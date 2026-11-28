A pergunta óbvia, então, é se algo deveria ser feito, ou se é sequer possível fazer algo, para impedir que os clubes brasileiros praticamente se tornem donos da Libertadores. Já se falou em abrir o torneio a equipes mexicanas e da MLS para elevar o nível da competição, mas isso ainda parece distante, diante das evidentes dificuldades logísticas.
Existe, porém, a possibilidade de que o sucesso dos clubes brasileiros seja limitado pelos problemas do país no futebol de seleções. “O Brasil está implementando uma mudança no número de jogadores estrangeiros permitidos entre os relacionados para as partidas”, explica Marshall, “e isso está acontecendo porque a seleção está tendo um desempenho muito ruim.
“Hoje, é possível ter até nove jogadores estrangeiros entre os relacionados para uma partida no Brasil. A partir da próxima temporada, esse número cairá para oito. Depois cairá para sete, então para seis e chegará a cinco em 2030.
“A ideia é que a seleção, que teve outra Copa do Mundo péssima, está sendo prejudicada pelo fato de os clubes brasileiros terem muitos talentos estrangeiros e que deveria haver mais oportunidades para os jovens jogadores brasileiros.
“É claro que isso pode afetar os clubes brasileiros e a montagem de seus elencos para a Libertadores. Basta olhar para o Palmeiras atual: Arias é colombiano; o capitão, Gustavo Gomez, é paraguaio; Joaquin Piquerez é uruguaio; e Flaco Lopez é argentino.
“Portanto, limitar a possibilidade de contratar estrangeiros provavelmente enfraqueceria os elencos brasileiros e poderia levar clubes de outros países a vencer a Libertadores.”
Por enquanto, porém, o Palmeiras tem a chance de conquistar seu terceiro título em seis anos, especialmente porque enfrenta um clube que não levanta a taça desde 2009. “O Palmeiras é definitivamente o favorito”, diz Marshall. “Abel Ferreira é um técnico excelente, capaz de fazer seu time jogar, e vencer, de várias maneiras.
“Muita gente o compara a um jovem Jose Mourinho. Embora ele também tenha características de Diego Simeone, acho a comparação bastante precisa. Ao longo da Libertadores, Abel foi um pouco cauteloso, mas o time geralmente cresce nos momentos decisivos. Quando Arias joga bem, é difícil vencer o Palmeiras.
“É claro que tudo pode acontecer em um jogo único. O Estudiantes venceu a única vez em que os dois times se enfrentaram anteriormente na Copa Libertadores, na final de 1968. O Estudiantes também sabe exatamente o que precisa fazer: travar o jogo o máximo possível, porque não pode competir com o Palmeiras em qualidade.”
Nenhum time sul-americano de fora do Brasil pode, porém. E esse parece ser um problema que não desaparecerá nem mesmo se houver uma surpresa em Montevidéu na noite de sábado. Uma vitória do Estudiantes, afinal, provavelmente apenas interromperia a sequência de títulos brasileiros, em vez de marcar o fim do domínio do país na Libertadores.