De certa forma, o domínio brasileiro na Libertadores é perfeitamente natural. O país tem cerca de 214 milhões de habitantes, quase tantos quanto o restante da América do Sul somado (226 milhões), e também possui uma das dez maiores economias do mundo.

Na competição continental, porém, o Brasil repetidamente ficou muito aquém do que seu potencial sugeria. Houve uma sequência expressiva de seis títulos em oito anos na década de 1990 e outra de quatro conquistas seguidas entre 2010 e 2013. Mas, na maior parte do tempo, o país não conseguiu transformar suas claras vantagens populacionais e econômicas em sucesso duradouro. Até agora.

Os clubes brasileiros não venceram apenas as últimas sete edições da Copa Libertadores. Com o Palmeiras na decisão de sábado, eles também passam a ocupar 13 das últimas 16 vagas na final. O motivo? Essencialmente, dinheiro: o futebol brasileiro está em expansão.

Na janela de transferências do inverno de 2026, apenas os clubes da Premier League gastaram mais que os brasileiros, algo inimaginável durante a pandemia, quando ficou claro que muitos times da primeira divisão do país estavam fortemente endividados.

Em resposta, o governo aprovou uma lei que permitiu aos clubes se transformarem em empresas conhecidas como ‘Sociedade Anonima do Futebol’ (SAF), abrindo caminho para um enorme aumento do investimento externo.

O Botafogo foi um dos clubes que abandonaram o modelo associativo, e seus torcedores comemoraram nas ruas quando o clube foi adquirido pela Eagle Football Holdings, de John Textor, em fevereiro de 2022. A empolgação se mostrou justificada: dois anos depois, eles voltaram a comemorar quando o time conquistou sua primeira Copa Libertadores.

Textor deixou claro que via o Brasil como um mercado relativamente pouco explorado por investidores. Por isso, não surpreendeu que o City Football Group (CFG), hoje o maior expoente do modelo de propriedade de múltiplos clubes no futebol, tenha assumido o Bahia em 2023.

“No Brasil, o futebol é o esporte número um, mas não se desenvolveu como deveria do ponto de vista econômico”, afirmou na época Ferran Soriano, dirigente do CFG. “Hoje, a Premier League é o que é por causa da forma como foi estruturada. Vai depender de nós e dos outros clubes brasileiros fazer o campeonato crescer de maneira geral. O potencial é espetacular. É a maior fonte de talentos do mundo.”

É difícil contestar essa afirmação.