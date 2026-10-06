Com qualquer promessa da base, torcedores, treinadores e a turma das redes sociais inevitavelmente procuram algum tipo de "comparação de jogador". Quem consome este esporte tende a precisar de um ponto de referência, algo que vá além de uma nota no EAFC ou de clipes rápidos que possam aparecer aqui e ali. Em Sullivan, temos Phil Foden, reimaginado, ligeiramente ajustado e muito mais caótico.

E isso é uma coisa boa.

No ambiente relativamente protegido da MLS, com menos olhares e, francamente, uma intensidade menor do que no cenário internacional, Sullivan é relativamente rígido em termos posicionais. O técnico do Philadelphia Union, Ryan Richter, que trabalha com Sullivan em diferentes funções desde os primeiros anos dele na base, instruiu o jogador de 17 anos a atuar, de forma solta, como uma espécie moderna de ponta invertido. Sullivan é canhoto e corta da direita para dentro, de onde consegue criar jogadas em velocidade com a bola nos pés. Assim, 17 de suas 22 partidas em todas as competições naquela temporada foram pela direita.









E os resultados são bons. Sullivan soma sete gols e 12 assistências na MLS. Seus gols esperados e assistências esperadas aparecem ambos no percentil 94 ou acima. Sua finalização é relativamente eficiente, o que está de acordo com as exigências do jogo moderno. Das suas 50 finalizações na MLS, 40 foram com o pé esquerdo. 22 foram no alvo. A maioria veio da parte superior direita da área. Ainda assim, todos os seus sete gols saíram de dentro da área, de curta distância. De fato, tanto os números quanto o teste do olho sugerem que ele está no seu melhor absoluto quando recebe a bola perto do gol e encontra pequenos espaços. Claro, há espaço para expressão individual, mas Sullivan basicamente cumpre uma função muito específica, e faz isso com enorme competência.

Isso contrasta fortemente com a forma como ele era utilizado pelo ex-treinador Bradley Carnell. O técnico, que foi demitido antes da Copa do Mundo depois de comandar um início de temporada decepcionante, usou Sullivan com parcimônia e, de forma crucial, não lhe deu uma única chance como titular em sua posição preferida. Naquelas quatro partidas como titular sob seu técnico anterior, Sullivan não registrou nenhum gol nem assistência. Basicamente, há uma fórmula aqui: coloque Sullivan pelo lado direito, e a mágica tende a acontecer.