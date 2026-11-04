O West Ham era apontado como favorito para vencer a Championship com facilidade. O clube havia sido rebaixado da Premier League pela primeira vez em 14 anos, apesar de ter somado 39 pontos, bem acima da média de 34,5 pontos das equipes que terminaram em 17º lugar desde que a competição passou a ter 20 clubes, em 1995.
Jogadores importantes como Mateus Fernandes, Crysencio Summerville e El Hadji Malick Diouf deixaram o clube, mas o West Ham também contratou cinco jogadores em definitivo, entre eles o meio-campista Arne Engels, do Celtic, o ponta Manor Solomon, do Tottenham, e o experiente defensor holandês Joel Veltman, do Brighton. Joel Piroe e Morato, por sua vez, chegaram por empréstimo com destaque, vindos do Leeds e do Nottingham Forest, respectivamente.
Além disso, Jarrod Bowen, atacante decisivo e capitão do clube, recusou propostas concretas de transferência de equipes da primeira divisão para assinar um contrato revisado no London Stadium. Assim, o West Ham parecia bem preparado para voltar imediatamente à Premier League. Era certamente assim que as casas de apostas viam a situação: a equipe de Nuno Espirito Santo começou a temporada como favorita ao título da Championship.
Dizer que a equipe não correspondeu a essa expectativa seria um enorme eufemismo. No início de novembro, o West Ham terminou o fim de semana na oitava posição, com apenas seis vitórias nos primeiros 13 jogos da liga. Após a segunda derrota consecutiva em casa no sábado, uma goleada por 3 a 1 sofrida diante do West Brom, a diretoria decidiu demitir Nuno para tentar retomar o caminho rumo ao acesso direto.
Mas o que exatamente deu tão errado nos últimos três meses?