Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Folarin Balogun 1-1GOAL

Folarin Balogun precisa da seleção dos Estados Unidos tanto quanto ela precisa dele: astro da Copa do Mundo busca recomeço após colapso do Everton e frustração no Monaco

Uma transferência frustrada para o Everton e os poucos minutos em campo pelo Monaco frearam o embalo do atacante rumo à Copa do Mundo. Seu retorno à seleção dos Estados Unidos lhe dá a chance de retomá-lo na hora certa.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • As estrelas estão de volta a Atlanta para a mais recente concentração da seleção masculina dos Estados Unidos. Há nomes conhecidos, como Christian Pulisic e Weston McKennie, e jovens em ascensão, como Cavan Sullivan e Mathis Albert. Há também Folarin Balogun, que despontou pela seleção americana neste verão e agora tenta recuperar parte daquele embalo.

    Há poucos meses, Balogun era o nome do momento. O atacante do Monaco havia se destacado na Copa do Mundo, despertado o interesse de clubes da Premier League e parecia a caminho de uma transferência de alto valor para o Everton. Mas o negócio não se concretizou e, desde então, ele tem enfrentado incertezas sobre seu papel no Monaco e tido pouquíssimas oportunidades de jogar.

    Os números contam a história. Balogun disputou 314 minutos em quatro partidas na Copa do Mundo. Desde então, somou apenas 230 minutos pelo clube. Um verão que prometia tanto deu lugar a uma temporada em que ele passou a maior parte do tempo esperando por uma oportunidade.

    Agora, pela primeira vez desde aquela Copa do Mundo, ele está de volta à seleção. As próximas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf contra o Haiti oferecem a chance de recuperar o ritmo, reconstruir a confiança e lembrar a todos por que havia tanta expectativa em torno dele.

    É evidente que a seleção dos Estados Unidos precisa de Balogun. Neste momento, porém, Balogun também precisa da seleção.

  • Uma novela de transferência com impacto duradouro

    imago-sport-1085576492.jpg
    PsnewZ

    Balogun tem tido dificuldades para jogar com regularidade no Monaco desde que sua transferência para o Everton não se concretizou.

    No último dia da janela de transferências de verão, Balogun parecia estar a caminho do Everton em uma transferência de alto valor para a Premier League. O que aconteceu depois ganhou ampla repercussão: dúvidas sobre um exame médico, um vaivém intenso e, por fim, a decisão de Balogun de desistir do negócio. As consequências foram muito além do próprio atacante.

    O Mônaco vinha planejando sua saída e contando com o dinheiro que sua venda deveria render. Em vez disso, Balogun ficou, e tanto o jogador quanto o clube tiveram de decidir os próximos passos. A volta a uma sequência regular de jogos, porém, não veio de forma simples.

    As oportunidades foram limitadas: apenas 152 minutos no campeonato e outros 78 em competições europeias. Para um jogador que havia despertado tanta expectativa na Copa do Mundo, foram poucas as chances de dar continuidade àquele momento.

    Houve, porém, sinais de progresso. Balogun marcou contra o Paris FC antes de começar como titular diante do Nordsjælland na Liga Conferência, em 5 de novembro, partida em que atuou por 78 minutos. Sua situação continua indefinida, mas essas oportunidades indicam que ainda há espaço para ele conquistar no Mônaco.

    Agora, pela primeira vez desde a Copa do Mundo, Balogun está de volta à seleção dos Estados Unidos, com a chance de transformar esses pequenos avanços em algo maior.

  • Um retorno crucial à seleção dos Estados Unidos

    Folarin Balogun USMNT 2026 World Cup
    Getty

    De volta à seleção dos Estados Unidos pela primeira vez desde a Copa do Mundo, Balogun tem a oportunidade de recuperar o ritmo.

    Apesar dos poucos minutos em campo, Balogun ainda mostrou lampejos do jogador que causou tanto impacto neste verão. Seu gol contra o Paris FC serviu para lembrar que ele continua sendo uma ameaça, mesmo sem uma sequência regular de jogos.

    Ainda assim, ele precisa recuperar o ritmo. Tradicionalmente, algumas das principais estrelas da seleção dos Estados Unidos têm aproveitado as convocações para fazer exatamente isso. Christian Pulisic falou diversas vezes sobre a importância de jogar pela seleção durante os períodos difíceis no Chelsea. Gio Reyna ganhou confiança com a seleção dos Estados Unidos enquanto disputava espaço no Borussia Dortmund. Para muitos jogadores, a pausa para as seleções é uma oportunidade de recomeçar, jogar futebol e se beneficiar de uma mudança de ambiente.

    Para Balogun, a situação é complicada. A transferência que não se concretizou deixou dúvidas sobre seu espaço no Monaco, enquanto a falta de jogos regulares dificultou que ele ganhasse embalo. Suas atuações na Copa do Mundo fizeram dele um dos assuntos mais comentados neste verão. Desde então, as oportunidades diminuíram, mas a qualidade que gerou toda aquela empolgação não desapareceu.

    A seleção dos Estados Unidos, portanto, oferece a Balogun a chance de lembrar ao Monaco e a possíveis interessados do que é capaz. Aos 25 anos, há motivos para acreditar que ele pode evoluir a partir do que mostrou neste verão. Antes, porém, precisa de oportunidades para isso.

    Os próximos jogos contra o Haiti oferecem mais uma chance. Eles não vão resolver tudo o que acontece no clube, mas podem ajudá-lo a voltar a se sentir como antes.

  • “É uma grande oportunidade”

    imago-sport-1084033132.jpg
    Icon Sportswire

    Mauricio Pochettino quer recuperar a confiança de Balogun enquanto administra com cuidado seu retorno aos jogos pela seleção.

    Antes de explicar o que espera do atacante, Mauricio Pochettino destacou um ponto importante: estava feliz por ter Balogun de volta. O jogador não participou da primeira concentração após a Copa do Mundo, mas retorna para esta. Para Pochettino, é uma boa notícia.

    “É uma ótima oportunidade”, disse Pochettino, “para continuar ajudando-o a evoluir depois de um verão difícil e da Copa do Mundo.”

    Ainda assim, há uma realidade que precisa ser reconhecida. Com tão poucos minutos em campo desde julho, Balogun estará ansioso para recuperar o tempo perdido. Isso não significa que possa fazer tudo de uma vez. Ao anunciar a convocação, Pochettino reconheceu que nem Balogun nem Ricardo Pepi estavam 100%, o que torna especialmente importante o equilíbrio entre suas opções para o ataque.

    Esse foi um dos principais motivos para Pochettino convocar Julian Hall e Justin Ellis ao lado de Balogun, enquanto deixou Pepi, que voltou recentemente de lesão, em seu clube. O objetivo era ter dois atacantes em condições de jogar e, ao mesmo tempo, permitir que Balogun recuperasse seu ritmo e sua confiança.

    Pochettino acredita que essa combinação dá à seleção dos Estados Unidos o que ela precisa. Para Balogun, também representa a chance de voltar gradualmente à sua melhor forma, sem ter de assumir toda a responsabilidade de imediato.

  • De olho no futuro

    Folarin Balogun, USMNT
    GOAL

    Ter minutos de jogo regulares pelo clube será crucial para Balogun, que busca dar sequência à sua ascensão na Copa do Mundo.

    Balogun parece ter boas chances de entrar em campo nos próximos jogos, embora o tempo que terá dependa da avaliação de Pochettino. O técnico da seleção dos Estados Unidos sabe a importância de ajudar o atacante de 25 anos a recuperar sua melhor forma, tanto para essas partidas quanto para o que vier depois.

    No clube, Balogun ainda enfrenta algumas das dúvidas que o cercavam neste verão. Ele optou por não se transferir para o Everton e, desde então, teve de lidar com a incerteza que se seguiu. Seu próximo passo pode definir os anos seguintes, seja recuperando um papel mais importante no Monaco, seja encontrando uma oportunidade em outro lugar.

    Aos 25 anos, ele ainda tem muito tempo para dar sequência à sua afirmação na Copa do Mundo. O mais importante é encontrar espaço para jogar regularmente.

    Esse processo não começa nem termina com dois jogos contra o Haiti. Qualquer clube que considere contratar Balogun analisará seu histórico como um todo, não apenas suas atuações na Liga das Nações da Concacaf. E, para conquistar um papel de maior destaque no Monaco, ele terá de merecê-lo com o que fizer pelo clube.

    Ainda assim, uma pausa para os jogos de seleções pode ser um bom ponto de partida. Há minutos em campo a conquistar, confiança a recuperar e a oportunidade de voltar a se sentir um jogador importante.

    Balogun está de volta e tem algo a provar. Para ele e para a seleção dos Estados Unidos, isso pode ser bom.