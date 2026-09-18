Lewis Miley é um homem que vem indo longe muito rápido. Depois de entrar para o sistema de base do Newcastle United aos sete anos, no espaço de 10 anos ele já fazia sua estreia no time principal do Newcastle e reescrevia os livros de história como o estreante mais jovem do clube na Premier League.

Aos 17 anos e 191 dias, mais recordes foram estabelecidos quando saiu do banco em um duelo da Champions League com o Borussia Dortmund. Menos de três semanas depois, deu sua primeira assistência na elite ao enfrentar o Chelsea.

Ele foi o terceiro inglês mais jovem a começar uma partida de elite europeia, atrás de Jude Bellingham e Phil Foden, e o mais jovem a dar uma assistência para um gol de um clube inglês na Champions League, tendo alcançado esse feito em um encontro com o AC Milan em dezembro de 2023.

Depois de completar 19 anos, Miley marcou seu primeiro gol em competição continental contra o Bayer Leverkusen em dezembro de 2025, depois de saborear a glória da Carabao Cup em Wembley alguns meses antes. Uma ascensão notável ao protagonismo vem sendo vivida em St James’ Park por mais um herói revelado em casa, que segue os passos de algumas figuras icônicas.

Quem o inspirou a chegar a este ponto, de onde vieram os desafios mais difíceis, como é marcar diante da Gallowgate e como seu jogo pode evoluir a partir daqui?