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Cavan Sullivan GFX 1-1GOAL

Falando de tática: Cavan Sullivan está prosperando no caos; como Mauricio Pochettino pode tirar o melhor do talento adolescente da seleção dos Estados Unidos

A movimentação e a pressão do adolescente do Philadelphia Union mostram por que sua afirmação na seleção dos Estados Unidos vai além de um gol espetacular. O desafio é equilibrar liberdade com contenção.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • No fim das contas, tudo o que Cavan Sullivan parecia querer era um abraço.

    Depois de 65 minutos vibrantes, erráticos, caóticos e, no fim, triunfantes contra o México, Sullivan foi substituído pelo técnico da USMNT, Mauricio Pochettino. Apenas três minutos antes, ele havia marcado um gol notável, um toque bonito, com categoria, para encobrir um goleiro fora de posição de mais de 30 jardas. Foi um momento maravilhoso, um vislumbre do que esse agora jovem de 17 anos talvez possa vir a ser um dia.

    Mesmo assim, quando o atacante do Philadelphia Union caminhou em direção ao banco, foi recebido com algo como um meio abraço. Sullivan queria um abraço apertado. Pochettino lhe deu um empurrãozinho.

    Uma breve troca, por si só, diz pouco. Mas o desafio mais amplo é claro. Sullivan é uma das promessas americanas mais badaladas de sua geração, e gols como esse só vão aumentar o barulho. Pochettino está permitindo que ele se expresse, mas também tenta manter o garoto com os pés no chão.

    Em campo, também há um equilíbrio a ser encontrado entre dar liberdade a Sullivan e saber quando contê-lo. Encontrá-lo começa por entender o que o torna tão eficaz, e o Philadelphia oferece um ponto de partida útil.

  • Que tipo de jogador é Cavan Sullivan?

    Cavan Sullivan, USMNT
    Getty

    A melhor posição de Sullivan é clara, mas descobrir a forma certa de utilizá-lo tem sido um desafio.

    Com qualquer promessa da base, torcedores, treinadores e a turma das redes sociais inevitavelmente procuram algum tipo de "comparação de jogador". Quem consome este esporte tende a precisar de um ponto de referência, algo que vá além de uma nota no EAFC ou de clipes rápidos que possam aparecer aqui e ali. Em Sullivan, temos Phil Foden, reimaginado, ligeiramente ajustado e muito mais caótico.

    E isso é uma coisa boa.

    No ambiente relativamente protegido da MLS, com menos olhares e, francamente, uma intensidade menor do que no cenário internacional, Sullivan é relativamente rígido em termos posicionais. O técnico do Philadelphia Union, Ryan Richter, que trabalha com Sullivan em diferentes funções desde os primeiros anos dele na base, instruiu o jogador de 17 anos a atuar, de forma solta, como uma espécie moderna de ponta invertido. Sullivan é canhoto e corta da direita para dentro, de onde consegue criar jogadas em velocidade com a bola nos pés. Assim, 17 de suas 22 partidas em todas as competições naquela temporada foram pela direita.



    E os resultados são bons. Sullivan soma sete gols e 12 assistências na MLS. Seus gols esperados e assistências esperadas aparecem ambos no percentil 94 ou acima. Sua finalização é relativamente eficiente, o que está de acordo com as exigências do jogo moderno. Das suas 50 finalizações na MLS, 40 foram com o pé esquerdo. 22 foram no alvo. A maioria veio da parte superior direita da área. Ainda assim, todos os seus sete gols saíram de dentro da área, de curta distância. De fato, tanto os números quanto o teste do olho sugerem que ele está no seu melhor absoluto quando recebe a bola perto do gol e encontra pequenos espaços. Claro, há espaço para expressão individual, mas Sullivan basicamente cumpre uma função muito específica, e faz isso com enorme competência.

    Isso contrasta fortemente com a forma como ele era utilizado pelo ex-treinador Bradley Carnell. O técnico, que foi demitido antes da Copa do Mundo depois de comandar um início de temporada decepcionante, usou Sullivan com parcimônia e, de forma crucial, não lhe deu uma única chance como titular em sua posição preferida. Naquelas quatro partidas como titular sob seu técnico anterior, Sullivan não registrou nenhum gol nem assistência. Basicamente, há uma fórmula aqui: coloque Sullivan pelo lado direito, e a mágica tende a acontecer.

  • Pochettino e liberdade posicional

    Cavan Sullivan Philadelphia Union
    Getty

    O sistema de Pochettino dá a Sullivan a liberdade para circular, pressionar e punir erros.

    A tese de Sullivan de Pochettino tem sido um pouco menos rígida.

    Isso, claro, se deve a princípios táticos fundamentais. Richter gosta de controle. Pochettino é mais adepto do caos. Seu time dos Estados Unidos ocupa os espaços no meio-campo, fecha o centro do campo e acelera rapidamente assim que recupera a bola. O resultado de adotar esse estilo de ataque tão vertical é que os jogadores precisam estar dispostos a correr riscos com seus movimentos sem a bola para ganhar a posse.

    O gol de Sullivan é um bom exemplo. O jogador de 17 anos, de acordo com a súmula, deveria estar atuando pela ponta direita. Ainda assim, ele persegue a bola pelo centro do campo, aproveita um erro do México praticamente de frente para o meio do gol e manda a bola direto para a rede.

    E tem mais. Na jogada que antecede o gol, Sullivan conduz sutilmente o goleiro do México, Raul Rangel, para o centro do campo, cortando a linha de passe mais fácil, para o defensor pelo lado esquerdo. Com o defensor pela direita marcado, o goleiro é forçado a arriscar um passe mais perigoso para o meio. Rangel se desespera e tenta tocar a bola para, bem, ninguém. Sullivan intercepta a linha de passe, ganha a bola e finaliza. Essas são as diferenças sutis que sistemas de alta pressão provocam, aqueles momentos-chave de caos que levam os adversários ao erro e, neste caso, ao gol.

    A folha de estatísticas conta uma história parecida. Sullivan terminou com mais ações defensivas do que qualquer outro jogador de ataque em campo (quatro) e venceu mais duelos do que os dois meio-campistas centrais dos EUA (oito). Em termos mais simples: em um clássico de alta intensidade contra o México, um ponta-direita esteve entre os melhores defensores em campo.

  • O jogador emocionado

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    A competitividade de Sullivan dá uma vantagem à seleção masculina dos Estados Unidos, mas suas emoções podem transbordar.

    Então, os Estados Unidos têm seu jogador de futebol intenso, que pressiona o tempo todo e é fora da curva. Esses não aparecem todo dia.

    A outra parte boa aqui é o lado intangível. Sim, vamos ter que falar de mentalidade. Uma crítica feita com frequência a esta geração de jogadores dos Estados Unidos é que ela não tem a agressividade de antigamente. Repetidamente, comentaristas e ex-jogadores falam de conceitos como 'garra', 'querer mais' e 'jogar pelo escudo'. Muita coisa disso é bobagem, isca para engajamento que funciona bem demais.

    A questão sobre a maioria dos atletas profissionais é que eles realmente gostam de praticar seu esporte e, embora possam ser criticados por muitas coisas, 'falta de esforço' não é uma delas. Talvez uma caracterização mais precisa, ou melhor, uma explicação para a irritação dos comentaristas, seja que a vibe parece um pouco errada. A velha geração desta seleção dos Estados Unidos, jogador por jogador, não chega nem perto de ser tão talentosa quanto esta. Mas tinha uma combatividade. É natural, então, que os ex-jogadores de antigamente olhem para este time atual e, talvez, projetem um pouco. Se tivessem esse talento, poderiam ter feito ainda mais do que sua vitória histórica contra a Espanha na Copa das Confederações.

    Sullivan oferece um pouco de esperança para essa geração. Ele passou a maior parte do jogo contra o México entrando forte demais nas divididas, reagindo às marcações com muita raiva. Essas coisas não podem ser quantificadas em uma folha de estatísticas, mas Sullivan é um jogador emocional. Às vezes, isso chegou perto de transbordar. Um desses exemplos foi em sua estreia completa pelos Estados Unidos contra o Peru, quando o adolescente deixou o joelho na cabeça do goleiro adversário depois de chegar atrasado em uma dividida. Ele recebeu cartão amarelo pelo lance. Um árbitro menos tolerante, talvez não apitando um amistoso, poderia ter lhe dado um vermelho.

    Mas tudo isso faz parte da equação. Nesses casos, é preciso aceitar o pacote completo. Jude Bellingham, David Beckham, Vinicius Jr., Steven Gerrard, todos solistas maravilhosos com capacidade técnica quase sem paralelo, tiveram seus momentos tolos por clube ou seleção, que lhes custaram caro em um grande palco. Ainda assim, esse mesmo individualismo, essa mesma força interior, os levou a patamares únicos em um campo de futebol.

  • O desafio de Pochettino

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    O desafio de Pochettino é desenvolver o talento de Sullivan enquanto o mantém com os pés no chão.

    E essa, então, é a verdadeira tarefa de Pochettino. Esta é uma geração realmente promissora de jogadores da USMNT. Julian Hall e Adri Memmeti, ambos produtos do New York Red Bulls, parecem estar no caminho para carreiras internacionais impressionantes. Diego Kochen tem potencial para ser um grande goleiro. Neil Pierre pode ser uma resposta para um problema que se aproxima na zaga. Mathis Albert, Zavier Gozo, Justin Ellis: todos eles podem acabar contribuindo no mais alto nível. Isso não é pouca coisa.

    Mas Sullivan é a joia da coroa desta geração. O talento dele está em outra escala. E agora ele está provando isso pela seleção nacional. Ainda assim, este é um momento crucial. Em um ano, Sullivan estará oficialmente nos livros do Manchester City. Pochettino, em tese, ainda será o técnico dos EUA. E seria tolice não continuar dando a Sullivan toda e qualquer oportunidade disponível. O desafio, porém, é contê-lo. No momento, tudo isso é até bastante encantador. Sullivan está marcando muitos gols e dando assistências em nível de clube. Ele é o jogador mais jovem da USMNT a marcar por seu país.

    Sim, ele escapou de uma entrada um tanto dura. Sim, ele mudou a foto de perfil no Instagram para uma imagem em que aparece sorrindo de forma maliciosa para os torcedores do México. Essas coisas são inofensivas em amistosos em outubro. Mas, daqui para frente, talvez esse talento extraordinário também precise ser controlado um pouco.

    Esse tipo de cuidado é a diferença entre o bom e o excelente.