Nuno foi contratado pelo West Ham em 27 de setembro de 2026, duas semanas após ser demitido pelo Nottingham Forest, que ele havia levado ao sétimo lugar na Premier League em 2024-25, sua melhor colocação desde 1994-95. No leste de Londres, assumiu um elenco abalado, que havia caído para a 19ª posição sob o comando de Graham Potter, e não conseguiu provocar uma reação imediata: passou seus quatro primeiros jogos sem vencer.

O West Ham perdeu apenas uma das seis partidas seguintes, mas depois sofreu três derrotas consecutivas e terminou dezembro na antepenúltima posição, a cinco pontos de sair da zona de rebaixamento. Ainda assim, a possibilidade de demitir Nuno naquele momento foi descartada, e o clube deu total apoio ao ex-técnico do Wolves na janela de transferências de janeiro.

O meio-campista Lucas Paqueta deixou o clube rumo ao Flamengo, mas Valetin 'Taty' Castellanos, Pablo Felipe e Adama Traore chegaram para tentar tirar o West Ham do perigo. Nenhuma dessas contratações deu certo, porém. O atacante argentino Castellanos e o português Pablo tiveram dificuldades para se adaptar ao futebol inglês, enquanto Traore não produziu jogadas decisivas. Axel Diasi, emprestado pelo Chelsea, foi o único reforço a impressionar na defesa, mas sua presença, por si só, não foi suficiente para salvar o West Ham.

Além das decisões ruins nas transferências, as táticas rígidas de Nuno, suas escolhas de escalação difíceis de entender e a dependência excessiva de Bowen também contribuíram muito para o fracasso do West Ham. Mesmo assim, o clube decidiu mantê-lo após a confirmação do rebaixamento.

“O departamento de futebol sempre precisa ser nossa prioridade, e o planejamento para a próxima temporada começou assim que o árbitro apitou o fim do jogo no domingo”, afirmou o West Ham em comunicado oficial após a última rodada da temporada. “Tivemos reuniões com o técnico Nuno Espírito Santo no início desta semana e temos o prazer de confirmar que ele expressou seu compromisso de continuar no clube, assim como reafirmamos nosso compromisso com ele. Nuno deixou muito claro que está muito motivado para o desafio de levar o West Ham United de volta à primeira divisão logo na primeira tentativa. Esse deve ser o objetivo inquestionável para a próxima temporada.

“Nuno já passou uma temporada na Championship e teve um sucesso extraordinário: conquistou 99 pontos e o título com o Wolverhampton Wanderers em 2018. Embora o desfecho de domingo tenha sido doloroso, a diretoria acredita que houve sinais mais amplos de melhora e progresso nos últimos meses, e queremos que Nuno continue desenvolvendo esse progresso.

“Os 25 pontos conquistados em nossas últimas 17 partidas da Premier League representam 1,47 ponto por jogo, média que teria resultado no sétimo lugar ao longo de toda a temporada. Além disso, sentimos que a clara melhora na mentalidade e na união do elenco desde janeiro, que levou a essa evolução nas atuações e nos resultados, faz dele a pessoa certa para nos conduzir daqui para a frente.”