As discussões sobre jogadores com dupla nacionalidade são difíceis. São complicadas e profundamente pessoais. Para Tyler Adams, porém, é simples: ele está disposto a receber qualquer um na seleção masculina dos Estados Unidos, desde que a pessoa mostre que quer isso.

E, aos olhos de Adams, Julian Hall mostrou isso. Mostrou durante toda a semana de treinos antes de sua estreia pela USMNT e depois mostrou de novo no jogo, aparecendo na segunda trave para marcar seu primeiro gol internacional. Então, quando Adams foi perguntado após a vitória sobre o Peru se havia conversado com Hall sobre o futuro internacional do atacante, sua resposta foi simples: não conversou e não vai conversar. Não precisa.

"Eu não sou um desses caras quando o assunto é dupla nacionalidade", disse Adams. "Se você se sente americano, jogue pela América, entende o que quero dizer? Eu não vou convencer ninguém. Se você não quer estar aqui, então não esteja aqui.

"Mas esse é um garoto que quer estar aqui, e dá para perceber pela atitude dele e pela forma como encara cada dia de treino."

Isso é uma boa notícia para a USMNT, então. Há um motivo para o atacante de 18 anos estar entre as estrelas em ascensão desta concentração, e um motivo para ele ter conseguido marcar poucos instantes depois de sua estreia pela seleção principal. Há também um motivo para a Polônia estar rondando, tentando recrutar Hall para seu lado enquanto a equipe se prepara para um novo ciclo de Copa do Mundo. Após a decisão de Noahkai Banks de jogar pela Alemanha, a própria decisão de Hall se tornou um pouco mais pessoal para os torcedores da USMNT, que agora voltaram suas atenções para o atacante no mais recente episódio de "pânico com dupla nacionalidade".

Hall, porém, mantém a cabeça baixa. Ele está apenas feliz por estar com a USMNT. Não está focado na Polônia, e sim em impressionar Mauricio Pochettino e, talvez, conquistar mais oportunidades de marcar daqui para frente.

"Estou apenas aproveitando esta oportunidade e vou entrar em campo para fazer o melhor que puder", disse Hall após marcar no sábado. "Estou realmente muito feliz por ter conseguido causar impacto hoje."

O impacto foi inegável, já que Hall mostrou seu faro de gol quase imediatamente.