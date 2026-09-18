Exclusiva com Lewis Miley: o herói revelado em casa e recordista do Newcastle fala sobre referências, comemorações de gol e as melhores atmosferas
Lewis Miley é um homem que vem indo longe muito rápido. Depois de entrar para o sistema de base do Newcastle United aos sete anos, no espaço de 10 anos ele já fazia sua estreia no time principal do Newcastle e reescrevia os livros de história como o estreante mais jovem do clube na Premier League.
Aos 17 anos e 191 dias, mais recordes foram estabelecidos quando saiu do banco em um duelo da Champions League com o Borussia Dortmund. Menos de três semanas depois, deu sua primeira assistência na elite ao enfrentar o Chelsea.
Ele foi o terceiro inglês mais jovem a começar uma partida de elite europeia, atrás de Jude Bellingham e Phil Foden, e o mais jovem a dar uma assistência para um gol de um clube inglês na Champions League, tendo alcançado esse feito em um encontro com o AC Milan em dezembro de 2023.
Depois de completar 19 anos, Miley marcou seu primeiro gol em competição continental contra o Bayer Leverkusen em dezembro de 2025, depois de saborear a glória da Carabao Cup em Wembley alguns meses antes. Uma ascensão notável ao protagonismo vem sendo vivida em St James’ Park por mais um herói revelado em casa, que segue os passos de algumas figuras icônicas.
Quem o inspirou a chegar a este ponto, de onde vieram os desafios mais difíceis, como é marcar diante da Gallowgate e como seu jogo pode evoluir a partir daqui?
Fontes de inspiração
Miley é do mesmo perfil que permitiu a alguns nomes lendários prosperarem na Premier League. Ele tem mais de 1,83 m de altura e conta com reservas de energia inesgotáveis que ajudam qualquer meio-campo a funcionar, como o campeão mundial Patrick Vieira no Arsenal ou o vencedor da Bola de Ouro Rodri no Manchester City.
Sem surpresa, é esse perfil de volante de marcação que o jovem do Newcastle buscou como referência ao moldar o próprio jogo. Ao ser convidado a citar aqueles que serviram de inspiração, Miley, que falava em associação com a Under Armour ao usar a nova chuteira Magnetico 6 da marca, disse: “Um jogador que atua hoje, eu diria o Rodri. Eu o acompanho há algum tempo e acho que gosto da forma como ele joga, e tento colocar no meu jogo algumas partes disso, e acho que ele é tecnicamente muito bom com a bola.”
Olhando um pouco mais perto de casa, uma figura notável se destaca das demais. “Obviamente, Alan Shearer está lá fazendo todos aqueles gols”, acrescentou Miley ao escolher seu favorito do Newcastle de todos os tempos. “São posições diferentes, mas ele é uma lenda do clube, alguém em quem você sempre se espelha.”
Mantendo um tema já familiar, um homem com Bola de Ouro e título de Copa do Mundo no currículo foi escolhido como o rival mais difícil. “Adversário mais complicado?”, refletiu Miley. “O Rodri provavelmente também está entre eles, para ser justo. Ele é muito limpo com a bola e, quando você chega perto dele, ele já passou a bola, então é um jogador difícil de enfrentar.”
Ele ainda falou sobre aqueles que conseguem encontrar tempo e espaço quando aparentemente não há nenhum: “É especial. Acho que o Rodri é um deles. Não importa onde ele esteja, por mais apertado que o campo esteja, ele sempre parece encontrar uma saída, e acho que essa é uma qualidade muito boa de se ter.”
As melhores atmosferas
Miley pode contar com o apoio apaixonado de uma torcida fiel enquanto faz o melhor para seguir passos ilustres, com o St James’ Park sendo famoso por ser um dos estádios mais barulhentos e intimidadores.
Pisar nesse palco pode ser algo assustador para alguns, especialmente para os visitantes em Tyneside, mas Miley disse sobre entrar em campo diante de arquibancadas lotadas pela primeira vez: “Foi sensacional. Ouvir seu nome sendo cantado é ainda melhor, então, sim, é bom.”
Ele prosseguiu ao falar sobre controlar qualquer impulso de olhar para as arquibancadas e se distrair com a cor e o barulho presentes: “Quando você está jogando, não presta muita atenção nisso, mas, quando revê depois do jogo, é sempre bom assistir de novo.”
Embora a torcida do Newcastle possa sempre ser lembrada por se fazer ouvir, onde foram criadas as melhores atmosferas fora de casa para Miley, entre jogos nacionais e europeus? Ele disse: “Borussia Dortmund foi bom quando joguei lá, quando fiz minha estreia na Champions League. O PSG também foi bom, uma boa atmosfera. É um tipo de atmosfera um pouco diferente na Premier League, mas é sempre muito barulhento e é sempre uma boa atmosfera para jogar.”
Comemoração do primeiro gol
Miley deu aos torcedores do Newcastle muitos motivos para comemorar e pretende trazer ainda mais razões para celebração ao longo da temporada 2026-27, enquanto trabalha em um contrato de longo prazo.
Ele marcou três gols na última temporada, o que se tornou sua melhor marca pessoal, então essa é uma área do jogo em que ele busca evoluir e entregar mais resultado? O próprio jogador disse: “Sim, com certeza. Acho que eu sempre procuro fazer mais gols, tentar chegar na área quando a bola está sendo cruzada ou algo assim. Mas, sim, estou sempre tentando acrescentar gols.”
Questionado sobre se tem uma meta em mente, Miley prosseguiu: “Para ser sincero, não tenho realmente um número. Como eu disse, só tento entrar na área o máximo possível e finalizar o máximo que puder para ver se consigo fazer mais gols.”
Depois de abrir sua conta na Premier League contra o Fulham em dezembro de 2023, Miley fez a muito querida comemoração deslizando de joelhos. Perguntado se aquilo foi apenas instinto, sem nada, nem mesmo uma saudação à la Shearer com um braço só, ter sido planejado, ele disse: “Não, para ser sincero, eu realmente não tinha nada planejado. Mas, no momento, só pensei em deslizar de joelhos na frente da Gallowgate, então foi um bom momento. Eu gostei muito. Mas foi ainda melhor por ter sido na Gallowgate.”
Vivendo um sonho de infância
Miley já desfilou seu talento nos palcos da Premier League e da Champions League, além de ter participado das comemorações insanas do título da Copa da Liga em Wembley, em março de 2025, mas fazer sua estreia pelo clube que você apoiava quando era menino representa a realização do sonho máximo para aqueles que têm a sorte de alcançar esse feito?
A estrela nascida em Stanley disse: “Sim, eu diria que sim. Acho que, obviamente, sendo também o clube da minha infância, eu sempre assisti ao Newcastle desde muito pequeno, então acho que isso vai significar tanto quanto qualquer outra coisa, entrar naquele campo e depois continuar jogando como agora.”
Como fanático pelo Newcastle, os dérbis contra o Sunderland significam mais do que a maioria dos outros jogos. Para aqueles nas arquibancadas, a rivalidade Tyne-Wear é sobre entrar o mais pilhado possível.
Explicando como aqueles que entram em campo precisam se preparar para a batalha, Miley disse: “É sempre um grande momento para os torcedores. Eu só foco no meu jogo e não presto muita atenção em tudo, e você só precisa manter a calma, na verdade. Eu simplesmente acho que você não pode pensar demais nisso e só jogar da maneira como eu normalmente jogo.”
Meta de título da Inglaterra
Essa abordagem tem servido bem a Miley até aqui, permitindo que ele desfrute de uma ascensão meteórica, e ele deve ultrapassar a marca de 100 jogos oficiais pelo Newcastle nesta temporada, se tudo correr bem. Ele está totalmente adaptado às exigências de competir no mais alto nível.
Questionado sobre o que faz da Premier League uma das divisões mais difíceis de conquistar, com sempre muita conversa sobre velocidade e fisicalidade no futebol inglês, Miley disse: “Acho que, surgindo como um jogador jovem, é uma liga realmente muito física. Então, acho que você precisa lidar primeiro com essas exigências e depois deixar o seu jogo prevalecer, como eu normalmente jogo, na verdade.”
Ele seguiu falando sobre diferenças notáveis ao enfrentar adversários de países como Espanha, Itália, Alemanha e França: “Eu diria que, na Champions League, às vezes pode não ser tão físico quanto quando você enfrenta alguns times estrangeiros, que eu acho que são mais baseados em tática e técnica. Acho que isso depende do jogo, mas a maioria das partidas tende a ser mais física, na verdade.”
Paralelamente aos seus compromissos pelo clube, Miley também passou pelas categorias de base da Inglaterra como um destaque internacional. Ele chegou ao nível sub-21 e espera fazer parte dos planos da Inglaterra no próximo verão, enquanto a equipe busca garantir um tricampeonato da Eurocopa da categoria.
Ele disse sobre esse objetivo de título, depois de acompanhar de longe a conquista de um grande troféu em 2023 e 2025: “Espero que sim. Seria ótimo. Também seria algo pelo que ansiar. Então, sim, como você disse, espero que possamos dar sequência a isso e vencer o torneio de novo.”
Em busca de ganhos marginais
Se Miley quiser atingir suas metas com o Newcastle e a Inglaterra, será necessária uma evolução contínua. Os “ganhos marginais” viraram expressão recorrente no esporte moderno, e a Under Armour tem ajudado Miley a preencher esses requisitos quando o assunto é apoio em vestuário e calçados.
Ele disse sobre essa colaboração e sobre usar o lançamento mais recente da UA: “Tem sido ótimo até aqui com a Under Armour. Gostei muito de usar as chuteiras e sinto que elas são muito confortáveis também, o que realmente ajudou. Gostei muito de jogar com elas e espero continuar assim.”
A Magnetico 6 foi desenvolvida para o controle, oferecendo toque aprimorado e mais conforto do primeiro ao último apito. Combinando ajuste adaptável, amortecimento responsivo e tecnologia de toque refinada, a chuteira foi criada para jogadores que buscam influenciar cada fase do jogo.
No centro disso está o inovador cabedal Liquid Clone, da Under Armour, que se molda perfeitamente aos contornos do pé para um ajuste personalizado e um primeiro toque aprimorado, ao lado de um contraforte de calcanhar esculpido, que proporciona impulso fluido na ponta do pé, e de um sistema de amortecimento sob os pés redesenhado, que oferece sensação de “encaixe firme” e gera mais confiança na hora de receber a bola em espaços curtos.
Miley, como alguém que atua com compostura e maturidade além da idade, ditando o jogo pelo meio-campo, encontrando espaços com inteligência e fazendo a bola progredir com precisão, é considerado perfeitamente alinhado às chuteiras que usa.
Ele acrescentou, sobre a Under Armour ajudar em seu desenvolvimento contínuo dentro e fora de campo: “Eles têm sido ótimos. Obviamente, todas as chuteiras têm sido muito boas e eu gostei muito de usá-las até aqui. Tem sido ótimo.”
Ao falar sobre como é sua preparação e rotina em dia de jogo, sendo importante garantir que esteja sempre pronto para entrar em ação, Miley disse: “Acho que é só manter o foco, na verdade. Acho que, à medida que o jogo se aproxima, é focar no meu jogo e não pensar demais nisso, apenas jogar do meu jeito, na verdade, e ficar calmo. Para ser sincero, não tenho muitas superstições. Sou bem tranquilo, e isso me deixa jogar o meu jogo.”
Manter a calma sob pressão é uma qualidade que permitiu a Miley prosperar, com apoio oferecido por companheiros de equipe, treinadores e parceiros comerciais. Ele já percorreu um longo caminho em um espaço de tempo relativamente curto, mas não há sinal de desaceleração, com sempre mais sonhos a serem perseguidos.