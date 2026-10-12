O primeiro jogo do Manchester City desde que foi considerado culpado por 114 violações das regras financeiras da Premier League acabou sendo um passeio. A primeira hora foi tensa: 56 mil torcedores revoltados do Liverpool lotaram Anfield e criaram um ambiente hostil com faixas que diziam “Shamchester” e “Cheat”, além de cantos de “Vocês não ganham um título desde 1967”, em referência ao último troféu conquistado pelo City antes de sua aquisição por Abu Dhabi, em 2009, que deu início ao período de nove anos de vergonha no Etihad.

O DJ do estádio também fez sua parte, com escolhas musicais nada sutis antes e depois da partida, de “Joker and the Thief”, do Wolfmother, a “Little Lies”, do Fleetwood Mac. Mas, depois que Ryan Gravenberch foi expulso por receber o segundo cartão amarelo, o City venceu com tranquilidade por 3 a 0, graças aos gols de Erling Haaland, Jeremy Doku e Rayan Cherki no segundo tempo, e manteve seu início perfeito na temporada da Premier League.

Foi uma vitória contundente contra o clube que talvez tenha mais motivos para se sentir lesado. O Liverpool terminou como vice-campeão atrás do City em 2013-14 e 2018-19, ficando a apenas um ponto do título na segunda dessas temporadas. O clube também argumentaria, sem dúvida, que a derrota apertada na disputa pelo título em 2021-22 foi resultado direto das manobras do City fora de campo.

O City recorreu da decisão da Premier League, e ninguém sabe ao certo quando esse processo terminará. O clube é culpado até que se prove inocente, não apenas aos olhos dos dirigentes da Premier League, mas também perante a opinião pública. Por isso, a vitória de domingo pareceu não ter valor, assim como parecerá qualquer outra vitória do City até que haja uma decisão definitiva.

A própria competição também parece ter perdido importância, já que todos os clubes poderiam alegar que são prejudicados pelo sucesso contínuo do City.