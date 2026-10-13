Eusebio, festivais de reggae e os clubes mais descolados da USL: como Vermont Green, Portland Hearts of Pine e Rhode Island FC impulsionam o crescimento do futebol na Nova Inglaterra

Duker Bower nasceu em 1957 em Concord, N.H. Artista e escultor, construiu a maior parte da carreira longe dos holofotes e passa a maior parte dos dias em uma pequena cidade de Vermont, trabalhando em um ateliê discreto.

Sua influência no mundo da arte, porém, se fez sentir graças a duas obras marcantes. A primeira é uma escultura do explorador português Vasco da Gama, que chegou à Índia por mar em 1498. Ela fica em Angra do Heroísmo, nos Açores, em Portugal, local considerado Patrimônio Mundial pela UNESCO.

A segunda, talvez mais relevante, é uma famosa estátua do ídolo português Eusebio, situada diante do Estadio da Luz, em Lisboa, casa do Benfica, um dos gigantes da Primeira Liga. Ironicamente, essa escultura se tornou uma peça emblemática da história do futebol nos Estados Unidos.

A obra original foi encomendada por um empresário luso-americano da região de Boston, que a doou ao Benfica em 1992. Uma segunda versão foi produzida no mesmo ano e instalada no Gillette Stadium em 2006, antes de ser transferida para Ludlow em 2015. Hoje, ela fica logo após os portões do histórico Lusitano Stadium. Esse pequeno enclave da Nova Inglaterra, com 21 mil habitantes, abriga um símbolo da realeza do futebol europeu.

E com razão. Embora seja uma réplica de uma obra muito mais famosa, a milhares de quilômetros dali, a estátua talvez esteja em um lugar igualmente apropriado. A Nova Inglaterra sempre foi, curiosamente, um polo de excelência do futebol nos Estados Unidos. A estátua é um símbolo adequado disso.

Esse lugar foi conquistado com o recente crescimento da popularidade e dos resultados do futebol na região. A profusão de times da USL em alta, somada ao surgimento de uma marca da NWSL e unida por um forte senso de comunidade, faz desse canto do país um modelo do que o futebol em cidades pequenas pode ser nos Estados Unidos.

“A [Nova Inglaterra] é uma parte histórica do país. É um lugar que valoriza muito suas tradições e sua cultura, e acho que sempre teve as condições necessárias para desenvolver uma cultura de futebol forte e próspera”, disse Patrick Infurna, cofundador do Vermont Green, da USL League Two, ao GOAL.