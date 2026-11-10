Em maio, poucos dias depois de anunciar a lista de convocados para a Copa do Mundo, Pochettino foi fortemente associado ao Milan. Circulavam notícias de que ele estava conversando com o clube italiano e de que seu foco estava se afastando da seleção dos Estados Unidos. Em entrevista à imprensa, Pochettino rebateu os rumores.

“Se eu não estivesse comprometido”, perguntou, “o que estaria fazendo aqui? Estou aqui agora. Estou aqui e não vou embora amanhã.”

Naquela ocasião, porém, Pochettino reconheceu que seu nome circulava entre os rumores. Sim, ele havia sido associado a outros empregos e, naturalmente, as pessoas que trabalham com ele estão sempre atentas às oportunidades. O trabalho de um agente ou representante é buscar a melhor situação possível para seu cliente, e Pochettino é um cliente. Portanto, haverá momentos em que, no mínimo, seus representantes estarão em contato com outras pessoas.

“É claro que nos procuraram. Não vou mentir para vocês”, disse ele em maio, sobre os rumores envolvendo o Milan. “É claro que me encontrei com pessoas de diferentes clubes, mas essas conversas acontecem porque temos amigos no futebol. Temos amigos em todos os lugares, e meu representante trabalha para mim tentando encontrar a melhor possibilidade para o futuro. Isso é normal. É normal para todos os meus colegas. Há muitos exemplos de pessoas sob contrato com diferentes clubes que se encontram e conversam com outras pessoas.”

Ele acrescentou: “Quando estive em diferentes clubes, sempre estive comprometido. É claro que houve momentos em que pessoas conversaram comigo. Passei por isso quando estava no Tottenham: recebi propostas e conversei com pessoas para dizer: ‘Respeito meu contrato com o Tottenham’. Para mim, é assim que agimos.”

Desta vez, o contrato de Pochettino oferece alguma margem de manobra. Segundo relatos, um clube poderia pagar cerca de US$ 10 milhões para rescindir o vínculo dele. E, do ponto de vista da seleção dos Estados Unidos, quase certamente seria melhor perdê-lo agora do que em um estágio avançado do ciclo. Seria desconfortável, sem dúvida, e exigiria uma mudança na preparação. Mas a verdade é que a U.S. Soccer sabe muito bem como é lidar com a situação de Pochettino, que pode chegar ao fim a qualquer momento.

“Temos planos para renovações, planos para ocupações interinas e planos para substituições, porque nunca se sabe o que vai acontecer”, disse à imprensa em maio o CEO da U.S. Soccer, JT Batson. “É um esporte global. Há muita coisa acontecendo, e isso faz parte do amadurecimento da U.S. Soccer... Precisamos garantir que, independentemente do que aconteça com os cargos-chave da organização, também tenhamos planos interinos. Temos planos de desenvolvimento para possíveis sucessores ao longo do tempo, e isso faz parte do nosso amadurecimento.”

Então, como será a próxima fase dessa história? A verdade é que a U.S. Soccer não sabe. Talvez o Manchester United também não saiba. No fim das contas, seja para assumir esse trabalho ou o próximo, tudo depende de Pochettino.