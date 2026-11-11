Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Uli Hoeneß

"Fiz coisas bastante imprudentes": como Uli Hoeneß deu talvez seu maior golpe de mestre no Bayern de Munique

A contratação de Franck Ribery está, sem dúvida, entre as melhores da história do Bayern de Munique. O negócio se deve a ninguém menos que Uli Hoeneß.

Jonas Rütten
Traduzido por

  • Há quase 20 anos, o Bayern de Munique e seu então dirigente Uli Hoeneß fecharam uma contratação que mudaria para sempre a história do clube. Franck Ribery chegou do Olympique de Marselha no verão de 2007. Foi uma negociação que ficou por um fio durante muito tempo, acabou até custando a carteira de motorista de Hoeneß e deu ao Bayern um dos ídolos do clube no novo milênio.

    Este texto foi publicado originalmente em outubro de 2022.

  • Uli Hoeneß é tomado pela febre da caça quando o assunto é Franck Ribéry

    Ribery 2013

    Franck Ribery foi um dos jogadores mais importantes da história do Bayern de Munique desde a virada do milênio.

    Quando eu ficava obcecado por um jogador desses, às vezes fazia coisas bastante insensatas.

    Uli Hoeneß não costuma ser homem de fazer grandes loucuras. Pelo menos no mercado de transferências. Ali, os riscos e as cifras mais elevados são evitados. Essa é uma máxima que ele transmitiu aos seus sucessores no Bayern de Munique e que permanece até hoje.

    "Só assumi riscos calculáveis", disse ele, em retrospecto, no premiado podcast 11 Leben, que abordou a trajetória do dirigente do Bayern em 17 episódios e terminou com uma longa entrevista no fim de 2021. Às vezes, porém, segundo o próprio Hoeneß, ele era tomado por "quase uma espécie de febre de caça" quando "eu ficava obcecado por algum jogador. Aí também fiz coisas bastante imprudentes".

    Ao procurar um exemplo, citou imediatamente Franck Ribery. "Eu estava tão convencido", disse Hoeneß, hoje com 74 anos, antes de contar como aquela "febre de caça" voltou a tomá-lo no verão de 2007, que, visto em retrospecto, seria histórico para o Bayern.

    Na época, a correlação de forças no futebol alemão havia mudado radicalmente, de forma repentina e para grande desagrado de Hoeneß. O "seu" Bayern terminara a temporada 2006/07 apenas na quarta posição, enquanto o VfB Stuttgart havia sido campeão. E o Bayern? Teve mesmo de se contentar com a Copa da Uefa em vez da Liga dos Campeões. A "Copa dos perdedores" (Franz Beckenbauer) no lugar das grandes receitas da principal competição europeia. Água com gás em vez de espumante. Papelão em vez da salva de prata.

    Para recuperar o domínio ao menos no futebol alemão, Hoeneß abriu os cofres do clube recordista de títulos no verão de 2007, o chamado "dinheiro em caixa" no vocabulário de Munique. Em busca de jogadores capazes de fazer do Bayern novamente a principal força do setor, Hoeneß voltou os olhos para o exterior. Primeiro, para a Itália, onde Luca Toni jogava pela Fiorentina. O atacante campeão do mundo foi o primeiro reforço de peso contratado por Hoeneß, por cerca de 11 milhões de euros.

    Depois, voltou os olhos para o oeste, mais precisamente para a França, onde um jovem ponta que já havia brilhado na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, acabara de fazer sua segunda grande temporada pelo Olympique de Marselha: Franck Ribery.

  • Franck Ribéry a preço de pechincha? Uli Hoeneß xinga empresários de jogadores

    Pape Diouf mit Franck Ribery
    IMAGO / Panoramic by PsnewZ

    Pape Diouf (à direita) com Franck Ribery (à esquerda) no Olympique de Marselha.

    Pensei no assessor. Eu poderia tê-lo matado!

    "Havia um consultor alemão que nos disse: 'Vocês podem contratá-lo por 15 a 20 milhões'. Então, Karl Hopfner (diretor executivo na época, nota da redação) e eu voamos, empolgados, para Paris em um jato particular", contou Hoeneß. O destino era o 20º andar de um hotel, onde ficava a suíte de Pape Diouf, presidente do Marselha de 2005 a 2009.

    Segundo Hoeneß, a viagem teria custado até 20 mil euros. Mas é assim quando alguém é tomado pela "febre da caça". Até mesmo Uli Hoeneß faz "coisas bastante imprudentes". A audiência com o mandachuva de Marselha, porém, não trouxe o resultado esperado. Pelo contrário.

    "Ele perguntou se queríamos tomar um café. Karl Hopfner e eu havíamos combinado que eu começaria, então disse: 'Poderíamos oferecer 15 milhões e um pouco mais com bônus'", prosseguiu Hoeneß. Mas sua primeira oferta pelo cobiçado Ribery arrancou de Diouf apenas um sorriso sem entusiasmo.

    "Senhores, acho que houve um mal-entendido. Não liberamos o jogador por menos de 30 milhões", teria respondido a Hoeneß e Hopfner Diouf, que morreu em março de 2020, aos 68 anos, em decorrência de uma infecção por coronavírus.

    "Nós nos olhamos e pensei no consultor. Eu poderia tê-lo matado. Então perguntei se podíamos terminar de tomar o café e, depois disso, voamos de volta para casa", disse Hoeneß sobre sua reação. Menos de 15 minutos depois, eles já haviam deixado a suíte.

  • Uli Hoeneß fecha o acordo por Ribery e perde a carteira de motorista

    Ribery Sagnol
    Getty Images

    Franck Ribéry (atrás, à esquerda) e Willy Sagnol (ao centro) durante um treino da seleção francesa.

    Então, acho que consegui contratá-lo por uns bons 20 milhões!

    "Liguei para Bixente Lizarazu e Willy Sagnol, que conheciam o jogador", disse Hoeneß. "Fiz tanta pressão que, no fim, Franck disse ao Marselha: 'Ou vocês me deixam ir agora para o Bayern de Munique ou eu fico aqui.'"

    Hoeneß sabia que a situação financeira do clube da Ligue 1 não era boa naquela época e que o Marselha precisava urgentemente do dinheiro de uma transferência de Ribery naquele verão: "E então consegui contratá-lo, acho, por pouco mais de 20 milhões."

    Depois que o negócio foi fechado, Hoeneß ficou "tão eufórico" que "dirigiu rápido demais na Leopoldstraße". A consequência: a transferência de Ribery lhe custou não apenas "pouco mais de 20 milhões" (hoje, o valor é estimado em 30 milhões de euros), mas também a suspensão da carteira de motorista por um mês.

    Hoeneß provavelmente não se arrependeu nem do valor recorde pago na época (só em 2012, com Javi Martinez, houve uma transferência mais cara; hoje, Harry Kane lidera a lista) nem da perda temporária da habilitação. Ribery permaneceu no Bayern de Munique por doze anos, ainda que com um ou outro escândalo pelo caminho, e garantiu seu lugar entre os melhores e mais importantes jogadores do novo milênio no clube. Também graças a ele, o Bayern de Munique voltou a ser a grande referência do futebol alemão e conquistou a tríplice coroa em 2013.

    Em seus doze anos às margens do Isar, Ribery participou diretamente de 306 gols em 425 partidas oficiais (124 gols e 182 assistências). E, quando chegou a hora da despedida em 2019, o francês pensava em apenas um homem do Bayern de Munique: Uli Hoeneß.

  • Uli Hoeneß chora no último jogo de Ribéry pelo Bayern de Munique e no último gol do jogador pelo clube

    Uli Hoeneß
    Getty Images

    Uli Hoeneß e Franck Ribery desenvolveram uma relação muito especial.

    Ele sempre esteve ao meu lado, sempre conversou comigo e me deu força. Foi como um pai para mim.

    "Nunca vou esquecer esse homem enquanto viver", disse Ribéry em entrevista à Deutsche Welle após sua saída do Bayern de Munique, clube recordista de títulos: "Ele sempre esteve ao meu lado, sempre conversou comigo e me deu forças. Foi como um pai para mim. Temos uma 'relation speciale'."

    O atual presidente de honra do Bayern confirmou essa ligação em várias ocasiões, sobretudo no último jogo de Ribéry em casa pelo clube, em 18 de maio de 2019. Quando o francês entrou no lugar de Kingsley Coman aos 61 minutos, Hoeneß chorou na arquibancada. Ele também derramou lágrimas por Arjen Robben, parceiro de Ribéry com quem tinha grande entrosamento e que, naquele dia, também encerrava sua trajetória no Bayern de Munique.

    E Ribéry? Deu a si mesmo e a seu presidente o melhor presente de despedida: seu último gol em seu último jogo em casa pelo Bayern. Ribéry tinha uma relação especial não só com Hoeneß, mas também com o futebol. Três anos depois, em um vídeo emocionante, encerrou definitivamente essa relação por causa de problemas no joelho. "A bola para. Mas os sentimentos dentro de mim, não", escreveu Ribéry em sua despedida. O Bayern respondeu à publicação com as palavras: "Nossa lenda. Para sempre." Uma "relation speciale", afinal.

  • Franck Ribéry: números e estatísticas pelo Bayern de Munique

    Competição

    Jogos

    Gols

    Assistências

    Bundesliga

    273

    86

    120

    Champions League

    87

    18

    28

    DFB-Pokal

    43

    12

    25