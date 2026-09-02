Exclusiva com Mary Fowler: estrela esquecida do Manchester City está pronta para voltar a defender as campeãs da WSL após um período de reflexão durante a recuperação de uma lesão no LCA
Não é à toa que Mary Fowler acredita no destino. As semifinais da FA Cup de 2024-25 produziram um dos momentos mais difíceis de sua carreira, com uma lesão devastadora no joelho. Mas, 12 meses depois, a mesma fase da mesma competição foi o cenário do maior momento de sua recuperação até aqui, como parte de uma trajetória que viu o Manchester City conquistar o troféu pela primeira vez em seis anos.
Fowler ainda estava nos estágios iniciais de seu retorno quando o City se viu perdendo por 2 a 0 para o Chelsea em Stamford Bridge, com cinco minutos restantes. Uma ruptura do LCA na derrota para o Manchester United no ano anterior a deixou fora de ação por 10 meses, deixando-a em agonia enquanto seu time era eliminado da última competição em que ainda seguia vivo durante uma campanha decepcionante.
Quando o City encarou esse mesmo desfecho no início deste ano, porém, Fowler fez sua presença valer. Em questão de segundos após entrar em campo, seus primeiros toques na tarde resultaram em uma finalização maravilhosa, que a técnica Andree Jeglertz acredita ter mudado o rumo do confronto. Minutos depois, Khadija Shaw empatou o placar e depois garantiu a vitória na prorrogação, levando o City a Wembley, onde a dobradinha de liga e copa seria completada.
“De uma forma estranha, acabou sendo esse momento poético, porque também foi o jogo em que eu me machuquei, então fechou um ciclo, o que foi legal”, destacou Fowler, em entrevista à GOAL antes do início da nova temporada da Women's Super League neste fim de semana. “Foi muito legal porque sinto que tenho momentos estranhos assim, em que realmente acredito no universo, nas energias e nessas coisas. Naquele momento, pensei: 'Uau, parecia que era para acontecer'.”
Encontrando os pontos positivos
Essa reflexão mostra como Fowler lidou de forma saudável com o período fora dos gramados, do ponto de vista mental. “Estranhamente, eu tive um período agradável enquanto estive afastada”, admite.
Isso não quer dizer que o diagnóstico não tenha sido “devastador”, já que ela descreve “o medo do desconhecido” como algo que a deixou “um pouco ansiosa e um pouco triste". Estar a 10 mil milhas de casa, na Austrália, também não ajudou.
“Sou uma pessoa bastante independente e gosto de ter minha rotina, minha liberdade e essas coisas. Estar lesionada meio que tirou isso de mim, porque eu precisava depender das pessoas”, explica. “Quando percebi isso, pensei: 'Nossa, na verdade eu nunca fui alguém para quem o futebol é tudo'. Nunca foi a única coisa que eu quero fazer, então consegui mudar minha perspectiva muito rapidamente e perceber que, de forma estranha, eu tinha ganhado muito tempo para fazer outras coisas, e sinto que realmente aproveitei ao máximo esse tempo.”
Presente de tempoGetty Images
Isso incluiu muitas coisas diferentes. Seja escrevendo seu livro, desfilando na Paris Fashion Week ou retomando seu amor pela arte, Fowler encontrou uma forma de “se desconectar um pouco do futebol e da minha identidade como jogadora”, o que permitiu que ela explorasse quem era sem isso.
“Coisas simples, como, normalmente, eu só iria para o trabalho, então não me arrumaria nem nada. Já quando eu estava lesionada, pensava: 'Ok, tenho a reabilitação, mas preciso me levantar um pouco mais e ter confiança em outras áreas', então passei a gostar muito mais de me arrumar e realmente encontrei outra alegria nisso”, diz ela. “É uma coisa tão pequena, mas acho que tudo isso fez parte de eu explorar quem Mary era sem ter o futebol como o principal pilar de confiança na minha vida. Isso foi legal.”
Essas alegrias foram complementadas por várias coisas. Uma delas foi a reabilitação, que Fowler atribui à equipe do City por ter tornado “tão agradável” com sua “energia” e “profissionalismo” durante todo o processo. “Eles celebravam meu progresso”, explica. “Sempre parecia que havia algo bom acontecendo para mim.”
O ambiente em que Fowler concluiu essa reabilitação era muito feliz porque também era vencedor, já que o City avançava em direção ao título da WSL. Isso tornou agradável para a jogadora de 23 anos assistir às companheiras de equipe à beira do campo e estar no clube todos os dias, mesmo que ela não estivesse jogando.
Mantendo a paciência
Então veio a volta por cima. Acionada nos minutos finais da goleada do Manchester City por 5 a 1 sobre o Chelsea no Etihad Stadium, uma vitória que praticamente encerrou a disputa pelo título da WSL no início de fevereiro, o retorno de Fowler à boa forma realmente ganhou força na Copa da Ásia no mês seguinte, quando ela foi titular em cinco jogos em 17 dias, enquanto a Austrália chegava à final.
“Foi um torneio meio estranho para mim porque, do ponto de vista de desempenho, eu pensava: 'quero fazer o melhor que eu puder', mas, do ponto de vista físico, eu pensava: 'acabei de voltar'”, diz ela. “Foi bom refletir sobre isso antes mesmo de começar o torneio, para que eu não entrasse com expectativas tão altas.”
Fowler ainda deu assistências importantes contra China e Coreia do Sul, depois de marcar na vitória sobre o Irã, embora admita: “Senti que, em alguns momentos, eu era a jogadora que eu era antes de me machucar, mas, em outros momentos, eu ficava tipo: 'Meu Deus'. A minha cabeça mandava eu fazer alguma coisa, mas as minhas pernas não se mexiam. Esses foram os momentos em que eu pensei: 'Ok, só tenha um pouco de paciência. Isso vai voltar'.”
É isso que a deixa ainda mais motivada para a Copa do Mundo do próximo verão, para a qual a Austrália, semifinalista em 2023, já se classificou. “Depois da Copa da Ásia, foi muito gratificante chegar onde chegamos e, no nível individual, fazer o que eu fiz. Mas, ao mesmo tempo, eu estava com muita fome de ir para a próxima coisa porque, por dentro, eu sabia que podia fazer muito mais, só que ainda não estava totalmente lá.”
Fazendo sua parte
É isso que Fowler também está animada para mostrar nesta próxima temporada. O gol dela contra o Chelsea nas semifinais da Copa da Inglaterra foi um lembrete de suas qualidades capazes de mudar um jogo e uma chance para ela dar uma contribuição significativa em uma temporada enorme para o City, quando o time encerrou uma espera de 10 anos por outro título da WSL e uma espera de seis anos para voltar a erguer a Copa da Inglaterra.
“Pessoalmente, eu quero sentir que contribuí de alguma forma”, diz Fowler. “Acho que você pode, como companheira de equipe, contribuir muito fora de campo, mas acho que sempre existe esse desejo de ser alguém que realmente também teve participação dentro de campo.”
E foi o que ela fez, quando o City exorcizou os fantasmas de disputas pelo título do passado que terminaram em frustração e conquistou seus primeiros troféus desde a chegada da jogadora de 23 anos, em 2022. “Foi muito especial. Mesmo sem estar em campo, foi bom sentir o quanto aquilo foi especial, porque já estou aqui há alguns anos e chegamos perto de ganhar troféus, mas acabamos ficando aquém bem no fim”, afirma.
“Eu digo desde o começo: este grupo de meninas é muito especial. Sempre pareceu um grupo que merecia ganhar alguma coisa, mas nunca conseguíamos chegar lá. Então, foi realmente muito gratificante finalmente ver as meninas colocarem todo esse trabalho duro ao longo da temporada e depois conquistarem esse troféu no fim.”
Com fome por mais
É diferente nesta temporada. Depois de ser perseguidor por tanto tempo, o City agora será o perseguido, como atual campeão da WSL e vencedor da FA Cup. Mas este grupo não parece ter tirado o pé do acelerador, apesar dessas conquistas.
“Já vi isso nas jogadoras”, disse a técnica Jeglertz à GOAL. “Elas já têm uma confiança que é ótima, tranquila, mas curiosa sobre como damos o próximo passo. O que fazemos para ficar um pouquinho melhores? Eu já vejo isso, e é algo que precisamos manter durante o ano todo.”
Fowler concorda. “Sinto que não somos realmente um time movido pelo ego. Não acho que temos jogadoras arrogantes, mas acho que temos jogadoras que exigem padrões altos, e isso funciona muito bem para nós, porque acredito que isso impulsiona nossas atuações semana após semana. Acho que essa é uma das razões pelas quais temos tanta sintonia. Todo mundo realmente quer ter um nível alto de futebol, e é aí que encontramos alegria em estar em campo.
"Acho que, em temporadas anteriores, talvez tenhamos ficado aquém porque havia uma certa falta de mentalidade, no sentido de sentir que éramos realmente capazes de vencer. Mas acho que agora que conseguimos, a sensação é: 'Você é muito capaz e pode fazer isso de novo'.”
As chegadas de Beth Mead, bicampeã europeia com a Inglaterra e campeã da Liga dos Campeões pelo Arsenal, e Niamh Charles, outra integrante do time da Inglaterra campeão da Euro e da dominante equipe do Chelsea, vão ajudar a manter isso. “Acho que o clube faz um trabalho muito bom ao contratar jogadoras que realmente se encaixam no ambiente do nosso time”, observa Fowler.
Mas o retorno de Fowler à plena forma física é outro grande impulso. Ela pode ter processado seus 10 meses afastada com uma perspectiva notável, mas ainda assim sempre esteve animada para voltar à ação.
“Eu mal podia esperar para voltar e fazer aquele momento acontecer, como o ponto final de todo o trabalho que todos tinham feito para me colocar de volta lá.” Com essa experiência de ciclo completo para trás, agora a espera é por uma temporada inteira dessa qualidade capaz de mudar jogos.