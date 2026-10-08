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Lionesses No.10s 1:1Getty/GOAL

Experimento com Lauren James ou estreia de Erica Parkinson? As opções de camisa 10 da Inglaterra para Sarina Wiegman em meio a preocupações com o "nível" de Ella Toone

A meio-campista do Manchester United foi inicialmente deixada fora do elenco para enfrentar a Grécia antes de ser chamada de volta de última hora, o que sugere que ela está mais abaixo na hierarquia e não começará como camisa 10

Ameé Ruszkai
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  • Desde o triunfo da Inglaterra na Eurocopa de 2022, e a aposentadoria de Fran Kirby da seleção inglesa nos meses seguintes, a camisa 10 no time de Sarina Wiegman pertenceu quase exclusivamente a Ella Toone. A estrela do Manchester United foi titular em cinco dos sete jogos da Inglaterra na Copa do Mundo Feminina de 2023, quando a Inglaterra chegou à final, e em cinco das seis partidas da equipe na Euro 2025, quando o time de Wiegman reteve sua coroa continental.

    Houve momentos em que outras jogadoras ocuparam a posição, especialmente com Wiegman testando Lauren James em uma função particularmente livre, mas Toone quase sempre retomou a camisa. Mas depois de a jogadora de 27 anos não ter sido inicialmente incluída na convocação mais recente de Wiegman, para o jogo classificatório desta semana para a Copa do Mundo Feminina contra a Grécia, pela primeira vez por motivos não relacionados a lesão desde que a holandesa assumiu o comando da Inglaterra há mais de cinco anos, será que uma mudança pode estar a caminho?

    Ao explicar a ausência, Wiegman fez questão de enfatizar sua confiança em Toone, e em Chloe Kelly, que também foi deixada de fora, na capacidade de voltar à melhor forma e, consequentemente, à seleção inglesa. Quando Lucy Bronze teve de se retirar por lesão alguns dias depois, foi Toone quem ela chamou de volta também. Mas será muito interessante ver como ficará a função de camisa 10 nesta semana, depois que a estrela do United não deveria estar envolvida, e isso pode ter consequências muito importantes para o futuro.

  • Experimento de James

    Lauren James England Women 2026
    Getty Images

    Wiegman tem testado James com frequência na função de camisa 10, mas isso não funcionou tão bem desde a decisão de deixar de usar o esquema 3-5-2

    Longe de Toone, o principal foco de experimentação de Wiegman no papel de camisa 10 nos últimos tempos tem se concentrado em James. Na Copa do Mundo de 2023, depois de duas atuações um tanto apagadas no início do torneio, a técnica da Inglaterra mudou para uma formação em 3-5-2, que colocou James em uma função com liberdade para circular, a partir da qual ela atormentou a China em uma atuação incrível.

    No entanto, quando a estrela do Chelsea foi expulsa no jogo seguinte, contra a Nigéria, sua suspensão abriu caminho para o retorno de Toone. Não muito depois daquele torneio, a experimentação com essa formação, que se adequava melhor à liberdade dada a James, chegou ao fim.

    O esquema 4-3-3 ao qual Wiegman voltou não permite exatamente que James atue como camisa 10 e, ao mesmo tempo, ofereça o equilíbrio ideal para o time como um todo. Isso ficou evidente na Euro 2025, em que Wiegman começou com James em uma função central. Depois de ver a França simplesmente superar seu time em uma derrota preocupante, ela mudou de abordagem, recolocando James pela ponta e trazendo Toone de volta para a função de camisa 10 no restante do torneio, que a Inglaterra venceu.

  • Encontrando equilíbrio

    England v Wales - UEFA Women's EURO 2025 Group D
    Getty Images Sport

    Encontrar a fórmula certa para usar James de forma central na seleção da Inglaterra pode ser um foco específico para Wiegman nesta janela internacional

    Toone agora está a caminho de Creta com o grupo depois de ser chamada de última hora por causa de uma lesão, mas, considerando que Wiegman disse ainda na semana passada que o nível de Toone não estava onde ela esperava, o que levou à sua exclusão inicial, dificilmente se espera que ela seja a primeira opção para a função de camisa 10 nestes próximos jogos.

    Assim, há algumas linhas de pensamento em torno da posição nesta próxima Data Fifa, que será composta por um confronto de ida e volta contra a Grécia, seleção que a Inglaterra deve vencer com conforto.

    Uma delas gira em torno de James e da possibilidade de Wiegman encontrar a estrutura certa na equipe para utilizá-la em uma função central, de forma que maximize a estrela do Chelsea e também beneficie o time.

    Está claro que James rende mais quando recebe liberdade para circular e ocupar os espaços em que pode ser mais decisiva contra o adversário. Ainda assim, isso não precisa ser centralmente. No Chelsea, a técnica Sonia Bompastor tem obtido muito sucesso ao utilizá-la pela esquerda, por exemplo.

    Trata-se do que funciona melhor para Wiegman e para esta seleção da Inglaterra, algo em que a treinadora pode mexer nesta pausa internacional.

  • Olhando para o futuro

    Erica Parkinson England Women 2026
    Getty Images

    Em vez disso, Wiegman pode optar por tentar algo novo no meio-campo ofensivo, dando à talentosa adolescente Erica Parkinson a estreia.

    No entanto, há dúvidas sobre o quanto Wiegman poderia aprender sobre tudo isso nestes jogos, já que a Grécia vai recuar em bloco baixo e se defender. É improvável que seja uma partida em que o equilíbrio da Inglaterra como equipe seja testado.

    Então, talvez faça mais sentido olhar para Erica Parkinson, que pode muito bem ser a camisa 10 do futuro da Inglaterra. A jogadora de 18 anos foi chamada para o grupo pela primeira vez em abril e, depois de começar bem sua passagem nos Estados Unidos pelo North Carolina Courage, está de volta nesta semana e pode até estrear.

    Parkinson é incrivelmente talentosa, capaz de encontrar espaço, acertar um passe e finalizar a gol com a mesma qualidade, tudo isso enquanto também tem uma impressionante intensidade de trabalho. Tudo isso a ajudou a ser eleita a Jogadora Jovem do Ano em Portugal enquanto atuava pelo Valadares Gaia, subir rapidamente pelas categorias de base da Inglaterra e receber sua primeira convocação antes mesmo de completar 18 anos. Parkinson está pronta para o próximo passo, e este seria um grande jogo para começar.

  • Avaliando as opções

    Sarina Wiegman 2026
    Getty Images

    Wiegman tem outras opções que pode observar ao longo dos próximos jogos contra a Grécia, com outras jogadoras já tendo sido utilizadas por ela na posição de camisa 10 anteriormente

    Também seria valioso para Wiegman avaliar mais a fundo as credenciais de suas outras opções para o meio-campo. Laura Blindkilde Brown, Lucia Kendall e Jess Park não atuam atualmente na função de camisa 10 em seus clubes, mas já fizeram isso antes, têm qualidades para desempenhá-la e já jogaram ali pela Inglaterra no passado.

    Não seria surpresa ver Toone entrar em campo e ganhar uma chance de provar que seu nível também pode ser mais alto, agora que está com o grupo.

    Mas, em um momento em que a estrela do United inicialmente não foi convocada devido à sua forma recente e Grace Clinton, uma boa opção como camisa 10 quando apareceu pela primeira vez no grupo, segue de fora após um início difícil de trajetória no Manchester City, estabelecer mais profundidade no meio-campo ofensivo deve ser uma prioridade para Wiegman e para a Inglaterra, com a Copa do Mundo Feminina de 2027 entrando em foco a partir desta semana.