o holandês inteligente taticamente. Stam voltou às origens ao retornar ao NAC para disputar a luta pelo acesso, consolidando seu status de ídolo local.

    No entanto, oito anos após se aposentar do futebol, Stam foi alvo de manchetes chocantes na Holanda e na Inglaterra ao ser acusado de organizar o contrabando de mais de 2 mil quilos de cocaína para a Europa e a lavagem de 2,6 milhões de euros. Um ano após sua prisão, ele e o irmão foram condenados, e o ex-jogador recebeu uma pena de sete anos de prisão.

    Segundo os advogados de Stam, o vício em jogos de azar, que o levou a contrair dívidas enormes, resultou em sua entrada no submundo do crime. Sua história, porém, é uma entre muitas histórias tristes que servem de alerta e despertaram preocupações sobre as ligações entre o futebol holandês e o tráfico de drogas.

  • Lenda local

    Wigan Athletic v Chelsea - Premier League
    Getty Images Sport

    Lateral dedicado, Stam teve uma carreira respeitável, marcada pela conquista de títulos raros com o Twente e o Wigan.

    Muito antes de ser preso por autoridades da Holanda, da França e da Bélgica em uma grande operação; antes de se gabar, em mensagens criptografadas, de controlar enormes quantidades de cocaína e somas de dinheiro de tirar o fôlego; antes de granadas serem lançadas e tiros serem disparados contra sua casa; antes de o vício em jogos de azar e as dívidas tomarem conta de sua vida, Ronnie Stam era um talento formado em Breda.

    Nascido na cidade de Noord-Brabant, a uma curta viagem de carro da fronteira com a Bélgica, o defensor conhecido pelas entradas firmes ingressou nas categorias de base do NAC aos oito anos e, alguns anos depois, foi recrutado pelo Feyenoord. Depois de avançar pelas categorias de base do clube e da seleção, voltou ao NAC e estreou na Eredivisie aos 18 anos, em uma vitória por 4 a 0 sobre o AZ, em maio de 2003.

    Ao longo de seis temporadas no clube, a garra de Stam pelo lado direito fez dele um dos favoritos da torcida. Mas talvez o momento mais marcante tenha sido o gol fenomenal e inesperado que marcou ao cortar para o meio a partir da lateral esquerda e chutar de longe na derrota por 4 a 2 para o Heracles, em 2006. Suas atuações consistentes lhe renderam uma transferência de 2,5 milhões de euros para o Twente de Steve McClaren no verão de 2008.

    A carreira de Stam alcançou novos patamares em Enschede. Em sua temporada de estreia, o Twente terminou a Eredivisie à frente de Ajax e PSV, mas atrás do AZ de Louis van Gaal, ficando em segundo lugar. Clubes da Premier League começaram a demonstrar interesse, mas Stam permaneceu para ajudar o Twente a fazer história. Na última partida da temporada 2009-10, o Twente venceu o NAC e conquistou seu primeiro título da Eredivisie, terminando apenas um ponto à frente do Ajax de Martin Jol. Depois do jogo em Breda, os torcedores do NAC aplaudiram Stam de pé, e ele retribuiu os aplausos enquanto caminhava pelo campo vazio.

    Em busca de um novo desafio, ele teve a chance de ir para o Ajax como substituto de Gregory van der Wiel, mas a transferência deste para o Bayern de Munique não se concretizou. Stam, então, foi para o Wigan, da Premier League. A saída não foi simples: o Twente exigiu que ele abrisse mão do percentual da taxa de transferência previsto em contrato. Stam recusou, entrou na Justiça e venceu. O clube recorreu ao Tribunal Superior de Arnhem, mas perdeu novamente, e Stam ficou com os 150 mil euros.

    No Wigan, Stam passou três temporadas na ambiciosa equipe de Martinez, voltada para o ataque, ao lado de jogadores como Hugo Rodallega, Victor Moses, Maynor Figueroa e Arouna Kone. “Ronnie é um jogador que realmente vem da escola holandesa. Técnica e taticamente, é um dos melhores jogadores daqui”, disse Martinez sobre ele em 2010, ao defender que recebesse uma chance na seleção. “Ele não tem medo de jogar futebol e, como meio-campista pela direita, é quem mais fez cruzamentos em todo o elenco.”

    Embora o Wigan frequentemente flertasse com o rebaixamento, terminando em 16º e 15º antes de cair em 2013, um de seus muitos grandes momentos aconteceu em Wembley naquela última temporada caótica. Um gol de Ben Watson nos instantes finais da decisão da Copa da Inglaterra fez o Wigan surpreender uma equipe com jogadores como Sergio Aguero, Carlos Tevez, David Silva e Yaya Toure e conquistar o primeiro título importante da história do clube. Stam, porém, ficou fora por lesão.

    Após o rebaixamento do Wigan, ele foi para o Standard Liege, da Bélgica, em uma passagem turbulenta de dois anos que mais tarde descreveria como “um vespeiro”. Em busca de um lugar onde pudesse se reerguer, voltou para casa para ajudar o NAC na tentativa de retornar à Eredivisie em 2015-16.

    Stam teve papel importante na classificação do clube de sua cidade natal para os playoffs, mas a derrota para o Willem II na final fez com que a equipe tivesse de esperar mais um ano para voltar à primeira divisão. Para Stam, porém, aquela foi sua última temporada: problemas crônicos no quadril o obrigaram a se aposentar aos 32 anos.

    “Quando era criança, eu tinha muitos sonhos. Todos se realizaram”, disse. “Joguei no mais alto nível, conquistei títulos e fiz grandes transferências. Meu último sonho era voltar ao NAC. Ele se realizou no ano passado. Gostei muito da experiência, de verdade. Foi fantástico jogar em Breda diante da minha própria torcida.

    “Nasci com um problema no quadril e, ultimamente, tenho tido cada vez mais dificuldades por causa dele. Os médicos disseram que, se não for mais necessário continuar, devo parar. Ainda consigo, sem dúvida, competir no mais alto nível, mas também sinto que preciso me esforçar cada vez mais para mantê-lo. Meu corpo está reagindo. Por isso tomei essa decisão.”

    Àquela altura, os pais de Stam estavam sob suspeita de lavagem de dinheiro depois que a polícia encontrou 40 mil euros em dinheiro dentro de sacolas atrás da máquina de lavar da família. Os policiais também encontraram uma BMW X5 avaliada em 50 mil euros, paga em dinheiro apesar de os pais viverem de benefícios sociais. Eles alegaram que Stam lhes havia dado o dinheiro quando ainda recebia altos salários no futebol e foram inocentados de todas as acusações.

  • Em uma espiral rumo ao submundo

    Wigan Athletic v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    Dívidas de jogo e ligações com figuras do submundo levaram a intimidações e à entrada de Stam no mundo do crime

    Stam falou em começar um curso de treinador na Bélgica, mas essa carreira não se concretizou. À medida que a adrenalina do futebol de elite desaparecia, o conforto financeiro que vinha com ela também sumia. Uma combinação de conflitos internos e um ambiente duvidoso ocupou esse vazio.

    O grave vício de Stam em jogos de azar resultou em enormes dívidas com pessoas perigosas, conforme foi explicado em tribunal. A crise financeira crescente se agravou porque ele não conseguiu recuperar um empréstimo de € 200 mil feito a um amigo quando jogava no Twente, 15 anos antes. Devendo ele próprio centenas de milhares de euros, Stam se mudou com a família para Eindhoven na tentativa de escapar dos credores que o ameaçavam, mas eles o encontraram e intensificaram a intimidação.

    Stam afirmou que disparos foram feitos contra a casa onde ele e os filhos dormiam e que, em outra ocasião, uma granada foi lançada contra o imóvel. Os credores chegaram a confrontá-lo à beira do campo durante um jogo das categorias de base do PSV em que o filho de Stam atuava. Também obrigaram o ex-jogador a baixar um aplicativo de mensagens criptografadas para que aquelas pessoas ligadas ao crime organizado pudessem contatá-lo diretamente.

    Encurralado pela extorsão e temendo pela segurança da família, o ex-defensor diz que deixou de ser alvo para se tornar participante do esquema e passou a intermediar o envio de enormes cargas de drogas para portos europeus.

    Em junho de 2024, a polícia prendeu Stam em Eindhoven. Seus pais também foram presos, enquanto sua namorada foi detida em Hoogstraten, na Bélgica. Um mandado de prisão também foi expedido contra seu irmão, Rudi, mas ele já estava foragido após ter sido condenado a 54 meses de prisão em março daquele ano, em outro grande caso de tráfico de drogas.

    Em buscas realizadas em seis residências e um motorhome em Breda, Eindhoven e Hoogstraten, a polícia apreendeu € 100 mil em dinheiro, um iate, três imóveis, três veículos e seis relógios de luxo, além de equipamentos de ginástica e dados de contas bancárias secretas.

  • O julgamento começa

    Ronnie Stam NAC Breda

    Após interceptar mensagens criptografadas, os promotores conseguiram vincular Stam e seu irmão a grandes remessas de drogas e quantias em dinheiro.

    Constatou-se que Stam, assim como Rudi, desempenhou um “papel decisivo e de coordenação” no contrabando de 2.217 kg de drogas da América do Sul e na lavagem de € 2,6 milhões entre 2020 e 2021. Os dois também foram acusados de se preparar para exportar 5 kg de cocaína e 5 kg de MDMA para Paris em 2023.

    Inicialmente, Stam se recusou a comparecer às audiências. Ele negou qualquer envolvimento e pediu para aguardar o julgamento em liberdade, mas o juiz rejeitou o pedido e o manteve preso.

    “Meus dois filhos jogam futebol em alto nível e vão despontar. Quero estar presente para ver isso”, disse ele, ao argumentar que não havia risco de fuga. Stam também se disse chocado com o pedido da acusação de uma pena de 13 anos de prisão: “Não sou uma figura importante no mundo das drogas. Meus filhos choraram por causa disso. O mais novo acha que nunca mais vai me ver, e o mais velho acha que vou perder toda a carreira dele no futebol.”

    Mais tarde, ele afirmou em tribunal que a pena solicitada era “maior do que a imposta aos maiores criminosos do tráfico de drogas, e isso só acontece porque este é um caso que atrai a atenção da mídia, porque eu era bom no futebol”.

    Por fim, Stam se mostrou disposto a falar, mas sob suas próprias condições. Ele abordaria sua participação nos preparativos para negociar 4 kg de cocaína e MDMA, desde que falasse apenas sobre si mesmo e não precisasse citar os nomes dos cúmplices.

    Ele admitiu ter intermediado o envio de 20 kg de cocaína do Brasil para Frankfurt em 2020, alegando que seu pagamento equivalia ao valor de um único quilo, e reconheceu ter feito contato com pessoas do mundo das drogas. Mas negou veementemente ser uma figura importante ou administrar rotas de fornecimento. Insistiu que apenas ‘fingia concordar’ com os homens que o intimidavam, por medo. “Nunca exportei drogas de fato.”

    A acusação, porém, não se baseou em apreensões de drogas ou armas: nada disso foi encontrado nas buscas. Ela se apoiou no dossiê de meio metro de espessura produzido após as autoridades decifrarem mensagens criptografadas do SkyECC, em uma ação semelhante à repressão às atividades criminosas de Quincy Promes.

    Por meio de dados de localização, as autoridades vincularam quatro contas a Stam e interceptaram um fluxo ininterrupto de conversas detalhadas com Rudi sobre atividades criminosas. As mensagens incluíam fotos de blocos de cocaína com carimbos, números de contêineres e confirmações de que remessas haviam “chegado em segurança”. Segundo a polícia, os dois compartilhavam informações sobre dinheiro, contas de criptomoedas e transferências por bancos clandestinos, além de discutir a cotação do peso sul-americano.

    Os promotores descreveram uma ocupação em tempo integral: acompanhar o fluxo do dinheiro, decidir onde escondê-lo e administrar contas de criptomoedas. O quadro contrariava a explicação de Stam.

    Confrontado com as provas, ele descartou as mensagens como “ostentação”, “bobagem” e “fanfarronice”, e não como registros de uma operação de tráfico de drogas. Ele acrescentou: “Foi estupidez minha acompanhar aqueles homens, mas não tenho nada a ver com aquelas grandes remessas de cocaína nem com a criação de rotas. Foram eles que fizeram isso e me mantiveram de fora.

    “Nem um quilo nem um euro eram meus. Não criei uma rota de fornecimento nem comandei ninguém. Como se eu pudesse. Uma remessa de 893 quilos já representa um investimento de € 7 milhões. Não tenho esse dinheiro. Nem mesmo para 10 quilos.”

    Seu advogado argumentou que o dinheiro encontrado durante as buscas policiais tinha origem legítima: a lucrativa carreira de Stam no futebol e o pagamento de empréstimos pessoais que ele havia concedido. “Não foi encontrado dinheiro, nem cocaína, nem arma de fogo, nem uniformes policiais, nada”, disse. “Apenas algumas conversas, que nem sequer estão completas. Ronnie ganhou milhões jogando futebol e também recebeu muito dinheiro em espécie. Ele ainda havia emprestado meio milhão, que foi parcialmente devolvido em dinheiro.

    “Ele não é um criminoso profissional. Quer fazer algo da vida. Merece uma punição, mas não tão severa. Ninguém recebe seis anos de prisão apenas por aqueles 20 quilos.”

    Em 12 de agosto de 2025, o Tribunal Distrital de Breda anunciou sua decisão. Stam foi absolvido das duas acusações mais graves, relativas à remessa de 893 kg da Costa Rica e ao lote de 600 kg de fevereiro de 2021. O tribunal concluiu que não havia provas concretas suficientes de sua participação direta. Os juízes, porém, consideraram sua defesa, de modo geral, “sem credibilidade” e o declararam culpado pela importação de 700 kg de cocaína do Chile com destino a Roterdã, além de condená-lo pelo envio de 20 kg para Frankfurt e pela lavagem de € 2,6 milhões.

    “Ele e seu irmão Rudi acharam que poderiam conduzir seus negócios sem chamar a atenção por muito tempo e ganhar muito dinheiro com drogas”, disse o juiz. “Ronnie e, em medida um pouco menor, seu irmão eram elos do comércio mundial de drogas pesadas.”

    Stam foi condenado a sete anos de prisão, enquanto seu irmão Rudi recebeu uma pena de três anos e meio à revelia. Ambos foram obrigados a devolver ao Estado cerca de € 3 milhões em lucros ilícitos, além de pagar uma multa de € 30 mil.

    Depois de descrever as viagens de van da prisão ao tribunal como um “inferno”, Stam optou por permanecer em sua cela em Middelburg quando a sentença foi anunciada.

  • Tendência preocupante

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    AFP

    Stam é um dos muitos jogadores que acabaram envolvidos com o submundo do crime na Holanda

    A condenação de Stam por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro ocorreu apenas um ano e meio depois de Promes, outro ex-jogador do Twente, ter sido condenado a seis anos de prisão por seu papel no contrabando de 1.363 kg de cocaína. Os dois ex-jogadores foram condenados junto com um familiar cada um.

    Um ano antes, David Mendes da Silva, ex-companheiro de Stam no NAC Breda, recebeu uma pena de sete anos por importar um total de 179 kg de cocaína em duas remessas e subornar um funcionário de uma empresa de transporte marítimo. Assim como nos casos de Stam e Promes, a polícia descobriu seu envolvimento por meio de mensagens criptografadas.

    Em março deste ano, o ex-ponta do Feyenoord Romeo Castelen foi condenado a 18 meses de prisão e obrigado a devolver € 2 milhões após ser detido no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, com quase € 140 mil em dinheiro. Ele disse que compraria um relógio na China, onde jogava, que o dinheiro era um bônus e que tinha uma renda extra como cabeleireiro, mas os investigadores acreditam que ele pretendia lavar a quantia com um dirigente de um clube de futebol chinês.

    Houve casos ainda mais sombrios. Em 2019, o ex-lateral-direito do Volendam e do Royal Antwerp Kelvin Maynard foi morto a tiros, supostamente por causa de uma disputa envolvendo 400 kg de cocaína. As ligações entre jogadores profissionais e o submundo do crime provavelmente são mais profundas do que as autoridades sabem. Réus de um grande julgamento por tráfico de drogas chegaram a comparecer ao tribunal em um carro que pertencia a um jogador do Ajax, Mohamed Ihattaren, e o De Telegraaf informou que o veículo foi posteriormente incinerado.

    Também foram relatadas outras ligações incomuns com jogadores em atividade, o que sugere o crescimento de uma cultura preocupante em torno do futebol. Ao explicar como os jogadores caem nessas armadilhas, Evgeniy Levchenko, presidente do sindicato dos jogadores holandeses e ex-meio-campista do Groningen, disse ao BNDeStem: “Alguns acabam envolvidos: ‘Posso pegar seu carro emprestado por um instante?’ E então cometem um crime com ele. Ou perguntam: ‘Você já viaja muito mesmo, então poderia trazer aqueles relógios caros para mim [de outro país]? Eu pago bem.’

    “Alguns não pensam nas consequências e cedem à tentação. Antes que percebam, estão presos nessa situação. Mas também há jogadores que fazem uma escolha consciente de entrar para o crime, por exemplo, investindo em drogas e participando de manipulação de resultados. Em todos os casos, a verdade é que eles nunca conseguem sair.”

    Ele acrescentou: “Jogadores profissionais de futebol que vêm de bairros socialmente desfavorecidos às vezes têm amigos de infância que são más influências. Você não pode proibi-los de conviver com esses amigos. Mas a linha se torna muito tênue. Por outro lado, também há muitos jogadores com amigos de infância ou familiares que são más influências e que não se tornam criminosos.”

    Arno van Leeuwen, ex-detetive de Amsterdã, falou sobre a necessidade de ação tanto da entidade que comanda o futebol holandês quanto do Ministério Público. Ele disse ao De Gelderlander: “Esses casos não são mais incidentes isolados; isso está começando a se tornar um problema estrutural. Então por que os clubes e a KNVB não estão realmente fazendo algo para impedir que isso aconteça?”

    Ele acrescentou que o sistema de Justiça deveria “dar prioridade ao andamento de alguns desses casos envolvendo jogadores profissionais de futebol. Afinal, eles servem de exemplo; os jovens os admiram. Conviver com criminosos não deve ser considerado normal. Mostrem que vocês não toleram isso.”

    Para muitos jovens, uma carreira no futebol oferece uma rara oportunidade de escapar de uma origem difícil, mas a lista crescente de nomes ligados a atividades criminosas mostra que alguns simplesmente nunca conseguem deixar esses ambientes problemáticos para trás. No caso de Stam, o menino que, aos oito anos, integrava as categorias de base do NAC e se tornou campeão da Eredivisie e da Copa da Inglaterra acabou se mostrando tão vulnerável ao fascínio do submundo do crime quanto pessoas das camadas mais pobres da sociedade.

    Enquanto Stam começa a cumprir sua pena de sete anos de prisão e seu irmão Rudi continua foragido, sua história termina como um exemplo brutal da facilidade com que algumas pessoas podem entrar em uma espiral descendente.