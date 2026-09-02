Eva Olid: a nova técnica milagrosa do Manchester United encarregada de levar os Red Devils ao topo da tabela da WSL
Quando Eva Olid foi nomeada técnica do Hearts em 2021, pouquíssimos sabiam quem ela era, muito menos esperavam que realizasse as façanhas que realizou. Assumindo uma equipe que havia terminado na lanterna da Scottish Women’s Premier League na temporada anterior, em cinco anos ela levou o Hearts à sua primeira final de FA Cup, a um inédito primeiro título da SWPL e, por consequência, conquistou o cargo de técnica do Manchester United.
A nomeação de Olid pelo Manchester United neste verão foi a conclusão de alguns meses bastante caóticos para todos os envolvidos. A espanhola anunciou ainda em abril que deixaria o Hearts após a campanha 2025-26, que terminou poucas semanas depois com uma conquista de título incrível. O destino dela em seguida virou um verdadeiro ponto de fascínio, e só no início de agosto isso ficaria claro.
A investida do United por Olid aconteceu quando foi fechado um acordo com o técnico Marc Skinner para a rescisão consensual de seu contrato, apenas um mês antes do início previsto da nova temporada da Women’s Super League. O Manchester United enfrentará o ambicioso e financeiramente poderoso London City Lionesses na abertura da temporada, na noite de sexta-feira, no que será o primeiro jogo competitivo de Olid como técnica do United.
Há muitas perguntas e preocupações no clube com a aproximação da nova campanha. Não foram feitas muitas contratações no verão, especialmente considerando as oito saídas do time principal, e o foco claramente mudou para dar ênfase ao investimento e ao desenvolvimento de jovens talentos.
Olid se encaixará nessa situação? Quem, afinal, é essa espanhola ainda relativamente desconhecida? E o que ela trará para a equipe enquanto o Manchester United tenta se recuperar de uma decepcionante campanha 2025-26?
'Bom sinal de uma boa líder'
No início da temporada 2025-26, que acabaria com o Hearts conquistando de forma surpreendente seu primeiro título da SWPL, Olid se desviou de sua prática habitual. No passado, ela definia metas para a equipe antes de uma temporada, seja acumular tantos pontos, vitórias, gols marcados ou algo relacionado à posição final do time na tabela. Era uma abordagem que tinha funcionado muito bem em seus primeiros quatro anos, permitindo que a equipe evoluísse para um time consistentemente entre os seis primeiros, depois de ser candidata ao rebaixamento quando ela chegou.
Mas, no ano passado, Olid mudou de estratégia. “Isso acabou completamente”, disse Joely Andrews, parte do time do Hearts campeão do título, à GOAL. “Ela dizia: 'Vamos apenas pensar em um jogo de cada vez'. Durante toda a temporada, ela disse: 'O mais importante é vencer o próximo jogo'.”
Isso fez o grupo ficar tão focado que a ideia de vencer a liga nem sequer passou por suas cabeças, nem quando estava em quarto lugar antes da divisão da liga, em fevereiro, nem quando tinha chegado ao topo dois meses depois. Só nas últimas partidas isso passou a ser tratado como uma possibilidade.
Se a mudança de abordagem foi um sinal de que Olid sabia que tinha um time capaz de alcançar algo realmente especial, só ela sabe. “Acho que isso provavelmente é um bom sinal de uma boa líder, não é? Que você é capaz de se adaptar e de mudar sua abordagem”, afirma Sean Burt, assistente de Olid por quatro anos, inclusive no início daquela temporada 2025-26. “Obviamente, isso deu resultado. Houve muitos resultados de destaque, atuações de destaque, e isso evidentemente acabou rendendo o título.”
É apenas um exemplo da adaptabilidade e da evolução contínua que Olid, ainda com apenas 41 anos, mostrou durante seus cinco anos no Hearts, qualidades que certamente chamaram a atenção do United e serão fundamentais para entregar sucesso ao sul da fronteira.
"Da forma como qualquer jogador de futebol quer jogar"
Ao falar com jogadoras que fizeram parte do sucesso de Olid no Hearts, há uma coisa que se repete vez após vez: jogar no time dela, com o estilo dela, era muito divertido. “A forma como ela queria jogar futebol é como um futebol total”, diz Andrews. “É a maneira como qualquer jogadora quer jogar: bola no chão, com base na posse.”
“Ela nos incentivava a sair jogando desde a defesa, progredir pelos terços do campo, e acho que os movimentos eram muito sofisticados”, acrescenta Olivia Chomczuk, formada na base do Hearts, que assinou seu primeiro contrato profissional e fez sua estreia no time principal sob o comando de Olid. “Ela também é bastante ofensiva. Eu gosto de jogar para a frente. Quando estamos sem a bola, a pressão do time é bem alta, então eu gostei disso.”
Para Katie Lockwood, Jogadora do Ano do Hearts em 2024, esse estilo foi um grande atrativo quando ela se juntou ao clube. “Era simplesmente um futebol fluido”, ela conta à GOAL. “Era uma alegria enorme jogar assim e fazer parte disso.”
Muitos detalhes
Mas isso só chega a esse ponto quando todo mundo está totalmente familiarizado com as ideias de Olid e sabe exatamente qual é o seu papel. Isso leva tempo e exige trabalho. Com gatilhos diferentes para movimentos diferentes e muita rotação dentro da equipe, há muita coisa para assimilar, tanto para as jogadoras quanto para a comissão.
“Provavelmente levei cerca de dois anos para entender completamente o que ela estava fazendo, porque era muita informação”, admite Chomczuk, que estreou sob o comando de Olid aos 16 anos. “O ângulo em que alguém faz a pressão, existe todo um sistema novo para isso. É tudo muito complicado.”
Lockwood se lembra de sessões de treino que paravam e voltavam a parar, “até que acertássemos e ficasse perfeito”. “Ela vai garantir que os pequenos detalhes estejam certos porque, no dia do jogo, esses pequenos um por cento fazem muita diferença. A paixão dela e a atenção aos detalhes provavelmente não têm igual, sinceramente.”
Também ajudou o fato de Olid estar cercada por profissionais que podiam ajudar a reforçar essas mensagens, com Lockwood creditando a ela a montagem de “uma equipe realmente muito boa ao redor dela”. Burt, que trabalhou como assistente de Olid e depois como chefe de recrutamento no Hearts, lembra de perceber “rapidamente” que ela “iria exigir padrões muito altos da comissão”. “No fim das contas, era para elevar os padrões de tudo dentro daquele ambiente”, diz ele.
Olid também mantinha esses padrões por conta própria. “Ela impõe essas exigências às jogadoras, mas as jogadoras também podem fazer exigências a ela, e ela sempre corresponde a essas exigências em termos de estar disponível para conduzir análises individuais, para explicar se fosse necessário mais detalhe em termos de estilo de jogo, filosofia de jogo”, observa Burt.
Lockwood pode atestar isso. “Tive inúmeras pequenas reuniões com ela”, diz. “Você sempre podia procurá-la. Quando ela estava com você no um contra um, conseguia ter essas conversas pessoais e entendia o que fazia você render e o que diferentes jogadoras precisavam. Ela era realmente muito boa nisso. Provavelmente é a treinadora mais acessível com quem já joguei.”
Colhendo os frutos
E, embora pudesse parecer muita informação para absorver, as jogadoras logo aprenderiam que, nas palavras de Chomczuk: “Depois que você entende, realmente funciona”.
Quando os pilares da filosofia de Olid também estavam estabelecidos, ainda havia espaço para pequenos ajustes. Lockwood se lembra de enfrentar o Hearts durante sua passagem pelo Glasgow City, clube ao qual se juntou depois de deixar a equipe de Edimburgo, e notar que elas estavam jogando em uma formação diferente. “Ela definitivamente se adaptou para ter um Plano A, um Plano B e até um Plano C”, diz.
Isso é algo corroborado por quem está no clube. Burt testemunhou a evolução do estilo de Olid mais do que a maioria, já que chegou ao Hearts em 2021 e viu a equipe passar de praticamente amadora, ameaçada pelo rebaixamento, a campeã. “À medida que o projeto avançava, tínhamos diferentes perfis de jogadoras chegando”, observa. “Mas os fundamentos sempre estiveram ali. Tornou-se muito adaptável, mas acho que, no fim das contas, os fundamentos do estilo de jogo dela nunca mudaram.”
“Ela pode se desviar da sua maneira tradicional de jogar se precisarmos, como quando um time pressiona de uma determinada forma”, diz Chomczuk, que acredita que “essa versatilidade ajudou” na campanha do título, em que o Hearts usou algumas formações diferentes.
“Parece realmente muito flexível”, diz Andrews sobre isso. “Mas, dentro disso, são apenas pequenos ajustes no sistema que provocam esse tipo de mudança maior.”
Confiança na juventude
Em meio a tudo isso, havia a confiança em jogadoras jovens, algo que foi bastante destacado desde que a ida de Olid para o United foi anunciada, já que o Manchester United está tomando uma decisão consciente de focar mais nas categorias de base do clube e no desenvolvimento dessas promessas.
Há um argumento a ser feito de que a SWPL é uma liga muito jovem, que foca bastante no desenvolvimento desse talento de forma geral, então Olid não estava indo na contramão ao confiar na juventude. Mas, quando a GOAL pergunta a Burt se a confiança em jogadoras jovens era algo importante para a treinadora de 41 anos, algo que simplesmente fazia sentido no cenário financeiro em que Hearts e SWPL estão, ou uma mistura dos dois, ele aponta para a primeira opção, descrevendo o desenvolvimento de jovens como “enorme” para Olid. “A cada temporada, havia jogadoras estreando”, destaca.
Chomczuk foi uma delas. A jovem meio-campista tinha apenas 13 anos quando Olid chegou ao Hearts, e ela se lembra de ver a espanhola em alguns treinos e jogos da base, muito antes de ela própria estar no entorno do time principal. “Foi encorajador porque vários treinadores iam, então isso só mostrava que, se você aproveitasse sua chance no jogo, talvez tivesse uma oportunidade”, diz.
E, quando Olid de fato levava essas jogadoras jovens para o time principal, seja da base ou por meio de recrutamento externo, ela não as tratava de forma diferente. “Seja você a jogadora mais experiente do time ou a mais jovem, ela tem os mesmos padrões para ambas, e ambas são constantemente desafiadas”, diz Andrews, que tinha apenas 22 anos e estava jogando no exterior pela primeira vez quando assinou com o Hearts. “Acho que isso realmente me ajudou como jogadora.”
Chomczuk compartilha desse sentimento. “Você não quer ser tratada de forma diferente quando sobe”, diz. “Você quer ser tratada da mesma forma que uma jogadora do time principal, porque é isso que você aspira ser.”
Tempo e paciência
Nada do que Olid conquistou no Hearts, a ascensão da parte de baixo da SWPL ao topo, a final da FA Cup, a inédita conquista do título e o estilo no centro de tudo isso, acontece sem tempo e paciência, porém.
Olid precisou de tempo para entender as jogadoras e o que as motivava. Isso vale para o grupo individualmente, com Lockwood descrevendo-a simplesmente como uma técnica que “entendia tudo”, enquanto ela própria prosperava na função de camisa 10 sob o comando da espanhola.
Isso também vale para o time. A mudança para uma abordagem jogo a jogo funcionou perfeitamente na temporada do título, por exemplo, assim como a gestão descontraída de Olid no vestiário, que ficava mais nas mãos de um grupo de liderança do que da treinadora, que muitas vezes só intervinha para cortar os problemas pela raiz quando necessário.
“Ela não é uma figura imponente nem nada disso”, lembra Andrews. “Ela deixa as jogadoras serem jogadoras e ela é a técnica.”
Depois, é claro, há o estilo, os detalhes que precisam ser assimilados para que ele funcione e a paciência necessária para que atuações e resultados apareçam. “Erros vão acontecer”, admite Burt. “Também em termos das características mentais das jogadoras, vai levar tempo para construir essa confiança, para construir essa coragem, que ela quer que essas jogadoras tenham.”
Andrews teve lugar privilegiado nessa jornada, como volante do time campeão do Hearts. “Como jogadora, você recebe uma marcação alta e precisa sair jogando desde trás, e pensa: ‘Meu Deus, eu só quero dar um chutão para frente, estamos sob muita pressão’”, recorda. “Mas, quando você sabe que precisa fazer isso, faz e dá certo, você ganha muita confiança com isso, e esse é o futebol que você quer jogar.”
Novo capítulo
Há uma frase que Burt repete vez após vez ao falar com a GOAL sobre a passagem de Olid pelo Hearts: “A prova está no pudim.” Pelos resultados que ela alcançou, pelo progresso e pelo sucesso que proporcionou, pelo ambiente positivo que criou e pelos jovens talentos que ajudou a desenvolver, isso é verdade. Agora, a recompensa é uma enorme oportunidade no Manchester United.
Não será fácil. Enquanto Arsenal, Chelsea e Manchester City, os três times que o United tenta acompanhar, todos se reforçaram na janela de transferências de verão, e equipes promissoras abaixo deles, como London City, Tottenham e Brighton, continuam mostrando sua ambição, o Manchester United fez apenas três contratações, sendo uma delas uma goleira reserva. Em vez disso, há o desejo de olhar mais de perto para o talento que vem surgindo em Carrington e integrá-lo ao time principal. Será que Olid terá a missão de conciliar isso com sucesso em troféus de imediato? Ou ela receberá tempo para deixar sua marca?
Burt não está preocupado. “Estou bem tranquilo com a situação porque vi Eva de perto”, diz ele. “Vi como ela trabalha. Vi sua dedicação e sua paixão pelo jogo, e isso é contagiante. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que Eva será um sucesso lá. No Hearts, obviamente, levou tempo para implementar uma filosofia e isso não aconteceu da noite para o dia, e também vai levar tempo no United.”
Se Olid receber esse tempo, então sua incrível e transformadora passagem de cinco anos pelo Hearts é um testemunho do que ela pode alcançar.