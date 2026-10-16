Para uma concentração com dois jogos que a Inglaterra era favorita para vencer com facilidade, como de fato venceu, houve muito o que discutir sobre a seleção inglesa nesta semana. Com um novo esquema tático para examinar e quatro estreantes para analisar, o período foi mais movimentado do que alguns poderiam esperar. Sobretudo porque pode acabar sendo um momento decisivo para várias jogadoras habitualmente convocadas pela Inglaterra no que diz respeito às chances de integrar o elenco para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Ella Toone, Chloe Kelly, Aggie Beever-Jones e Grace Clinton ficaram fora da convocação de Sarina Wiegman neste mês. A técnica da seleção inglesa espera um nível de desempenho mais alto das quatro. Embora Toone e Clinton tenham sido chamadas posteriormente devido a lesões de outras jogadoras, nenhuma das duas entrou em campo nos dois jogos. A forma como ambas as partidas se desenrolaram só aumentou a preocupação de quem ficou de fora.

Com a volta do futebol de clubes, o foco das quatro agora muda. Ter boas atuações por suas respectivas equipes será fundamental para reverter a tendência negativa que vem afetando suas perspectivas na seleção.

Já é tarde demais para algumas delas? Ou esse alerta veio a tempo de ajudar cada uma a lutar para voltar aos planos de Wiegman antes da Copa do Mundo?