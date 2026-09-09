Cavan Sullivan percebeu que algo estava dando certo em 2 de maio.

Durante toda a semana, o atacante do Philadelphia Union vinha trabalhando em um movimento: pedalada com o pé direito, corte para a esquerda, passar pelo marcador por fora e cruzar na área. Sullivan estava ali, antes e depois do treino, fazendo a mesma coisa, de novo, de novo e de novo.

E então, em um jogo contra o Nashville, o momento chegou. Josh Bauer foi a vítima. Sullivan fingiu que iria para a direita e depois puxou para a esquerda, antes de mandar um cruzamento para a área.

"Foi aí que caiu a ficha para mim. Não é como se eu tivesse terminado de jogar para outra pessoa, mas posso fazer a diferença do meu próprio jeito", disse ele à GOAL.

E sobre essa diferença. Bem, Sullivan descobriu como fazê-la. A promessa da seleção de base dos Estados Unidos que virou jogador do time principal da MLS agora está entregando em um nível que mostra por que o Manchester City o contratou com apenas 14 anos. Isso aparece nos gols, com três nos últimos três jogos. Mas também está na marra, na vibe: comemorações que imitam LeBron James, responsabilidade diante da imprensa e, sim, uma briga acalorada contra o Inter Miami. Sullivan sempre ouviu o que deveria ser. Agora, Sullivan está no controle do próprio futuro. E ele parece muito bom.

"Eu simplesmente me senti mais confortável", disse Sullivan, dando de ombros. "Estamos vencendo jogos. E, sim, podemos fazer algo especial nesta próxima parte da temporada."