Federico Higuaín se foi, mas o futebol ainda tem um problema de sexismo
Federico Higuaín foi demitido do cargo de técnico do Columbus Crew 2. Durante uma partida de 23 de agosto contra o Huntsville City FC, ele apertou a mão de uma oficial feminina e se recusou a soltá-la depois de ser solicitado a parar três vezes. Ele se recusou a soltá-la em três ocasiões distintas.
Higuaín disse a ela: "Não se esqueça de que este é um jogo de homens."
A combinação de contato físico e um comentário misógino configurou intimidação, fazendo com que uma oficial feminina se sentisse diminuída e indesejada em um espaço que ela tinha todo o direito de ocupar. A recusa de Higuaín em soltar a mão dela após três pedidos indica que o ato foi deliberado.
Uma "resposta" inadequada
Higuaín recebeu um cartão vermelho e uma suspensão de dois jogos aplicada pela liga, além do que foi descrito como um treinamento de "práticas restaurativas". Depois, ele voltou à beira do campo e comandou mais três jogos após esse incidente específico.
A Professional Soccer Referees Association (PSRA) contestou publicamente a punição. O sindicato argumentou que a política da U.S. Soccer prevê uma suspensão mínima de três jogos por um “agarrão com força” e também citou punições mínimas para conduta discriminatória. Na visão da PSRA, a punição de dois jogos ficou muito aquém do que o incidente justificava.
O sindicato descreveu a resposta da liga como algo “drasticamente aquém” e caracterizou a conduta como dois atos deliberados de abuso físico e sexismo.
Em uma publicação nas redes sociais, a PSRA afirmou: “As mulheres tornam cada nível deste jogo melhor. Elas não deveriam ter de suportar intimidação ou comentários degradantes para provar isso. Nossas árbitras já provaram sua excelência no palco mundial. Elas merecem o mesmo respeito, dignidade e ambiente de trabalho seguro que qualquer outro árbitro.”
O sindicato se manifestou publicamente em um domingo, e o clube se separou de Higuaín naquela terça-feira. A decisão do Crew foi a correta, mas veio tarde demais. A PSRA merece crédito por defender a árbitra. Sua declaração pública ajudou a forçar uma nova análise do incidente, levantando uma questão incômoda: sem essa pressão, o Crew teria agido no fim das contas?
A questão mais ampla
A conduta teria sido inaceitável independentemente do gênero da árbitra. Ainda assim, é justo perguntar se ele teria se comportado da mesma forma com um árbitro homem.
Infelizmente, esta não é uma situação nova para as mulheres no futebol. Na minha própria experiência, já fui criticada em várias plataformas de redes sociais mais vezes do que consigo contar simplesmente por ter uma opinião sobre futebol. Meu caso favorito aconteceu nos comentários de um podcast de análise pós-jogo do Nottingham Forest: “A garota canadense deveria voltar para a cozinha.” (Nota: sou anglo-americana.) Já me mandaram enviar nudes para usuários do X depois de eu publicar conteúdo relacionado a futebol. Ou outra boa: “Vai se fder, sua putazinha do cacete”, porque postei que o Mundial de Clubes na verdade não determina o melhor clube do mundo. Já me chamaram de contratação por diversidade, disseram que eu só estou onde estou por causa da “falácia da desigualdade de gênero”, e muito, muito mais.
A cobertura do incidente, como era previsível, provocou respostas misóginas online. Um comentário argumentou que “as mulheres querem igualdade e igualdade de oportunidades, mas depois querem tratamento especial”. Esperar não sofrer abuso físico não é tratamento especial, e também não é esperar o respeito básico por exercer o cargo que você conquistou. Deixando de lado se a punição foi suficiente, a própria observação mostra que isso não foi simplesmente rispidez no calor do momento. Ele estava querendo passar uma mensagem.
O futebol pertence a todos
Mas todos esses comentários vieram de trás de um teclado. O fato de esse incidente ter ocorrido envolvendo alguém que atuou profissionalmente nos Estados Unidos e dentro de um sistema que investiu muito no futebol feminino, e que tem a seleção feminina mais vitoriosa do mundo, é desanimador. Manter nosso padrão mais alto e exigir um nível melhor de respeito é o mínimo que podemos fazer. O futebol pertence a todos. O fato de um esporte ser dominado por homens, por enquanto, não significa que os homens sejam donos dele.
O fato de a MLS ser uma liga masculina não torna o futebol “um esporte de homem”. O futebol pertence a todos, e é difícil entender por que isso continua sendo motivo de debate. Segundo a ESPN, em 2023, as mulheres ocupavam cerca de 40% dos cargos no escritório da liga MLS. Não é uma maioria, mas é uma fatia substancial, refletindo o valor que as mulheres agregam por meio de diferentes perspectivas e abordagens. Os homens trabalham no futebol feminino por razões semelhantes. Todos têm algo distinto a contribuir.
Higuaín, 41, foi um atacante de destaque do Crew entre 2012 e 2019 e comandava o Crew 2 desde janeiro de 2025. O Crew 2 é um time de desenvolvimento da MLS NEXT PRO, e muitos de seus jogadores são jovens e ainda estão formando sua compreensão do jogo. Um técnico que responde a conflitos com intimidação física não é adequado para orientar ninguém. Ninguém, em qualquer idade, deveria aprender esse comportamento com as pessoas que os lideram.