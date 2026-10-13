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Eusebio, festivais de reggae e os clubes mais descolados da USL: como Vermont Green, Portland Hearts of Pine e Rhode Island FC impulsionam o crescimento do futebol na Nova Inglaterra

Vermont Green, Portland Hearts of Pine e Rhode Island FC impulsionam o boom do futebol na Nova Inglaterra. Eles podem crescer sem perder o que os torna especiais?

Thomas Hindle
Traduzido por

  • Duker Bower nasceu em 1957 em Concord, N.H. Artista e escultor, construiu a maior parte da carreira longe dos holofotes e passa a maior parte dos dias em uma pequena cidade de Vermont, trabalhando em um ateliê discreto.

    Sua influência no mundo da arte, porém, se fez sentir graças a duas obras marcantes. A primeira é uma escultura do explorador português Vasco da Gama, que chegou à Índia por mar em 1498. Ela fica em Angra do Heroísmo, nos Açores, em Portugal, local considerado Patrimônio Mundial pela UNESCO.

    A segunda, talvez mais relevante, é uma famosa estátua do ídolo português Eusebio, situada diante do Estadio da Luz, em Lisboa, casa do Benfica, um dos gigantes da Primeira Liga. Ironicamente, essa escultura se tornou uma peça emblemática da história do futebol nos Estados Unidos.

    A obra original foi encomendada por um empresário luso-americano da região de Boston, que a doou ao Benfica em 1992. Uma segunda versão foi produzida no mesmo ano e instalada no Gillette Stadium em 2006, antes de ser transferida para Ludlow em 2015. Hoje, ela fica logo após os portões do histórico Lusitano Stadium. Esse pequeno enclave da Nova Inglaterra, com 21 mil habitantes, abriga um símbolo da realeza do futebol europeu.

    E com razão. Embora seja uma réplica de uma obra muito mais famosa, a milhares de quilômetros dali, a estátua talvez esteja em um lugar igualmente apropriado. A Nova Inglaterra sempre foi, curiosamente, um polo de excelência do futebol nos Estados Unidos. A estátua é um símbolo adequado disso.

    Esse lugar foi conquistado com o recente crescimento da popularidade e dos resultados do futebol na região. A profusão de times da USL em alta, somada ao surgimento de uma marca da NWSL e unida por um forte senso de comunidade, faz desse canto do país um modelo do que o futebol em cidades pequenas pode ser nos Estados Unidos.

    “A [Nova Inglaterra] é uma parte histórica do país. É um lugar que valoriza muito suas tradições e sua cultura, e acho que sempre teve as condições necessárias para desenvolver uma cultura de futebol forte e próspera”, disse Patrick Infurna, cofundador do Vermont Green, da USL League Two, ao GOAL.

  • Estabelecendo marcas que chamam a atenção

    Vermont Green
    Vermont Green

    O Green conquistou dois títulos consecutivos da USL League Two.

    E Infurna sabe do que está falando.

    Seu Green é um dos poucos clubes que lideraram uma espécie de revolução naquela parte do país. O Portland Hearts of Pine ganhou repercussão por seus uniformes, sua identidade visual e sua compreensão de uma cidade relativamente pequena. O Rhode Island FC costuma lotar um dos estádios mais impressionantes do país, independentemente da liga. O oeste de Massachusetts, onde fica aquela estátua, tem a história a seu favor e conta com uma forte cultura portuguesa. Some-se a isso o Boston Legacy, da NWSL, e nenhuma outra região da América do Norte está fazendo algo parecido com a Nova Inglaterra.

    Não existe uma única maneira certa de fazer o futebol dar certo no cenário atual dos Estados Unidos. Para a Major League Soccer, com seu modelo fechado e suas 30 franquias, a solução é atrair proprietários ricos dispostos a construir estádios enormes. Essa estratégia certamente tem seus méritos e trouxe Lionel Messi para os Estados Unidos. Há também outro modelo, mais comunitário, que exige muito esforço individual e no qual cada contribuição ajuda a construir algo maior.

    A Nova Inglaterra conseguiu fazer isso, tanto ao formar equipes financeiramente estáveis quanto ao criar marcas atraentes. E os resultados em campo também vieram. O Vermont Green conquistou dois títulos consecutivos da USL League Two. O Portland Hearts of Pine ficou muito perto de vencer a USL League One. Esses clubes também cultivaram algumas das melhores atmosferas do futebol nos Estados Unidos.

    “Eles podem gastar bilhões de dólares, construir estádios enormes e contratar os melhores jogadores do mundo. Mas ninguém vai me tirar do Virtue Field quando o Vermont Green estiver jogando”, disse Infurna.

  • Apoiando-se nas raízes históricas

    Portland Hearts of Pine Fans
    Chris Linscott

    O Portland tem recorrido à fórmula das reuniões abertas ao público para ajudar a construir uma marca reconhecível.

    Mas, no fim das contas, tudo isso remete a um senso de comunidade. E isso é muito mais fácil de identificar, mesmo que não tenha tanto a ver com esporte. Na primeira terça-feira de março, todos os anos, os moradores de cada município de Vermont se reúnem em algum local, geralmente na prefeitura, onde podem, em tese, participar diretamente do governo local. O princípio é relativamente simples: em vez de representantes eleitos se reunirem em nome da população, os eleitores escolhem autoridades locais e têm a oportunidade de participar das discussões da comunidade. Todos os servidores estaduais têm folga nesse dia para participar. É uma das poucas formas de democracia direta que ainda existem.

    Em Vermont, essa prática está por toda parte e existe desde o século XIX. A Nova Inglaterra recorreu a ela durante séculos, embora alguns estados tenham abandonado o modelo. Ainda assim, ela persiste aqui e ali: alguns municípios do Maine e de Rhode Island mantêm o sistema. Mas, estejam ou não previstas na legislação, práticas como essa promovem um senso de união que vai além de uma única sala de reuniões.

    “Vejo uma ligação direta com a nossa própria cultura do dia especial de assembleia municipal em Vermont, que é uma forma de democracia direta que ainda existe no estado. Parte do que fazemos é tomar nossas decisões e realizar nossos debates um dia por ano nas prefeituras, e as coisas aqui são construídas de maneira muito pessoal, com participação direta, de vizinho para vizinho”, disse Infurna.

    Essa atmosfera profundamente enraizada tem sido fundamental para a formação de clubes muito unidos, independentemente de onde joguem. Se essas reuniões levam diretamente à formação de um campeão da USL League Two ou da marca mais descolada da USL League One, isso não importa. É uma questão de espírito.

    “Temos nossa identidade, somos diferentes. Burlington não é Portland. Portland não é Burlington. No fim das contas, quem olha de uma perspectiva mais ampla sabe que somos pessoas muito parecidas. Sabe o que quero dizer? São lugares muito parecidos, e o que estão construindo lá em Portland é algo de se admirar”, disse Infurna.

  • Aproveitando novos mercados

    Rhode Island FC 2025
    IMAGN

    O Rhode Island FC preencheu a lacuna deixada pela saída do time local de beisebol das ligas menores, atendendo à demanda por uma equipe esportiva profissional.

    E talvez haja uma explicação mais simples: esta é uma região muito grande que, fora isso, tem relativamente poucos times. New England Patriots, Boston Red Sox e Boston Celtics sempre terão presença por ali. Mas, descontando o New England Revolution, que joga em Foxborough, Massachusetts, mais perto de Providence, Rhode Island, do que de Boston, trata-se de uma região com pouca oferta de futebol de alto nível.

    Várias pessoas interessadas em ter clubes viram uma oportunidade. Brett Johnson, coproprietário do Rhode Island FC, identificou em Providence um mercado de mídia ainda inexplorado. E, quando o Pawtucket Red Sox se mudou de Providence para Worcester, Massachusetts, a cidade ficou sem um time.

    “Encontrei motivação quando o Pawtucket Red Sox deixou o estado. Acho ofensivo quando as pessoas pegam esses times e os levam para outro lugar, porque eles não são bens privados; são bens públicos”, disse Johnson.

    Os números lhe deram razão quando Providence ficou entre os 10 mercados com maior audiência da Copa do Mundo. A cidade terminou em nono lugar em audiência média na FOX. Apenas outro mercado sem um time da MLS, Richmond, Virgínia, entrou entre os 15 primeiros.

    Outros perceberam uma oportunidade semelhante de causar impacto. O Hearts of Pine se tornou a principal atração esportiva de Portland, Maine (população: 70 mil habitantes). Em Burlington (população: 45 mil habitantes), os ingressos para os jogos do time local são os mais disputados da cidade. Até o Western Mass Pioneers precisou transferir seus jogos para as noites de sexta-feira para atender à apaixonada torcida local, ficando mais parecido com um time de futebol americano de ensino médio do que com uma equipe semiprofissional de futebol.

    “É uma coisa da comunidade. Você vai encontrar alguém que conhece lá e conversar sobre futebol”, disse Brandon Smith, diretor de operações do Western Mass Pioneers.

  • Evitando “se vender”

    Vermont Green TIFO
    Patrick McCormack

    O aumento do interesse e dos investimentos pode levar à perda do apoio genuíno.

    É claro que tudo isso envolve dinheiro. Sim, são espaços de convivência onde os ingressos e a cerveja são baratos. Mas também há empresários atentos às oportunidades.

    Johnson exemplifica essa visão. Em 2019, ele anunciou que o RIFC disputaria sua temporada de estreia em um estádio construído especificamente para o futebol em Pawtucket. Os custos da obra, o financiamento externo e o impacto financeiro da pandemia de COVID-19 atrasaram os planos, mas o estádio foi inaugurado em 2025 com capacidade oficial para 10.500 pessoas e possibilidade de ampliação, se necessário. Ele também encontrou uma forma de gerar receita com o estádio fora dos jogos do RIFC.

    O Centreville Bank recebeu festivais de música com frequência, incluindo um evento de reggae em agosto. O estádio também sediou amistosos internacionais, partidas de lacrosse profissional e futebol americano. O Boston Legacy disputou alguns jogos no local e anunciou em agosto que o utilizará durante toda a temporada de 2027, enquanto seu estádio estiver em construção. Isso ajuda tanto financeiramente quanto a atrair público.

    “Tudo o que fizermos para atrair público, especialmente para além de quem eu chamaria de torcedor mais fanático, é o tipo de iniciativa que, na minha opinião, traz benefícios de longo prazo para ampliar essa torcida”, disse Johnson.

    Portland parece seguir um caminho semelhante e anunciou que abrirá seu próprio estádio construído especificamente para o futebol em 2029. Será um dos poucos times da USL League One a ser dono do campo em que joga. Em comunicado, afirmou que pretende usar a instalação como um “espaço de convivência durante todo o ano”. Isso também faz sentido porque um time feminino está a caminho.

    Vermont, embora semiprofissional, considera uma ideia semelhante.

    “Sai a notícia sobre o estádio de Portland e, para mim, isso é a melhor coisa possível, porque dá mais um exemplo para nossa comunidade, nossos líderes e nosso município olharem e dizerem: ‘Bem, talvez precisemos da nossa versão disso. Talvez precisemos de uma versão para 6.000 pessoas’”, disse Infurna.

    É claro que a perspectiva de crescimento traz o risco de perder a autenticidade. Esses projetos funcionam porque existem em pequena escala. É isso que lhes dá personalidade. É isso que os torna interessantes.

    Mas proprietários e outras partes envolvidas argumentam que o apoio da comunidade local sempre estará presente.

    “O que realmente me deixou satisfeito foi o apoio da nossa base de torcedores. Mas acho que já tínhamos esse apoio antes de jogar no estádio”, disse Johnson.

    E, mesmo que esses lugares cresçam para além de suas origens mais comunitárias, os proprietários insistem que nunca vão aderir ao glamour de esportes americanos mais conhecidos.

    “Quando você conhece um Vermont Green, um Portland Hearts of Pine ou um Rhode Island FC, percebe que existe algo além de ficar no sofá ou na arquibancada assistindo com um ingresso que custa mais de US$ 100”, disse Infurna.

    O futuro, portanto, será marcado pela rivalidade. O Western Mass surgiu de disputas locais entre comunidades portuguesas rivais e, desde então, enfrentou Vermont duas vezes nos playoffs da USL League Two. Portland, RIFC e Vermont podem jogar em divisões diferentes, mas, à medida que a USL caminha para um modelo de acesso e rebaixamento, é possível que venham a se enfrentar com muito mais frequência.

    E, com vitória, derrota ou empate, essas experiências serão compartilhadas por uma região que encontrou o caminho certo, de uma inesperada estátua de uma lenda portuguesa a pequenas comunidades que abraçam e ajudam a moldar um projeto cativante.

    “O futuro dessa região da Nova Inglaterra tão ligada ao futebol e dessa cena tão movimentada que temos estará na rivalidade. Estará na disputa entre nós dentro e fora de campo. Mas, no fim das contas, acho que também há espaço para compartilharmos nossos sucessos”, disse Infurna.