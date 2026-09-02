Apesar de já ser um meio-campista completo, que provavelmente entraria no time titular de qualquer um dos clubes de elite da Europa, Fernandes nunca para de buscar evolução. Para ele, a intensidade nos treinos é a chave para tirar a melhor versão de si mesmo nos dias de jogo.

"É quando você joga que melhora. Sempre encarei os meus treinos como se fossem um jogo o tempo todo", afirmou. "Essa provavelmente foi a diferença para eu ficar ainda melhor. Não fico satisfeito só de ir treinar. Preciso treinar na capacidade máxima."

Fernandes também tem um espírito competitivo feroz e uma postura dura que vem da infância. "Crescendo, na minha época, você jogava muito na rua", acrescentou. "Eu sempre fui um dos mais novos, porque meu irmão é cinco anos mais velho do que eu, então eu jogava contra ele e os amigos dele. Me acostumei a apanhar, mas também a vencer pessoas que eram mais fortes do que eu. Então nunca tenho medo de dividir ou de entrar nos duelos."

Em outras palavras, o capitão do United adora um desafio e leva para o campo de treino a mentalidade de 'se não é difícil, eu não estou evoluindo'. Fernandes é especialmente aplicado quando se trata de corrigir suas fraquezas e detalhou um exemplo disso, no qual mediu forças com Sesko.

"Na última temporada, no treino, eu tive que fazer uma corrida de 50 jardas com Benjamin Sesko", revelou. "Eu comecei dois passos à frente e ele estava atrás de mim, então fui me exigindo ao máximo e bati a minha maior velocidade, que era 35,5 [km/h]. Ele chegou a 37 [km/h] e alguma coisa no fim, por isso me alcançou no final, mas eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo, porque o Ben é um jogador muito forte fisicamente e muito rápido. Mas é disso que eu gosto no treino, de encarar aqueles que eu sei que são melhores do que eu em alguma coisa para poder me testar."