“Eles realmente fazem a diferença”: Sacha Kljestan, da Apple TV, elogia o impacto de Antoine Griezmann e Robert Lewandowski na MLS, apoia a ascensão de Cavan Sullivan à seleção dos EUA e aponta Lionel Messi para outra final da MLS Cup
A janela secundária de transferências da MLS chegou e passou, e realmente já não há muito espaço para mudanças. Os times são, em grande parte, o que são. Pelo restante da temporada regular, a questão é jogar com o que se tem. Para alguns, trata-se de tentar embalar uma arrancada rumo aos playoffs. Para outros, é se manter no topo.
Mas a janela de transferências foi historicamente movimentada. A cada ano, os times da MLS gastam mais e mais, e também vendem por valores mais altos. Os clubes da MLS gastaram um valor recorde de US$ 370 milhões em contratações de jogadores em 2026, e também trouxeram sua cota de nomes de Copa do Mundo. Sacha Kljestan, que cobre a liga semana após semana para a Apple TV, acha que isso só pode ser algo positivo.
"Acho que foi bom. Eu gosto da janela de transferências, como acredito que a maioria dos torcedores também goste. É muito parecido com o que vemos na NBA perto do prazo final de trocas, ou até na intertemporada, quando grandes movimentações de agentes livres acontecem. Acho que isso faz parte da diversão de ser torcedor de futebol e também de acompanhar a liga. A ambição está crescendo a cada ano", disse ele à GOAL.
Ainda assim, apesar de todo o impacto da Copa do Mundo, com clubes da MLS contratando 20 jogadores que participaram do torneio deste verão, são alguns tipos já familiares de grandes nomes que têm se destacado. Robert Lewandowski e Antoine Griezmann começaram muito bem, mostrando, no mínimo, que ainda há espaço para o veterano DP europeu por aqui.
"Se você os vê jogar nas partidas, eles ainda fazem uma grande diferença, especialmente na nossa liga. Atacantes DP com alta qualidade, como esses dois têm, realmente fazem a diferença para o time ao elevar todos os jogadores ao redor deles", diz Kljestan.
Será interessante ver como tudo isso vai se desenrolar, então. Lewandowski e Griezmann estão dando um impulso a seus times. E depois há um jovem talento na Filadélfia, Cavan Sullivan, cuja ascensão agora lhe rendeu sua primeira convocação para a seleção dos Estados Unidos. Tudo parece estar muito bem encaminhado para um fim de temporada envolvente. E Kljestan falou sobre tudo isso na edição mais recente de Mic’d Up, uma série recorrente em que a GOAL recorre à perspectiva de narradores, analistas e outros comentaristas sobre o cenário do futebol nos EUA e no exterior.
NOTA: Esta entrevista foi realizada no início de setembro e foi levemente editada por questões de brevidade e clareza.
Sobre trocas na MLS
GOAL: Foi uma janela de transferências de verão movimentada para os clubes da MLS. O que você achou de como os elencos ficaram?
KLJESTAN: Acho que foi boa. Eu gosto da janela de transferências, como acho que a maioria dos torcedores também gosta. É muito parecida com o que vemos na NBA perto do prazo de trocas, ou até mesmo na intertemporada, quando grandes movimentações de agentes livres acontecem. Acho que isso faz parte da graça de ser torcedor de futebol e também de acompanhar a liga. A ambição está aumentando a cada ano. Uma coisa de que eu gosto são as transferências em dinheiro dentro da MLS. Você vê um cara como Rafa Navarro saindo do Colorado por US$ 12 milhões para o St. Louis. Gosto da ambição que o St. Louis mostra aí ao dizer: 'Ok, este é um cara que sabemos que é muito bom na MLS, é um atacante realmente muito bom. Sei o que vamos receber. Ele vai nos dar gols. Vai liderar a linha de pressão da maneira como jogamos.' Talvez eles tenham gastado um pouco a mais nele, mas eu gosto disso.
GOAL: Você acha que há algo a ser dito sobre pagar a mais nesta época do ano?
KLJESTAN: Sim, e acho que isso acontece em todas as outras ligas do mundo, certo? Tipo, se os grandes clubes da Inglaterra quiserem contratar um jogador que já está atuando na Premier League, vão ter de pagar a mais por ele, e os preços ficam superinflacionados, quase em um nível insano. Também acho, tipo, o Seattle Sounders contratar Dejan Joveljic. Aquilo foi uma pechincha. Tipo, US$ 6 milhões é uma pechincha pelo Joveljic vindo do Kansas City e, sabe, existem razões por trás disso. O Kansas City queria a vaga aberta de DP. Eles querem ser agressivos. Querem gastar muito dinheiro, então deu certo para os dois lados. Mas, sim, às vezes você precisa pagar um valor premium se vai transferir um jogador importante dentro da liga.
Sobre contratações de peso
GOAL: Olhando para o panorama geral dos últimos meses, obviamente alguns DPs de nome mais pesado chegaram à liga. Você pensa em Lewandowski, pensa em Griezmann. Mas, especificamente, você acha que a MLS fez um trabalho bom o suficiente ao contratar caras de Copa do Mundo? Porque esses dois não jogaram neste verão...
KLJESTAN: Acho que sim, porque ainda houve muitos jogadores com experiência em Copa do Mundo que chegaram à MLS nesta janela de transferências. Então, esses dois são os grandes nomes. Obviamente, Casemiro jogou a Copa do Mundo e ainda era um jogador importante para o Brasil. Mas, sim, olha, há um monte de caras.
Elias Saad, do Nashville, é um cara que se destacou e jogou pela Tunísia. [Ele] não é um grande nome, mas, quando você o vê jogar, entende por que o Nashville o trouxe. Ele tem sido muito bom neste início. Acho que houve uma mistura muito boa de jogadores jovens, jogadores no auge e depois alguns caras mais velhos com grandes nomes. Você mencionou Lewandowski e Griezmann, que, se você os vê jogar nas partidas, ainda fazem uma grande diferença, especialmente na nossa liga. Atacantes DP com alta qualidade como a desses dois realmente fazem a diferença para o time ao elevar todos os jogadores ao redor deles.
Mas também houve a chegada de Luc de Fougerolles ao RSL, vindo do Fulham. Ele é um zagueiro de 20 anos. Nós o vimos jogar na Copa do Mundo. Ninguém realmente sabia muito sobre ele porque estava emprestado a um clube minúsculo na Bélgica. Mas, na Copa do Mundo, deu para ver quanta qualidade ele tinha. Então, eu gosto muito dessa contratação. É só um empréstimo, mas acho, sim, que, se ele se mostrar bem, você pode ver outros times da MLS ou até o próprio Real Salt Lake tentando tornar isso permanente.
GOAL: Griezmann ainda parece estar vários níveis acima de todo mundo...
KLJESTAN: Ele ainda é muito bom e ainda é como um líder de uma forma sincera. Pela maneira como joga, na verdade acho até que ele ainda defende um pouco demais. Quero vê-lo mais plantado na frente. Mas, com todo mundo ao redor dele, tem sido realmente divertido vê-lo jogar.
sobre Cavan Sullivan
GOAL: Eu também queria perguntar sobre o Philly Union neste momento, porque eles promoveram alguém de dentro. Com Cavan Sullivan, estamos começando a ver mais ou menos o que ele pode ser. Na sua visão, a evolução deles é legítima ou estamos apenas vendo uma espécie de efeito prolongado de troca de treinador?
KLJESTAN: Não, acho que a evolução é real. E, olha, este também é um time que venceu o Supporters Shield na temporada passada, então ainda existe algo dentro da equipe. Agora, claro, eles perderam alguns jogadores muito importantes do time que venceu o Supporters Shield, então haveria um período de adaptação. Mas realmente parece que há um novo entusiasmo em torno do clube, e os jogadores claramente responderam ao novo técnico interino. Acho que Ryan Richter fez um trabalho muito bom ao voltar ao jeito Philly, que é realmente confiar bastante nos jovens e nos jogadores da base. Então, trazer Neil Pierre de volta por empréstimo e colocá-lo de volta no time, ou colocá-lo no time pela primeira vez, de fato como um zagueiro de 18 anos. Acho que ele tem sido fenomenal. E então Cavan Sullivan, aos 16 anos, deu um salto enorme nos últimos seis meses, e quase se tornou um dos jogadores mais importantes do time e um titular absoluto.
E também é assim: quando você pegar a bola, dê a bola para ele entre as linhas porque ele vai fazer as coisas acontecerem. Honestamente, é muito divertido vê-lo jogar. Ele está se tornando um dos meus jogadores favoritos de assistir na liga, e isso é muito empolgante. E eu quero vê-lo jogando pela seleção nacional nas próximas semanas. E o mesmo vale para Neil Pierre, Julian Hall, Zavier Gozo: quero ver todos esses garotos sendo convocados.
GOAL: Quando você fala sobre esses jovens sendo convocados para amistosos, você acha que existe quase um benefício no fato de a pressão estar menor no início de um ciclo? Você está recompensando alguém por boas atuações, potencial e qualidade, mas você acha que também há algo a ser dito sobre talvez não haver tantos olhares voltados para isso?
KLJESTAN: Eu entendo totalmente, e sim, com certeza. É um ciclo completamente novo agora. Esses são amistosos que não significam nada em termos do que o resultado realmente representa, mas é hora de oportunidades. É hora de Pochettino começar a deixar alguns jogadores mais velhos de lado e começar a trazer os novos. Isso também manda uma mensagem para os outros jogadores que já estão na seleção há algum tempo, para dizer: "há uma geração de jovens surgindo agora e pronta para tomar o seu lugar."
NO NEW YORK RED BULLS
GOAL: No New York Red Bulls, o que está acontecendo aí no momento, cara? Porque parecia que havia muita expectativa no início da temporada. Michael Bradley fez os garotos jogarem um grande futebol, e agora as coisas não foram tão bem. Qual seria a sua avaliação?
KLJESTAN: Eu diria que provavelmente já sabíamos que isso estava por vir, porque, se você confia e vai colocar tantos jovens para jogar, então é inevitável ter altos e baixos. E ainda dá para ver lampejos de brilhantismo. Às vezes, você vê gols realmente bons saírem de jogadas combinadas entre Adri Mehmeti e Julian Hall. Mas é preciso lembrar que, quando você joga com um time quase todo formado por jovens, eles vão ter dias ruins, vão cometer erros, e você precisa conviver com isso.
Então, se é isso que o Red Bulls vai ser, os torcedores do Red Bulls e todo mundo precisam aceitar. Que é assim que vai ser. Vai ter altos. Vai ter baixos. Vai ser empolgante. Esses jogadores provavelmente não vão ficar lá por muitos anos. Vão ficar por um par de anos e provavelmente vão ser contratados por grandes clubes europeus, e eles também deveriam se orgulhar disso. Então, acho que o que Michael Bradley talvez possa fazer é que o time precisa focar um pouco mais em ser mais difícil de enfrentar e um pouco mais na defesa. É empolgante de assistir, mas acho que eles sofreram gols demais neste ano.
Nota do editor: Desde esta entrevista, o Red Bulls venceu o NYCFC por 1 a 0 para fortalecer sua briga pelos playoffs.
na MLS Cup
GOAL: Em breve, a temporada vai entrar na reta decisiva. Quem você aponta para a MLS Cup?
KLJESTAN: Se eu tivesse que escolher agora, diria uma revanche da temporada passada: Miami contra Vancouver. O Nashville tem sido a grande equipe da liga neste ano; tem sido inacreditável. Só que é difícil para mim apostar contra Messi em uma fase mata-mata e, por isso, penso de forma parecida com o que eles fizeram no ano passado, quando chegaram aos playoffs e encontraram um sistema que funcionava para eles. Acho que eles têm qualidade demais, e acho que o Vancouver é o melhor time do Oeste de cima a baixo e, em uma série de playoffs, eu escolho o Vancouver contra qualquer outro do Oeste.
GOAL: Ficaria surpreso se Messi se aposentasse de vez no fim do ano? Talvez esse momento pareça mais próximo agora do que parecia há um mês mais ou menos. Só queria saber qual é a sua opinião?
KLJESTAN: Eu ficaria muito surpreso se ele se aposentasse. Acho que ele é obcecado pelo jogo, como muitos de nós somos. E acho que seria estranho ver alguém parar sendo ainda o melhor jogador da liga. Ele é competitivo demais para mim. Da forma como a Copa do Mundo terminou e, menos de duas semanas depois, ele já estava em campo. O pai dele faleceu, infelizmente, e, menos de duas semanas depois, ele já estava de volta a campo de novo. Ele é competitivo demais. Acho que ele gosta demais do jogo e gosta demais da competição. Eu ficaria muito surpreso de vê-lo se aposentar, e espero que isso não aconteça.