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West Ham Nuno sacked 1:1Getty/GOAL

Era para o West Ham vencer a Championship com facilidade: o que deu tão errado para que Nuno Espirito Santo precisasse ser demitido?

O West Ham decidiu mudar o comando técnico após um início alarmantemente irregular na temporada 2026/27.

James Westwood
Traduzido por

  • O West Ham era apontado como favorito para vencer a Championship com facilidade. O clube havia sido rebaixado da Premier League pela primeira vez em 14 anos, apesar de ter somado 39 pontos, bem acima da média de 34,5 pontos das equipes que terminaram em 17º lugar desde que a competição passou a ter 20 clubes, em 1995.

    Jogadores importantes como Mateus Fernandes, Crysencio Summerville e El Hadji Malick Diouf deixaram o clube, mas o West Ham também contratou cinco jogadores em definitivo, entre eles o meio-campista Arne Engels, do Celtic, o ponta Manor Solomon, do Tottenham, e o experiente defensor holandês Joel Veltman, do Brighton. Joel Piroe e Morato, por sua vez, chegaram por empréstimo com destaque, vindos do Leeds e do Nottingham Forest, respectivamente.

    Além disso, Jarrod Bowen, atacante decisivo e capitão do clube, recusou propostas concretas de transferência de equipes da primeira divisão para assinar um contrato revisado no London Stadium. Assim, o West Ham parecia bem preparado para voltar imediatamente à Premier League. Era certamente assim que as casas de apostas viam a situação: a equipe de Nuno Espirito Santo começou a temporada como favorita ao título da Championship.

    Dizer que a equipe não correspondeu a essa expectativa seria um enorme eufemismo. No início de novembro, o West Ham terminou o fim de semana na oitava posição, com apenas seis vitórias nos primeiros 13 jogos da liga. Após a segunda derrota consecutiva em casa no sábado, uma goleada por 3 a 1 sofrida diante do West Brom, a diretoria decidiu demitir Nuno para tentar retomar o caminho rumo ao acesso direto.

    Mas o que exatamente deu tão errado nos últimos três meses?

  • Fé cega

    Nuno Espirito Santo

    O West Ham manteve Nuno no cargo após o rebaixamento, apesar de todos os sinais de alerta indicarem que ele não era o homem certo para a função.

    Nuno foi contratado pelo West Ham em 27 de setembro de 2026, duas semanas após ser demitido pelo Nottingham Forest, que ele havia levado ao sétimo lugar na Premier League em 2024-25, sua melhor colocação desde 1994-95. No leste de Londres, assumiu um elenco abalado, que havia caído para a 19ª posição sob o comando de Graham Potter, e não conseguiu provocar uma reação imediata: passou seus quatro primeiros jogos sem vencer.

    O West Ham perdeu apenas uma das seis partidas seguintes, mas depois sofreu três derrotas consecutivas e terminou dezembro na antepenúltima posição, a cinco pontos de sair da zona de rebaixamento. Ainda assim, a possibilidade de demitir Nuno naquele momento foi descartada, e o clube deu total apoio ao ex-técnico do Wolves na janela de transferências de janeiro.

    O meio-campista Lucas Paqueta deixou o clube rumo ao Flamengo, mas Valetin 'Taty' Castellanos, Pablo Felipe e Adama Traore chegaram para tentar tirar o West Ham do perigo. Nenhuma dessas contratações deu certo, porém. O atacante argentino Castellanos e o português Pablo tiveram dificuldades para se adaptar ao futebol inglês, enquanto Traore não produziu jogadas decisivas. Axel Diasi, emprestado pelo Chelsea, foi o único reforço a impressionar na defesa, mas sua presença, por si só, não foi suficiente para salvar o West Ham.

    Além das decisões ruins nas transferências, as táticas rígidas de Nuno, suas escolhas de escalação difíceis de entender e a dependência excessiva de Bowen também contribuíram muito para o fracasso do West Ham. Mesmo assim, o clube decidiu mantê-lo após a confirmação do rebaixamento.

    “O departamento de futebol sempre precisa ser nossa prioridade, e o planejamento para a próxima temporada começou assim que o árbitro apitou o fim do jogo no domingo”, afirmou o West Ham em comunicado oficial após a última rodada da temporada. “Tivemos reuniões com o técnico Nuno Espírito Santo no início desta semana e temos o prazer de confirmar que ele expressou seu compromisso de continuar no clube, assim como reafirmamos nosso compromisso com ele. Nuno deixou muito claro que está muito motivado para o desafio de levar o West Ham United de volta à primeira divisão logo na primeira tentativa. Esse deve ser o objetivo inquestionável para a próxima temporada.

    “Nuno já passou uma temporada na Championship e teve um sucesso extraordinário: conquistou 99 pontos e o título com o Wolverhampton Wanderers em 2018. Embora o desfecho de domingo tenha sido doloroso, a diretoria acredita que houve sinais mais amplos de melhora e progresso nos últimos meses, e queremos que Nuno continue desenvolvendo esse progresso.

    “Os 25 pontos conquistados em nossas últimas 17 partidas da Premier League representam 1,47 ponto por jogo, média que teria resultado no sétimo lugar ao longo de toda a temporada. Além disso, sentimos que a clara melhora na mentalidade e na união do elenco desde janeiro, que levou a essa evolução nas atuações e nos resultados, faz dele a pessoa certa para nos conduzir daqui para a frente.”

  • Sem identidade

    Watford v West Ham United - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    O West Ham teve um início de temporada desastroso, e os torcedores não hesitaram em fazer de Nuno alvo de críticas.

    O contraste entre aquela declaração e a nota divulgada pelo West Ham na manhã de terça-feira para confirmar as saídas de Nuno, de seu auxiliar Rui Pedro Silva e do preparador de goleiros Rui Barbosa chamou a atenção. A nota dizia: “Após uma análise minuciosa do início da temporada da Championship, a diretoria acredita que uma mudança é necessária neste momento para garantir que os objetivos e as expectativas do clube continuem no caminho certo.”

    O West Ham disputou apenas 16 partidas em todas as competições até agora nesta temporada. À primeira vista, portanto, a decisão parece uma mudança drástica de rumo, mas a maioria dos torcedores mais fervorosos já queria a saída de Nuno no verão europeu. A equipe não tinha uma identidade sob o comando do português, que nunca definiu sua melhor escalação titular. Sua incapacidade de extrair o máximo do elenco mais caro da Championship acabou levando a diretoria a agir.

    O início irregular de temporada foi um sinal do que estava por vir: o West Ham abriu dois gols de vantagem, mas cedeu o empate ao Burnley, perdeu em casa para o Charlton e depois ficou no 1 a 1 com o Watford. Apesar das vitórias sobre Portsmouth e Southampton na Copa da Liga Inglesa, foi um mês extremamente decepcionante.

    Os jogadores foram vaiados pelos torcedores que viajaram até Vicarage Road, que também dirigiram a Nuno o grito: “Você vai ser demitido amanhã de manhã.” Ao responder às críticas na entrevista coletiva após a partida, Nuno disse: “Os torcedores são a parte mais importante do nosso clube e eu os respeito muito. Entendo tudo. Só peço mais uma vez: continuem acreditando, continuem confiando em nós, continuem nos apoiando, e vamos tentar reverter a situação.

    “Disputamos três jogos, temos dois pontos. Então, quem está feliz? Mas eu acredito. Confio nos meus jogadores, trabalho muito com eles. Estamos construindo uma equipe e as coisas vão mudar. Estou otimista.”

  • “Bom demais para ficar recuado”

    West Ham United v Wolverhampton Wanderers - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    O West Ham deu sinais, em duas ocasiões, de que poderia ganhar embalo na Championship, mas voltou a adotar uma postura passiva, permitindo que os adversários tomassem a iniciativa no início dos jogos.

    De início, Nuno obteve a reação que queria. O West Ham abriu sua série de jogos de setembro com uma vitória por 4 a 2 sobre o Wolves, ex-clube do treinador, antes de vencer Derby e Bolton por 3 a 0 e 3 a 2, respectivamente, e assumir a liderança da Championship. Em seguida, impôs ao Wrexham sua pior derrota na liga em 22 anos, vencendo por 6 a 0 no London Stadium em uma partida que foi, possivelmente, sua melhor atuação sob o comando de Nuno.

    Quatro dias depois, porém, o West Ham foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Fulham e, na sequência, empatou com os arquirrivais Millwall e com o QPR. A atuação contra o QPR foi particularmente preocupante: o West Ham não finalizou uma única vez antes do gol de empate de Bowen, aos 70 minutos. Bowen também desperdiçou um pênalti nos acréscimos, mas o QPR mereceu plenamente sair da partida com pelo menos um ponto.

    As vitórias fora de casa sobre Lincoln e Swansea aliviaram um pouco a pressão sobre Nuno. O West Ham voltou a marcar seis gols no primeiro desses jogos, mas uma derrota por 3 a 2 em casa para o Southampton o trouxe de volta à realidade. O West Ham sofreu dois gols nos primeiros 12 minutos e, para piorar, James Ward-Prowse dominou o meio-campo pelo Southampton em seu retorno ao London Stadium.

    "Não começamos como queríamos e sofremos um gol", admitiu Nuno. "Hesitamos diante das situações, das bolas que sobravam, e demos ao Southampton oportunidades demais de manter as jogadas vivas e chegar ao gol." Isso estava longe de ser um caso isolado: foi a nona vez em 15 jogos que o West Ham sofreu o primeiro gol.

    O ex-meio-campista de Tottenham e Wolves Jamie O'Hara resumiu bem o maior problema do West Ham ao responder a um torcedor que elogiou a atuação da equipe no segundo tempo contra o Southampton. Ele disse à talkSPORT: "Vocês são um clube bom demais para ficar recuados, esperando e deixando os adversários virem ao London Stadium e passarem por cima de vocês nos primeiros 15 minutos. Vocês têm o melhor elenco dessa divisão. Deveriam passar por cima dos adversários, não dar a eles uma vantagem de dois gols e depois arranjar desculpas sobre como jogaram bem quando a partida já estava decidida."

  • Herói de volta

    Burnley v Manchester City - Premier League
    Getty Images Sport

    O West Ham está prestes a entregar o comando do vestiário ao ex-capitão Scott Parker, mas ele terá uma tarefa difícil pela frente.

    O mesmo aconteceu contra o West Brom no fim de semana: Felix Horn Myhre marcou aos 20 minutos, pegando o West Ham desprevenido em um contra-ataque. Bowen empatou com um chute desviado antes do intervalo, mas o West Ham voltou a falhar na defesa no segundo tempo, e o West Brom aproveitou erros de Airidas Golambeckis e Morato para garantir a vitória.

    Depois de quatro jogos em casa sem vencer, três deles terminados em derrota, ficou claro que a situação de Nuno era insustentável. Ele sabia disso: "Esta é a realidade: só podemos mudar isso se vencermos jogos. Quando você perde em casa para Charlton, Southampton e West Brom, a única solução é melhorar nosso jogo. Há pressão todos os dias. Sofremos seis gols em casa em dois jogos e precisamos corrigir isso. Isso não pode acontecer."

    Isso provavelmente não acontecerá sob o comando de quem deve substituir Nuno, Scott Parker, porque ele está mais preparado para transformar o West Ham em uma das potências da Championship, como o clube deveria ser. Ex-treinador de Burnley, Bournemouth e Fulham, ele conquistou o acesso em cada uma de suas três temporadas como técnico na segunda divisão. Também foi capitão do West Ham como jogador, por isso já conhece o clube profundamente.

    A contratação também deve agradar à torcida, já que o West Ham será muito mais difícil de vencer sob o comando de Parker. No entanto, arrumar a bagunça deixada por Nuno exigirá muito trabalho, especialmente na contratação de jogadores.

    "Ele [Parker] foi um jogador muito, muito bom e, acho, um treinador muito perspicaz. Por isso, acho que é uma ótima escolha para o West Ham", disse o ex-treinador do West Ham Harry Redknapp à talkSPORT. "Mas acho que a primeira coisa que ele precisa fazer [é corrigir o elenco]. Tenho observado esse time do West Ham recentemente. Cheguei ao clube aos 14 anos e, olhando para todos esses anos, acho que este é provavelmente o pior grupo de jogadores que vi no West Ham nesse período. Então, ele não tem uma tarefa fácil pela frente. Tirando Bowen, há pouquíssimos jogadores no restante do elenco que teriam lugar em muitos times do West Ham ao longo dos anos."

    O fato de o West Ham estar nessa situação apenas três anos após a histórica conquista da Conference League sob o comando de David Moyes mostra a má gestão crônica que ocorreu nos bastidores. A confiança cega em Nuno deixou o clube diante da necessidade de recomeçar, e a esperança agora é que Parker consiga recuperar a estabilidade que era considerada garantida na era Moyes.