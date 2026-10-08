Desde o triunfo da Inglaterra na Eurocopa de 2022, e a aposentadoria de Fran Kirby da seleção inglesa nos meses seguintes, a camisa 10 no time de Sarina Wiegman pertenceu quase exclusivamente a Ella Toone. A estrela do Manchester United foi titular em cinco dos sete jogos da Inglaterra na Copa do Mundo Feminina de 2023, quando a Inglaterra chegou à final, e em cinco das seis partidas da equipe na Euro 2025, quando o time de Wiegman reteve sua coroa continental.
Houve momentos em que outras jogadoras ocuparam a posição, especialmente com Wiegman testando Lauren James em uma função particularmente livre, mas Toone quase sempre retomou a camisa. Mas depois de a jogadora de 27 anos não ter sido inicialmente incluída na convocação mais recente de Wiegman, para o jogo classificatório desta semana para a Copa do Mundo Feminina contra a Grécia, pela primeira vez por motivos não relacionados a lesão desde que a holandesa assumiu o comando da Inglaterra há mais de cinco anos, será que uma mudança pode estar a caminho?
Ao explicar a ausência, Wiegman fez questão de enfatizar sua confiança em Toone, e em Chloe Kelly, que também foi deixada de fora, na capacidade de voltar à melhor forma e, consequentemente, à seleção inglesa. Quando Lucy Bronze teve de se retirar por lesão alguns dias depois, foi Toone quem ela chamou de volta também. Mas será muito interessante ver como ficará a função de camisa 10 nesta semana, depois que a estrela do United não deveria estar envolvida, e isso pode ter consequências muito importantes para o futuro.