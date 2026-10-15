A seleção dos Estados Unidos tem um histórico de reação quando volta a enfrentar o mesmo adversário. Foi assim após as derrotas para Japão e Brasil no início deste ano. A Espanha, porém, representou um desafio diferente.

No primeiro confronto, a equipe americana pareceu vários passos atrás. Lindsey Heaps e Rose Lavelle, que normalmente comandam o ataque e ditam o ritmo, passaram o jogo tentando acompanhar a Espanha. A linha defensiva, geralmente segura, pareceu desarticulada, com Emily Fox e Avery Patterson isoladas. No ataque, as chances apareceram, mas faltou precisão nas finalizações.

O segundo jogo trouxe ajustes. Houve melhora. Mas ainda havia muito a corrigir.

Ashley Sanchez e Mallory Swanson marcaram os gols que garantiram o empate por 2 a 2, lembrando o talento ofensivo à disposição de Emma Hayes. Mais atrás, o cenário era menos tranquilizador. Claudia Dickey e Phallon Tullis-Joyce passaram por momentos difíceis ao longo das duas partidas, deixando dúvidas no gol para as eliminatórias.

Na defesa, havia uma explicação para as dificuldades: cada uma das linhas de quatro titulares jogava junta pela primeira vez. Tierna Davidson e Kennedy Wesley foram a base das duas formações e ganharam confiança com o passar dos jogos, mostrando mais paciência com a bola em vez de se apressarem sob a pressão da Espanha. Ainda assim, o entrosamento precisa evoluir rapidamente.

Na próxima vez que a seleção dos Estados Unidos entrar em campo, uma vaga na Copa do Mundo estará em jogo. Uma vitória sobre El Salvador em 27 de novembro garante a classificação para o torneio no Brasil. Os amistosos acabaram. Agora, as lições precisam se transformar em resultados.

Com isso em mente, a GOAL analisa quem se valorizou e quem ainda tem trabalho pela frente antes das eliminatórias.