"Esse é um garoto que quer estar aqui" - Apesar dos rumores sobre a Polônia, Julian Hall está ansioso para aproveitar ao máximo a oportunidade na seleção dos EUA após gol na estreia
As discussões sobre jogadores com dupla nacionalidade são difíceis. São complicadas e profundamente pessoais. Para Tyler Adams, porém, é simples: ele está disposto a receber qualquer um na seleção masculina dos Estados Unidos, desde que a pessoa mostre que quer isso.
E, aos olhos de Adams, Julian Hall mostrou isso. Mostrou durante toda a semana de treinos antes de sua estreia pela USMNT e depois mostrou de novo no jogo, aparecendo na segunda trave para marcar seu primeiro gol internacional. Então, quando Adams foi perguntado após a vitória sobre o Peru se havia conversado com Hall sobre o futuro internacional do atacante, sua resposta foi simples: não conversou e não vai conversar. Não precisa.
"Eu não sou um desses caras quando o assunto é dupla nacionalidade", disse Adams. "Se você se sente americano, jogue pela América, entende o que quero dizer? Eu não vou convencer ninguém. Se você não quer estar aqui, então não esteja aqui.
"Mas esse é um garoto que quer estar aqui, e dá para perceber pela atitude dele e pela forma como encara cada dia de treino."
Isso é uma boa notícia para a USMNT, então. Há um motivo para o atacante de 18 anos estar entre as estrelas em ascensão desta concentração, e um motivo para ele ter conseguido marcar poucos instantes depois de sua estreia pela seleção principal. Há também um motivo para a Polônia estar rondando, tentando recrutar Hall para seu lado enquanto a equipe se prepara para um novo ciclo de Copa do Mundo. Após a decisão de Noahkai Banks de jogar pela Alemanha, a própria decisão de Hall se tornou um pouco mais pessoal para os torcedores da USMNT, que agora voltaram suas atenções para o atacante no mais recente episódio de "pânico com dupla nacionalidade".
Hall, porém, mantém a cabeça baixa. Ele está apenas feliz por estar com a USMNT. Não está focado na Polônia, e sim em impressionar Mauricio Pochettino e, talvez, conquistar mais oportunidades de marcar daqui para frente.
"Estou apenas aproveitando esta oportunidade e vou entrar em campo para fazer o melhor que puder", disse Hall após marcar no sábado. "Estou realmente muito feliz por ter conseguido causar impacto hoje."
O impacto foi inegável, já que Hall mostrou seu faro de gol quase imediatamente.
Um começo perfeito
No jogo de sábado contra o Peru, Hall entrou em campo aos 62 minutos, substituindo Justin Ellis, que começou a partida diante da torcida de sua cidade natal. Ellis aproveitou a oportunidade ao máximo e marcou logo aos quatro minutos. Hall demorou um pouco mais em comparação, precisando de impressionantes 10 minutos para fazer seu gol de estreia.
O gol saiu após um cruzamento de Sebastian Berhalter, batido com força para uma área perigosa da grande área. A bola cruzada passou em velocidade por dois jogadores da USMNT, mas sobrou para o atacante de 18 anos, que se atirou na bola na segunda trave.
"Foi uma sensação incrível", disse Hall após a partida. "Minha família também estava aqui, então foi um momento emocionante, mas, no fim das contas, estou muito feliz por termos conseguido a vitória."
"Eu vi o Sebastian levantar a cabeça, e você só precisa estar no lugar certo na hora certa", acrescentou Hall. "Felizmente, deu certo e, sim, eu estava realmente muito feliz."
Essa felicidade era fácil de ver. Depois de inicialmente manter a calma na comemoração, Hall não conseguiu esconder o sorriso ao ser cercado pelos companheiros. Muitos desses companheiros eram novos, mas muitos também eram rostos familiares que o acompanham nessa jornada.
Conexões da Red Bull
A ligação com Adri Mehmeti é óbvia. Hall e Mehmeti são companheiros de equipe no New York Red Bulls, tendo despontado como as principais jovens estrelas do time em sua trajetória da base até a equipe principal e, agora, a seleção dos Estados Unidos, após receberem suas primeiras convocações juntos.
"Tem sido especial o tempo todo", disse Hall. "Vindo da base com ele e depois entrando em campo com ele aqui também, foi um momento incrível para nós dois, e eu sei que ele trabalhou muito para conseguir isso. Sou muito grato por ter podido viver isso com ele."
Hall e Mehmeti estão dando sequência a um legado do qual Adams também faz parte. Ninguém sabe disso melhor do que Adams, que tem feito de tudo para orientar as duas jovens estrelas. Foi apropriado, então, que Adams fosse o jogador substituído para dar as boas-vindas a Mehmeti em sua estreia. Os dois riram e se abraçaram enquanto uma estrela atual e uma ex-estrela eram unidos pelo maior produto de exportação da história do clube.
"Ele acolheu a mim e ao Adri", disse Hall, "para nos ajudar a ficar mais confortáveis, jogar o nosso futebol e mostrar nossa qualidade."
"Sempre que posso apoiar os garotos do Red Bull, porque esse clube significa muito para mim", acrescentou Adams. "Foi o meu caminho."
A ascensão de Hall e Mehmeti fez Adams pensar em sua própria trajetória. Cada um é diferente, diz Adams. No entanto, ele participou de muitos jogos na MLS antes de dar o grande salto para a Europa. Quando deu esse salto, já tinha experiência acumulada. Ele havia cometido erros e aprendido com eles. Jogar partidas, diz ele, é o que faz você melhorar, e ele está feliz em ver jogadores ainda fazendo isso em seu antigo clube.
"O caminho de cada um é diferente", diz Adams. "Mesmo quando olho para [Adri] e Julian, o importante é ter, sabe, temporadas completas na bagagem, sejam boas ou ruins, isso não importa. Você junta as peças, consegue se desenvolver através dos jogos, e é legal quando você vê um cara que está surgindo."
Hall está surgindo, sim, mas, com seu gol, também pareceu que ele chegou e agora está na briga por uma vaga em uma posição de centroavante bastante concorrida.
Primeira concentração de Hall
Não faltam centroavantes no grupo da USMNT. Folarin Balogun segue como principal nome, mesmo depois de um fiasco de transferência no verão. Ricardo Pepi já foi a uma Copa do Mundo e segue em boa fase no PSV. Haji Wright já foi a duas Copas do Mundo. Os três estão lesionados, e é por isso que não estão nesta convocação.
Patrick Agyemang também está lesionado. Ellis e Damion Downs são atacantes jovens deste time que têm algo a dizer. E ainda há Hall, um jogador que despontou na MLS para ganhar sua convocação para esta Data Fifa.
Nesta temporada, Hall teve muitos altos. Ele soma 10 gols e três assistências, o que faz dele o integrante mais jovem do grupo de jogadores da MLS com dois dígitos até aqui na temporada. Também houve baixos, incluindo um jejum de 12 jogos sem marcar, que foi encerrado de forma crucial com o gol da vitória contra o rival New York City FC pouco antes da pausa internacional.
Esse gol certamente ajudou sua confiança, mas não o suficiente para evitar o nervosismo inicial quando ele chegou à concentração da USMNT.
"No começo da semana, é um ambiente novo", disse Hall. "Você vai se acostumando com todas as coisas diferentes, mas todo mundo aqui tem sido muito legal com todos os novatos e tem nos feito sentir confortáveis. Isso está nos ajudando a entrar em campo e simplesmente jogar soltos e no melhor das nossas capacidades."
Esse tem sido um tema. Hall é um dos oito adolescentes na concentração, muitos dos quais ele já teve como companheiros. Há Mehmeti, claro, mas também Mathis Albert e Cavan Sullivan, com quem Hall jogou na Copa do Mundo Sub-17 em 2025.
"Cresci com muitos desses caras, jogando contra eles também", afirmou. "Eu sei o quanto eles trabalharam duro, assim como eu, para chegar a um estágio como este. Estamos todos muito, muito felizes por fazer nossas estreias e causar impacto."
Agora, porém, todos os olhares estão voltados para o futuro, especificamente o de Hall, que, tecnicamente, não está claro.
Ansioso pelo que vem pela frente
Ninguém pode culpar os torcedores da USMNT por estarem um pouco nervosos. Banks também esteve em uma convocação antes de optar pela Alemanha e ele também tinha um currículo extenso com os EUA nas categorias de base. Hall, por sua vez, nunca escondeu o orgulho por sua herança polonesa, usando o sobrenome de solteira de sua mãe, "Zakrzewski", nas costas da camisa.
A Polônia, por sua vez, já fez movimentos enquanto se prepara para virar a página da era Robert Lewandowski. Hall pode ser o centroavante do futuro deles? Ou pode ser o centroavante do futuro da USMNT?
Hall não precisa responder a nenhuma pergunta agora. Nada é oficial, mesmo depois de uma aparição em amistoso. Talvez por isso Adams tenha sido tão enfático em sua defesa do novo companheiro adolescente, e por isso tenha considerado tão importante explicar o que viu até agora.
"Eu poderia jogar por um país diferente", reiterou Adams. "Christian [Pulisic] poderia jogar por um país diferente. Muitos caras podem jogar por um país diferente. Se você quer estar aqui, esteja aqui."
E Hall está aqui, marcando gols e fazendo a diferença em sua primeira convocação da USMNT, e pode ser a primeira de muitas, especialmente se sua estreia servir de indicação. Ainda há mais três jogos nesta convocação, o que significa que Hall terá mais três partidas para mostrar por que pode ser um jogador da USMNT tanto no presente quanto no futuro.
"O objetivo é jogar no mais alto nível com os melhores jogadores", disse ele. "Vou fazer o máximo que puder para alcançar isso."