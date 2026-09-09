'Fez sentido para mim' - Cavan Sullivan, a caminho do Manchester City, está fazendo seu nome no Philadelphia Union enquanto sua ascensão impulsiona o burburinho sobre a seleção dos EUA
Cavan Sullivan percebeu que algo estava dando certo em 2 de maio.
Durante toda a semana, o atacante do Philadelphia Union vinha trabalhando em um movimento: pedalada com o pé direito, corte para a esquerda, passar pelo marcador por fora e cruzar na área. Sullivan estava ali, antes e depois do treino, fazendo a mesma coisa, de novo, de novo e de novo.
E então, em um jogo contra o Nashville, o momento chegou. Josh Bauer foi a vítima. Sullivan fingiu que iria para a direita e depois puxou para a esquerda, antes de mandar um cruzamento para a área.
"Foi aí que caiu a ficha para mim. Não é como se eu tivesse terminado de jogar para outra pessoa, mas posso fazer a diferença do meu próprio jeito", disse ele à GOAL.
E sobre essa diferença. Bem, Sullivan descobriu como fazê-la. A promessa da seleção de base dos Estados Unidos que virou jogador do time principal da MLS agora está entregando em um nível que mostra por que o Manchester City o contratou com apenas 14 anos. Isso aparece nos gols, com três nos últimos três jogos. Mas também está na marra, na vibe: comemorações que imitam LeBron James, responsabilidade diante da imprensa e, sim, uma briga acalorada contra o Inter Miami. Sullivan sempre ouviu o que deveria ser. Agora, Sullivan está no controle do próprio futuro. E ele parece muito bom.
"Eu simplesmente me senti mais confortável", disse Sullivan, dando de ombros. "Estamos vencendo jogos. E, sim, podemos fazer algo especial nesta próxima parte da temporada."
"Vou deixar você ser você"
Sullivan já é jogador do time principal do Union há dois anos e é uma figura conhecida há muito mais tempo. Ele assinou um contrato de jogador formado em casa aos 14 anos e, ao mesmo tempo, assinou com o Man City, encaminhando uma mudança para a Premier League aos 18. Desde Freddy Adu, um prospecto não era tão amplamente conhecido e tão aguardado.
Mas ele não teve seu momento. Pelo menos não no início. O Union estava vencendo sob o comando de Bradley Carnell em 2025 e, mesmo que suas atuações pelo time reserva indicassem que ele estava pronto para subir de nível, não havia espaço para Sullivan. Por melhor que ele fosse, por mais pronto que estivesse, sua inclusão não era assim tão necessária. O Philadelphia conquistou o Supporters' Shield. Sullivan foi titular uma vez, jogou 215 minutos, e seu time foi eliminado nas semifinais da Conferência Leste. A resposta foi uma reformulação em massa, com trocas envolvendo o lateral-esquerdo titular, o zagueiro titular e o centroavante titular. Carnell foi demitido no meio da temporada de 2026. Em certo momento, o Union era o lanterna do Leste, apenas seis meses depois de ter a melhor campanha da liga.
E o novo treinador, o interino Ryan Richter, em uma coincidência feliz, treinava Sullivan desde que ele tinha oito anos. Ex-jogador do time reserva do Union, o técnico de 37 anos deixou claro que Sullivan teria seu lugar semana após semana.
"Temos uma ótima relação. Sou muito grato por tudo o que ele fez. É meio que um 'vou deixar você ser você, ter sua liberdade, mas vamos equilibrar isso um pouco'", disse Sullivan.
Impulsionando a recuperação do Philadelphia
Os resultados têm sido claros. Desde a pausa para a Copa do Mundo, Sullivan não só tem sido o principal jogador do Union, como também um dos melhores da MLS. Ele tem sete participações em gols nos últimos sete jogos. Marcou três gols nos últimos três. Sullivan está no percentil 97 da liga em dribles certos e no 88 em chances criadas.
O Union vive grande fase. Depois de vencer o Montreal em 5 de setembro, o Union subiu para o nono lugar no Leste. Se os playoffs começassem amanhã, o Philadelphia estaria entre as equipes classificadas. Sullivan tem feito parte dessa arrancada, em parte impulsionada pela juventude. Isso também faz parte da cultura do Union. O clube é um dos grandes promotores de talentos jovens. Antes de Sullivan veio seu irmão, Quinn, um destaque da MLS. Mas também houve Brenden Aaronson, Auston Trusty e Mark McKenzie. De forma geral, existe a sensação de que todos vão ter sua oportunidade de dar certo, especialmente com Richter no comando. Todo mundo meio que cuida um do outro aqui.
"Se você precisar de uma conversa, de algum retorno ou de alguma crítica, claro, você tem pessoas ao seu redor e um grande sistema de apoio", disse Sullivan.
Mas isso, por si só, não garante sucesso.
"Isso não vai tornar mais fácil entrar no time principal. O desafio não muda só porque eu tenho pessoas na mesma posição que eu ou que já estiveram na mesma posição", disse Sullivan.
Crescendo sob os holofotes
Sullivan também parece um caso especial. Sua notoriedade foi tão grande tão cedo que havia olhares sobre ele vindos de todos os lados. A Apple TV dedicou um episódio inteiro de sua série Onside a Sullivan. Ele foi exposto a uma fama relativa logo no início.
"Foi estranho quando eu estava começando. Tipo, se eu estivesse andando perto de um campo de futebol, as pessoas começavam a pedir fotos", disse ele.
Os Sullivan, que já tinham visto um filho chegar ao time principal do Union quando o caçula se aproximava de um contrato de jogador formado em casa, também precisaram se ajustar.
"Para a minha família, também foi estranho, porque você meio que precisa ficar, tipo, com um olho a mais aberto. Você precisa prestar um pouco mais de atenção no que está fazendo, o que é loucura. Não é que isso fosse frustrante na época, mas você definitivamente precisou se ajustar a isso", disse Sullivan.
Ainda assim, essa atenção sempre combinou com Sullivan, que a abraçou por completo. O cabelo descolorido, as chuteiras Prada, os dribles a mais, as sessões de fotos com a Adidas e Trinity Rodman. A marca funcionava. Ele já tirava selfies com crianças na Generation Adidas Cup antes mesmo de assinar um contrato profissional.
"Eu gosto disso", disse Sullivan, com um sorriso. "De alegrar o dia das crianças e tal."
Há, claro, um outro lado. Com a atenção vem a negatividade. Sullivan pode ser a grande esperança do futebol dos Estados Unidos. Mas também pode virar alvo de críticas. Até mesmo o garoto-prodígio pode despertar a ira dos torcedores adversários.
"Tem gente que, você sabe, fala merda um pouco... as pessoas dizem coisas, como em qualquer outro lugar. Eu tento bloquear isso e evitar prestar muita atenção", disse ele.
Ligação com o Manchester City dá início ao debate sobre a seleção dos EUA
E depois há a questão do futuro. Sullivan treinou com o Manchester City em julho do ano passado. Ele marcou em um amistoso e recebeu elogios entusiasmados por uma atuação contra o sub-19 do PSG alguns dias depois. Ele só estará oficialmente em Manchester em 2027, mas ainda assim já é um jogador do City à espera.
"Com certeza é empolgante acertar previamente com um clube tão incrível e com pessoas tão boas. Tenho ótimas relações por lá neste momento, mas seguimos em contato, mesmo que isso ainda esteja no futuro", disse Sullivan.
O entusiasmo em torno da seleção masculina dos Estados Unidos também é real. Com Mauricio Pochettino assinando uma extensão de contrato de quatro anos para comandar os EUA até a Copa do Mundo de 2030, Sullivan tem tempo para entrar nos planos do técnico. Os Jogos Olímpicos de 2028 também surgem como uma possível vitrine, com a Copa do Mundo Sub-17 do ano passado já em seu currículo. Mas sua primeira oportunidade na equipe principal pode chegar muito antes. Crescem os rumores de que ele pode ser convocado ainda neste mês.
Pochettino, porém, deixou claro que desempenho não é o único critério para jovens jogadores que esperam conquistar espaço. Em entrevista concedida nos dias seguintes à conversa de Sullivan com GOAL, Pochettino explicou sua filosofia.
“Acho que respeito é a coisa mais importante, e eles precisam ser respeitosos”, disse o treinador. “E, claro, queremos jogadores talentosos. Queremos jogadores que se sintam corajosos, confiantes, mas que não sintam coisas que não demonstram.”
Da parte dele, Sullivan parece disposto a esperar, e a seguir trabalhando.
"Não estou muito focado nisso. Obviamente, é um objetivo, e seria muito legal ser convocado... Só estou focado em evoluir, em melhorar semana após semana. Sei que minhas atuações importam. Há olhos sobre você em todo jogo, então preciso seguir em frente neste fim de semana, no próximo fim de semana", disse Sullivan. "Quando a lista sair, se der certo, ótimo. Se não der, vocês não vão ver nada mudar em mim."
Se tudo correr bem, essa primeira convocação será o início de uma carreira na seleção que vai durar anos. Não há necessidade de apressar as coisas. E, para Pochettino, administrar as expectativas em torno dos jovens talentos faz parte do trabalho.
"Precisamos ter cuidado", disse Pochettino, "porque, quando você é jovem, é claro que precisa estar confiante. Você precisa confiar em si mesmo, acreditar que pode atuar bem e ir bem, mas a questão é que existe um limite. O equilíbrio é o mais importante, e uma de nossas responsabilidades é proteger esses caras."
'Ainda há espaço para melhorar'
Por enquanto, porém, outro marco chamou sua atenção, um que a maioria dos adolescentes saberia valorizar. Na semana passada, um vídeo de Sullivan vendo seu primeiro card no EAFC viralizou. Ele esperava uma nota 70. Recebeu 67. Ao assistir ao vídeo, dá para ver um pouco de decepção em seu rosto.
"Eu realmente não sei como o Ultimate Team funciona. Mas alguém disse que meu jogador seria muito bom, muito veloz", afirmou.
Alguns dias depois, Sullivan consegue valorizar isso pelo que é: um momento. Seus irmãos saíram de casa, e Sullivan não joga muito EAFC mais. Isso pode fazê-lo abrir o jogo de novo, admitiu.
"Talvez eu tenha que jogar comigo mesmo no jogo, e depois não vou mais mexer nele", disse Sullivan.
Aquele vídeo, aquele card, levanta um ponto mais pertinente: evoluir. Sullivan sabe que está longe de ser um produto acabado.
"A gente faz muito trabalho defensivo aqui no Union, e isso faz parte da nossa filosofia. Então, às vezes, você pode estar cansado da jogada anterior e precisa escolher seus momentos para partir para cima do cara, tipo se você tem a energia certa ou não, isso é algo real. Tipo, a fadiga é algo real. Minha tomada de decisão melhorou. Mas ainda há espaço para melhorar ainda mais", disse Sullivan.
No fim do vídeo, Sullivan faz uma espécie de promessa.
"Talvez na próxima atualização eu possa ser 70, ou 71", disse.
Não seria surpresa.