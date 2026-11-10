Ele fez um governo inteiro se ajoelhar: como Marcus Rashford mostrou o verdadeiro significado de rebeldia no futebol

Marcus Rashford, do Manchester United, não é o primeiro nome que vem à mente quando se pensa em um rebelde. Mas sua rebeldia é diferente da de Eric Cantona, Mario Balotelli ou Stefan Effenberg: não nasce da raiva, mas de uma lembrança.
Rashford cresceu em Wythenshawe, bairro desfavorecido de Manchester, e foi criado pela mãe, Melanie, que trabalhou duro para sustentar cinco filhos.
As refeições escolares gratuitas e a ajuda alimentar eram essenciais. Rashford sabe o que significa não ter dinheiro suficiente: "Às vezes, não havia nada para comer e íamos dormir", contou à BBC.