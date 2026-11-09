As estrelas estão de volta a Atlanta para a mais recente concentração da seleção masculina dos Estados Unidos. Há nomes conhecidos, como Christian Pulisic e Weston McKennie, e jovens em ascensão, como Cavan Sullivan e Mathis Albert. Há também Folarin Balogun, que despontou pela seleção americana neste verão e agora tenta recuperar parte daquele embalo.

Há poucos meses, Balogun era o nome do momento. O atacante do Monaco havia se destacado na Copa do Mundo, despertado o interesse de clubes da Premier League e parecia a caminho de uma transferência de alto valor para o Everton. Mas o negócio não se concretizou e, desde então, ele tem enfrentado incertezas sobre seu papel no Monaco e tido pouquíssimas oportunidades de jogar.

Os números contam a história. Balogun disputou 314 minutos em quatro partidas na Copa do Mundo. Desde então, somou apenas 230 minutos pelo clube. Um verão que prometia tanto deu lugar a uma temporada em que ele passou a maior parte do tempo esperando por uma oportunidade.

Agora, pela primeira vez desde aquela Copa do Mundo, ele está de volta à seleção. As próximas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf contra o Haiti oferecem a chance de recuperar o ritmo, reconstruir a confiança e lembrar a todos por que havia tanta expectativa em torno dele.

É evidente que a seleção dos Estados Unidos precisa de Balogun. Neste momento, porém, Balogun também precisa da seleção.