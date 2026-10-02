Federico Higuaín se foi, mas o futebol ainda tem um problema de sexismo

Higuaín recebeu um cartão vermelho e uma suspensão de dois jogos aplicada pela liga, além do que foi descrito como um treinamento de "práticas restaurativas". Depois, ele voltou à beira do campo e comandou mais três jogos após esse incidente específico.

A Professional Soccer Referees Association (PSRA) contestou publicamente a punição. O sindicato argumentou que a política da U.S. Soccer prevê uma suspensão mínima de três jogos por um “agarrão com força” e também citou punições mínimas para conduta discriminatória. Na visão da PSRA, a punição de dois jogos ficou muito aquém do que o incidente justificava.

O sindicato descreveu a resposta da liga como algo “drasticamente aquém” e caracterizou a conduta como dois atos deliberados de abuso físico e sexismo.

Em uma publicação nas redes sociais, a PSRA afirmou: “As mulheres tornam cada nível deste jogo melhor. Elas não deveriam ter de suportar intimidação ou comentários degradantes para provar isso. Nossas árbitras já provaram sua excelência no palco mundial. Elas merecem o mesmo respeito, dignidade e ambiente de trabalho seguro que qualquer outro árbitro.”

O sindicato se manifestou publicamente em um domingo, e o clube se separou de Higuaín naquela terça-feira. A decisão do Crew foi a correta, mas veio tarde demais. A PSRA merece crédito por defender a árbitra. Sua declaração pública ajudou a forçar uma nova análise do incidente, levantando uma questão incômoda: sem essa pressão, o Crew teria agido no fim das contas?