Hoje em dia, a vida de Altidore gira principalmente em torno da Leagues Cup. Esta tem sido uma edição envolvente da competição que, na verdade, está por um fio. Todos os quatro semifinalistas de 2025 foram clubes da MLS. E, mesmo que todos os jogos das quartas de final tenham sido decididos por um gol de diferença ou nos pênaltis, os times americanos tinham uma vantagem clara. Eles simplesmente eram, bem, melhores.

Mas neste ano as coisas parecem diferentes. O grupo das quartas de final ficou dividido de forma equilibrada, mas a Liga MX atropelou alguns dos melhores times da MLS durante a Fase Um. Pelo segundo ano seguido, os clubes enfrentaram apenas adversários da outra liga na fase de abertura. Os resultados estiveram longe de ser animadores para a MLS. Inter Miami, Charlotte, FC Cincinnati, Nashville e Vancouver, todos considerados candidatos à MLS Cup, não conseguiram chegar ao mata-mata. Enquanto isso, os times mais fortes da Liga MX avançaram.

"Tem sido uma edição realmente muito boa neste ano, então estou muito animado para ver toda a empolgação em torno da Leagues Cup e do futebol nos Estados Unidos", disse.

Para Altidore, porém, a principal conclusão é a mudança. Ele cresceu em uma era em que a Liga MX e o futebol mexicano de forma geral eram a força superior. Sua seleção masculina dos Estados Unidos pode ter competido em grandes torneios, e vencido a Gold Cup pouco antes de Altidore fazer sua estreia. Mas ele vivenciou oscilações de qualidade. Ele esteve em um elenco campeão da Gold Cup apenas uma vez e terminou em segundo lugar duas vezes. A rivalidade costumava ser indicativa disso: o melhor do México contra o melhor dos EUA. A rivalidade costumava ser uma extensão do duelo entre as seleções: o melhor do México contra o melhor dos EUA. Agora, em nível de clubes, ela é moldada por elencos muito mais internacionais.

"No início da MLS, dava para dizer que havia mais jogadores americanos, e acho que agora o Inter Miami é um grande exemplo, certo? É um time repleto de talento sul-americano, talento europeu. Acho que você pode percorrer a lista e citar alguns times assim, Chicago Fire, LAFC. Há muitos times agora que têm uma espécie de influência internacional. Então, acho que a rivalidade se expandiu mais para um nível de liga do que era apenas um tipo de rivalidade EUA-México", disse.