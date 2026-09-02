Não é à toa que Mary Fowler acredita no destino. As semifinais da FA Cup de 2024-25 produziram um dos momentos mais difíceis de sua carreira, com uma lesão devastadora no joelho. Mas, 12 meses depois, a mesma fase da mesma competição foi o cenário do maior momento de sua recuperação até aqui, como parte de uma trajetória que viu o Manchester City conquistar o troféu pela primeira vez em seis anos.

Fowler ainda estava nos estágios iniciais de seu retorno quando o City se viu perdendo por 2 a 0 para o Chelsea em Stamford Bridge, com cinco minutos restantes. Uma ruptura do LCA na derrota para o Manchester United no ano anterior a deixou fora de ação por 10 meses, deixando-a em agonia enquanto seu time era eliminado da última competição em que ainda seguia vivo durante uma campanha decepcionante.

Quando o City encarou esse mesmo desfecho no início deste ano, porém, Fowler fez sua presença valer. Em questão de segundos após entrar em campo, seus primeiros toques na tarde resultaram em uma finalização maravilhosa, que a técnica Andree Jeglertz acredita ter mudado o rumo do confronto. Minutos depois, Khadija Shaw empatou o placar e depois garantiu a vitória na prorrogação, levando o City a Wembley, onde a dobradinha de liga e copa seria completada.

“De uma forma estranha, acabou sendo esse momento poético, porque também foi o jogo em que eu me machuquei, então fechou um ciclo, o que foi legal”, destacou Fowler, em entrevista à GOAL antes do início da nova temporada da Women's Super League neste fim de semana. “Foi muito legal porque sinto que tenho momentos estranhos assim, em que realmente acredito no universo, nas energias e nessas coisas. Naquele momento, pensei: 'Uau, parecia que era para acontecer'.”