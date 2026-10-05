"A pior parte de guardar as memórias não é a dor. É a solidão disso. Memórias precisam ser compartilhadas."

A frase acima é uma das citações mais icônicas de O Doador de Memórias, de Lois Lowry. É uma história definidora para muitos. É uma história sobre memórias, comunidade, igualdade e, no fim das contas, cores vibrantes. Também acontece de ser o livro favorito de Diego Kochen. Ele o leu há alguns anos.

"Ainda é um daqueles que simplesmente não consigo tirar da cabeça", diz ele à GOAL. "Eu não conseguia largá-lo. Li em dois dias. Foi uma história que eu simplesmente não conseguia largar."

Embora O Doador de Memórias seja amplamente definido por uma sociedade desprovida de diferenças, há algo de diferente em Kochen. Ele não é como a maioria dos jovens de 20 anos. Nunca teve um videogame. Gosta de leitura, tempo com a família e doces. O último item é uma adição recente à lista, mas uma grande agora que está morando sozinho na Dinamarca.

E, apesar de ter apenas 20 anos, Kochen já tem de sobra memórias que definem a carreira. Ele esteve em um ônibus aberto pelas ruas de Barcelona, cercado por lendas atuais e futuras como Robert Lewandowski, Lamine Yamal e Raphinha como jogador do Barcelona. Ele esteve em uma concentração de Copa do Mundo e sentiu o fervor que isso traz ao país. E agora fez história ao se tornar o goleiro mais jovem a ser titular pela seleção masculina dos Estados Unidos contra o México.

Ainda assim, estes são momentos iniciais e, em grande parte, compartilhados. Kochen está apenas começando a escrever as próprias histórias e, ao iniciar este novo capítulo de sua carreira profissional, parece haver um mundo à sua frente, apesar de toda a alegria que já ficou para trás.

"Estou apenas criando memórias", diz ele. "Estas são algumas coisas que nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. São oportunidades e experiências das quais sou muito grato por ter feito parte. Agora estou de volta aqui, que é com o que toda criança sonha."

Novos sonhos estão se realizando à medida que a história de Kochen continua a se desenrolar de maneiras diferentes de qualquer goleiro americano que veio antes dele.