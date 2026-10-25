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Bernard Tapie Marseille GFX 1:1GOAL

“Estava gangrenado por dentro”: a ascensão e a queda do Marselha de Bernard Tapie

O extravagante francês montou uma das equipes mais empolgantes da história do futebol europeu, mas o clube inteiro entrou em colapso nas circunstâncias mais chocantes.

Mark Doyle
Traduzido por

  • Se o Manchester City deveria perder todos os títulos conquistados enquanto violava “sistematicamente” as regras financeiras da Premier League é tema de grande debate no futebol inglês neste momento. Essa certamente parece ser a coisa certa a fazer, já que o City claramente não teria conquistado esses troféus sem inflar artificialmente as receitas do clube “em mais de £ 900 milhões” ao longo de nove anos.

    No entanto, há quem argumente, sem de forma alguma minimizar a dimensão das irregularidades cometidas pelo City (com o veredicto de culpa sujeito a recurso, claro), que o estrago já está feito e que suas conquistas já estão manchadas, independentemente de os registros oficiais serem alterados ou não.

    O único título do Marselha na Champions League certamente reforça esse argumento. O clube francês ainda consta como o vencedor oficial da edição de 1992-93. A UEFA nunca lhe retirou o título e, ainda assim, aos olhos do mundo do futebol, sua vitória por 1 a 0 sobre o AC Milan em Munique realmente não conta.

    Basile Boli talvez ainda veja o gol da vitória que marcou de cabeça aos 44 minutos no Estádio Olímpico como uma “cabeçada para a eternidade”, mas absolutamente tudo o que o Marselha conquistou durante a era de ouro do clube estará para sempre associado à manipulação de resultados. A culpa não foi dos jogadores, mas de seu presidente, Bernard Tapie, o Donald Trump da França...

  • “Uma Ferrari sem freios”

    TAPIE-SEGUELA-LEGISLATIVES
    AFP

    Tapie era conhecido por sua ousadia, implacabilidade e persistência.

    Tapie foi uma das figuras mais extravagantes e controversas da França. Patrick Le Lay, ex-presidente da emissora de TV comercial TF1, o descreveu como “uma Ferrari sem freios”. Depois de não conseguir se firmar como cantor nem como piloto de Fórmula 3, entrou para o mundo dos negócios e se tornou multimilionário ao recuperar empresas falidas.

    Como ele próprio admitiu, “não sabia nada de futebol” quando o prefeito de Marselha, Gaston Defferre, o procurou para falar sobre a compra do único clube de futebol profissional da cidade.

    No entanto, como aspirante a político, Tapie começava a entender plenamente as vantagens de ser dono de uma franquia esportiva bem-sucedida, depois de já ter alcançado grande sucesso com sua equipe de ciclismo, La Vie Claire.

    Por isso, Defferre acabou convencendo Tapie ao lhe dizer: “Não estou vendendo a você um time, não estou vendendo um estádio, estou vendendo um público.”

    Assim como Silvio Berlusconi, outro empresário extravagante que entrou para a política e foi dono e presidente do Milan, Tapie salvou um gigante do futebol em decadência de uma possível ruína financeira. Ele adquiriu o Marseille pelo valor simbólico de um franco, em abril de 1986, e logo começou a montar o melhor time que a França já havia visto.

  • “Como os Harlem Globetrotters”

    Chris Waddle
    Hulton Archive

    Em 1989, o Olympique de Marselha tornou Chris Waddle o terceiro jogador mais caro da história do futebol, e ele retribuiu com momentos mágicos

    Poucos meses depois de concluir a compra do clube, Tapie contratou dois integrantes da seleção francesa que disputou a Copa do Mundo de 1986: o experiente meio-campista Alain Giresse e o jovem e promissor atacante Jean-Pierre Papin. Era sua maneira de mandar um recado aos principais rivais do Marselha.

    Ao tirar Giresse do Bordeaux e superar o Monaco na disputa pela contratação de Papin, Tapie sentiu que havia “feito com que entendessem que, dali em diante, eu era o chefe”. E o Marselha se tornou, sem dúvida, a força dominante no mercado de transferências francês.

    O sucesso, porém, não veio de imediato. O título da Division 1 escapou em 1987, quando o Bordeaux terminou quatro pontos à frente do OM, mas dinheiro realmente não era problema para Tapie, que continuou a injetar milhões no clube.

    O investimento acabou dando resultado. Reforçada pela chegada de outros jogadores de alto nível, como Franck Sauzee e Karlheinz Forster, a equipe conquistou o Campeonato Francês e a Copa da França sob o comando de Gerard Gili em 1989.

    Para Tapie, no entanto, o objetivo maior era conquistar a Europa. Por isso, os gastos continuaram e trouxeram outras contratações de peso, como Carlos Mozer e Chris Waddle, fazendo do Marselha algo muito parecido com o Paris Saint-Germain de sua época.

    “Sempre descrevo aquilo como estar na Ilha da Fantasia”, disse o ex-ponta da seleção inglesa Waddle ao SportsMole. “A maneira como jogávamos, a função que me deram, a estrutura da equipe, os jogadores que tinham: nosso time era simplesmente incrível. A torcida era incomparável, fanática. É um time, uma cidade.

    “Os vestiários não tinham nada de especial e o Velodrome estava deteriorado, mas tínhamos esse apoio incrível da torcida aonde quer que fôssemos. Éramos um pouco como os Harlem Globetrotters: todo mundo queria ver a gente.

    “O espírito de equipe era bom, os jogadores tinham uma mentalidade forte e tínhamos um presidente de pulso firme em Bernard Tapie, que era implacável quando perdíamos!”

    Waddle descobriu o quanto Tapie podia ser implacável quando ele decidiu dispensar alguns dos jogadores que haviam transformado o Marselha naquela que talvez fosse a equipe mais empolgante do futebol mundial, frustrado com a incapacidade do time de vencer a Copa dos Campeões.

    O OM de Raymond Goethals havia chegado muito perto em 1991, mas perdeu a final nos pênaltis para um Estrela Vermelha de Belgrado que, desde o apito inicial, jogou praticamente para levar a decisão às penalidades.

    No entanto, após uma surpreendente eliminação na segunda fase diante do Sparta Prague em novembro de 1991, Tapie decidiu reformular o elenco no ano seguinte. Chegaram nomes como Fabien Barthez, Marcel Desailly, Alen Boksic e Rudi Voller, enquanto ídolos da torcida como Waddle e Papin saíram.

    As mudanças ousadas tiveram o efeito desejado. O que o Marselha perdeu em talento, ganhou em solidez. Em 26 de maio de 1993, a equipe de Goethals venceu o Milan por uma margem mínima na primeira final da história da Champions League, graças a uma cabeçada brilhante de Boli pouco antes do intervalo.

    Dada a qualidade do elenco e a enorme fortuna de Tapie, aquele poderia ter sido o início de uma dinastia. Em vez disso, acabou sendo um fim inglório para o ciclo de sucesso sem precedentes do Marselha.

  • “Você tem que vencer a qualquer custo”

    FBL-FRANCE-OM-VALENCIENNES
    AFP

    Não havia mesmo nada que Tapie não estivesse disposto a fazer para ajudar o Marselha a vencer jogos de futebol.

    Ficou claro desde muito cedo, durante a passagem de Tapie pelo Velodrome, que ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para levar o Marseille ao topo do futebol europeu.

    Em 1987, o Monaco estava perto de contratar Abedi Pele, alvo do OM, quando Tapie convenceu o ganês a se recusar a fazer um exame de sangue como parte dos exames médicos. Depois, com a ajuda de alguém de dentro do Stade Louis II, Tapie espalhou o boato de que Pele tinha HIV. Era uma mentira, mas levou o Monaco a desistir da negociação, permitindo que Tapie contratasse o meia-atacante para o Marseille. “É assim”, disse Tapie mais tarde, “é preciso vencer a qualquer custo.”

    Nesse contexto, não surpreende que o presidente do Marseille estivesse disposto a infringir a lei para realizar seu sonho de conquistar a Copa dos Campeões da Europa, subornando jogadores do Valenciennes para entregarem a partida contra o OM, seis dias antes da decisão da Champions League contra o Milan, em Munique.

    Jean-Jacques Eydelie serviu de intermediário para Tapie. O meia do Marseille havia jogado com o capitão do Valenciennes, Christopher Robert, e o atacante argentino Jorge Burruchaga no Nantes. Em sua autobiografia, Eydelie escreveu: “Bernard Tapie me disse: ‘É imprescindível que você entre em contato com seus ex-companheiros. Não queremos que eles façam alguma besteira e nos deixem machucados antes da final.’”

    Em 20 de maio de 1993, o Marseille abriu o placar no confronto decisivo com o Valenciennes pela Ligue 1, com um gol de Boksic aos 21 minutos. Pouco depois, Robert saiu de campo por uma suposta lesão. No intervalo, Jacques Glassmann, que havia recusado o pedido de Robert para ajudar a entregar a partida, contou ao técnico do Valenciennes, Boro Primorac, sobre o esquema. No segundo tempo, informou também o árbitro Jean-Marie Veniel.

    Veniel conversou com os demais membros da equipe de arbitragem e com o capitão do Marseille, Didier Deschamps, e mencionou a denúncia de manipulação de resultado feita por Glassmann em seu relatório após a partida. Ainda assim, deixou o jogo prosseguir, e o Marseille venceu por 1 a 0, terminando na liderança da tabela, dois pontos à frente do PSG.

    Duas semanas depois, porém, Robert confessou ter aceitado um suborno, e investigadores encontraram 250 mil francos enterrados no quintal da casa de sua tia. A situação toda beirava o absurdo, assim como a explicação de Tapie de que o dinheiro havia sido emprestado a Robert para abrir um restaurante. Mas houve consequências graves para o Marseille, que perdeu o título da primeira divisão da temporada 1992-93 e foi rebaixado compulsoriamente para a segunda divisão do futebol francês em 1994.

    No ano seguinte, Tapie foi condenado por manipulação de resultados e fraude e sentenciado a dois anos de prisão, embora, no fim, tenha cumprido apenas seis meses. Ele sempre sustentou sua inocência em relação às acusações, mas outras denúncias de suborno surgiram nos anos seguintes.

    O ex-técnico do Rangers Walter Smith disse ao The Daily Record em 2011: “Eu me dava bem com o técnico do CSKA Moscow (Gennadi Kostylev), e estávamos tomando uma bebida antes do nosso jogo em Ibrox [durante a fase de grupos da Champions League de 1992-93]. Eles tinham perdido por 6 a 0 para o Marseille, e perguntei a ele sobre isso. Ele disse: ‘Meu goleiro e outros jogadores estão todos com dinheiro.’

    “Ao que parece, também perguntaram a ele quem achava que chegaria à final, Rangers ou Marseille. Ele afirmou que o Marseille estaria lá e, quando perguntaram por quê, respondeu: ‘Eles pagam mais.’”

    Tapie, porém, nunca foi condenado por qualquer outro caso de manipulação de resultados e, em 2017, quando recebeu o diagnóstico de câncer de estômago, insistiu que não se arrependia da maneira como havia conduzido seus negócios.

    “Quando você venceu o Tour de France, a Champions League, foi ministro, cantor, ator... O que eu não fiz?”, perguntou ele em entrevista ao Le Monde. “Não posso dizer que a vida não me mimou demais.”

    É significativo que, mesmo após sua morte, em outubro de 2021, ‘Le Boss’ continuasse reverenciado pelos torcedores do Marseille. No primeiro jogo do clube em casa depois de sua morte, eles exibiram uma faixa no Velodrome com a mensagem: “Com você, chegamos ao topo!”

    Nem todos, porém, lembram a passagem de Tapie com tanto carinho. Como disse certa vez o ex-técnico do Monaco Arsene Wenger: “Estamos falando do pior período pelo qual o futebol francês passou. Estava apodrecido por dentro, por causa da influência e dos métodos de Tapie no Marseille.”

    Assim, embora ele possa ter montado uma bela equipe de futebol, permanece uma verdade desagradável: o que os jogadores fizeram em campo simplesmente não pode ser separado das ações do presidente fora dele. É algo de que os torcedores do City devem se dar conta em breve.