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GFX Marcus Rashford Rebel United

Ele fez um governo inteiro se ajoelhar: como Marcus Rashford mostrou o verdadeiro significado de rebeldia no futebol

Marcus Rashford lutou contra a pobreza infantil e a desigualdade social, enfrentou o governo e desafiou uma expectativa que ainda persiste atualmente: a de que um jogador de futebol deve, acima de tudo, jogar futebol e, fora isso, ficar fora dele. Parte 19 da nossa série Rebel United

Jochen Tittmar
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  • Marcus Rashford, do Manchester United, não é o primeiro nome que vem à mente quando se pensa em um rebelde. Mas sua rebeldia é diferente da de Eric Cantona, Mario Balotelli ou Stefan Effenberg: não nasce da raiva, mas de uma lembrança.

    Rashford cresceu em Wythenshawe, bairro desfavorecido de Manchester, e foi criado pela mãe, Melanie, que trabalhou duro para sustentar cinco filhos.

    As refeições escolares gratuitas e a ajuda alimentar eram essenciais. Rashford sabe o que significa não ter dinheiro suficiente: "Às vezes, não havia nada para comer e íamos dormir", contou à BBC.

  • Uma carta ao governo

    Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Rashford defendeu a oferta de refeições escolares gratuitas

    "Aqui não se trata de política, mas de humanidade"

    Depois de chegar aos Red Devils em 2016, Rashford poderia ter deixado aquele passado para trás. Em vez disso, transformou-o no ponto de partida de uma luta que ia além de si mesmo.

    Durante a pandemia de Covid-19, em 2020, o fechamento das escolas no Reino Unido colocou em risco as refeições gratuitas de muitas crianças de famílias de baixa renda. O governo não queria manter o apoio durante o verão europeu. Para Rashford, isso era inaceitável: ele sabia o quanto aquelas refeições eram importantes.

    Ao lado da organização de assistência alimentar FareShare, ele se empenhou para garantir o sustento das crianças necessitadas. Depois, deu um passo além. Em junho de 2020, publicou uma carta aberta ao governo pedindo a continuidade do apoio. Sua mensagem: "Aqui não se trata de política, mas de humanidade".

  • Desafiando o primeiro-ministro

    UK Prime Minister Boris Johnson Visits Football Club Bury FC
    Getty Images News

    Boris Johnson foi primeiro-ministro inglês de 2019 a 2022.

    A pressão deu resultado: o primeiro-ministro Boris Johnson voltou atrás e anunciou um fundo emergencial destinado a ajudar 1,3 milhão de crianças em situação de dificuldade.

    Mas Rashford não desistiu: quando o governo recusou ampliar ainda mais o apoio, ele lançou uma petição assinada por mais de um milhão de pessoas. Em novembro, veio um pacote de ajuda estatal de 400 milhões de libras.

    Um jogador de futebol de 22 anos havia provocado um debate político e levado o governo a mudar de ideia. Não se tratava de uma simples iniciativa beneficente, como as promovidas por outros atletas: Rashford havia transformado sua popularidade em pressão política.

    Convencido de que era possível fazer mais, ele não se limitou a amenizar uma emergência: quis mudar as causas das desigualdades sociais.

  • Força-tarefa contra a pobreza infantil

    Marcus Rashford Manchester United 2026-27 Ipswich
    Getty

    No passado, Marcus Rashford encontrava refúgio no mundo dos livros

    "Gostaria que todas as crianças tivessem essa possibilidade de escapar"

    Ao lado de empresas, redes de supermercados e organizações humanitárias, fundou a Child Food Poverty Taskforce para exercer pressão política e promover medidas concretas contra a pobreza infantil. Depois, ampliou seu trabalho para o programa governamental Healthy Start, que fornece às famílias elegíveis vales para a compra de leite, frutas e verduras. Ao lado do chef de televisão Tom Kerridge, Rashford promoveu a importância de uma alimentação saudável.

    Ainda em 2020, lançou um clube do livro com a Macmillan Children’s Books para dar a crianças em situação de vulnerabilidade acesso à literatura, um luxo que ele próprio nem sempre pôde se permitir quando pequeno. "Me refugiar nos livros teria me ajudado: gostaria que todas as crianças pudessem fazer isso", declarou.

    A Rebelião de Rashford não se limita às questões sociais: ele também se posicionou contra o racismo. Após a final da Eurocopa de 2021, perdida pela Inglaterra, ele, Jadon Sancho e Bukayo Saka foram insultados por causa da cor da pele depois de perderem suas cobranças de pênalti.

  • Dando voz a quem merece

    BRITAIN-ROYALS-FBL-AWARD
    AFP

    Em 2020, Rashford foi nomeado Membro da Ordem do Império Britânico pela rainha Elizabeth II

    Rashford pediu desculpas por sua atuação, mas logo deixou clara a diferença entre crítica legítima e racismo: "Aceito as críticas ao meu jogo. O pênalti tinha que ter entrado. Mas nunca pedirei desculpas por quem sou e de onde venho".

    No futebol moderno, essa postura não é algo óbvio: os jogadores também são marcas e garotos-propaganda, e sua comunicação é planejada para evitar polêmicas.

    Rashford aceitou esses riscos e usou sua notoriedade para dar voz a quem não tem voz. Ele mostra que um atleta pode influenciar a sociedade também fora de campo.

  • Rebelião construtiva

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Ainda assim, Rashford não busca o confronto pelo confronto, como outras figuras carismáticas. Sua rebeldia, enraizada em suas convicções, tem um objetivo concreto.

    Seu engajamento não acabou com a pobreza infantil no Reino Unido: os pacotes de ajuda não são suficientes para resolver problemas estruturais da noite para o dia. Mas Rashford mostrou que um único jogador de futebol pode fazer mais diferença do que o sistema reconhece.

    Talvez esta seja a verdadeira rebeldia no futebol: não mostrar o dedo do meio ou quebrar as regras, mas romper com um padrão que todos consideram natural.