Mauricio Pochettino descreveu o comando do Manchester United como seu emprego dos "sonhos" ao deixar os Estados Unidos para substituir Michael Carrick em Old Trafford, mas a experiência virou um pesadelo mais rápido do que ele poderia imaginar. Em sua estreia à beira do campo, em Anfield, o argentino viu seu novo time ser goleado por 4 a 0 pelo Liverpool, igualando a pior derrota de um técnico do United em sua primeira partida em 100 anos.

O resultado deixa o Manchester United na 19ª posição da Premier League após 11 jogos, dez pontos atrás do Bournemouth, que ocupa o quinto lugar, potencialmente a última vaga de classificação para a Champions League. Seria um milagre se Pochettino levasse o United de volta ao grupo dos cinco primeiros. Agora, seu principal objetivo é garantir que o time não entre em uma batalha contra o rebaixamento.

Para isso, serão necessários reforços em janeiro. O Daily Mail informou que Pochettino terá menos de 50 milhões de libras à disposição enquanto o clube busca cumprir as Regras de Lucro e Sustentabilidade da liga. A expectativa é de apenas duas contratações, uma delas possivelmente por empréstimo. No entanto, se o United ainda estiver ameaçado pelo rebaixamento quando a janela abrir, a gestão da INEOS está disposta a "apostar" no jogador certo.

Arrumar a defesa precisa ser a primeira prioridade de Pochettino, já que o United tem o pior retrospecto defensivo de toda a Europa, com 34 gols sofridos nesta temporada. Mas o Times afirma que ele também quer um novo atacante, enquanto Benjamin Sesko ainda se recupera de uma lesão de longa duração. É aí que entra Evanilson.

O jogador da seleção brasileira tem sido a força motriz da ascensão do Bournemouth sob o comando de Marco Rose e daria ao ataque do United uma referência confiável. A transferência tampouco pegaria o Bournemouth totalmente de surpresa: Evanilson fez publicamente declarações que soam como um convite para contratá-lo, algo que não deve ter agradado aos torcedores no Vitality Stadium. Se o United agir, suas chances de reagir na segunda metade da temporada serão muito maiores.