'Foi como se eu estivesse em casa' - a lenda da seleção dos EUA Jozy Altidore sobre seus laços com a Liga MX, o crescimento da MLS e a rivalidade em evolução da Leagues Cup
Algumas das melhores lembranças de infância de Jozy Altidore vieram enquanto assistia ao futebol mexicano.
Ele se lembra de ver grandes nomes da Liga MX se enfrentando, sentado com o pai enquanto os narradores da Telemundo enlouqueciam até com os gols mais banais. O garoto nascido de imigrantes haitianos em Nova Jersey e criado no sul da Flórida, que logo se tornaria um herói da seleção dos Estados Unidos, viu seu amor pelo futebol realmente florescer com o jogo ao sul da fronteira.
Esse carinho pelo futebol mexicano acrescenta mais uma camada à história de Altidore. Ele viria a marcar 42 gols pela seleção dos Estados Unidos, o primeiro deles contra o México, enquanto vivia em primeira mão uma das rivalidades mais intensas da CONCACAF.
Ainda assim, a ligação de Altidore com a Liga MX é mais profunda do que simplesmente tê-la assistido quando criança. Ele também jogou lá, ao se juntar ao Puebla por empréstimo nos anos finais de sua carreira. Esse histórico significa que, quando avalia o cenário do futebol norte-americano, especialmente a Leagues Cup, competição que coloca a MLS contra os melhores da Liga MX, ele traz uma perspectiva mais equilibrada do que a maioria.
"Acho que tem sido bem equilibrado. Acho que isso reforça a ideia do equilíbrio competitivo de que falamos muito quando tratamos de Liga MX e MLS. E acho que, em alguns momentos no passado, isso já oscilou em termos de quem estava por cima, mas estamos vendo tantas transferências agora, equipes se alternando", disse Altidore à GOAL. "O Chicago Fire mandou seu atacante para o Monterrey. Isso fala da qualidade da MLS e do terreno que ela recuperou nos últimos anos, e também do equilíbrio competitivo no México; esses times estão constantemente querendo gastar dinheiro, querendo melhorar."
"Uma influência internacional"
Hoje em dia, a vida de Altidore gira principalmente em torno da Leagues Cup. Esta tem sido uma edição envolvente da competição que, na verdade, está por um fio. Todos os quatro semifinalistas de 2025 foram clubes da MLS. E, mesmo que todos os jogos das quartas de final tenham sido decididos por um gol de diferença ou nos pênaltis, os times americanos tinham uma vantagem clara. Eles simplesmente eram, bem, melhores.
Mas neste ano as coisas parecem diferentes. O grupo das quartas de final ficou dividido de forma equilibrada, mas a Liga MX atropelou alguns dos melhores times da MLS durante a Fase Um. Pelo segundo ano seguido, os clubes enfrentaram apenas adversários da outra liga na fase de abertura. Os resultados estiveram longe de ser animadores para a MLS. Inter Miami, Charlotte, FC Cincinnati, Nashville e Vancouver, todos considerados candidatos à MLS Cup, não conseguiram chegar ao mata-mata. Enquanto isso, os times mais fortes da Liga MX avançaram.
"Tem sido uma edição realmente muito boa neste ano, então estou muito animado para ver toda a empolgação em torno da Leagues Cup e do futebol nos Estados Unidos", disse.
Para Altidore, porém, a principal conclusão é a mudança. Ele cresceu em uma era em que a Liga MX e o futebol mexicano de forma geral eram a força superior. Sua seleção masculina dos Estados Unidos pode ter competido em grandes torneios, e vencido a Gold Cup pouco antes de Altidore fazer sua estreia. Mas ele vivenciou oscilações de qualidade. Ele esteve em um elenco campeão da Gold Cup apenas uma vez e terminou em segundo lugar duas vezes. A rivalidade costumava ser indicativa disso: o melhor do México contra o melhor dos EUA. A rivalidade costumava ser uma extensão do duelo entre as seleções: o melhor do México contra o melhor dos EUA. Agora, em nível de clubes, ela é moldada por elencos muito mais internacionais.
"No início da MLS, dava para dizer que havia mais jogadores americanos, e acho que agora o Inter Miami é um grande exemplo, certo? É um time repleto de talento sul-americano, talento europeu. Acho que você pode percorrer a lista e citar alguns times assim, Chicago Fire, LAFC. Há muitos times agora que têm uma espécie de influência internacional. Então, acho que a rivalidade se expandiu mais para um nível de liga do que era apenas um tipo de rivalidade EUA-México", disse.
"O que você está fazendo, semana após semana?"
Mesmo assim, a seleção dos Estados Unidos continua muito no foco de Altidore. Ele jogou 115 vezes pelos EUA, marcou 42 gols e vestiu a camisa em duas Copas do Mundo. Poucos internacionais dos Estados Unidos podem se orgulhar de carreiras europeias mais impressionantes do que a de Altidore, que atuou por cinco clubes diferentes do outro lado do Atlântico ao longo de quase uma década.
Seus anos mais produtivos, porém, vieram na MLS. Altidore se juntou ao companheiro de USMNT Michael Bradley no Toronto em 2015. A dupla venceu a MLS Cup junta e terminou como vice-campeã em duas ocasiões. Naquela época, havia ceticismo sobre se jogadores da MLS eram bons o bastante para a seleção, diante da ascensão de talentos na Europa.
Agora, porém, desde a aposentadoria de Altidore, a USMNT foi na direção oposta. O técnico Mauricio Pochettino deixou isso abundantemente claro em sua coletiva de apresentação, ao afirmar que estava ansioso para recorrer a talentos do futebol doméstico. Oito jogadores da MLS foram nomeados para sua lista de 26 jogadores para a Copa do Mundo. Alguns talentos desenvolvidos na MLS também foram incluídos. Isso serve como prova de conceito. Na prática, a liga não importa, desde que você esteja rendendo.
"Acredito muito que não importa necessariamente onde você joga... e sim como você está jogando enquanto está lá. Na MLS, não é diferente. Acho que os caras realmente precisam assumir isso para si e dizer: 'ei, não basta ter um bom contrato. O que você está fazendo semana após semana?'", disse Altidore.
Ao mesmo tempo, porém, Altidore defende que a ponte entre a MLS e a Europa continue crescendo.
"Adoro os exemplos de alguns jogadores jovens. Você vê [Zavier] Gozo indo do Real Salt Lake para o Crystal Palace por uma bela quantia, e adoro ver isso porque vejo um garoto que, semana após semana, não está satisfeito com onde estava. Ele quer ir além. Quer se apresentar ao mundo", disse.
Mais disso, e a USMNT estará muito bem encaminhada.
"É assim que você tem uma liga realmente boa, quando você tem, sabe, 10, 15, 20 jogadores desse tipo", disse Altidore.
"Os talentos deles vêm jogar aqui"
Isso ainda pode acontecer, até porque a liga melhorou muito desde a última vez que Altidore entrou em campo por lá, em 2023. A chegada de talentos tem sido uma parte enorme disso.
"Você está vendo, eu diria, três ou quatro vezes mais transferências de jogadores vindos da liga italiana, da Premier League. Você está vendo talentos de algumas das melhores ligas do mundo virem jogar aqui, e acho que isso, no geral, eleva o nível", disse.
Messi, sem dúvida, ajudou. Mas, na opinião de Altidore, o poder de atração que ele exerce é muito mais valioso do que seu talento individual.
"A MLS agora tem estrelas basicamente de todas as partes do mundo. Casemiro, por exemplo, foi uma transferência muito interessante para mim, com a ida dele para o Inter Miami. Mas isso mostra que ele obviamente queria jogar ao lado de Messi e viver a experiência de atuar com Messi. Mas diz muito sobre a liga o fato de esses jogadores estarem vindo agora sem pensar duas vezes, dispostos e querendo jogar na MLS", disse.
Claro, a MLS só pode melhorar. Fala-se que mudanças significativas nas regras de elenco estão a caminho, o que permitirá que os times gastem com um pouco mais de liberdade. A mudança para um calendário de outono a primavera no estilo europeu, prevista para a temporada 2027/28, pode sinalizar uma transformação profunda.
Altidore não está totalmente convencido.
"É um pouco uma troca, porque eu gosto, de certa forma, do controle sobre os gastos. Por outro lado, será que podemos afrouxar um pouco as restrições de gastos para dar aos donos e aos times um pouco mais de margem para trazer mais qualidade?", disse.
'Fui recebido de braços abertos'
De certa forma, Altidore quebrou padrões. Naquele momento, ele já havia construído uma carreira vitoriosa na MLS. Foi duas vezes All-Star e conquistou a MLS Cup, o Supporters’ Shield e três Campeonatos Canadenses com o Toronto. Mas, nos anos finais de sua carreira, ele finalmente foi para o sul da fronteira.
Ele poderia ter ido antes. Em 2018, Club America e Tigres fizeram investidas sérias para contratá-lo. Altidore disse não, principalmente porque sua família estava estabelecida em Toronto, e ele estava disputando a MLS Cup. Mas, quando outra oportunidade surgiu, cerca de quatro anos depois, o sentimento o levou ao mais alto nível do futebol mexicano. Ele acertou um empréstimo com o Puebla, realizando uma espécie de sonho de infância.
"Eu sempre pensava nisso e, depois de ter jogado na Europa, sempre me perguntava como era jogar a Liga MX, porque cresci assistindo à Liga MX com meu pai. Foi um dos primeiros tipos de futebol que conseguimos consumir morando no sul da Flórida", disse.
Ele esteve longe de ser o primeiro americano de destaque a jogar na Liga MX; Marcelo Balboa, DaMarcus Beasley e Landon Donovan tiveram passagens por lá. Mas poucos chegaram com a conexão específica de Altidore com o futebol mexicano. Mudar-se para lá ainda representava certo risco, até pela rivalidade entre os Estados Unidos e o México.
"Eu certamente estava cético em relação a [me mudar para o México]. Meus pais, de certa forma, estavam realmente preocupados com isso por causa da rivalidade. Mas, cara, quando digo que fui recebido de braços abertos, isso é até pouco. Foi tudo incrivelmente caloroso e acolhedor, dos meus companheiros de equipe à comissão técnica e às pessoas que eu via no meu hotel ou na rua", disse Altidore.
Na verdade, ele agora se arrepende de não ter se mudado quando estava no auge.
"Para mim, era como se eu estivesse em casa. Eu realmente, realmente adorei. É uma das coisas para as quais olho para trás e sempre penso: 'e se eu tivesse ido para lá um pouco antes?’, porque acho que teria gostado", disse.
'Qualquer coisa pode acontecer'
Isso deixa Altidore em uma posição única para comentar sobre a Leagues Cup. Ele não joga profissionalmente há mais de três anos, mas sabe o que significa competir dos dois lados dessa divisão. E, mesmo quando os jogos são disputados em estádios da MLS, a vantagem de jogar em casa pode ser complicada. Os torcedores do Club America, em particular, superaram em número os fãs do Portland Timbers durante uma partida da Fase Um no Providence Park no início deste mês, para frustração de Kristoffer Velde, do Portland.
Altidore não se surpreendeu com a presença de público.
“Com um time como o Club America, que, nesta parte do mundo, é de longe o maior time, com apoio de milhões em todo o país, não é uma surpresa”, disse Altidore. “É difícil quando você enfrenta alguns dos maiores times do continente.”
As duas primeiras quartas de final de terça-feira só fortaleceram a posição da Liga MX. O Monterrey venceu o Chicago por 2 a 1, com um golaço de Orbelín Pineda aos 83 minutos encerrando a campanha do Fire depois de Philip Zinckernagel ter empatado. O aguardado duelo entre Robert Lewandowski e o ex-atacante do Chicago Hugo Cuypers nunca realmente engrenou: Lewandowski não conseguiu finalizar nenhuma vez, enquanto Cuypers sofreu um pênalti no primeiro tempo que Lucas Ocampos acertou na trave.
A classificação do León foi muito mais contundente. Diber Cambindo marcou duas vezes, e Sebastián Vegas fez mais um na vitória por 3 a 0 sobre o Real Salt Lake, garantindo à Liga MX as duas primeiras vagas na semifinal. O equilíbrio pode pender ainda mais na quarta-feira. O Monterrey vai enfrentar o vencedor de Club America x Columbus, enquanto o León pegará Toluca ou Austin.
Antes das quartas de final, Altidore via um cenário sem favorito claro. Os jogos contrastantes de terça-feira apenas reforçaram a imprevisibilidade que, na visão dele, torna a competição tão atraente.
“Você tem quatro ou cinco times em que qualquer coisa pode acontecer, e acho isso muito empolgante, porque proporciona grande entretenimento, futebol de alto nível, e estou ansioso para assistir”, disse.