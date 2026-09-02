Quando Eva Olid foi nomeada técnica do Hearts em 2021, pouquíssimos sabiam quem ela era, muito menos esperavam que realizasse as façanhas que realizou. Assumindo uma equipe que havia terminado na lanterna da Scottish Women’s Premier League na temporada anterior, em cinco anos ela levou o Hearts à sua primeira final de FA Cup, a um inédito primeiro título da SWPL e, por consequência, conquistou o cargo de técnica do Manchester United.

A nomeação de Olid pelo Manchester United neste verão foi a conclusão de alguns meses bastante caóticos para todos os envolvidos. A espanhola anunciou ainda em abril que deixaria o Hearts após a campanha 2025-26, que terminou poucas semanas depois com uma conquista de título incrível. O destino dela em seguida virou um verdadeiro ponto de fascínio, e só no início de agosto isso ficaria claro.

A investida do United por Olid aconteceu quando foi fechado um acordo com o técnico Marc Skinner para a rescisão consensual de seu contrato, apenas um mês antes do início previsto da nova temporada da Women’s Super League. O Manchester United enfrentará o ambicioso e financeiramente poderoso London City Lionesses na abertura da temporada, na noite de sexta-feira, no que será o primeiro jogo competitivo de Olid como técnica do United.

Há muitas perguntas e preocupações no clube com a aproximação da nova campanha. Não foram feitas muitas contratações no verão, especialmente considerando as oito saídas do time principal, e o foco claramente mudou para dar ênfase ao investimento e ao desenvolvimento de jovens talentos.

Olid se encaixará nessa situação? Quem, afinal, é essa espanhola ainda relativamente desconhecida? E o que ela trará para a equipe enquanto o Manchester United tenta se recuperar de uma decepcionante campanha 2025-26?