Exclusivo com Bruno Fernandes: por dentro da mente do rei das assistências do Manchester United e como ele se tornou uma máquina de criar gols
Bruno Fernandes está envelhecendo como um bom vinho. O capitão do Manchester United completa 32 anos na próxima semana, mas sua influência em Old Trafford continua a crescer, como ficou evidente com seu impressionante hat-trick na goleada por 5 a 2 sobre o recém-promovido Ipswich Town no domingo.
Ganhar o prêmio de Jogador do Ano da PFA de 2025-26 poderia ser visto como o auge da carreira de Fernandes no United, mas ele ainda quer mais. Ainda assim, será difícil superar o que fez individualmente na temporada passada.
Fernandes distribuiu impressionantes 21 assistências, enquanto o United terminou em terceiro lugar na liga, superando o recorde de uma única temporada que antes era dividido por Thierry Henry e Kevin De Bruyne. Ele criou, em média, quatro chances por jogo, mais do que qualquer outro jogador nas cinco principais ligas da Europa.
O Manchester United deve muito a Fernandes por sua incrível consistência, e a taxa de £68 milhões (US$ 92 mi) paga ao Sporting CP em janeiro de 2020 agora parece uma das maiores pechinchas da história. A questão é: como ele se tornou a irresistível máquina de criar gols que é hoje? Falando no podcast Beast Mode On durante a premiação da PFA, Fernandes revelou alguns de seus segredos e ofereceu uma visão fascinante sobre sua mentalidade inquebrável...
Curva de aprendizado ao lado de Raphinha
Fernandes atua como um camisa 10 no United e é mais efetivo dentro e ao redor da área, mas muitas vezes cede ao seu impulso natural de recuar e comandar a construção das jogadas. Isso vem de sua formação inicial no futebol nos clubes italianos Novara, Udinese e Sampdoria, onde atuava à frente da defesa como um armador no estilo de Andrea Pirlo.
Depois de se juntar ao Sporting CP em 2017, Fernandes passou a jogar mais adiantado, como um meio-campista de área a área, e sua produção de gols e assistências aumentou rapidamente. A oportunidade de trabalhar com Raphinha, o ex-ponta do Leeds que depois se consolidou como candidato à Bola de Ouro no Barcelona, por duas temporadas completas em Portugal teve um efeito transformador no jogo de Fernandes, à medida que ele começou a assumir mais riscos com a bola.
"Tive sorte na minha carreira e, ainda mais quando cheguei à Premier League, de ter jogadores que entendiam que eu veria a jogada antes. Então eles faziam a corrida um pouco mais cedo porque sabiam que eu ia perceber isso. Percebi isso quando fui para o Sporting, esse foi o passo que dei para ficar ainda melhor", disse Fernandes no podcast Beast Mode On. "Joguei lá com jogadores como Raphinha, que era um dos jogadores que eu encontrava com o passe, porque ele também era alguém que entendia: 'Bruno pode tocar de primeira aqui, então eu tenho que ir'. Isso me ajudou muito ter jogadores à minha frente que também reconheciam que eu ia ler a jogada mais rápido."
O scanner definitivo
A técnica e a execução de Fernandes eram um prazer de ver no Sporting, e ele ficou ainda mais refinado no United. No entanto, sua capacidade de ler o campo e estar sempre um passo à frente dos adversários é o que realmente o diferencia de seus pares.
"Eu preciso visualizar o jogo. Sempre que a bola está sendo jogada, preciso estar olhando ao redor para ver o que está acontecendo, qual vai ser o passe", diz. "A maior qualidade da minha carreira sempre foi a forma como penso e como faço as coisas um pouco mais rápido, porque não sou o mais rápido, nem o mais forte, então preciso visualizar as coisas antes e tentar fazer com que aconteçam antes que algumas pessoas percebam que vou fazer isso. Acho que essa foi a minha principal habilidade e o meu principal trunfo para me tornar um grande jogador no mais alto nível."
Fernandes não pode ser dominado fisicamente porque é escorregadio e inteligente demais. Ele é mestre em antecipar onde o espaço vai se abrir e em colocar a bola em zonas nas quais seus companheiros podem causar mais dano. Quando eles estão na mesma sintonia que ele, como Raphinha estava, é quase impossível impedi-lo de furar a marcação.
Anthony Martial, Edinson Cavani e Marcus Rashford conseguiram aproveitar ao máximo o talento de Fernandes no United ao longo dos anos, e Benjamin Sesko construiu uma forte conexão com o maestro português na segunda metade da temporada passada. Parece que ele tem um mapa do campo na mente e está constantemente procurando maneiras de destravar blocos defensivos rígidos, em vez de tocar para o lado ou para trás.
Medindo forças com Sesko
Apesar de já ser um meio-campista completo, que provavelmente entraria no time titular de qualquer um dos clubes de elite da Europa, Fernandes nunca para de buscar evolução. Para ele, a intensidade nos treinos é a chave para tirar a melhor versão de si mesmo nos dias de jogo.
"É quando você joga que melhora. Sempre encarei os meus treinos como se fossem um jogo o tempo todo", afirmou. "Essa provavelmente foi a diferença para eu ficar ainda melhor. Não fico satisfeito só de ir treinar. Preciso treinar na capacidade máxima."
Fernandes também tem um espírito competitivo feroz e uma postura dura que vem da infância. "Crescendo, na minha época, você jogava muito na rua", acrescentou. "Eu sempre fui um dos mais novos, porque meu irmão é cinco anos mais velho do que eu, então eu jogava contra ele e os amigos dele. Me acostumei a apanhar, mas também a vencer pessoas que eram mais fortes do que eu. Então nunca tenho medo de dividir ou de entrar nos duelos."
Em outras palavras, o capitão do United adora um desafio e leva para o campo de treino a mentalidade de 'se não é difícil, eu não estou evoluindo'. Fernandes é especialmente aplicado quando se trata de corrigir suas fraquezas e detalhou um exemplo disso, no qual mediu forças com Sesko.
"Na última temporada, no treino, eu tive que fazer uma corrida de 50 jardas com Benjamin Sesko", revelou. "Eu comecei dois passos à frente e ele estava atrás de mim, então fui me exigindo ao máximo e bati a minha maior velocidade, que era 35,5 [km/h]. Ele chegou a 37 [km/h] e alguma coisa no fim, por isso me alcançou no final, mas eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo, porque o Ben é um jogador muito forte fisicamente e muito rápido. Mas é disso que eu gosto no treino, de encarar aqueles que eu sei que são melhores do que eu em alguma coisa para poder me testar."
Joia da era pós-Fergie
Essa determinação também fez de Fernandes um capitão exemplar. Houve alguns problemas de adaptação quando ele assumiu a braçadeira de Harry Maguire em 2023, mas Fernandes gradualmente se transformou em um verdadeiro líder. Ele se comunica com confiança e clareza, dá um exemplo brilhante com sua qualidade com a bola e sua entrega sem ela, e todos olham para ele em busca de inspiração.
A era pós-Sir Alex Ferguson em Old Trafford tem sido amplamente miserável, mas nenhum outro jogador fez mais para tentar recolocar o clube em suas antigas glórias. Mesmo que você não reconheça suas credenciais como capitão, esse fato é indiscutível com base em seu impressionante retrospecto de 219 participações em gols em 329 partidas por todas as competições.
Todo torcedor do United no planeta concordaria que Fernandes é a melhor contratação do clube nos últimos 13 anos. Ele também é comparado com frequência às figuras lendárias que desempenharam papéis importantes sob o comando de Ferguson.
Fundamentalmente, porém, Fernandes nunca se deixa levar pela empolgação, dizendo sobre sua filosofia geral: "O que eu busco é ser uma versão melhor de mim mesmo, e não tentar superar outra pessoa."
Silenciando os críticos
No entanto, como principal referência de um clube do tamanho do United, Fernandes também é um alvo fácil para os críticos. De fato, ex-jogadores do Manchester United costumam pegar mais pesado com ele, incluindo Roy Keane, que descreveu a busca de Fernandes pelo recorde de assistências da Premier League como um "número de circo" e sugeriu que ele estava priorizando isso em vez de vencer partidas.
Patrice Evra, por sua vez, afirmou recentemente que Fernandes é focado demais em si mesmo, dizendo em sua transmissão na Kick, em nome da Stake: "Agora que ele ganhou o prêmio de Jogador do Ano, não quero vê-lo ganhá-lo de novo. Quero que Bruno faça parte da equipe. Minha preocupação com Bruno é que ele não controla o jogo. Joguei com pessoas como Paul Scholes, Sir Alex Ferguson dizia: 'Passem para Paul Scholes', porque ele sabe quando controlar o jogo, quando avançar ou manter a posse."
Esse tipo de comentário é extremamente injusto. O United nunca teria se classificado para a Champions League na última temporada sem Fernandes impulsionando o time a cada oportunidade; ele nasceu para vencer, e pedir que jogue de forma mais contida tiraria da equipe sua arma mais potente.
Seria compreensível se a confiança de Fernandes variasse por causa de todo o barulho externo. Felizmente para o United e para seu atual técnico, Michael Carrick, ele tem personalidade forte o bastante para bloquear isso.
"Eu sempre disse a mim mesmo para acreditar em si mesmo. Porque, ao longo da sua carreira, você vai ter momentos em que as pessoas vão duvidar de quão bom você é, ou de quão bom você pode ser", diz Fernandes. "Isso sempre vai estar lá, do começo ao fim. Isso não vai mudar. Não importa o quanto você mostre isso. Não importa quantos destes (aponta para o troféu de Jogador do Ano da PFA) você ganhe. As pessoas sempre vão duvidar.
"Em alto nível, você sempre vai, semana após semana e às vezes a cada três dias, receber algum reconhecimento; em outros dias, vai ouvir palavras ruins. Você só precisa lidar com isso e acreditar em si mesmo, porque, se você chegou a determinados lugares, é porque fez algo certo."
Lealdade e paixão
Fernandes merece um reconhecimento muito maior, especialmente quando se considera o quão leal ele tem sido ao United. O Real Madrid foi fortemente ligado a uma investida pelo internacional português não muito tempo atrás, e ele rejeitou no ano passado uma lucrativa transferência para a Arábia Saudita que teria proporcionado a ele e à sua família riquezas além dos seus sonhos mais ousados.
O United conquistou apenas uma FA Cup e uma Copa da Liga durante os seis anos de Fernandes no clube, então ninguém poderia culpá-lo se ele tivesse se deixado levar. Mas o português, que, segundo informações, está em conversas para renovar seu contrato além da data de término em 2027, declarou publicamente o quanto é apaixonado por alcançar coisas maiores em Manchester.
Apesar do que Keane possa acreditar, isso significa sucesso coletivo, e não mais reconhecimento individual. A resposta de Fernandes, quando questionado sobre o que o recorde de assistências significa para ele, ajuda de certa forma a reforçar isso. Ele reconheceu que foi um feito "especial", mas acrescentou: "Nunca foi um objetivo ultrapassar Thierry e Kevin."
Quaisquer outros recordes que Fernandes quebrar serão apenas subprodutos de seu desejo insaciável de levar o United de volta ao topo. Só o tempo dirá se o time de Carrick tem elenco suficiente para conquistar os maiores títulos nesta temporada, mas é certo que Fernandes novamente dará tudo de si pela causa da equipe até o fim.
Assista ao episódio completo do podcast Beast Mode On
Confira todos os episódios do podcast Beast Mode On no canal oficial no YouTube. Você também pode ouvir os episódios completos no Spotify.