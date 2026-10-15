Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
USWNT GFX 1-1GOAL

Em alta e em baixa na seleção feminina dos EUA: Mallory Swanson e Ashley Sanchez brilham contra a Espanha, mas a insegurança no gol e as falhas defensivas deixam Emma Hayes com muito a corrigir

Swanson e Sanchez se destacaram contra a Espanha, mas a insegurança no gol e as falhas defensivas deixam Emma Hayes com questões urgentes a resolver antes das eliminatórias da Copa do Mundo.

Traduzido por

  • A seleção dos Estados Unidos tem um histórico de reação quando volta a enfrentar o mesmo adversário. Foi assim após as derrotas para Japão e Brasil no início deste ano. A Espanha, porém, representou um desafio diferente.

    No primeiro confronto, a equipe americana pareceu vários passos atrás. Lindsey Heaps e Rose Lavelle, que normalmente comandam o ataque e ditam o ritmo, passaram o jogo tentando acompanhar a Espanha. A linha defensiva, geralmente segura, pareceu desarticulada, com Emily Fox e Avery Patterson isoladas. No ataque, as chances apareceram, mas faltou precisão nas finalizações.

    O segundo jogo trouxe ajustes. Houve melhora. Mas ainda havia muito a corrigir.

    Ashley Sanchez e Mallory Swanson marcaram os gols que garantiram o empate por 2 a 2, lembrando o talento ofensivo à disposição de Emma Hayes. Mais atrás, o cenário era menos tranquilizador. Claudia Dickey e Phallon Tullis-Joyce passaram por momentos difíceis ao longo das duas partidas, deixando dúvidas no gol para as eliminatórias.

    Na defesa, havia uma explicação para as dificuldades: cada uma das linhas de quatro titulares jogava junta pela primeira vez. Tierna Davidson e Kennedy Wesley foram a base das duas formações e ganharam confiança com o passar dos jogos, mostrando mais paciência com a bola em vez de se apressarem sob a pressão da Espanha. Ainda assim, o entrosamento precisa evoluir rapidamente.

    Na próxima vez que a seleção dos Estados Unidos entrar em campo, uma vaga na Copa do Mundo estará em jogo. Uma vitória sobre El Salvador em 27 de novembro garante a classificação para o torneio no Brasil. Os amistosos acabaram. Agora, as lições precisam se transformar em resultados.

    Com isso em mente, a GOAL analisa quem se valorizou e quem ainda tem trabalho pela frente antes das eliminatórias.

  • Em alta: Mallory Swanson

    Mallory Swanson, USWNT
    Getty

    Mallory Swanson marcou o gol de empate e ajudou a seleção feminina dos Estados Unidos a empatar em 2 a 2 com a Espanha.

    A expectativa era que Swanson jogasse alguns minutos contra a Espanha. Ela acabou mostrando mais uma vez o quanto pode ser boa no cenário mundial, algo que pode passar despercebido em meio a uma temporada difícil pelo Chicago Stars.

    Swanson oferece versatilidade no ataque. Joga com naturalidade pelo meio e é letal pelas pontas. Representa uma ameaça onde quer que atue.

    Ela participou dos dois jogos contra a Espanha, mas sua maior contribuição veio no segundo, quando marcou o gol de empate no 2 a 2. Swanson mostrou confiança, encontrou os espaços certos e finalizou com a precisão de que os Estados Unidos precisavam.

    Depois, Swanson disse aos jornalistas que tudo parecia “um pouco surreal”.

    “Fazia uns dois anos que eu não marcava, e muita coisa aconteceu”, disse. “Acho que é bom tirar esse primeiro gol do caminho.”

  • Em baixa: Claudia Dickey

    imago-sport-1084524242.jpg
    Icon Sportswire

    Claudia Dickey sofreu dois gols na derrota por 2 a 0 da seleção feminina dos Estados Unidos para a Espanha na estreia.

    Dickey começou como titular no primeiro confronto contra a Espanha e ficou sob pressão quase imediatamente. Logo aos três minutos, a goleira de 26 anos estava fora de posição quando a Espanha marcou em sua primeira finalização.

    O segundo gol veio pouco depois. As falhas não se limitaram a Dickey, mas ela teve dificuldades para organizar a defesa e fazer as defesas que costumam ser seus pontos fortes. Contra uma adversária tão eficiente nas finalizações, essas dificuldades custaram caro.

    Era uma tarefa exigente. Enfrentar a equipe líder do ranking mundial deu a Dickey uma oportunidade valiosa de se testar contra uma adversária de elite. Há lições a tirar da experiência, mas também aspectos claros a melhorar.

    Tanto Dickey quanto Phallon Tullis-Joyce ainda têm a chance de conquistar o posto de goleira número 1. Depois desses dois jogos, porém, nenhuma das duas apresentou argumentos convincentes para encerrar o debate.

  • Em alta: Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez marcou um gol no empate por 2 a 2 da seleção feminina dos Estados Unidos com a Espanha.

    Os 20 gols de Sanchez na NWSL tornaram difícil ignorá-la. Contra a Espanha, o desafio era repetir esse desempenho no cenário internacional.

    Depois de entrar em campo na primeira partida e encontrar seu ritmo, ela conquistou uma vaga entre as titulares na segunda. No início, apressou passes e tentou dribles forçados. Mas cresceu ao longo do jogo, mostrando mais paciência e tranquilidade no terço final do campo.

    Seu momento decisivo veio aos 49 minutos, quando marcou o primeiro gol da seleção feminina dos Estados Unidos na série de confrontos. Ela leu a movimentação de quem a marcava, escolheu o momento certo e colocou a bola no canto mais distante. Houve paciência na jogada e precisão na finalização.

    Sanchez já havia mostrado seu valor no clube. Ao se destacar contra a Espanha, reforçou seus argumentos por uma vaga na convocação de Hayes para as eliminatórias.

  • Em baixa: Phallon Tullis-Joyce

    Phallon Tullis-Joyce, USWNT
    Getty

    Tullis-Joyce foi titular na segunda partida da seleção feminina dos Estados Unidos contra a Espanha.

    O início de Tullis-Joyce contra a Espanha, na terça-feira, foi animador nos primeiros 20 minutos. Ela fez defesas importantes, mostrou segurança com a bola nos pés a princípio e foi mais firme ao organizar a defesa. Mas a Espanha encontrou uma brecha aos 27 minutos, e Alexia Putellas aproveitou.

    O que veio depois foi mais preocupante. Após receber um recuo, Tullis-Joyce afastou a bola pelo meio, diretamente para a Espanha. As anfitriãs precisavam manter a calma depois de sofrer o gol. Em vez disso, o erro ajudou a Espanha a ampliar a vantagem.

    A experiência de Tullis-Joyce contra adversárias de alto nível do futebol europeu é um trunfo na disputa com Dickey. Seu porte físico, sua envergadura e sua capacidade atlética também são, pois permitem que ela faça defesas difíceis e cubra uma grande área do campo.

    Mas sua saída de bola continua sendo motivo de preocupação. Contra uma equipe que pressiona de forma tão intensa quanto a Espanha, a goleira precisa ser uma opção confiável para receber a bola. Tullis-Joyce deu sinais positivos, mas não mostrou segurança suficiente com a bola nos pés de forma consistente quando os Estados Unidos precisaram dela.

  • Em baixa: Tierna Davidson e Kennedy Wesley

    Emma Hayes, USWNT
    Getty

    Tierna Davidson e Kennedy Wesley formaram a dupla de zagueiras titulares nos dois jogos da seleção feminina dos Estados Unidos contra a Espanha.

    Com Naomi Girma e Emily Sonnett ausentes, Tierna Davidson e Kennedy Wesley eram as escolhas naturais para a zaga. Para ambas, a série de jogos contra a Espanha representava uma grande oportunidade de levar tranquilidade e liderança ao centro da defesa.

    Houve momentos animadores, mas também erros custosos. Saídas fora de tempo, espaços entre as defensoras e lances em que deram condição de jogo às adversárias abriram brechas para a Espanha que a equipe não podia se dar ao luxo de conceder.

    Wesley deu passos claros no início de sua carreira pela seleção. Davidson tem muito mais experiência, mas ainda busca recuperar o ritmo após uma longa recuperação de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior. As duas têm qualidades de que os Estados Unidos precisam: inteligência, tranquilidade e confiança para iniciar as jogadas desde a defesa.

    Contra a Espanha, porém, essas qualidades precisavam vir acompanhadas de uma atuação defensiva mais precisa e decisiva. A movimentação espanhola exigiu muito da linha defensiva, e até os menores espaços se tornaram oportunidades. Davidson e Wesley precisavam atuar de forma mais entrosada ao avançar, cobrir espaços e reagir ao perigo.

    Hayes tem outras opções para a zaga, mas o entrosamento vem com a repetição. Mais tempo juntas poderia ajudar Davidson e Wesley a desenvolver essa sintonia. O desafio é que a próxima oportunidade delas pode surgir com uma vaga na Copa do Mundo em jogo.