A janela secundária de transferências da MLS chegou e passou, e realmente já não há muito espaço para mudanças. Os times são, em grande parte, o que são. Pelo restante da temporada regular, a questão é jogar com o que se tem. Para alguns, trata-se de tentar embalar uma arrancada rumo aos playoffs. Para outros, é se manter no topo.

Mas a janela de transferências foi historicamente movimentada. A cada ano, os times da MLS gastam mais e mais, e também vendem por valores mais altos. Os clubes da MLS gastaram um valor recorde de US$ 370 milhões em contratações de jogadores em 2026, e também trouxeram sua cota de nomes de Copa do Mundo. Sacha Kljestan, que cobre a liga semana após semana para a Apple TV, acha que isso só pode ser algo positivo.

"Acho que foi bom. Eu gosto da janela de transferências, como acredito que a maioria dos torcedores também goste. É muito parecido com o que vemos na NBA perto do prazo final de trocas, ou até na intertemporada, quando grandes movimentações de agentes livres acontecem. Acho que isso faz parte da diversão de ser torcedor de futebol e também de acompanhar a liga. A ambição está crescendo a cada ano", disse ele à GOAL.

Ainda assim, apesar de todo o impacto da Copa do Mundo, com clubes da MLS contratando 20 jogadores que participaram do torneio deste verão, são alguns tipos já familiares de grandes nomes que têm se destacado. Robert Lewandowski e Antoine Griezmann começaram muito bem, mostrando, no mínimo, que ainda há espaço para o veterano DP europeu por aqui.

"Se você os vê jogar nas partidas, eles ainda fazem uma grande diferença, especialmente na nossa liga. Atacantes DP com alta qualidade, como esses dois têm, realmente fazem a diferença para o time ao elevar todos os jogadores ao redor deles", diz Kljestan.

Será interessante ver como tudo isso vai se desenrolar, então. Lewandowski e Griezmann estão dando um impulso a seus times. E depois há um jovem talento na Filadélfia, Cavan Sullivan, cuja ascensão agora lhe rendeu sua primeira convocação para a seleção dos Estados Unidos. Tudo parece estar muito bem encaminhado para um fim de temporada envolvente. E Kljestan falou sobre tudo isso na edição mais recente de Mic’d Up, uma série recorrente em que a GOAL recorre à perspectiva de narradores, analistas e outros comentaristas sobre o cenário do futebol nos EUA e no exterior.

NOTA: Esta entrevista foi realizada no início de setembro e foi levemente editada por questões de brevidade e clareza.