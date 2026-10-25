Ficou claro desde muito cedo, durante a passagem de Tapie pelo Velodrome, que ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para levar o Marseille ao topo do futebol europeu.

Em 1987, o Monaco estava perto de contratar Abedi Pele, alvo do OM, quando Tapie convenceu o ganês a se recusar a fazer um exame de sangue como parte dos exames médicos. Depois, com a ajuda de alguém de dentro do Stade Louis II, Tapie espalhou o boato de que Pele tinha HIV. Era uma mentira, mas levou o Monaco a desistir da negociação, permitindo que Tapie contratasse o meia-atacante para o Marseille. “É assim”, disse Tapie mais tarde, “é preciso vencer a qualquer custo.”

Nesse contexto, não surpreende que o presidente do Marseille estivesse disposto a infringir a lei para realizar seu sonho de conquistar a Copa dos Campeões da Europa, subornando jogadores do Valenciennes para entregarem a partida contra o OM, seis dias antes da decisão da Champions League contra o Milan, em Munique.

Jean-Jacques Eydelie serviu de intermediário para Tapie. O meia do Marseille havia jogado com o capitão do Valenciennes, Christopher Robert, e o atacante argentino Jorge Burruchaga no Nantes. Em sua autobiografia, Eydelie escreveu: “Bernard Tapie me disse: ‘É imprescindível que você entre em contato com seus ex-companheiros. Não queremos que eles façam alguma besteira e nos deixem machucados antes da final.’”

Em 20 de maio de 1993, o Marseille abriu o placar no confronto decisivo com o Valenciennes pela Ligue 1, com um gol de Boksic aos 21 minutos. Pouco depois, Robert saiu de campo por uma suposta lesão. No intervalo, Jacques Glassmann, que havia recusado o pedido de Robert para ajudar a entregar a partida, contou ao técnico do Valenciennes, Boro Primorac, sobre o esquema. No segundo tempo, informou também o árbitro Jean-Marie Veniel.

Veniel conversou com os demais membros da equipe de arbitragem e com o capitão do Marseille, Didier Deschamps, e mencionou a denúncia de manipulação de resultado feita por Glassmann em seu relatório após a partida. Ainda assim, deixou o jogo prosseguir, e o Marseille venceu por 1 a 0, terminando na liderança da tabela, dois pontos à frente do PSG.

Duas semanas depois, porém, Robert confessou ter aceitado um suborno, e investigadores encontraram 250 mil francos enterrados no quintal da casa de sua tia. A situação toda beirava o absurdo, assim como a explicação de Tapie de que o dinheiro havia sido emprestado a Robert para abrir um restaurante. Mas houve consequências graves para o Marseille, que perdeu o título da primeira divisão da temporada 1992-93 e foi rebaixado compulsoriamente para a segunda divisão do futebol francês em 1994.

No ano seguinte, Tapie foi condenado por manipulação de resultados e fraude e sentenciado a dois anos de prisão, embora, no fim, tenha cumprido apenas seis meses. Ele sempre sustentou sua inocência em relação às acusações, mas outras denúncias de suborno surgiram nos anos seguintes.

O ex-técnico do Rangers Walter Smith disse ao The Daily Record em 2011: “Eu me dava bem com o técnico do CSKA Moscow (Gennadi Kostylev), e estávamos tomando uma bebida antes do nosso jogo em Ibrox [durante a fase de grupos da Champions League de 1992-93]. Eles tinham perdido por 6 a 0 para o Marseille, e perguntei a ele sobre isso. Ele disse: ‘Meu goleiro e outros jogadores estão todos com dinheiro.’

“Ao que parece, também perguntaram a ele quem achava que chegaria à final, Rangers ou Marseille. Ele afirmou que o Marseille estaria lá e, quando perguntaram por quê, respondeu: ‘Eles pagam mais.’”

Tapie, porém, nunca foi condenado por qualquer outro caso de manipulação de resultados e, em 2017, quando recebeu o diagnóstico de câncer de estômago, insistiu que não se arrependia da maneira como havia conduzido seus negócios.

“Quando você venceu o Tour de France, a Champions League, foi ministro, cantor, ator... O que eu não fiz?”, perguntou ele em entrevista ao Le Monde. “Não posso dizer que a vida não me mimou demais.”

É significativo que, mesmo após sua morte, em outubro de 2021, ‘Le Boss’ continuasse reverenciado pelos torcedores do Marseille. No primeiro jogo do clube em casa depois de sua morte, eles exibiram uma faixa no Velodrome com a mensagem: “Com você, chegamos ao topo!”

Nem todos, porém, lembram a passagem de Tapie com tanto carinho. Como disse certa vez o ex-técnico do Monaco Arsene Wenger: “Estamos falando do pior período pelo qual o futebol francês passou. Estava apodrecido por dentro, por causa da influência e dos métodos de Tapie no Marseille.”

Assim, embora ele possa ter montado uma bela equipe de futebol, permanece uma verdade desagradável: o que os jogadores fizeram em campo simplesmente não pode ser separado das ações do presidente fora dele. É algo de que os torcedores do City devem se dar conta em breve.



