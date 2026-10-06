No fim das contas, tudo o que Cavan Sullivan parecia querer era um abraço.
Depois de 65 minutos vibrantes, erráticos, caóticos e, no fim, triunfantes contra o México, Sullivan foi substituído pelo técnico da USMNT, Mauricio Pochettino. Apenas três minutos antes, ele havia marcado um gol notável, um toque bonito, com categoria, para encobrir um goleiro fora de posição de mais de 30 jardas. Foi um momento maravilhoso, um vislumbre do que esse agora jovem de 17 anos talvez possa vir a ser um dia.
Mesmo assim, quando o atacante do Philadelphia Union caminhou em direção ao banco, foi recebido com algo como um meio abraço. Sullivan queria um abraço apertado. Pochettino lhe deu um empurrãozinho.
Uma breve troca, por si só, diz pouco. Mas o desafio mais amplo é claro. Sullivan é uma das promessas americanas mais badaladas de sua geração, e gols como esse só vão aumentar o barulho. Pochettino está permitindo que ele se expresse, mas também tenta manter o garoto com os pés no chão.
Em campo, também há um equilíbrio a ser encontrado entre dar liberdade a Sullivan e saber quando contê-lo. Encontrá-lo começa por entender o que o torna tão eficaz, e o Philadelphia oferece um ponto de partida útil.