Há muitos pensamentos conflitantes na cabeça de Lucia Kendall, a meio-campista de 22 anos do Aston Villa, cuja primeira temporada na Superliga Feminina foi tão boa que ela foi convocada para a seleção inglesa por Sarina Wiegman poucas semanas após o início da competição. Em um momento, ela fala, sem ser perguntada, sobre a Copa do Mundo do próximo verão. No seguinte, admite que ainda não caiu a ficha de que é uma Lioness de fato.

Isso resume muito bem a temporada 2025-26 de Kendall. Afinal, foi realmente um turbilhão. Em julho do ano passado, ela se juntou ao Villa vinda do Southampton, clube da WSL 2 pelo qual estreou aos 16 anos e com o qual jogou regularmente no time principal por cinco temporadas. Em outubro, exatamente um mês após sua estreia na WSL em Villa Park contra o Chelsea, ela foi chamada pela primeira vez para a seleção principal da Inglaterra e fez sua estreia oficial duas semanas depois, contra a Austrália. Ela foi eleita a melhor em campo.

Se isso já não fosse surreal o suficiente, Kendall voltou a Southampton no acampamento seguinte da Inglaterra e marcou em St. Mary's na vitória sobre Gana. As atuações da meio-campista nesses amistosos foram tão boas, inclusive, que ela esteve na escalação para a visita da Espanha a Wembley, em abril, nas eliminatórias para a Copa do Mundo. A Inglaterra venceu por 1 a 0.

“Louco”, responde Kendall, quando a GOAL pergunta sobre todos os marcos de uma temporada em que ela também foi titular em 16 dos 22 jogos do Villa na WSL, em seu primeiro ano nesse nível. Isso seria manchete na maioria dos casos, mas acaba quase relegado a uma nota de rodapé nos últimos 12 meses de Kendall, tamanha foi a quantidade de momentos marcantes. “Mesmo agora, olho para trás e não consigo realmente absorver tudo”, reconhece.

Mas, enquanto a internacional inglesa olha para sua segunda temporada na WSL, uma que será seguida pela Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil, não há qualquer sinal de que ela tenha se sentido intimidada por tudo o que aconteceu. Muito pelo contrário, na verdade.

“Acho que jogar pela Inglaterra realmente abriu meus olhos para algo como: 'Uau, era com isso que eu sonhava', e acho que isso quase me deixou mais tranquila”, diz ela, de forma incrível. “Foi quase como: 'Eu consegui. Era com isso que eu sonhava, então agora vou apenas aproveitar'.”