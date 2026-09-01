Exclusiva de Lucia Kendall: estrela em ascensão da Inglaterra reflete sobre trajetória "louca", garante vaga no elenco da Inglaterra para a Copa do Mundo Feminina e eleva o nível no Aston Villa
Há muitos pensamentos conflitantes na cabeça de Lucia Kendall, a meio-campista de 22 anos do Aston Villa, cuja primeira temporada na Superliga Feminina foi tão boa que ela foi convocada para a seleção inglesa por Sarina Wiegman poucas semanas após o início da competição. Em um momento, ela fala, sem ser perguntada, sobre a Copa do Mundo do próximo verão. No seguinte, admite que ainda não caiu a ficha de que é uma Lioness de fato.
Isso resume muito bem a temporada 2025-26 de Kendall. Afinal, foi realmente um turbilhão. Em julho do ano passado, ela se juntou ao Villa vinda do Southampton, clube da WSL 2 pelo qual estreou aos 16 anos e com o qual jogou regularmente no time principal por cinco temporadas. Em outubro, exatamente um mês após sua estreia na WSL em Villa Park contra o Chelsea, ela foi chamada pela primeira vez para a seleção principal da Inglaterra e fez sua estreia oficial duas semanas depois, contra a Austrália. Ela foi eleita a melhor em campo.
Se isso já não fosse surreal o suficiente, Kendall voltou a Southampton no acampamento seguinte da Inglaterra e marcou em St. Mary's na vitória sobre Gana. As atuações da meio-campista nesses amistosos foram tão boas, inclusive, que ela esteve na escalação para a visita da Espanha a Wembley, em abril, nas eliminatórias para a Copa do Mundo. A Inglaterra venceu por 1 a 0.
“Louco”, responde Kendall, quando a GOAL pergunta sobre todos os marcos de uma temporada em que ela também foi titular em 16 dos 22 jogos do Villa na WSL, em seu primeiro ano nesse nível. Isso seria manchete na maioria dos casos, mas acaba quase relegado a uma nota de rodapé nos últimos 12 meses de Kendall, tamanha foi a quantidade de momentos marcantes. “Mesmo agora, olho para trás e não consigo realmente absorver tudo”, reconhece.
Mas, enquanto a internacional inglesa olha para sua segunda temporada na WSL, uma que será seguida pela Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil, não há qualquer sinal de que ela tenha se sentido intimidada por tudo o que aconteceu. Muito pelo contrário, na verdade.
“Acho que jogar pela Inglaterra realmente abriu meus olhos para algo como: 'Uau, era com isso que eu sonhava', e acho que isso quase me deixou mais tranquila”, diz ela, de forma incrível. “Foi quase como: 'Eu consegui. Era com isso que eu sonhava, então agora vou apenas aproveitar'.”
Lançando as bases
Esse comentário oferece uma pista do porquê Kendall conseguiu tirar tudo de letra nos últimos 12 meses. Também é difícil não relacionar isso, e a maturidade com que ela fala, ao nível de experiência que tem no futebol profissional. Kendall pode ser novidade na elite do futebol inglês, mas vem se desenvolvendo mais abaixo na pirâmide desde a adolescência, passando pela quarta, terceira e segunda divisões.
Talvez sem surpresa, então, ela descreve as questões fora de campo como as mais difíceis em sua primeira temporada na WSL, enquanto se adaptava a morar longe de casa pela primeira vez. “Foi uma grande transição e algo a que, sinceramente, provavelmente só agora comecei a me adaptar de verdade”, diz.
Em relação ao futebol, porém, Kendall acredita que seu período no Southampton “colocou todos os tijolos no lugar” para ela no Villa. “Eu só tive que me acostumar com a velocidade do jogo”, afirma. “Pela experiência que tive jogando futebol, mesmo que às vezes eu estivesse jogando a quarta ou a terceira divisão, tive aqueles momentos, como uma jovem de 17 anos, em que precisei assumir o controle do jogo. Não são muitas pessoas nessa idade que precisam fazer isso. Acho que isso definitivamente me deixou em boa posição.”
Explosão internacional
Uma coisa é levar essas qualidades da WSL 2 para a WSL; outra, completamente diferente, é levá-las para as convocações da Inglaterra praticamente ao mesmo tempo. Enquanto Kendall finalizava seu contrato com o Villa no verão passado, a Inglaterra vencia o segundo título consecutivo da Eurocopa. Três meses depois, seus caminhos se cruzariam.
Mas Kendall adotou uma abordagem parecida e claramente nunca se intimidou com essa estreia no cenário internacional, ainda que isso seja algo que ela ainda esteja assimilando. Quando a GOAL diz a ela que agora é jogadora da Inglaterra, a atleta de 22 anos ri. “Ainda não me sinto assim”, responde. “Acho que não vou me sentir assim por um bom tempo.”
É interessante que esse elemento de incredulidade coexistia com uma postura muito madura e confiante para representar a Inglaterra. “Eu sei que jogo meu melhor futebol quando estou confiante, mas isso é um equilíbrio delicado, na verdade: estar confiante, mas também entender a dimensão do que você está fazendo”, explica Kendall. Em suas primeiras concentrações como jogadora da Inglaterra, ela acredita ter tido “o equilíbrio perfeito nisso”, o que a ajudou a produzir atuações tão marcantes.
Valor da confiança
A orientação de Wiegman foi outro fator que contribuiu. Kendall se lembra de a técnica da Inglaterra sentar-se com ela antes de sua estreia contra a Austrália e lhe dizer: “Você merece estar jogando.” Embora a decisão de incluir a meio-campista na equipe titular já “dissesse muito” sobre a confiança que Wiegman tinha nela, isso serviu para reforçar ainda mais essa ideia. “A abertura e a honestidade que você recebe dela são realmente revigorantes e algo que eu valorizo muito”, diz Kendall.
Também é vital o fato de essa confiança existir no nível do clube, o que permite à meio-campista ter o tempo de jogo e as oportunidades de que precisa para seguir no radar da Inglaterra. A técnica do Villa, Natalia Arroyo, tem uma reputação maravilhosa por desenvolver jogadoras jovens, com a internacional de base da Inglaterra Rachel Maltby dizendo ao GOAL na temporada passada que isso não vem apenas do fato de dar minutos a essas jogadoras, mas também do tempo e do esforço que ela dedica para conhecer cada uma individualmente e “o que nos motiva”.
Kendall, por sua vez, destaca que, por causa da confiança de Arroyo no talento jovem, “o fato de eu saber que, se rendesse no nível certo, eu deveria estar na equipe titular” foi algo muito importante para ela quando escolheu assinar com o Villa no verão passado.
Próximos passos
Muita coisa aconteceu nos últimos 12 meses, e Kendall espera que muito mais aconteça no próximo ano também. Em nível de clube, o Villa quer melhorar o que foi um decepcionante nono lugar na temporada passada, depois de terminar na metade de cima da tabela em duas das três temporadas anteriores, e apenas uma posição abaixo disso na outra.
“Temos falado muito sobre como podemos aumentar a intensidade, exigir umas das outras e elevar o nível para crescer como clube. Isso é algo em que estamos realmente focadas no início desta temporada”, observa Kendall.
Como parte disso, a jogadora de 22 anos quer ser mais decisiva. Ela se lembra de ter chegado à WSL no verão passado pensando em “sobreviver nesse nível”. Tendo feito isso, e mais um pouco, seu foco agora mudou um pouco de patamar.
“Eu sei que posso fazer um bom jogo e nós, como equipe, ainda assim não conseguirmos o resultado que queremos”, explica. “Para mim, quero ter mais influência no resultado da partida, seja marcando ou dando assistências, mas também assumindo um pouco mais de risco. Como posso quebrar as linhas e dar esse passe para nos colocar em um ataque? Em vez de tocar para trás ou para outra pessoa, e aí mantermos a bola.”
Tudo isso faz parte do “objetivo final” de Kendall, que é “ser capaz de atuar nas três posições do meio-campo de forma realmente eficaz”. Ela jogou mais recuada no Villa no ano passado, algo de que gosta porque gosta de “receber a bola e ditar o ritmo do jogo”, enquanto suas oportunidades pela Inglaterra muitas vezes vieram como uma meio-campista box-to-box, função na qual ela está “provavelmente mais confortável”. Já sua primeira temporada completa no time do Southampton a viu marcar 21 gols em 24 jogos como camisa 10, quando o Saints conquistou o acesso à WSL 2.
“Não acho que essa seja a minha posição natural”, diz ela, apesar dos números. “Mas quero ser esse tipo de jogadora que pode atuar em qualquer lugar do meio-campo.”
Estrela do norte
Kendall sabe que, se continuar evoluindo individualmente, isso vai cuidar do resto. Vai ajudar o Villa, que ela acredita que pode “dar mais um passo adiante” após um verão de boas contratações, e também vai deixá-la em boa posição em relação à Inglaterra, em um ano de Copa do Mundo.
Na verdade, é a própria Kendall quem menciona a Copa do Mundo primeiro, quando GOAL pergunta no início da entrevista se ela teve tempo neste último verão para refletir sobre a temporada notável do ano passado: “Acho que é difícil porque é como um ciclo de dois anos, com a Copa do Mundo no próximo verão. Então, acho que consegui refletir, mas também estou com um olho nisso e preciso seguir em frente.”
O fato de isso estar em sua mente, e de não ser algo que ela esteja fingindo ignorar, sugere a mentalidade madura e clara com a qual Kendall encarou todos os grandes avanços até aqui. “Isso me dá direção”, observa mais tarde, quando GOAL desta vez menciona um torneio cuja última edição, em 2023, a Inglaterra chegou à final.
“Quando chegar o verão, quero estar lá. Mas há muita coisa que precisa dar certo e muitas coisas que eu preciso fazer. Em campo, tenho que cuidar do meu corpo, tenho que continuar melhorando, tenho que manter a confiança e essa boa mentalidade. Há tantas coisas das quais preciso cuidar e acho que isso é como a estrela-guia, sabe? Essa é a direção. Mas, no dia a dia, não posso colocar pressão em mim mesma e pensar: 'Ah, preciso fazer isso porque tenho que chegar à Copa do Mundo'. É viver um dia de cada vez. O mais importante, estando no Villa, é que a gente seja o mais bem-sucedido possível, e eu quero ter a maior participação possível nisso.”