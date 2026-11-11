Uli Hoeneß não costuma ser homem de fazer grandes loucuras. Pelo menos no mercado de transferências. Ali, os riscos e as cifras mais elevados são evitados. Essa é uma máxima que ele transmitiu aos seus sucessores no Bayern de Munique e que permanece até hoje.

"Só assumi riscos calculáveis", disse ele, em retrospecto, no premiado podcast 11 Leben, que abordou a trajetória do dirigente do Bayern em 17 episódios e terminou com uma longa entrevista no fim de 2021. Às vezes, porém, segundo o próprio Hoeneß, ele era tomado por "quase uma espécie de febre de caça" quando "eu ficava obcecado por algum jogador. Aí também fiz coisas bastante imprudentes".

Ao procurar um exemplo, citou imediatamente Franck Ribery. "Eu estava tão convencido", disse Hoeneß, hoje com 74 anos, antes de contar como aquela "febre de caça" voltou a tomá-lo no verão de 2007, que, visto em retrospecto, seria histórico para o Bayern.

Na época, a correlação de forças no futebol alemão havia mudado radicalmente, de forma repentina e para grande desagrado de Hoeneß. O "seu" Bayern terminara a temporada 2006/07 apenas na quarta posição, enquanto o VfB Stuttgart havia sido campeão. E o Bayern? Teve mesmo de se contentar com a Copa da Uefa em vez da Liga dos Campeões. A "Copa dos perdedores" (Franz Beckenbauer) no lugar das grandes receitas da principal competição europeia. Água com gás em vez de espumante. Papelão em vez da salva de prata.

Para recuperar o domínio ao menos no futebol alemão, Hoeneß abriu os cofres do clube recordista de títulos no verão de 2007, o chamado "dinheiro em caixa" no vocabulário de Munique. Em busca de jogadores capazes de fazer do Bayern novamente a principal força do setor, Hoeneß voltou os olhos para o exterior. Primeiro, para a Itália, onde Luca Toni jogava pela Fiorentina. O atacante campeão do mundo foi o primeiro reforço de peso contratado por Hoeneß, por cerca de 11 milhões de euros.

Depois, voltou os olhos para o oeste, mais precisamente para a França, onde um jovem ponta que já havia brilhado na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, acabara de fazer sua segunda grande temporada pelo Olympique de Marselha: Franck Ribery.