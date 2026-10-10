WASHINGTON -- Emma Hayes havia insistido que a seleção feminina dos Estados Unidos precisava ser testada. Diante da Espanha, número 1 do mundo, esse teste rapidamente expôs os pequenos detalhes que a USWNT ainda precisa acertar. Falhas defensivas deixaram os EUA em desvantagem de dois gols em apenas 14 minutos, e um segundo tempo melhor não conseguiu desfazer o dano na derrota por 2 a 0 no Audi Field.

A meio-campista Patricia Guijarro abriu o placar aos três minutos, e a ponta Eva Navarro ampliou aos 14. Os dois gols poderiam ter sido evitados se a USWNT estivesse mais atenta aos pequenos detalhes: ficar do lado certo da marcação, pressionar mais rápido e fechar os espaços. Em vez disso, os passes curtos da Espanha, as jogadas de um e dois toques e a movimentação constante deixaram os EUA com dificuldades para acompanhar.

“Estou decepcionada por nós hoje”, disse Hayes à Turner Sports após a partida. “Estou frustrada porque sinto que não merecíamos perder por 2 a 0 hoje... mas, se você não cuida desses detalhes, não merece nada.”

A escalação inicial parecia promissora, com Sophia Wilson como camisa 9, Trinity Rodman de um lado e Alyssa Thompson do outro, uma versão revista do “Triple Espresso”. Pelo meio, Lindsey Heaps foi a capitã do grupo, com Rose Lavelle como camisa 10 e Lily Yohannes posicionada atrás delas.

O maior ajuste para a USWNT foi uma linha de quatro na defesa atuando junta pela primeira vez. Kennedy Wesley e Tierna Davidson formaram a dupla de zaga, com Emily Fox e Avery Patterson nas laterais. Patterson estava fora de posição no primeiro gol, e uma série de pequenos movimentos deu a Guijarro espaço suficiente para soltar um chute de longe e vencer Claudia Dickey, que também estava fora de posição.

A USWNT teve, sim, um segundo tempo muito melhor. Mesmo antes do intervalo, Wilson havia comandado a linha de frente, encontrando espaço nas costas da defesa e finalizando sempre que tinha até uma pequena abertura.

“Olha, tivemos muitas chances hoje, quero deixar isso claro”, disse Hayes. “Elas foram eficientes, nós não.”

Mais uma experiência de aprendizado para a USWNT, mas sofrer dois gols tão cedo foi duro de engolir para uma equipe com os olhos voltados para a Copa do Mundo Feminina de 2027, e para a possibilidade de enfrentar a Espanha novamente.

"Eu realmente acho que a diferença entre a Espanha e nós, em relação a três ou quatro anos atrás, diminuiu", disse Hayes. "Se quisermos ser as melhores, precisamos ser mais letais."

GOAL detalha as vencedoras e as derrotadas da derrota da USWNT por 2 a 0 no Audi Field...