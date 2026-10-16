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Lionesses wake-up call 1:1Getty/GOAL

Ella Toone, Chloe Kelly e outras jogadoras habituais da seleção inglesa que precisam encarar a decepção na pausa para seleções como um alerta para a Copa do Mundo ou correm o risco de ficar fora da convocação da Inglaterra para o verão

Várias estrelas consagradas parecem ter perdido espaço nas escolhas de Sarina Wiegman e precisam dar respostas com a volta do futebol de clubes.

Ameé Ruszkai
Traduzido por

  • Para uma concentração com dois jogos que a Inglaterra era favorita para vencer com facilidade, como de fato venceu, houve muito o que discutir sobre a seleção inglesa nesta semana. Com um novo esquema tático para examinar e quatro estreantes para analisar, o período foi mais movimentado do que alguns poderiam esperar. Sobretudo porque pode acabar sendo um momento decisivo para várias jogadoras habitualmente convocadas pela Inglaterra no que diz respeito às chances de integrar o elenco para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

    Ella Toone, Chloe Kelly, Aggie Beever-Jones e Grace Clinton ficaram fora da convocação de Sarina Wiegman neste mês. A técnica da seleção inglesa espera um nível de desempenho mais alto das quatro. Embora Toone e Clinton tenham sido chamadas posteriormente devido a lesões de outras jogadoras, nenhuma das duas entrou em campo nos dois jogos. A forma como ambas as partidas se desenrolaram só aumentou a preocupação de quem ficou de fora.

    Com a volta do futebol de clubes, o foco das quatro agora muda. Ter boas atuações por suas respectivas equipes será fundamental para reverter a tendência negativa que vem afetando suas perspectivas na seleção.

    Já é tarde demais para algumas delas? Ou esse alerta veio a tempo de ajudar cada uma a lutar para voltar aos planos de Wiegman antes da Copa do Mundo?

  • É hora de Kelly se reerguer

    Chloe Kelly England Women 2026
    Getty Images

    Kelly foi uma das ausências mais notáveis da convocação da Inglaterra, em meio a dúvidas e confusão sobre sua condição física e a pedidos de Wiegman para que melhorasse seu desempenho.

    O caso de Kelly é, de longe, o mais confuso dos quatro. Quando ela ficou fora da convocação da Inglaterra, Wiegman disse que a jogadora não estava rendendo o suficiente. Representantes de Kelly disseram ao The Athletic que ela tinha uma lesão, enquanto as declarações de Renee Slegers, treinadora do Arsenal, ficaram em algum ponto entre as duas versões. “Ela teve alguns problemas nos músculos posteriores da coxa”, disse Slegers. “Nada que pudéssemos identificar como lesão.”

    Seja qual for a situação, está claro que Kelly, que perdeu os dois últimos jogos do Arsenal, precisa voltar a campo e mostrar serviço. Ela própria admitiu, no verão, que ficou decepcionada por não ter conseguido contribuir mais na temporada passada, sua primeira temporada completa de volta ao Arsenal. Desde a Eurocopa de 2025, ela não voltou a brilhar de verdade.

    Mas suas contribuições naquele torneio foram decisivas para a conquista do título, dando sequência a uma fase excepcional no Arsenal nos meses anteriores, que ajudou o clube a vencer a Champions League. Tudo isso veio depois de um período de muitas dúvidas, quando sua passagem pelo Manchester City chegava ao fim. Será que Kelly consegue reagir a este novo momento de incerteza da mesma forma?

    Há ainda a dúvida em torno da decisão de Wiegman de adotar um esquema com alas na última data Fifa, uma formação à qual Kelly não se adapta naturalmente. Se esse esquema passar a ser usado com frequência, isso poderá definir seu futuro imediato na seleção.

  • Mais vagas no meio-campo, mais concorrência

    Ella Toone England Women 2025
    Getty Images

    Toone tem sido peça fundamental no meio-campo da Inglaterra nos últimos quatro anos, mas sua vaga na seleção está ameaçada pela chegada de muitas jogadoras novas.

    A mudança de formação também permitiu a Wiegman observar várias meio-campistas. Nesse esquema, duas jogavam um pouco mais recuadas e centralizadas, enquanto outras duas atuavam pelos corredores para apoiar Alessia Russo. Keira Walsh, Georgia Stanway e Laura Blindkilde Brown tiveram minutos em campo, enquanto Lexi Potter e Erica Parkinson estrearam, aumentando ainda mais a disputa por vagas no meio-campo.

    Por um lado, o aumento do número de vagas no meio-campo é uma boa notícia para Toone e Clinton, que ficaram fora da convocação inicial, mas foram chamadas posteriormente para substituir jogadoras lesionadas. Isso amplia as possibilidades de retorno das duas à equipe. Por outro, a chegada de Potter e Parkinson aumentou a concorrência, assim como a evolução de Blindkilde Brown e Lucia Kendall, que ficou fora desta semana por lesão. De repente, há mais jogadoras disputando essas vagas.

    Se Wiegman mantiver essa formação, Jess Park, Lauren James e Beth Mead também disputariam as posições mais avançadas, especialmente adequadas a Toone. Mesmo que seja um esquema usado apenas ocasionalmente, a concorrência no meio-campo agora é muito maior do que nos anos anteriores.

  • Desempenho no clube é fundamental

    Grace Clinton Man City Women 2025-26
    Getty Images

    Em meio à dificuldade para conseguir minutos em campo no Manchester City, Clinton não atuou pela Inglaterra em 2026.

    Assim, a conversa volta à questão da forma. Nesse sentido, Toone parece muito mais perto de voltar à seleção, não apenas por ter sido a primeira convocada para substituir uma jogadora lesionada, mas também pelos elogios de Wiegman à maneira como reagiu à decepção.

    Toone ficou no banco e não entrou no empate por 1 a 1 do Manchester United com o Arsenal, em setembro, quando a nova técnica Eva Olid optou por uma abordagem mais defensiva após um início de temporada difícil. Desde então, porém, a jogadora de 27 anos tem atuado regularmente. A melhora do United é um bom sinal, sobretudo com Toone como titular importante. “Podemos trabalhar juntas para ajudá-la a voltar a estar lá”, disse Olid ao comentar a ausência inicial da meio-campista dos planos de Wiegman. Para Toone, o caminho de volta parece bastante claro.

    No caso de Clinton, porém, há mais dúvidas. Desde que trocou o vermelho do Manchester United pelo azul do Manchester City, no verão de 2025, ela tem enfrentado pequenos problemas físicos, não conseguiu aproveitar as oportunidades quando esteve em condições de jogar e encontrou forte concorrência por vagas na equipe do City. Primeiro, ela precisa conquistar um lugar entre as titulares. Sua única partida como titular até agora nesta temporada foi na vitória sobre o Charlton Athletic pela liga.

    O técnico do City, Andree Jeglertz, demonstrou muita confiança em Clinton no verão e entusiasmo com o que poderá ser a segunda temporada dela no clube. “Confio muito nela”, disse ele ao GOAL. “Mas precisamos que ela tenha consistência.” Clinton também precisa ser consistente se quiser estar no avião para o Brasil no próximo verão, caso a Inglaterra garanta a classificação contra a Ucrânia em dezembro.

  • Solução com um único atacante?

    Aggie Beever-Jones Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Wiegman mostrou nesta semana que não vê problema em convocar um grupo no qual Alessia Russo é a única atacante de ofício, o que não é um bom sinal para Beever-Jones.

    Há também Aggie Beever-Jones. A atacante do Chelsea não começou a temporada em boa fase e não marca um gol em jogos oficiais desde março, na final da Copa da Liga. Ela também teve pequenos incômodos físicos, mas Wiegman confirmou na terça-feira que sua ausência da convocação não se deve a uma lesão, e sim ao fato de que precisa “ter um desempenho melhor”.

    O mais preocupante para a jogadora de 23 anos é que Wiegman optou por deixá-la de fora e convocar um grupo no qual Russo era a única centroavante de ofício. “Escolhi Alessia e outras opções para a posição de centroavante neste momento”, disse Wiegman, referindo-se a nomes como Lauren Hemp, Mead e James, que também podem atuar no ataque se necessário.

    Está claro que Wiegman não convocará Beever-Jones apenas por precisar de outra atacante no grupo. Ela terá de provar que merece uma vaga. Deixar os incômodos físicos para trás e voltar a se firmar no time do Chelsea é o primeiro passo. Depois, será preciso marcar gols.

    Ela terá oportunidades sob o comando de Sonia Bompastor no Chelsea, mas, assim como Toone, Kelly e Clinton, Beever-Jones precisará aproveitá-las se quiser integrar a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo.