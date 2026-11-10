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Pochettino GFX 1-1GOAL

“Estamos trabalhando com um técnico de alto nível”: Mauricio Pochettino a caminho do Manchester United? Jogadores da seleção dos Estados Unidos mantêm o foco enquanto rumores recorrentes ameaçam se tornar realidade

As especulações que ligam Mauricio Pochettino ao Manchester United voltaram a colocar seu futuro em foco, mas Antonee Robinson e Cavan Sullivan dizem que pouca coisa mudou na concentração da seleção dos Estados Unidos.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Enquanto Mauricio Pochettino for técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, essa será a nova realidade. A verdade, porém, é que ela não tem nada de tão novo.

    Os rumores envolvendo o Manchester United dominam as manchetes agora e podem acabar sendo os últimos da passagem de Pochettino pela seleção masculina dos Estados Unidos. Mas não são os primeiros. AC Milan, Tottenham e Real Madrid: todos apareceram em manchetes de destaque ao lado do nome “Pochettino” ao longo do último ano, aproximadamente. Mesmo nas semanas que antecederam a Copa do Mundo, o grande objetivo, os rumores dominaram as manchetes, enquanto surgiam dúvidas sobre o que Pochettino faria depois. No fim, eles não mudaram a campanha daquele verão. Rumores nem sempre se tornam realidade.

    Os jogadores têm uma partida para preparar. Pochettino talvez tenha uma decisão a tomar. E, embora a seleção masculina dos Estados Unidos já tenha passado por rumores antes, um contrato até 2030 não responde à pergunta central desta nova onda: o que Pochettino quer fazer depois?

  • A situação do Manchester United

    마이클 캐릭 (Michael Carrick)
    Getty Images

    Michael Carrick é mais um técnico que não correspondeu às expectativas desde a saída de Sir Alex Ferguson, há mais de uma década.

    Quando foi contratado para comandar a seleção dos Estados Unidos, Pochettino chegou com a missão de promover uma reformulação. E talvez não haja clube no futebol que precise mais disso do que o Manchester United. Nenhum clube se beneficiaria mais de uma clara mudança de cultura.

    A verdade é que essa é a especialidade de Pochettino e o motivo pelo qual ele chegou ao topo da carreira de treinador. Seus pontos fortes estão em melhorar o ambiente e, sobretudo, extrair o máximo dos jovens jogadores. Ele mostrou isso com atletas como Harry Kane, Son Heung-min e Cole Palmer nos clubes por onde passou. Na seleção dos Estados Unidos, fez o mesmo com Alex Freeman, Malik Tillman e Folarin Balogun. Pochettino mostrou que não é um treinador que precisa contratar estrelas: também sabe formá-las.

    O Manchester United, por sua vez, tenta há anos resolver o problema com dinheiro e ideias. Desde a saída de Sir Alex Ferguson, o clube tentou de tudo um pouco. Contratou estrategistas e treinadores linha-dura. Apostou em nomes de peso e ídolos do clube. Tentou melhorar o ambiente e acertar na contratação de jogadores. Nada funcionou. É por isso que o United está na situação atual. E é por isso que seu nome é associado ao de Pochettino.

    Será Pochettino o homem capaz de resolver o problema? Ninguém sabe ao certo. O cargo se mostrou uma armadilha para todos que o assumiram, e nenhum deles correspondeu sequer ao mínimo esperado pelo Manchester United. É uma tarefa difícil, para dizer o mínimo.

    Difícil também era a missão que Pochettino assumiu na seleção dos Estados Unidos ao chegar à U.S. Soccer. Ele se comprometeu a permanecer no cargo por mais quatro anos após a Copa do Mundo, embora o contrato inclua uma cláusula de rescisão de valor elevado para situações como esta.

    Na terça-feira, Pochettino comandou normalmente o treino da seleção dos Estados Unidos. Para os jogadores que participam dessas sessões, a situação deve parecer exatamente isso: normal.

  • “Muito concentrado”

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    IMAGO / STEINSIEK.CH

    Antonee Robinson e Cavan Sullivan dizem que as especulações sobre o futuro de Pochettino não mudaram sua forma de trabalhar na concentração.

    Antonee Robinson está acostumado aos rumores que circulam na Premier League. Ele também já foi ligado ao Manchester United em diferentes momentos da carreira. Por isso, quando lê as manchetes, sabe que nem sempre as coisas são como parecem. Às vezes são, mas nem sempre.

    “A notícia nos pegou de surpresa, como ao resto do mundo, eu diria”, disse o defensor à imprensa na terça-feira. “Coisas parecidas aconteceram no passado, depois da Copa do Mundo, quando grandes equipes perderam seus técnicos e começaram a procurar possíveis candidatos. Ter um técnico cotado para cargos desse tipo mostra que temos muita sorte e sabemos que trabalhamos com um profissional de altíssimo nível.”

    Cavan Sullivan trabalha com Pochettino há apenas algumas semanas. A concentração de setembro e outubro foi sua primeira sob o comando do técnico e seu primeiro contato com a seleção principal dos Estados Unidos. Mesmo nesse breve período, Sullivan afirma que Pochettino e sua comissão técnica têm tomado a iniciativa de trabalhar com ele e ajudá-lo a melhorar.

    “Mauricio tem me acolhido da melhor maneira possível”, disse. “Eu era, obviamente, um jovem chegando ao grupo, e ele me disse para jogar com liberdade, ser eu mesmo e confiar na minha capacidade. Isso não significava que eu era o gancho ou que o nível de exigência era menor para mim; o padrão continuou o mesmo para todos na concentração, em todos os treinos e jogos.

    “Ele valoriza muito isso e essa franqueza em campo, mas também há o lado afetuoso, os abraços. Fora de campo, é uma pessoa muito acessível.”

    Nem Sullivan nem Robinson disseram ter percebido alguma mudança em Pochettino desde que surgiram os rumores. Nos primeiros dias da concentração da seleção dos Estados Unidos, tudo seguiu como de costume.

    “Isso nunca parece interferir no trabalho que fazemos”, disse Robinson. “Seja na Copa do Mundo ou nesta concentração, todo esse burburinho não tem nada a ver com ele. Está totalmente concentrado em tirar o melhor da equipe.”

    Robinson tem razão: já passou por isso. E, se os rumores não prejudicaram a campanha da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo, tampouco devem mudar muita coisa em uma concentração da Liga das Nações em novembro.

  • “Você nunca sabe o que vai acontecer”

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino se compromete com a seleção dos Estados Unidos até 2030, mas seu novo contrato teria uma cláusula de rescisão.

    Em maio, poucos dias depois de anunciar a lista de convocados para a Copa do Mundo, Pochettino foi fortemente associado ao Milan. Circulavam notícias de que ele estava conversando com o clube italiano e de que seu foco estava se afastando da seleção dos Estados Unidos. Em entrevista à imprensa, Pochettino rebateu os rumores.

    “Se eu não estivesse comprometido”, perguntou, “o que estaria fazendo aqui? Estou aqui agora. Estou aqui e não vou embora amanhã.”

    Naquela ocasião, porém, Pochettino reconheceu que seu nome circulava entre os rumores. Sim, ele havia sido associado a outros empregos e, naturalmente, as pessoas que trabalham com ele estão sempre atentas às oportunidades. O trabalho de um agente ou representante é buscar a melhor situação possível para seu cliente, e Pochettino é um cliente. Portanto, haverá momentos em que, no mínimo, seus representantes estarão em contato com outras pessoas.

    “É claro que nos procuraram. Não vou mentir para vocês”, disse ele em maio, sobre os rumores envolvendo o Milan. “É claro que me encontrei com pessoas de diferentes clubes, mas essas conversas acontecem porque temos amigos no futebol. Temos amigos em todos os lugares, e meu representante trabalha para mim tentando encontrar a melhor possibilidade para o futuro. Isso é normal. É normal para todos os meus colegas. Há muitos exemplos de pessoas sob contrato com diferentes clubes que se encontram e conversam com outras pessoas.”

    Ele acrescentou: “Quando estive em diferentes clubes, sempre estive comprometido. É claro que houve momentos em que pessoas conversaram comigo. Passei por isso quando estava no Tottenham: recebi propostas e conversei com pessoas para dizer: ‘Respeito meu contrato com o Tottenham’. Para mim, é assim que agimos.”

    Desta vez, o contrato de Pochettino oferece alguma margem de manobra. Segundo relatos, um clube poderia pagar cerca de US$ 10 milhões para rescindir o vínculo dele. E, do ponto de vista da seleção dos Estados Unidos, quase certamente seria melhor perdê-lo agora do que em um estágio avançado do ciclo. Seria desconfortável, sem dúvida, e exigiria uma mudança na preparação. Mas a verdade é que a U.S. Soccer sabe muito bem como é lidar com a situação de Pochettino, que pode chegar ao fim a qualquer momento.

    “Temos planos para renovações, planos para ocupações interinas e planos para substituições, porque nunca se sabe o que vai acontecer”, disse à imprensa em maio o CEO da U.S. Soccer, JT Batson. “É um esporte global. Há muita coisa acontecendo, e isso faz parte do amadurecimento da U.S. Soccer... Precisamos garantir que, independentemente do que aconteça com os cargos-chave da organização, também tenhamos planos interinos. Temos planos de desenvolvimento para possíveis sucessores ao longo do tempo, e isso faz parte do nosso amadurecimento.”

    Então, como será a próxima fase dessa história? A verdade é que a U.S. Soccer não sabe. Talvez o Manchester United também não saiba. No fim das contas, seja para assumir esse trabalho ou o próximo, tudo depende de Pochettino.

  • “Estamos trabalhando com o que temos até que as coisas mudem”

    Mauricio Pochettino
    (C)Getty Images

    Pochettino afirmou ter ambições tanto no futebol dos Estados Unidos quanto na Premier League, deixando em aberto qual será o seu futuro.

    Mesmo que este cargo não seja o ideal para Pochettino, provavelmente haverá outro que seja. Algum dia, aparecerá o clube certo, com o prestígio certo. Ele oferecerá uma quantia com o número certo de zeros e o grau certo de controle sobre o clube. A questão não é se isso vai acontecer, mas quando. Agora? Em 2028? Depois da Copa do Mundo de 2030?

    Isso depende do que Pochettino quer, e a verdade é que ele costuma deixar isso claro. Ele já disse que, em algum momento, quer tentar vencer a Premier League e a Champions League. Também afirmou que quer transformar o futebol dos Estados Unidos de forma duradoura. De certa forma, esses não são os objetivos maiores, mas caminhos. O objetivo maior de Pochettino sempre esteve ligado à ambição e às conquistas, onde quer que seja.

    “Sempre crescemos em uma cultura segundo a qual, se você quer conquistar algo, precisa ser muito sério, muito responsável, muito focado, muito concentrado. Sem esforço, não há recompensa”, disse ele durante a Copa do Mundo. “No futebol, não é assim. O futebol nem [sempre] recompensa as pessoas boas; o futebol recompensa o talento.”

    Pochettino é um dos técnicos mais talentosos do mundo. É por isso que seu nome continua surgindo para outros cargos e continuará surgindo. Então, o que muda? Nada... pelo menos até que tudo mude.

    “Pessoalmente, não vejo o fato de ele ser cotado para todos esses cargos como ‘Ah, esta pode ser a última vez que estou diante dele’”, disse Robinson. “Estou apenas focado no fato de que temos um jogo no fim de semana e vou fazer tudo o que puder para ter condições de jogar sob seu comando e da maneira que ele quer que a gente jogue, até que as coisas mudem.

    “É só trabalhar com o que temos até que as coisas mudem.”