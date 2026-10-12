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City making a mockery of EPL_1-1.jpgGetty/GOAL

Farsa total! O fato de o Manchester City seguir jogando sem punição torna quase sem sentido toda a temporada da Premier League

O time de Enzo Maresca manteve seu início de temporada impecável em Anfield, mas agora uma sombra paira sobre a equipe, que mancha a imagem da elite do futebol inglês.

James Westwood
Traduzido por

  • O primeiro jogo do Manchester City desde que foi considerado culpado por 114 violações das regras financeiras da Premier League acabou sendo um passeio. A primeira hora foi tensa: 56 mil torcedores revoltados do Liverpool lotaram Anfield e criaram um ambiente hostil com faixas que diziam “Shamchester” e “Cheat”, além de cantos de “Vocês não ganham um título desde 1967”, em referência ao último troféu conquistado pelo City antes de sua aquisição por Abu Dhabi, em 2009, que deu início ao período de nove anos de vergonha no Etihad.

    O DJ do estádio também fez sua parte, com escolhas musicais nada sutis antes e depois da partida, de “Joker and the Thief”, do Wolfmother, a “Little Lies”, do Fleetwood Mac. Mas, depois que Ryan Gravenberch foi expulso por receber o segundo cartão amarelo, o City venceu com tranquilidade por 3 a 0, graças aos gols de Erling Haaland, Jeremy Doku e Rayan Cherki no segundo tempo, e manteve seu início perfeito na temporada da Premier League.

    Foi uma vitória contundente contra o clube que talvez tenha mais motivos para se sentir lesado. O Liverpool terminou como vice-campeão atrás do City em 2013-14 e 2018-19, ficando a apenas um ponto do título na segunda dessas temporadas. O clube também argumentaria, sem dúvida, que a derrota apertada na disputa pelo título em 2021-22 foi resultado direto das manobras do City fora de campo.

    O City recorreu da decisão da Premier League, e ninguém sabe ao certo quando esse processo terminará. O clube é culpado até que se prove inocente, não apenas aos olhos dos dirigentes da Premier League, mas também perante a opinião pública. Por isso, a vitória de domingo pareceu não ter valor, assim como parecerá qualquer outra vitória do City até que haja uma decisão definitiva.

    A própria competição também parece ter perdido importância, já que todos os clubes poderiam alegar que são prejudicados pelo sucesso contínuo do City.

  • Mentalidade de cerco

    Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Os jogadores do City mantêm a cabeça erguida diante das adversidades, mas é improvável que seus esforços resultem em algo concreto.


    O atual elenco do City, assim como Maresca e sua comissão técnica, não tem culpa alguma nessa situação. Tudo o que podem fazer é manter o profissionalismo e tentar seguir em ascensão, com o apoio de uma torcida fiel que está inteiramente ao lado deles. Em Anfield, os torcedores do City fizeram uma demonstração desafiadora de humor diante da adversidade ao agitar centenas de bananas infláveis, resgatando uma tradição da década de 1980, quando o clube disputava a segunda divisão.

    Toda a controvérsia em torno do clube criou uma mentalidade de quem se sente sob ataque, o que talvez torne o City mais perigoso do que nunca. “Sabíamos que haveria barulho, mas precisamos fazer o nosso próprio barulho vencendo jogos”, disse Maresca depois da partida. Ele havia comemorado intensamente com o elenco, de uma forma mais condizente com a conquista de uma final de copa do que com uma vitória no campeonato.

    Haaland foi além: “Para cada pessoa que faz parte do Manchester City, para cada torcedor, este é um momento maravilhoso que vai ficar conosco por muito tempo. Foi difícil. Foi duro, mas mostramos uma força de caráter incrível em todos os setores. Tenho muito orgulho de todos.” O City claramente não se importa em ser odiado; vai usar isso como motivação.

    Para quem vê tudo de fora, porém, foi difícil e estranho de assistir. No auge da era Pep Guardiola, era preciso admirar o brilho do futebol do City e respeitá-lo. Agora, tudo isso foi manchado, assim como os esforços de Haaland e seus companheiros sob o comando de Maresca. Não há mais sequer admiração a contragosto, apenas pura revolta e uma sensação avassaladora de injustiça que ameaça a integridade da Premier League.

    Não importa quanta força de caráter o City demonstre: o clube foi reduzido a um agente do caos que, literalmente, joga apenas pelo orgulho. Se sofrer a enorme perda de pontos esperada e, possivelmente, for rebaixado, essas vitórias não valerão nada, e rivais como o Liverpool rirão por último.

  • “Liga de fachada”

    Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    A Premier League corre o risco de ser tomada pelo negativismo, e a reputação do Manchester City continuará a sofrer nas próximas semanas e meses.

    Por outro lado, se o Manchester City conseguir vencer o recurso de alguma forma, a imagem da Premier League poderá ficar irremediavelmente abalada. Ninguém aceitaria que suas irregularidades financeiras sistêmicas ficassem impunes, nem mesmo uma punição branda, como uma multa. Se o City não for obrigado a recomeçar do zero, sem o apoio do atual grupo proprietário, a maioria das pessoas passará a questionar sua legitimidade como instituição do futebol.

    A reputação do City já está em ruínas e vai piorar quanto mais essa saga se prolongar. Quando a escalação do time de Maresca foi anunciada em Anfield, o anúncio foi quase completamente abafado pelos gritos de “Vai cair, vai cair, vai cair!”. Perto do fim da partida, cada toque na bola de um jogador do City era recebido com gritos de “trapaceiro”. O clube terá de lidar com isso toda semana.

    “Se puderem me tirar dos jogos do Manchester City pelos próximos meses, ótimo”, disse Gary Neville, ídolo do Manchester United, no estúdio da Sky Sports . “As pessoas vão achar que a liga é uma farsa, e não dá para tirar essa negatividade da cabeça. Acho que eles [os torcedores do City] ainda não percebem a mancha, o estigma e o dano que isso vai causar ao clube.”

    Paul Merson, ex-astro do Arsenal, também se manifestou no programa Soccer Saturday, da Sky, e resumiu bem o amplo impacto das ações do City nos bastidores. “Perguntem-se uma coisa: o Man City teria vencido a Premier League se não tivesse feito o que estava fazendo? De jeito nenhum”, disse. “Eles ganharam a liga por causa de quem manda no clube. Tinham os dois melhores jogadores em cada posição e, se não fosse por quem manda, não teriam conseguido.

    “Não se trata das medalhas, mas dos momentos. Eles tiraram momentos de outras pessoas. A vida é feita de momentos, e vocês tiraram isso de outras pessoas. Quem manda no Man City roubou momentos da vida de outras pessoas.”

  • Dias mais sombrios

    etihad stadium
    (C)Getty Images

    Se tudo correr bem, o Manchester City poderá saber qual será seu destino bem antes do fim da temporada, mas esse é um grande “se”.

    O City lidera a Premier League com três pontos de vantagem sobre o Arsenal após seis jogos e parece forte o suficiente para tirar o título dos campeões depois de gastar £ 450 milhões ($ 596 milhões) em contratações no verão. Enzo Fernandez, Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi e Illiman Ndiaye deram ainda mais profundidade a um elenco que já era de altíssima qualidade. A entrega do troféu em maio seria constrangedora demais se o City conseguir.

    Isso certamente não pode ser permitido, pode? As quatro primeiras conquistas de título do City já são vistas como ilegais, e é impensável acrescentar mais uma à lista. Três anos se passaram até que houvesse uma decisão sobre as acusações financeiras contra o City. Esse tempo também deveria ter sido mais do que suficiente para decidir a punição.

    Agora, os torcedores da Premier League estão presos em uma espécie de purgatório, e há um risco real de que esta temporada acabe sendo uma completa perda de tempo. O Arsenal provavelmente é quem mais se frustra com a situação atual: sem o City no caminho, provavelmente dispararia na liderança do campeonato e teria mais fôlego para sua nova tentativa de conquistar a Champions League. É difícil imaginar Mikel Arteta ficando calado se o clube fracassar nas duas frentes.

    Na outra ponta da tabela, vários clubes que lutam contra o rebaixamento podem acabar dando por perdidos seis pontos preciosos contra o City, que poderiam fazer toda a diferença. Os que disputam vagas em competições europeias também teriam motivos para reclamar. Mais tantos outros “momentos” arrancados deles.

    Segundo relatos, o recurso do City poderá ser analisado a partir de 14 de dezembro. A junta independente de três integrantes terá, então, no máximo 30 dias para apresentar seu veredito final. No entanto, o City recorreu a diversas táticas para atrasar a investigação sobre suas infrações financeiras, e especialistas jurídicos preveem que adotará uma estratégia semelhante no recurso.

    O painel independente original se reunirá para determinar as sanções que devem ser aplicadas ao City. A ESPN informa que esse processo ocorrerá em paralelo ao recurso e que, se tudo correr bem, poderemos ter uma decisão e a aplicação das punições até meados de fevereiro. Isso talvez, por muito pouco, preserve o espírito da competição, com três meses restantes de temporada.

    Se demorar mais do que isso, porém, a situação poderá virar uma farsa. Desde este fim de semana, acompanhar a Premier League se tornou um exercício de paciência e resistência semelhante ao da pré-temporada. Por algum tempo, ainda parecerá que há muito pouco em jogo, e nada do que o City conquistar terá qualquer significado. Os dias mais sombrios do futebol inglês chegaram.