Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Diego Kochen GFX 1-1GOAL

"Estou apenas criando memórias": Diego Kochen fala sobre seu amor pelo romance "O Doador", aprender com as estrelas do Barcelona e encontrar seu caminho na seleção dos EUA

De aprender ao lado das estrelas do Barcelona a morar sozinho na Dinamarca, o goleiro de 20 anos conta à GOAL sobre as experiências que estão moldando sua vida dentro e fora de campo.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • "A pior parte de guardar as memórias não é a dor. É a solidão disso. Memórias precisam ser compartilhadas."

    A frase acima é uma das citações mais icônicas de O Doador de Memórias, de Lois Lowry. É uma história definidora para muitos. É uma história sobre memórias, comunidade, igualdade e, no fim das contas, cores vibrantes. Também acontece de ser o livro favorito de Diego Kochen. Ele o leu há alguns anos.

    "Ainda é um daqueles que simplesmente não consigo tirar da cabeça", diz ele à GOAL. "Eu não conseguia largá-lo. Li em dois dias. Foi uma história que eu simplesmente não conseguia largar."

    Embora O Doador de Memórias seja amplamente definido por uma sociedade desprovida de diferenças, há algo de diferente em Kochen. Ele não é como a maioria dos jovens de 20 anos. Nunca teve um videogame. Gosta de leitura, tempo com a família e doces. O último item é uma adição recente à lista, mas uma grande agora que está morando sozinho na Dinamarca.

    E, apesar de ter apenas 20 anos, Kochen já tem de sobra memórias que definem a carreira. Ele esteve em um ônibus aberto pelas ruas de Barcelona, cercado por lendas atuais e futuras como Robert Lewandowski, Lamine Yamal e Raphinha como jogador do Barcelona. Ele esteve em uma concentração de Copa do Mundo e sentiu o fervor que isso traz ao país. E agora fez história ao se tornar o goleiro mais jovem a ser titular pela seleção masculina dos Estados Unidos contra o México.

    Ainda assim, estes são momentos iniciais e, em grande parte, compartilhados. Kochen está apenas começando a escrever as próprias histórias e, ao iniciar este novo capítulo de sua carreira profissional, parece haver um mundo à sua frente, apesar de toda a alegria que já ficou para trás.

    "Estou apenas criando memórias", diz ele. "Estas são algumas coisas que nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. São oportunidades e experiências das quais sou muito grato por ter feito parte. Agora estou de volta aqui, que é com o que toda criança sonha."

    Novos sonhos estão se realizando à medida que a história de Kochen continua a se desenrolar de maneiras diferentes de qualquer goleiro americano que veio antes dele.

  • Os primórdios da seleção dos Estados Unidos

    United States v Peru - International Friendly
    Getty Images Sport

    Kochen tem estado dentro e ao redor da seleção dos Estados Unidos, mas sua grande chance veio no sábado.

    O Doador de Memórias tem sua trama centrada em conhecimento e aprendizado. O verão de Kochen também foi assim. No livro, o personagem principal, Jonas, recebe a incumbência de herdar as memórias da sociedade de um homem conhecido como "O Doador". É uma honra, mas também uma responsabilidade. Isso também leva a questões filosóficas sobre o que significa ser humano.

    O verão de Kochen não foi tão profundo assim, mas girou totalmente em torno da busca por conhecimento.

    O goleiro se lembra de receber a convocação para a Copa do Mundo. Foi, como ele diz, "um dos melhores dias da minha vida". A seleção dos EUA não precisou dele para a Copa do Mundo, mas precisou dele no período de treinos. Ele foi um dos dois goleiros chamados para ajudar a equipe a treinar antes do torneio.

    "Era simplesmente saber que eu poderia fazer parte da trajetória e aprender com os melhores jogadores do país", diz Kochen. "A comissão técnica que temos é inacreditável. Era simplesmente saber que eu teria um verão inteiro dedicado a aprender com os melhores jogadores do país. Fiquei muito grato pela oportunidade."

    Nas últimas semanas, o aprendizado continuou. Kochen está de volta à seleção dos EUA para o que é tecnicamente seu terceiro período com o grupo, depois de também ter se juntado à equipe no outono de 2024. No primeiro desta janela, que foi contra o Peru, ele fez sua primeira aparição. Depois, contra o México, tornou-se o goleiro mais jovem a ser titular pela seleção dos EUA contra o El Tri. Ele não pareceu deslocado.

    Durante um primeiro tempo em que o México teve longos períodos de domínio, Kochen não vacilou. Foi tranquilo na saída de bola e fez a única grande defesa necessária. No fim, virou goleada, com vitória da seleção dos EUA por 3 a 0, mas Kochen cumpriu seu papel ao atuar durante os 90 minutos no maior jogo de sua carreira até agora.

    Não é nem só sobre este período com a seleção", diz ele, "mas toda vez que você entra naquele campo, a idade simplesmente desaparece. Você não pensa na idade. Você não pensa no fato de ser mais jovem do que qualquer outra pessoa, mas é verdade que eu sei que sou o goleiro mais jovem aqui e tenho muito a aprender com os caras com quem estou, com os treinadores, com as pessoas que estão aqui há algum tempo, com o capitão, com todo mundo.

    "Acho que gosto de ver dessa forma, estou em uma posição muito boa. O fato de eu ter isso? Também ajuda."

    Kochen não é estranho a aprender com os melhores, porém. Ele faz isso desde os 13 anos.

  • Uma educação de alto nível

    imago-sport-1065049994.jpg
    AFLOSPORT

    Kochen passou toda a sua carreira cercado por alguns dos melhores jogadores e treinadores do esporte.

    Quando Kochen relembra suas memórias no Barcelona, ele abre um sorriso. Uma, porém, se destaca.

    "O desfile com o time principal do Barça", diz ele. "Foi insano ver a cidade inteira na rua."

    Kochen faz parte do Barcelona desde 2019 e, como resultado, o Barcelona se tornou uma parte dele. Depois de crescer na Flórida, ele floresceu em La Masia, entrando no radar da seleção dos Estados Unidos simplesmente por sua ligação com o clube. E, nos últimos anos, foi subindo de categoria no Barcelona, conquistando um lugar no time principal como goleiro reserva.

    Ainda assim, ele nunca teve a chance de disputar uma partida oficial pela equipe principal. É um fato que ilustra como é a vida para quem surge em um dos maiores clubes do mundo.

    "É muito competitivo, mesmo desde cedo", diz ele. "Você precisa brigar por uma posição já tão cedo e aprender cedo os valores da competição. Acho que esse foi o maior choque de todos.

    "Depois, quando você começa a subir de nível e avançar, vendo a qualidade individual de jogadores como Lamine, por exemplo, ou Raphinha ou todos esses jogadores, sim, isso te choca de novo. Isso nunca envelhece. Só de estar cercado por personalidades assim, é absolutamente incrível. Não existe ambiente melhor para aprender. Eu tento tirar coisas de todo mundo. Dá para aprender com absolutamente todo mundo."

    Kochen estuda os grandes. Ele foi reserva de Wojciech Szczesny, um jogador com uma quantidade incrível de experiência por clube e seleção. Marc-Andre ter Stegen é, de muitas maneiras, seu ídolo, especialmente depois de Kochen poder observar o astro alemão de perto por tanto tempo. Todo goleiro moderno idolatra outro alemão, Manuel Neuer, para aprender a jogar com a bola nos pés. David de Gea, por sua vez, é a referência quando o assunto é fazer defesas, diz Kochen. O ex-goleiro da Espanha era "um monstro absoluto", mas Tim Howard também era, e sua atuação na Copa do Mundo de 2014 contra a Bélgica ajudou a despertar o amor de Kochen pela posição de goleiro.

    Há outros também, claro. Enfrentar Lewandowski, Raphinha e Yamal inspira um certo nível de confiança em um goleiro, já que ele sabe que não vai encontrar muitos finalizadores melhores em outros lugares. Aprender com Mauricio Pochettino e sua comissão técnica também levou Kochen a um nível em que ele pode prosperar contra o México.

    "Estou feliz com a atuação dele", disse Pochettino, "mas muito feliz entre os quatro goleiros. Eles têm uma relação muito boa e criam um ambiente muito bom, mas é um grande crédito para o treinador de goleiros Toni [Jimenez] e Jack [Robinson]. Eles estão administrando muito bem."

    Ainda assim, apesar de todas as experiências de aprendizado nos treinos, todo goleiro precisa de jogos, e é por isso que Kochen deixou o Barcelona neste verão. Ele também deixou o elenco da USMNT na Copa do Mundo mais cedo para viabilizar a transferência para o Lyngby, onde agora está sendo desafiado dentro e fora de campo.

  • Um novo começo

    imago-sport-1082206411.jpg
    Gonzales Photo

    Kochen fala com entusiasmo sobre os doces. Eles são maravilhosos, diz ele. Talvez sejam até a sua parte favorita da nova vida no Lyngby.

    Essa vida representa uma mudança enorme. Depois de dividir a juventude entre Miami e Barcelona, ele agora joga em um lugar um pouco mais frio. Ele também está consideravelmente mais sozinho. Fora de campo, Kochen prioriza o tempo com a família, mas sua família permaneceu em Barcelona.

    Ainda assim, houve pequenos confortos. Seus pais foram ajudá-lo a se mudar para sua nova casa, que fica a cerca de 15 minutos de Copenhague. Desde então, eles também já o visitaram. O mesmo vale para amigos. Afinal, o voo dura apenas thee horas.

    Mesmo quando eles não estão lá, Kochen está explorando sua nova cidade, diferente de qualquer outra em que viveu até agora.

    "Estou em tudo por lá", diz ele, rindo. "Já me acostumei com a cultura. Sou muito grato por ter vivido primeiro em Miami, depois em Barcelona e agora em Copenhague. São três cidades absolutamente lindas, e tem sido uma transição maravilhosa.

    "A cultura e o país são absolutamente lindos. As pessoas são muito educadas, muito gentis, muito acolhedoras, e os doces? Os doces são os melhores de todos. Tem sido bom viver essa experiência deste passo no exterior."

    No fim das contas, porém, esse passo foi pensado para ajudá-lo a crescer dentro de campo. Os doces são bons, mas minutos como titular são melhores. Desde que chegou ao Lyngby, um clube recém-promovido à primeira divisão dinamarquesa, Kochen foi titular em nove partidas. A expectativa é de que o clube lute contra o rebaixamento nesta temporada. Ao menos, Kochen deverá enfrentar muitas finalizações.

    Isso será bom para o desenvolvimento dele e, embora o Lyngby tenha uma opção de compra ao fim do empréstimo, o Barcelona mantém um percentual de uma futura venda. Portanto, é do interesse de todos que tudo dê certo e que Kochen floresça como um goleiro com nível para ser titular.

    "Obviamente tenho meus objetivos de longo prazo", diz Kochen. "Estou emprestado ao Lyngby neste momento, então um dos meus objetivos é competir o máximo possível e dar tudo o que tenho por esse clube. Ao mesmo tempo, eu venho do Barcelona, então poder voltar? Seria o sonho de qualquer garoto voltar para um clube tão grande e ter uma oportunidade lá. Esse é outro dos meus objetivos.

    "Mas sou mais um cara de viver experiência por experiência. Agora, estou aqui no período de treinos com a seleção, então, neste momento, meu objetivo é apenas dar tudo de mim e dar tudo de mim pela nação."

  • A busca por mais

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Muitos dos apoiadores de Kochen o veem como o goleiro moderno prototípico. Ele tem qualidade com os pés, mas também consegue fazer defesas. É isso que ajudará a definir o próximo passo. Embora grande parte do jogo atual esteja focada em como um goleiro pode passar a bola, muitas vezes se esquece que ele tem uma função principal ainda mais importante.

    "Precisamos ser muito rápidos, e nossa vantagem é sermos muito inteligentes", Jimenez disse à GOAL em 2025. "O goleiro precisa ser inteligente, e muitas vezes dizemos que um goleiro precisa jogar bem com os pés, mas antes de tudo ele precisa fazer defesas. Lembrem-se disso, por favor!"

    Kochen assimilou essa lição. A palavra à qual ele sempre volta é "equilíbrio".

    "Esse é o objetivo final para todos nós", diz. "É definitivamente isso que eu busco: ser capaz de defender tudo o que eu puder e ganhar jogos."

    Diz-se que goleiros precisam ter memória curta. Quando se trata da posição, os torcedores também tendem a ter, pelo menos. No contexto da seleção, você só é tão bom quanto seu último jogo. É muita pressão para um goleiro de 20 anos que, até agora, soma apenas nove partidas profissionais em nível de clube, além de duas partidas profissionais por seu país.

    Kochen, porém, está acostumado à pressão. Afinal, ele cresceu em La Masia.

    "Meu único foco é simplesmente dar tudo de mim pela equipe, dar tudo pela nação, pela federação, pela U.S. Soccer", diz. "É assim que eu lido com as expectativas."

    A leitura mais recente de Kochen é O Iluminado. É sombria, segundo ele. Ver o filme o inspirou a ler o livro em seguida, e não demorou para perceber o quanto os dois eram diferentes. Ainda assim, ele está envolvido.

    "É estranho, mas é muito bom", diz. "Não consigo largar. Pode até ser melhor do que o filme. Eu gosto mesmo é de histórias que te prendem."

    Talvez Kochen acabe gostando tanto quanto gostou de O Doador de Memórias. Essa é uma questão para outro dia. O que mais importa é se isso ficará com ele da mesma forma que aquele livro ficou.

    Há um momento naquela história em que memórias são discutidas. "Por que eu e você temos de guardar essas memórias?", pergunta Jonas.

    O Doador responde: "Isso nos dá sabedoria."

    E assim a busca de Kochen por mais continua: mais sabedoria, mais lições, mais memórias e, no fim das contas, mais histórias que o mudem para melhor.