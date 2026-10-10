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USWNT 1-1GOAL

'Eles foram eficientes, nós não fomos' - Sophia Wilson oferece esperança enquanto Claudia Dickey e o meio-campo falham: vencedoras e derrotadas da USWNT na decepcionante derrota para a Espanha

Sophia Wilson e Gisele Thompson deram esperança para a seleção feminina dos Estados Unidos, mas a derrota por 2 a 0 para a Espanha levantou novas dúvidas sobre o entrosamento no meio-campo e a preparação para os maiores testes.

Traduzido por

  • WASHINGTON -- Emma Hayes havia insistido que a seleção feminina dos Estados Unidos precisava ser testada. Diante da Espanha, número 1 do mundo, esse teste rapidamente expôs os pequenos detalhes que a USWNT ainda precisa acertar. Falhas defensivas deixaram os EUA em desvantagem de dois gols em apenas 14 minutos, e um segundo tempo melhor não conseguiu desfazer o dano na derrota por 2 a 0 no Audi Field.

    A meio-campista Patricia Guijarro abriu o placar aos três minutos, e a ponta Eva Navarro ampliou aos 14. Os dois gols poderiam ter sido evitados se a USWNT estivesse mais atenta aos pequenos detalhes: ficar do lado certo da marcação, pressionar mais rápido e fechar os espaços. Em vez disso, os passes curtos da Espanha, as jogadas de um e dois toques e a movimentação constante deixaram os EUA com dificuldades para acompanhar.

    “Estou decepcionada por nós hoje”, disse Hayes à Turner Sports após a partida. “Estou frustrada porque sinto que não merecíamos perder por 2 a 0 hoje... mas, se você não cuida desses detalhes, não merece nada.”

    A escalação inicial parecia promissora, com Sophia Wilson como camisa 9, Trinity Rodman de um lado e Alyssa Thompson do outro, uma versão revista do “Triple Espresso”. Pelo meio, Lindsey Heaps foi a capitã do grupo, com Rose Lavelle como camisa 10 e Lily Yohannes posicionada atrás delas.

    O maior ajuste para a USWNT foi uma linha de quatro na defesa atuando junta pela primeira vez. Kennedy Wesley e Tierna Davidson formaram a dupla de zaga, com Emily Fox e Avery Patterson nas laterais. Patterson estava fora de posição no primeiro gol, e uma série de pequenos movimentos deu a Guijarro espaço suficiente para soltar um chute de longe e vencer Claudia Dickey, que também estava fora de posição.

    A USWNT teve, sim, um segundo tempo muito melhor. Mesmo antes do intervalo, Wilson havia comandado a linha de frente, encontrando espaço nas costas da defesa e finalizando sempre que tinha até uma pequena abertura.

    “Olha, tivemos muitas chances hoje, quero deixar isso claro”, disse Hayes. “Elas foram eficientes, nós não.”

    Mais uma experiência de aprendizado para a USWNT, mas sofrer dois gols tão cedo foi duro de engolir para uma equipe com os olhos voltados para a Copa do Mundo Feminina de 2027, e para a possibilidade de enfrentar a Espanha novamente.

    "Eu realmente acho que a diferença entre a Espanha e nós, em relação a três ou quatro anos atrás, diminuiu", disse Hayes. "Se quisermos ser as melhores, precisamos ser mais letais."

    GOAL detalha as vencedoras e as derrotadas da derrota da USWNT por 2 a 0 no Audi Field...

  • VENCEDORA: Sophia Wilson

    Sophia Wilson

    Sophia Wilson teve a maioria das chances de ataque dos Estados Unidos.

    Sophia Wilson foi o ponto positivo na decepção da USWNT contra a Espanha. Wilson teve oportunidades tanto no primeiro quanto no segundo tempo e até marcou, embora o gol tenha sido depois anulado por impedimento. Wilson também sofreu um pênalti na segunda etapa, embora Lily Yohannes tenha ido para a cobrança e acabado desperdiçando.

    Wilson foi escalada como camisa 9 e jogou os 90 minutos completos pela USWNT. Embora não tenha conseguido balançar as redes pelas americanas, teve vários bons momentos em que atacou as costas da linha defensiva da Espanha, finalizou mesmo com uma pequena janela e trabalhou duro defensivamente para ser a primeira linha de pressão.

    Wilson pareceu em total sintonia com Trinity Rodman aberta pelo lado, trazendo de volta a faísca do Triple Espresso que os fãs estavam ansiosos para ver. A química de Wilson com Alyssa Thompson pareceu ainda em desenvolvimento, com as duas fazendo movimentações parecidas em alguns momentos, especialmente quando Thompson cortava para o espaço que Wilson ocupava.

    "Acho que houve muitas coisas boas hoje, e Emma destacou isso para mim. Você não pode focar demais no resultado final", disse Wilson na transmissão da Turner. "Obviamente, queremos vencê-las quando chegar a Copa do Mundo. Estes [os amistosos] são outra boa oportunidade para evoluir, e é só ajustar os pequenos detalhes."

    Apesar da derrota, foi algo encorajador para Wilson, que fez sua 45ª partida como titular pela USWNT e chegou à sua 64ª convocação. Este é o terceiro período de treinos de Wilson desde o nascimento de sua filha.

    "Acho que vamos tirar o que pudermos deste jogo, mas também ser positivas em relação ao que fizemos bem", disse Wilson.

  • Pior: Claudia Dickey

    Claudia Dickey

    Claudia Dickey jogou toda a partida no gol pela seleção feminina dos Estados Unidos e sofreu dois gols.

    Claudia Dickey era a goleira que a maioria esperava ver no primeiro encontro com a Espanha e, em apenas três minutos, foi pega fora de posição. Foi uma combinação de todo o USWNT estar lento demais para chegar na bola e, após uma sequência de passes curtos e rápidos, Patricia Guijarro viu uma pequena abertura e acertou um chute forte no canto oposto, sem chances para Dickey.

    Dickey também teve dificuldades com sua saída de bola, já que a Espanha as marcava de perto na saída desde a defesa. Dickey procurou momentos para achar Heaps pelo meio para uma tabela rápida ou abrir o passe, mas simplesmente não foi executado com a rapidez necessária.

    Dickey sofreu o segundo gol do jogo pouco depois, desta vez aos 14 minutos, quando Eva Navarro recebeu um passe em profundidade de Salma Paralluelo.

    Dickey conquistou sua 12ª partida pela seleção e sua 12ª como titular no sábado e, em todos os seus jogos pelo USWNT até agora, ela soma oito partidas sem sofrer gol.

  • Pior: meio-campo da seleção feminina dos Estados Unidos

    Lindsey Heaps USWNT

    O meio-campo dos Estados Unidos, formado por Lindsey Heaps, Lily Yohannes e Rose Lavelle, teve dificuldades para acompanhar a posse de bola da Espanha.

    Foi um alerta para o meio-campo da seleção feminina dos Estados Unidos. Estava lento demais. Estava sendo esticado. E, quando recuperava a bola, tinha dificuldade para mantê-la. O dia fica longo quando você corre atrás da posse, e o primeiro tempo foi especialmente longo para os EUA.

    Lindsey Heaps teve dificuldades para atrapalhar a troca de passes da Espanha no que muitas vezes pareceu um prolongado treino de bobinho, com a seleção feminina dos Estados Unidos correndo atrás o tempo todo. Em sua 179ª partida e 139ª como titular, a capitã não conseguiu dar a estabilidade de que um meio-campo espaçado precisava.

    Rose Lavelle ofereceu ameaça no ataque, mas os espaços entre ela, Heaps e Lily Yohannes dificultaram que o trio se associasse em triangulações e encontrasse caminho para superar a pressão da Espanha.

    Yohannes, a jogadora mais jovem do elenco dos Estados Unidos, aos 18 anos, acertou alguns passes promissores nas costas da defesa da Espanha. Mas esteve um passo atrás no meio-campo e teve dificuldade para manter a posse de bola. Seu pênalti no segundo tempo aumentou a frustração: ela foi para a cobrança com a chance de recolocar a seleção feminina dos Estados Unidos no jogo, mas sua batida forte foi defendida.

    Hayes fez mudanças no segundo tempo, colocando Claire Hutton e Ashley Sanchez nos lugares de Lavelle e Heaps.

  • VENCEDORA: Gisele Thompson

    Gisele Thompson

    Gisele Thompson entrou na partida no segundo tempo e teve impacto imediato ao lidar com a pressão ofensiva e o ritmo da Espanha.

    Gisele Thompson não começou a partida, mas conseguiu acompanhar a rápida linha de frente da Espanha e também manteve a posse de bola saindo de trás. Thompson não deixou a pressão incessante da Espanha impedi-la de explorar sua velocidade pela ala, e esteve frequentemente envolvida no ataque ou tabelando rapidamente para escapar da marcação.

    Thompson entrou no lugar de Avery Patterson aos 45 minutos e, com o time já perdendo por 2 a 0, ofereceu tranquilidade, além de servir como uma opção útil de passe pela ponta. A vaga na lateral é de Thompson para assumir se ela continuar superando Patterson e Lilly Reale. Thompson, com apenas 20 anos, está na seleção principal apenas desde 2025, tendo recebido sua primeira convocação em fevereiro de 2025. Embora a experiência de Thompson seja limitada, ela deu um salto enorme na hierarquia ao passar o tempo em que esteve em campo sem sofrer gols da Espanha.